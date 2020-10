Reaktion aus Moskau über Pentagon-Chef Esper: „Die USA garantieren Afrika Wohlstand und Stabilität“

von Thomas Röper – https://www.anti-spiegel.ru/

Bei der Pressekonferenz des russischen Außenministeriums nahmen die USA am Donnerstag ungewöhnlich viel Raum ein und wurden ausgesprochen heftig kritisiert. Besonders eindrücklich wurde die Doppelmoral der US-Politik bei einem Besuch von US-Verteidigungsminister Esper in Afrika und bei einer seiner Reden dort sichtbar. Das hat eine heftige Reaktion im russischen Außenministerium hervorgerufen, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Wir können die Rede des Pentagon-Chefs Mark Esper nicht unkommentiert lassen, bei der er bei einem Besuch auf dem amerikanischen Militärfriedhof in Karthago in Tunesien am 30. September erneut anti-russische Äußerungen gemacht hat.

Seinen Aussagen zufolge verfolgt Russland angeblich eine „bösartige, räuberische und gewalttätige Politik, um afrikanische Länder zu destabilisieren und ihre Ressourcen zu plündern“ und Russland betreibe „Einschüchterung und Nötigung“ in der Region, um seinen Einfluss dort auszuweiten. Und um dies zu verhindern, schlägt er den Ländern vor, eisern auf die USA zu setzen, die ihnen „Wohlstand und Stabilität“ garantieren können.

Da stellt sich eine Frage: Von welcher Art von „Wohlstand und Stabilität“ sprechen wir? Vielleicht über das libysche Szenario, bei der das Land nach einer illegitimen Militärintervention durch die NATO ins Chaos gestürzt und zu einer Quelle regionaler Instabilität und einer Brutstätte des Terrorismus und des gewalttätigen Extremismus gemacht wurde?

Wir möchten Herrn Esper daran erinnern, dass Russland sich niemals in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischt. Dies unterscheidet die Politik unseres Landes grundlegend von der Politik der Vereinigten Staaten, die allen anderen durch energische, wirtschaftliche und propagandistische Hebel unverhohlen ihren Willen aufzwingen, sich berechtigt sehen, anderen zu sagen, wie sie leben und mit wem sie zusammenarbeiten sollen.

Wenn die US-Politik scheitert, die die Grundlagen der Staatlichkeit, die Traditionen der Kultur, auf denen diese Gesellschaft aufgebaut wurde, zerstört hat, versuchen die Vereinigten Staaten, das Geschichtsbuch umzublättern und von Vorne zu beginnen, indem sie einfach das, was dort getan wurde, aus ihrem eigenen und dem Gedächtnis der Welt löschen. Es gibt viele Beispiele.

Es ist an der Zeit, dass die amerikanischen Kollegen erkennen, dass neokoloniale Versuche, souveränen Staaten ihren Willen aufzuzwingen, von der absoluten Mehrheit der Weltgemeinschaft abgelehnt werden. Wir sind zuversichtlich, dass die afrikanischen Länder ohne Vorgaben von außen ihre eigenen Entscheidungen über ihre Zukunft treffen können. Diese Länder erinnern sich gut ihre eigene Geschichte und sie erinnern sich daran, wer sie im 20. Jahrhundert unterstützt hat und wer sie im 20. und vorherigen Jahrhunderten ausgeplündert hat. Wir werden unsere Kollegen, auch die amerikanischen, regelmäßig daran erinnern.

Ende der Übersetzung