In Kolumbien bereiten sich Söldner auf den Angriff gegen Venezuela vor, prangerte Maduro an

von http://de.granma.cu/

Der Präsident Venezuelas Nicolás Maduro Moros klagte an, dass von Kolumbien aus Aktionen geplant würden, um die Wahlen am kommenden 6. Dezember zu sabotieren, aber warnte, dass seine Regierung darauf vorbereitet sei, diesen entgegenzutreten

Der Präsident Venezuelas Nicolás Maduro Moros klagte an, dass von Kolumbien aus Aktionen gepant würden, um die Wahlen am kommenden 6. Dezember zu sabotieren, aber er warnte, dass seine Regierung darauf vorbereitet sei, diesen entgegenzutreten.

In einer Operation, um in Venezuela „das politische Klima in Zeiten der Wahl zu sabotieren“, würden über tausens Söldner von der Nationalen Armee und den Geheimdienststrukturen Kolumbiens trainiert“, sagte er.

Während seiner Teilnahme am Internationalistsichen Festival der Völker im Widerstand führte er weiter aus, dass dies „mit dem Wissen, unter dem Schutz und mit der Unterstützung des Präsidenten Iván Duque“ geschehe.

Maduro Moros sagte, dass Venezuela alle seine geheimdienstlichen und Schutzmechanismen und alle sozialen, politischen, militärischen und polizeilichen Mechanismen aktivieren müsse, weil es ein Land unter Belagerung sei. Er weitete seine Einladungen als internationale Beobachter an den Parlamentswahlen teilzunehmen, auf soziale Bewegungen und Organisationen aus.

Der Präsident betonte, dass bei diesem erneuten Wahlprozess die Nationalversammlung für die Periode 2021-2026 gewählt werde und dass für die Wahl alle verfassungsmäßigen Garantien vorhanden seien und alle Maßnahmen der Biosicherheit getroffen würden, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.

http://de.granma.cu/mundo/2020-10-12/in-kolumbien-bereiten-sich-soldner-auf-den-angriff-gegen-venezuela-vor-prangerte-maduro-an