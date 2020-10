Neue CIA-Dokumente zu Clinton freigegeben, aber die Medien verschweigen den größten Skandal der Geschichte

von Thomas Röper – https://www.anti-spiegel.ru/

Gestern machte – natürlich nicht in den „Qualitätsmedien“ – ein Tweet von Donald Trump Furore. Darin teilte er mit, alle Unterlagen zum – wie er es nannte – „Russiagate-Betrug“ freigegeben zu haben. Was steckt dahinter und was sagen die Dokumente aus?

Ich berichte seit Mai immer wieder über diesen größten Skandal aller Zeiten, den die „Qualitätsmedien“ jedoch wahlweise ignorieren oder als unsinnige Verschwörungstheorie bezeichnen. In dem Skandal geht es um die korrupten Geschäfte von Joe Biden in der Ukraine, um illegale Wahlkampffinanzierung von Hillarys Wahlkampf 2016 ebenfalls aus der Ukraine. Es geht um Russiagate, also die angebliche russische Wahleinmischung Russlands, für die der Mueller-Bericht keine Belege gefunden hat, die von den „Qualitätsmedien“ aber trotzdem weiterhin als Fakt bezeichnet wird. Es geht auch um Trumps Amtsenthebungsverfahren, denn das war entstanden, nachdem Trump den neuen ukrainischen Präsidenten gebeten hat, die vorher genannten Verbrechen, zu denen der Schlüssel in der Ukraine liegt, aufzuklären. Um davon abzulenken haben die Demokraten den angeblichen Druck von Trump auf den ukrainischen Präsidenten erfunden und zum Amtsenthebungsverfahren aufgeblasen. Eine ausführliche Chronologie dieser vielen Skandale, die aufzeigt, dass sie in Wahrheit ein einziger großer Skandal sind, finden Sie hier.

Ein Teil davon – oder besser der Beginn der öffentlichen Berichterstattung darüber – war Russiagate, als Clinton im Sommer 2016 behauptet hat, Russland habe den Server der Demokraten gehackt, um Trump zu helfen. Das wäre eine Zusammenarbeit von Russland und Trump und damit eine illegale Wahleinmischung. Wie gesagt hat der Mueller-Bericht bereits aufgezeigt, dass da nichts dran war. Das allerdings war im Prinzip schon vorher bekannt, wie ich schon 2018 ausführlich aufgezeigt habe. Eine sehr gute Zusammenstellung der längst widerlegten Medienlügen rund um Russiagate finden Sie hier.

Nun hat Trump folgenden Tweet abgesetzt.

Ich berichte seit Mai über diese Skandale und alle Details. Und ich habe immer wieder gesagt, Trump würde dieses Material ab September im Wahlkampf nutzen, denn es zeigt auf, dass Clinton und Biden korrupt sind, dass sie das Wahlkampfteam von Trump 2016 illegal vom FBI haben überwachen lassen und noch einiges mehr. Allein die FBI-Überwachung von Trumps Wahlkampf 2016 müsste eigentlich der größte Skandal in der US-Geschichte sein, denn bei Watergate – dem bisher größten Skandal – hat Nixon nur ein paar Kleinkriminelle im Büro der Demokraten einbrechen lassen, um seinen Konkurrenten auszuspionieren. Obama hat dafür gleich den ganzen Apparat des FBI eingespannt.

Das sind längst keine unbelegten Behauptungen mehr, viele inzwischen freigegebene Memos bestätigen das und ein ehemaliger FBI-Jurist hat sich vor einem Gericht in der Sache bereits der Fabrizierung von Beweisen schuldig bekannt.

Die Geschichte ist also ziemlich eindeutig und schon lange bekannt. Aber ich habe auch vorhergesagt, dass die „Qualitätsmedien“ diese Dinge schlicht ignorieren werden. Und das sehen wir heute: Die „Qualitätsmedien“ berichten einfach nicht darüber. Der normale Medienkonsument in Deutschland hat von all dem noch nie etwas gehört. Gleiches gilt übrigens in den USA für all jene, die treu-doof nur CNN schauen und die New York Times lesen, denn auch die verschweigen diese Dinge ziemlich konsequent.

Die Macht, die Biden, Clinton und vor allem ihre Unterstützer haben, ist gewaltig, wenn sie in „ihren“ Medien den vielleicht größten Skandal der US-Geschichte einfach unsichtbar machen können.

Was Trump nun in seinem Tweet mitgeteilt hat, ist etwas großspurig. Vielleicht hat er alles „dequalifziert“, also freigegeben, aber bisher ist nur ein kleines, aber sehr heikles Detail öffentlich geworden. Aber – da hat Trump Recht – die Medien verschweigen es konsequent.

In den fraglichen Dokumenten geht es um den Beginn von Russiagate. 2016 gab es den Skandal um Clintons dienstliche Emails. Sie hat in ihrer Zeit als Außenministerin über 30.000 Mails von ihrem privaten Server geschrieben, was gegen alle Regeln der Geheimhaltung verstößt und eigentlich als Straftat zu einer Gefängnisstrafe hätte führen müssen. Da Trump das Thema im Wahlkampf 2016 aufgegriffen hat, hat Clinton beschlossen, Russiagate zu erfinden. Russiagate, also die angebliche russische Wahleinmischung, war ein Fake, den Clinton erfunden hat, um von ihrem eigenen Skandal abzulenken.

Das war bisher eine Verschwörungstheorie, aber nun freigegebene Dokumente beweisen nicht nur, dass das wahr ist, sondern auch, dass das Weiße Haus und Obama persönlich mitgespielt haben. Aus Gesprächsaufzeichnungen und Memos geht hervor, dass der damalige CIA-Chef Brennan den damaligen US-Präsidenten Barack Obama über Clintons Plan der informiert hatte, wonach sie Trump vor der Wahl 2016 mit Vorwürfen einer „Absprache mit Russland“ verleumden wollte, um „die Öffentlichkeit von ihrer Nutzung eines privaten E-Mail-Servers abzulenken“.

Fox News hat in seinem Artikel darüber auch die Dokumente selbst veröffentlicht, es kann also jeder nachlesen. CNN hingegen schweigt beharrlich.

Es ist also nicht nur erwiesen, dass Clinton sich Russiagate ausgedacht hat, es ist auch erwiesen, dass Obama davon wusste. Und außerdem weiß man inzwischen, dass Obama das FBI auf Trumps Wahlkampfteam angesetzt hat, um es auszuspionieren. Darüber, dass das FBI Breefings des Kandidaten Trump zum Ausspionieren missbraucht hat, wurde in den USA schon im Juli berichtet.

Aber haben Sie davon in Deutschland etwas gehört? Und das waren ja keine bloßen Medienberichte, sondern ihnen lagen freigegebene Memos des FBI zu Grunde.

Die Fakten liegen alle auf dem Tisch, eigentlich müsste die Presse aufgrund dieses beispiellosen Skandals aufschreien. Aber es passiert nichts!

Ich berichte seit Monaten und seit Monaten erweisen sich meine Berichte und auch meine Vorhersagen dazu, wie es weitergeht, als wahr. Leider erweist es sich auch als wahr, dass ich vorhergesagt habe, dass die „Qualitätsmedien“ so tun würden, als sei nichts passiert. Die Belege sind zu wasserdicht und zu zahlreich, als dass man sie als unwahr darstellen könnte. Also verschweigen die Medien das alles komplett.

Ich sage es ganz ehrlich: Als ich vor etwas über zwei Jahren mit der Arbeit am Anti-Spiegel begann, hätte ich mir nicht vorstellen können, was derzeit geschieht. Was hier vor unseren Augen vor sich geht, ist keine Propaganda mehr, es ist keine Lügen- oder Lückenpresse, es ist die unglaublichste Manipulation der Öffentlichkeit, die man sich vorstellen kann. Und es ist schockierend, dass die Presse heute offensichtlich gleichgeschalteter ist, als sie es jemals in der deutschen Geschichte gewesen ist. Anders lässt sich ein so kollektives mediales Wegschauen nicht erklären.

Ich bin kein Freund von Trump, aber ich bin ein Freund von Wahrheit und Gerechtigkeit und ich wünsche mir, dass es Trump – oder wem auch immer – gelingt, diesen Skandal aufzuklären. Denn sollten die Demokraten damit durchkommen, ist für das westliche Regierungssystem selbst das Wort „Scheindemokratie“ noch ein Riesenkompliment!