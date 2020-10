Böswillige Einkreisung Russlands

von F. William Engdahl – https://journal-neo.org – https://cooptv.wordpress.com/

In den letzten Wochen ist eine Reihe von Ereignissen in den Staaten rund um die Russische Föderation ausgebrochen, die im Kreml sicherlich nicht mit Freude aufgenommen werden. Jedes Krisenzentrum für sich ist kein endgültiger Hindernis für die künftige russische Sicherheit. Zusammengenommen deuten sie darauf hin, dass sich gegen Moskau etwas viel Unheilvolleres abspielt. Eine kürzlich für die US-Armee erstellte RAND-Studie legt mit bemerkenswerter Genauigkeit nahe, wer möglicherweise hinter dem steht, was in den kommenden Monaten zweifellos eine große Bedrohung für die russische Sicherheit darstellen wird.

Die von der Türkei unterstützten Angriffe Aserbaidschans gegen Berg-Karabach, die nach fast drei Jahrzehnten relativer Pattsituation und Waffenstillstand ein Territorium entzündeten, die anhaltende Destabilisierung von Lukaschenko in Weißrussland, das bizarre Verhalten der EU und Großbritanniens im Zusammenhang mit der angeblichen Vergiftung des russischen Dissidenten Navalny und zuletzt Die Massenproteste in Kirgisistan, einem ehemaligen Teil der Sowjetunion in Zentralasien, tragen die Fingerabdrücke des britischen MI6, der CIA und einer Reihe privater NGOs, die im Regimechange-Geschäft tätig sind.

Berg-Karabach

Am 27. September brachen Streitkräfte aus Aserbaidschan 1994 den Waffenstillstand mit Armenien wegen des Konflikts im überwiegend ethnisch-armenischen Berg-Karabach. Die schwersten Kämpfe seit Jahren fanden auf beiden Seiten statt, als die Konfrontation eskalierte. Der türkische Erdogan trat offen für Baku gegen Armenien und den armenisch besiedelten Berg-Karabach ein und führte den armenischen Premierminister Nikol Pashinyan an, die Türkei zu beschuldigen, „eine Völkermordpolitik als pragmatische Aufgabe fortzusetzen“. Es war ein klarer Hinweis auf die armenische Anklage des Völkermords an mehr als einer Million armenischer Christen durch das Osmanische Reich von 1915-23. Die Türkei weigert sich bis heute, die Verantwortung anzuerkennen.

Während Armenien Erdogan beschuldigt, Aserbaidschan im gegenwärtigen Konflikt im Kaukasus unterstützt zu haben, sagte der russische Oligarch Jewgeni Prigoschin, der manchmal wegen seines Catering-Imperiums als „Putins Koch“ bezeichnet wird, sowie wegen seiner engen Beziehung zum russischen Präsidenten in einem Interview mit einer türkischen Zeitung dass der Armenien-Aserbaidschan-Konflikt von „den Amerikanern“ provoziert wurde und dass das Pashinyan-Regime im Wesentlichen im Dienst der USA steht. Hier wird es interessant.

2018 kam Pashinyan durch Massenproteste an die Macht, die als „Samtene Revolution“ bezeichnet wurden. Er wurde offen und stark von der Soros Open Society Foundation-Armenien unterstützt, die seit 1997 zahlreiche „demokratische“ NGOs im Land aktiv finanziert. Als Premierminister hat Pashinyan Empfänger von Soros-Geldern für die meisten wichtigen Kabinettspositionen einschließlich Staatssicherheit und Verteidigung benannt .

Gleichzeitig ist es undenkbar, dass Erdogans Türkei, die noch in der NATO ist, Aserbaidschan in einem Konflikt, der möglicherweise zu einer türkischen Konfrontation mit Russland führen könnte, so offen unterstützen würde, ohne zuvor in irgendeiner Form Washington zu unterstützen. Armenien ist zusammen mit Russland Mitglied des Wirtschafts- und Verteidigungsverbandes Eurasische Wirtschaftsunion. Dies macht die Kommentare von Prigozhin besonders interessant.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Leiterin der CIA, Gina Haspel, und der kürzlich ernannte Leiter des britischen MI-6, Richard Moore, beide erfahrene türkische Hände sind. Moore war bis 2017 britischer Botschafter in Ankara. Haspel war Ende der 90er Jahre CIA-Stationschef in Aserbaidschan. Davor war Haspel 1990 CIA-Offizier in der Türkei und sprach fließend Türkisch. Bemerkenswert ist, dass sie, obwohl sie aus ihrer offiziellen CIA-Biografie gestrichen wurde, kurz vor ihrer Ernennung zur CIA-Leiterin der Trump-Administration auch CIA-Stationschef in London war. Sie war auch auf Operationen gegen Russland spezialisiert, als sie in Langley bei der CIA-Einsatzdirektion war.

Dies wirft die Frage auf, ob die dunklen Hände einer angloamerikanischen Geheimdienstoperation hinter dem aktuellen aserbaidschanisch-armenischen Konflikt um Berg-Karabach stehen. Am 5. Oktober fügte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hinzu, dass die Sicherheitsinteressen der NATO trotz des türkischen Kaufs russischer fortschrittlicher Luftverteidigungssysteme gleichbedeutend mit denen der Türkei seien. Washington hat bisher auffällig über den Kaukasuskonflikt oder die angebliche Rolle der Türkei geschwiegen.

Und Weißrussland …

Der Ausbruch des schwelenden Berg-Karabach-Konflikts nahe der südlichen Grenze Russlands ist nicht der einzige Staat, in dem Washington derzeit aktiv die Destabilisierung lebenswichtiger russischer Nachbarn fördert. Seit den Wahlen im August ist Belarus mit orchestrierten Protesten gefüllt, in denen Präsident Lukaschenko des Wahlbetrugs beschuldigt wird. Die Opposition war im Exil aus den baltischen NATO-Nachbarländern aktiv.

Im Jahr 2019 listete die von der US-Regierung finanzierte National Endowment for Democracy (NED) auf ihrer Website rund 34 NED-Projektzuschüsse in Belarus auf. Alle waren angewiesen, eine Anti-Lukaschenko-Reihe von Oppositionsgruppen zu fördern und auszubilden und einheimische NGOs aufzubauen. Die Zuschüsse gingen an Projekte wie „Stärkung von NRO: Stärkung des lokalen und regionalen Engagements der Bürger… um lokale Probleme zu identifizieren und Strategien für die Interessenvertretung zu entwickeln“. Eine andere bestand darin, „ein Online-Depot für Veröffentlichungen zu erweitern, die im Land nicht leicht zugänglich sind, einschließlich Arbeiten zu Politik, Zivilgesellschaft, Geschichte, Menschenrechten und unabhängiger Kultur“. Dann lautete ein weiteres NED-Stipendium: „Unabhängige Journalisten und Medien verteidigen und unterstützen.“ Und noch eine: „Stärkung der NRO: Förderung des bürgerschaftlichen Engagements von Jugendlichen.“ Ein weiterer großer NED-Zuschuss ging an,Kampagnen . “ Hinter den unschuldig klingenden NED-Projekten verbirgt sich ein Muster zur Schaffung einer speziell ausgebildeten Opposition nach dem Vorbild der NED-Modellvorlage „Color Revolutions“ der CIA.

Als ob die Unruhen im Kaukasus und in Weißrussland nicht ausreichen würden, um Moskau Migräne zu bereiten, traf sich der georgische Premierminister Giorgi Gakharia am 29. September in Brüssel mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Stoltenberg sagte ihm: „Die NATO unterstützt die territoriale Integrität und Souveränität Georgiens innerhalb seiner international anerkannten Grenzen. Wir fordern Russland auf, die Anerkennung der [abtrünnigen] Regionen Abchasiens und Südossetiens zu beenden und seine Streitkräfte zurückzuziehen. “ Stoltenberg sagte dann zu Gakharia: „Und ich ermutige Sie, weiterhin alle Möglichkeiten zu nutzen, um der NATO näher zu kommen. Und um sich auf die Mitgliedschaft vorzubereiten . “Natürlich würde die NATO-Mitgliedschaft für den russischen Nachbarn Georgien eine strategische Herausforderung für Russland darstellen, ebenso wie die der Ukraine. Die Kommentare der NATO verstärken die jüngsten Spannungen im Kreml.

Kirgystans dritte Farbrevolution?

Die ehemalige zentralasiatische Republik der Sowjetunion, Kirgisistan, ist gerade in Massenprotesten ausgebrochen, die die Regierung zum dritten Mal seit 2005 wegen Oppositionsvorwürfen wegen Wahlbetrugs gestürzt haben. USAID, eine bekannte Deckung häufig für CIA-Operationen, ist im Land aktiv, ebenso wie die Soros-Stiftung, die eine Universität in Biskek gegründet hat und die üblichen Projekte finanziert, „um Gerechtigkeit, demokratische Regierungsführung und Menschenrechte zu fördern“. Es sei darauf hingewiesen, dass Kirgisistan neben Armenien und Weißrussland auch Mitglied der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion ist.

Um die Hitze auf Russland zu erhöhen, haben wir die bizarren Anschuldigungen des deutschen Bundeswehrgeheimdienstes und jetzt der OPCW, dass der russische Dissident Alexei Navalny in Russland mit einem „Nervenagenten aus der Sowjetzeit“ vergiftet wurde, der von den Deutschen als Novichok bezeichnet wurde. Während Navalny seitdem offenbar ziemlich lebendig und aus dem Krankenhaus entlassen wurde, machen sich die deutschen und britischen Beamten nicht die Mühe, eine solch wundersame Genesung von dem zu erklären, was als der tödlichste Nervenagent aller Zeiten gilt. Nach der Erklärung der OPCW, dass es sich bei der Substanz um Novichok handele, drohen dem deutschen Außenminister schwere Sanktionen gegen Russland. Viele fordern Deutschland auf, die russische NordStream-2-Gaspipeline als Reaktion abzusagen, ein Schlag, der Russland in einer Zeit schwerer wirtschaftlicher Schwäche aufgrund niedriger Ölpreise und Koronasperreffekten treffen würde.

Deutschland macht sich auch nicht die Mühe, den mysteriösen russischen Begleiter von Navalny, Maria Pevchikh, zu untersuchen, der behauptet, die mit Novichok vergiftete leere Wasserflasche aus Navalnys Hotelzimmer in Tomsk, Russland, gerettet zu haben, bevor er auf persönliche Einladung von Angela Merkel nach Berlin geflogen wurde . Nachdem sie die vergiftete Flasche persönlich nach Berlin geliefert hatte, flog sie offenbar schnell nach London, wo sie lebt, und offenbar versuchte keine deutsche oder andere Behörde, sie als potenzielle materielle Zeugin zu befragen .

Pevchikh hat eine lange Beziehung zu London, wo sie mit der Navalny-Stiftung zusammenarbeitet, und steht in engem Kontakt mit Jacob Rothschilds Freund Mikhail Khodorkovsky, dem verurteilten Betrüger und Putin-Feind. Chodorkowski ist auch ein bedeutender Geldgeber der Navalny Anti-Corruption Foundation (FBK in russischer Sprache). Es gibt glaubwürdige Berichte, dass der mysteriöse Pevchikh ein Aktivposten von MI-6 ist, dem gleichen MI-6, der 2018 ein weiteres lächerliches Novichok-Drama spielte, in dem behauptet wird, der russische Überläufer Sergei Skripal und seine Tochter Yulia Skripal seien in England vom russischen Geheimdienst unter Verwendung des Tödlichen vergiftet worden Novichok. Wieder dort erholten sich beide Skripals auf wundersame Weise von dem tödlichsten Nervenagenten und wurden offiziell aus dem Krankenhaus entlassen, woraufhin sie „ verschwanden “.

Eine RAND-Blaupause?

Während mehr Forschung zweifellos mehr Beweise liefern wird, deutet das Muster der aktiven Maßnahmen der NATO oder Angloamerikas gegen wichtige russische Peripherieländer oder gegen strategische russische Wirtschaftsinteressen innerhalb derselben Zeitspanne auf eine Art koordinierten Angriff hin.

Und so kommt es, dass die Ziele der Angriffe genau zum Umriss eines großen US-Militär-Think-Tank-Berichts passen. In einem Forschungsbericht 2019 an die US-Armee veröffentlichte das RAND-Unternehmen eine Reihe politischer Empfehlungen unter dem Titel „Russland ausbauen: Wettbewerb aus vorteilhaften Gründen“. Sie stellen fest, dass mit der Ausweitung Russlands „gewaltfreie Maßnahmen gemeint sind, die das russische Militär oder die russische Wirtschaft oder die politische Stellung des Regimes im In- und Ausland belasten könnten“. Alle oben genannten Belastungspunkte füllen diese Beschreibung mit Sicherheit aus. Auffälliger ist die spezifische Ausarbeitung möglicher Stresspunkte, um „Russland zu erweitern“, dh um Russland zu erweitern.

In dem Bericht wird speziell auf das eingegangen, was sie als „geopolitische Maßnahmen“ bezeichnen, um Russland zu überdehnen. Dazu gehört die Bereitstellung tödlicher Hilfe für die Ukraine; Förderung des Regimewechsels in Belarus; Spannungen im Südkaukasus ausnutzen; den russischen Einfluss in Zentralasien verringern. Es enthält auch Vorschläge zur Schwächung der russischen Wirtschaft durch Herausforderung des Gas- und Ölsektors .

Dies sind insbesondere die gleichen Bereiche geopolitischer Turbulenzen innerhalb des heutigen strategischen Einflussbereichs Russlands. Im Kaukasus heißt es in RAND: „Georgien, Aserbaidschan und Armenien waren Teil der Sowjetunion, und Russland hat auch heute noch einen erheblichen Einfluss auf die Region…“ Sie stellen fest, dass „Russland heute sowohl Südossetien als auch Abchasien als anerkennt getrennte Länder (eine der wenigen Regierungen, die dies tun) und engagiert sich für ihre Verteidigung…. Die Vereinigten Staaten könnten auch ihre Bemühungen erneuern, Georgien in die NATO aufzunehmen. Georgien strebt seit langem eine NATO-Mitgliedschaft an;… “ ix Erinnern Sie sich an die zitierten Bemerkungen des NATO-Stoltenbergs, Georgien zum NATO-Beitritt zu ermutigen und zu fordern, dass Russland die Anerkennung Südossetiens und Abchasiens aufgibt.

Der RAND-Bericht hebt auch die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan hervor: „Russland spielt auch eine Schlüsselrolle mit Aserbaidschan und Armenien, insbesondere im umstrittenen Gebiet Berg-Karabach. Die Vereinigten Staaten könnten wahrscheinlich auf eine engere NATO-Beziehung mit Georgien und Aserbaidschan drängen Führung Russlands zur Stärkung seiner militärischen Präsenz in Südossetien, Abchasien, Armenien und Südrussland. Alternativ könnten die Vereinigten Staaten versuchen, Armenien zum Bruch mit Russland zu bewegen . “

In Bezug auf die derzeitigen massiven Proteste in Kirgisistan in Zentralasien stellt RAND fest: „Russland ist Teil zweier wirtschaftlicher Unternehmungen in Bezug auf Zentralasien: der EEU und der Belt and Road Initiative.“ Ein pro-NATO-Regimewechsel könnte eine große Barriere zwischen Russland und China sowie innerhalb seiner EEU werfen. In Bezug auf den wirtschaftlichen Druck wird im RAND-Bericht die Möglichkeit genannt, die EU unter Druck zu setzen, die NordStream-2-Gaspipeline von Russland direkt nach Deutschland aufzugeben. Der jüngste Vorfall in Navalny erzeugt innerhalb der EU und sogar in Deutschland wachsenden Druck, NordStream-2 als Sanktion für die Navalny-Affäre zu stoppen. RAND bemerkt: „In Bezug auf die wirtschaftliche Ausweitung Russlands besteht der Hauptvorteil der Schaffung von Versorgungsalternativen zu russischem Gas darin, dass dadurch die russischen Exporteinnahmen gesenkt würden. Der russische Bundeshaushalt ist bereits gestresst, was zu geplanten Kürzungen der Verteidigungsausgaben führt.Betonen Sie das Budget weiter. “

Wenn wir den wachsenden Druck auf Russland anhand der hier angeführten Beispiele untersuchen und mit der Sprache des RAND-Berichts 2019 vergleichen, ist klar, dass viele der aktuellen strategischen Probleme Russlands bewusst aus dem Westen heraus konstruiert und orchestriert werden, insbesondere aus Washington und London. Wie Russland damit umgeht, sowie eine gewisse künftige Eskalation des NATO-Drucks stellen eindeutig eine große geopolitische Herausforderung dar.

F. William Engdahl ist strategischer Risikoberater und Dozent, hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestsellerautor für Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ .

https://journal-neo.org/2020/10/13/rand-and-the-malevolent-encirclement-of-russia/

https://cooptv.wordpress.com/2020/10/14/boswillige-einkreisung-russlands-von-f-william-engdahl/