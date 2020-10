Ist ein Krieg mit China unausweichlich geworden?

von Patrick J. Buchanan – http://www.antikrieg.com/

„Die Inder sehen 60.000 chinesische Soldaten an ihrer Nordgrenze“, warnte Außenminister Michael Pompeo am Freitag unheilvoll.

Er erklärte dem Kommentator Larry O’Connor, was er damit meinte:

„Die Chinesen haben nun begonnen, riesige Streitkräfte gegen Indien im Norden zu sammeln. … Sie brauchen unbedingt die Vereinigten Staaten als Verbündeten und Partner in diesem Kampf.“

Pompeo war gerade von einem Treffen der Außenminister des Quadrilateralen Sicherheitsdialogs oder „Quad“, der Gruppe der vier Demokratien – USA, Japan, Australien, Indien – in Tokio zurückgekehrt, deren Ziel es ist, wichtige geostrategische Fragen des indisch-pazifischen Raums zu erörtern.

Was genau für eine Art „Verbündeter und Partner“ die Vereinigten Staaten von Amerika „im Kampf“ zwischen Indien und China um das umstrittene Terrain im Himalaya-Gebirge sein sollen, blieb ungeklärt. Wir haben kein vitales Interesse daran, wo die Kontrolllinie zwischen den bevölkerungsreichsten Nationen der Erde liegen sollte, die ein militärisches Engagement der USA bei einer Weltmacht wie China rechtfertigen würde.

Und die Vorstellung, dass Japan, dessen Territorialstreit mit China um die winzigen, Tausende von Meilen entfernten Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer geführt wird, in einem Himalaya-Konflikt zwischen Indien und China Partei ergreifen würde, erscheint ebenfalls lächerlich.

Dennoch nehmen die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China zu, denn die Liste der ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen wird immer länger.

Und es gibt eine transparente neue Realität: China scheint nicht in der Stimmung zu sein, einen Rückzieher zu machen.

Als es der Regierung in Hongkong nach einem Jahr der Demonstrationen für mehr Demokratie nicht gelang, den Aufstand niederzuschlagen, griff Peking ein und übernahm die Kontrolle. Die von den USA geführten Demokratien, die die Demonstranten und Demonstranten in Hongkong angefeuert hatten, taten nichts, und sie haben seither nichts getan, um Xi Jinpings politischen Putsch rückgängig zu machen, sondern plaudern nur noch über „Werte“.

In letzter Zeit haben die Demokratien gegen die unmenschliche Behandlung der uigurischen Völker in Xinjiang im Westen Chinas protestiert.

Han-Chinesen sind in die Region gezogen, um die lokale Bevölkerung von türkischen und muslimischen Uiguren und Kasachen zu überschwemmen und den von Peking gewünschten demographischen Wandel herbeizuführen. Es wurden „Umerziehungslager“ eingerichtet, um die Uiguren von ihrer ethnischen und religiösen Identität zu säubern und sie in loyale und zuverlässige chinesische Kommunisten zu verwandeln.

In einer Rede Ende September erklärte Xi, dass Pekings Politik der Ausrottung der ethnischen und religiösen Identität der Minderheiten von Xinjiang durch staatlich betriebene Bildung sich als „völlig richtig“ erwiesen habe.

Er gelobte, den dort lebenden Völkern eine chinesische Identität „tief in die Seele“ einzuprägen. „Unsere Arbeit für die nationale Minderheit war ein Erfolg“, sagte Xi, „sie muss auf lange Sicht aufrechterhalten werden“.

Xi entschuldigt sich nicht dafür – er ist sogar stolz darauf -, dass er die Staatsmacht benutzt hat, um den von ihm regierten Völkern die Staatsideologie aufzuzwingen, und er lehnt unsere demokratischen Werte offen ab, da sie in seinem Land nicht anwendbar sind.

Unsere Ablehnung der chinesischen Ansprüche auf praktisch alle Riffe und Atolle im Südchinesischen Meer wird ebenfalls ignoriert. Die Warnungen Pekings werden lauter und deutlicher, während die USA weiterhin Kriegsschiffe entsenden, zuletzt die USS John McCain in die Nähe der von China beanspruchten Inselchen.

Welche Strategie verfolgen wir hier? Sind wir auf einen See- und Luftkampf in diesen Gewässern vorbereitet? Was wäre das strategische Ziel der USA?

Die Chinesen reagieren jetzt verärgert und herausfordernd auf das, was sie als Provokation ansehen, nämlich die Entsendung hochrangiger US-Vertreter und den Verkauf neuer Waffen nach Taiwan, das China als seine verlorene Provinz betrachtet.

Noch einmal: welchen Zweck verfolgen wir, wenn wir jetzt die Taiwan-Karte ausspielen?

Wenn wir damit einen Kampf provozieren wollen, sind wir dann auf einen Krieg in der Meerenge von Taiwan oder im Südchinesischen Meer vorbereitet? Glauben wir, dass die Chinesen kapitulieren werden?

Wird dies getan, um vor dem 3. November „China die Stirn zu bieten“?

Welches ist hier die Partei, die sich in Getöse und Bluff verstrickt, und welches ist die Partei, die todernst scheint, da sie ihre vitalen Interessen und territorialen Rechte als angefochten betrachtet?

Es war die Rede davon, dass sich Quad zu einer asiatischen NATO entwickelt, die die großen Demokratien im indopazifischen Raum umfasst.

Den Kern der NATO bildet jedoch Artikel V, in dem sich die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten, einen Angriff auf eine von etwa 30 Nationen als einen Angriff auf uns zu behandeln.

Liegt etwas Ähnliches in den Karten?

Australien, Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika werden keinen Krieg gegen China wegen seiner Grenze zu Indien, seiner ethnischen Lager in Xinjiang oder seiner Beschlagnahme von Hongkong und der Atolle im Südchinesischen Meer führen.

Wenn diese Wahl vorbei ist, muss dieses Land durchdenken, was wir sind und wofür wir nicht bereit sind, gegen China zu kämpfen.

Xi Jinping weist unsere Besorgnis über Hongkong und die Uiguren zurück, und er scheint bereit zu sein, für Taiwan und für das, was Peking im Südchinesischen Meer hält, zu kämpfen, anstatt es endgültig verloren zu sehen.

Sind wir das?

