Chinas erfolgreiche COVID-19 Strategie

von https://cooptv.wordpress.com/

Während die Welt um die Kontrolle von COVID-19 kämpft, ist es China gelungen, die Pandemie schnell und effektiv zu kontrollieren. Wie war das möglich?

Am 22. September 2020 hielt US-Präsident Donald Trump vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine kämpferische Ansprache, in der er das Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mit schwerem akutem respiratorischem Syndrom als „China-Virus“ bezeichnete. Er forderte, dass China dafür zur Rechenschaft gezogen werde, „diese Pest auf die Welt loszulassen“. Der chinesische Ministerpräsident Xi Jingping, der nach Trump vor der Generalversammlung sprach, forderte die von COVID-19 betroffenen Nationen auf, „den Richtlinien der Wissenschaft zu folgen … und eine gemeinsame internationale Reaktion zu starten, um diese Pandemie zu bekämpfen“. Er fügte hinzu, dass „jeder Versuch, das Thema zu politisieren oder zu stigmatisieren, abgelehnt werden muss“. 9 Tage später wurde Trump positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Laut einer Umfrage des Pew Research Center vom Juli glauben zwei Drittel der US-Amerikaner, dass China mit der COVID-19-Pandemie schlechte Arbeit geleistet hat. Es ist eindeutig keine Meinung der WHO. In einer Pressekonferenz im September gratulierte Mike Ryan, Exekutivdirektor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, den Gesundheitspersonal an vorderster Front in China und der Bevölkerung, die unermüdlich zusammengearbeitet haben, um die Krankheit auf ein sehr niedriges Niveau zu bringen Niveau“.

Bis zum 4. Oktober 2020 hatte China 90 604 Fälle von COVID-19- und 4739-Todesfällen bestätigt, während die USA 7 382 194 Fälle und 209 382 Todesfälle registriert hatten. Die in Großbritannien hat eine Bevölkerung 20 – mal kleiner als China , doch hat es fünfmal so viele Fälle von COVID-19 und fast zehnmal so viele Tote gesehen. All dies wirft die Frage auf: Wie hat China es geschafft, die Kontrolle über seine Pandemie zu entreißen?

Obwohl China der erste Ort war, der von COVID-19 getroffen wurde, war es gut aufgestellt, um die Krankheit zu bekämpfen. Es verfügt über ein zentrales System zur Reaktion auf Epidemien. Die meisten chinesischen Erwachsenen erinnern sich an SARS-CoV und die damit verbundene hohe Sterblichkeitsrate. „Die Gesellschaft war sehr aufmerksam darüber, was bei einem Ausbruch des Coronavirus passieren kann“, sagte Xi Chen (Yale School of Public Health, New Haven , Connecticut , USA ). „Andere Länder haben keine so frischen Erinnerungen an eine Pandemie“. Alternde Eltern leben in der Regel mit ihren Kindern oder allein, aber in der Nähe. Nur 3% der älteren Bevölkerung Chinas leben in Pflegeheimen, während solche Einrichtungen in mehreren westlichen Ländern die Hauptinfektionsquelle waren.

„Die Geschwindigkeit der Reaktion Chinas war der entscheidende Faktor“, erklärt Gregory Poland, Direktor der Impfstoffforschungsgruppe an der Mayo Clinic ( Rochester , Minnesota , USA ). „Sie bewegten sich sehr schnell, um die Übertragung zu stoppen. Andere Länder haben ihre Reaktion verzögert, obwohl sie viel länger Zeit hatten, sich auf die Ankunft des Virus vorzubereiten, und das bedeutete, dass sie die Kontrolle verloren haben. “ Die ersten gemeldeten Fälle der Krankheit, die als COVID-19 bekannt wurden, ereigneten sich Ende Dezember 2019 in Wuhan , Provinz Hubei . China veröffentlichte am 10. Januar 2020 die Genomsequenz des Virus und begann mit einer Reihe strenger Gegenmaßnahmen später im selben Monat.

Wuhan wurde unter eine strenge Sperre gestellt, die 76 Tage dauerte. Der öffentliche Verkehr wurde eingestellt. Bald darauf wurden in jeder Stadt derProvinz Hubei ähnliche Maßnahmen ergriffen. Im ganzen Land wurden 14 000 Gesundheitskontrollpunkte an öffentlichen Verkehrsknotenpunkten eingerichtet. Die Wiedereröffnung der Schule nach den Winterferien verzögerte sich und die Bevölkerungsbewegungen wurden stark eingeschränkt. Dutzende von Städten führten Einschränkungen für Familien im Freien ein, was normalerweise bedeutete, dass nur ein Mitglied jedes Haushalts alle paar Tage das Haus verlassen durfte, um die notwendigen Vorräte zu sammeln. Innerhalb weniger Wochen war es China gelungen, 9 Millionen Menschen in Wuhan auf SARS-CoV-2 zu testen. Es wurde ein wirksames nationales System zur Kontaktverfolgung eingerichtet. Im Gegensatz dazu in GroßbritannienDie Fähigkeit zur Kontaktverfolgung war kurz nach der Pandemie überfordert.

Als weltweit größter Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung war es für China relativ einfach , die Produktion von klinischen Kleidern und Operationsmasken hochzufahren. Darüber hinaus nahmen die Chinesen das Tragen von Masken bereitwillig an. „Die Compliance war sehr hoch“, sagte Chen. „Vergleichen Sie das mit den USA , wo selbst im Juni und Juli, als das Virus anstieg, die Menschen sich immer noch weigerten, Masken zu tragen. Selbst Ende September behandelte Präsident Trump das Tragen von Masken von Joe Biden immer noch als eine Schwäche, die verspottet werden sollte. “

Mit Echo-Lautsprechern ausgestattete Drohnen tadelten chinesische Bürger, die sich nicht an die Regeln hielten. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hat Aufnahmen von Drohnen veröffentlicht. „Ja, Tante, diese Drohne spricht mit dir“, proklamierte ein Gerät einer überraschten Frau in der Inneren Mongolei . „Du solltest nicht ohne Maske herumlaufen. Du solltest besser nach Hause gehen und nicht vergessen, deine Hände zu waschen. “ In Großbritannien durften Mitte März, 10 Tage bevor das Land gesperrt wurde, 150 000 Menschen an einem Pferderennen teilnehmen. Im August versammelten sich 460 000 Amerikaner in Sturgis , South Dakota , zu einer Motorradrallye.

On Febr 5, 2020, Wuhan eröffnete drei sogenannte Fangcang-Krankenhäuser. Weitere 13 würden in den nächsten Wochen erscheinen. Die Krankenhäuser wurden an öffentlichen Orten wie Stadien und Ausstellungszentren eingerichtet und zur Isolierung von Patienten mit leichten bis mittelschweren COVID-19-Symptomen eingesetzt. Patienten, bei denen Symptome einer schweren Erkrankung auftraten, wurden schnell in konventionelle Krankenhäuser verlegt. Das Netzwerk der Fangcang-Krankenhäuser mit 13 000 Betten bedeutete, dass Patienten mit COVID-19 nicht zu Hause isoliert werden mussten, was das Risiko einer Infektion von Familienmitgliedern verringerte. Bis zum 10. März 2020 wurden die Fangcang-Krankenhäuser nicht mehr benötigt. Etwa zur gleichen Zeit verlagerte sich der Schwerpunkt der Gegenmaßnahmen Chinas von der Kontrolle der lokalen Übertragung auf die Verhinderung des Eindringens des Virus infolge importierter Fälle.

In einer von Chen mitverfassten Modellstudie wurde berechnet, dass die von China zwischen dem 29. Januar und dem 29. Februar durchgeführten Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit möglicherweise 1,4 Millionen Infektionen und 56 000 Todesfälle verhindert haben. Daraus folgt jedoch nicht zwangsläufig, dass Chinas Reaktion auf die Pandemie verallgemeinerbar ist. „Da jedes Land sein eigenes Gesundheitssystem und seine eigene Epidemiekurve hat, können Maßnahmen, die in einem Land umgesetzt werden, möglicherweise nicht einfach von einem anderen Land wiederholt werden“, betont Han Fu vom Imperial College London. „Andere Faktoren wie die Koordinierung zwischen Regierungssektoren und die Einhaltung der Vorschriften durch die Zivilbevölkerung können ebenfalls die Wirksamkeit der Reaktion beeinflussen.“ Viel hängt auch von der Vorstellung jeder Nation von bürgerlichen Freiheiten ab.

„In China gibt es eine Kombination aus einer Bevölkerung, die Infektionen der Atemwege ernst nimmt und bereit ist, nicht-pharmazeutische Maßnahmen zu ergreifen, und einer Regierung, die die individuellen Freiheiten stärker einschränken kann, als dies in den meisten westlichen Ländern als akzeptabel angesehen wird“, fügt Polen hinzu . „Das Engagement für das Allgemeinwohl ist in der Kultur verankert. Es gibt keinen Hyperindividualismus, der Teile der USA charakterisiert und den größten Teil der Resistenz gegen die Gegenmaßnahmen gegen das Coronavirus ausgelöst hat. “ Polen stellte fest, dass die Chinesen die Auffassung akzeptieren, dass die Bekämpfung von Krankheiten eine Frage der Wissenschaft ist. „ China hat nicht die Art von rauer Anti-Impfstoff- und Anti-Wissenschafts-Bewegung, die versucht, den Kampf gegen COVID-19 in den USA zu entgleisen“, er sagte.

Im August veranstaltete Wuhan eine riesige Poolparty. Es gab Einwände von einigen ausländischen Medien. Die staatliche Global Times entschuldigte sich nicht. Es wurde vorgeschlagen, dass die Veranstaltung als „Erinnerung an Länder, die sich mit dem Virus auseinandersetzen, dass sich strenge Präventionsmaßnahmen auszahlen“. Die Zeitung zitierte einen Anwohner, der bereits im April befürchtet hatte, durch die Pandemie bankrott zu gehen. „Es gab nicht einmal viele Einheimische, ganz zu schweigen von Touristen. Aber jetzt blüht mein Geschäft auf, da sich die Stadt vollständig erholt hat “, sagte er.

https://cooptv.wordpress.com/2020/10/12/chinas-erfolgreiche-covid-19-strategie/