Libyscher Befreier Haftar konsolidiert Sirte, während Erdogan-unterstützter Saraj seine Niederlage erlebt

von Drago Bosnic – https://fort-russ.com/2020/09/libyan-liberator-haftar-consolidates-sirte-as-erdogan-backed-saraj-eats-defeat/

Übersetzung LZ

Die libysche Nationalarmee (LNA) von Marschall Khalifa Haftar konsolidierte ihre Einheiten in der Hafenstadt Sirte (450 km östlich von Tripolis) mit mehr als 80 Einheiten schwer gepanzerter Fahrzeuge, während ein Kriegsschiff der LNA im Hafen von Ras Lanuf vor Anker ging. Nach Angaben des Vertreters der libyschen Regierung der Nationalen Vereinbarung ( GNA ), Mohammed Qanunu , hat der Militärkonvoi von Haftar die Stadt Jufra südlich von Sirte verlassen und ist auf dem Weg nach Wadi al-Lud, schreibt die türkische Tageszeitung Daily Sabah heute, 9. September.

Die Befreiung von Sirte durch Haftars Streitkräfte war ein entscheidender Wendepunkt im libyschen Bürgerkrieg. Haftar, ein langjähriger Aktivposten der USA, wird von Ägypten und Russland unterstützt und hat direkt gegen türkische Streitkräfte gekämpft.

Die National Petroleum Corporation (NOC) des nordafrikanischen Landes, die von der Regierung in Tripolis kontrolliert wird, kündigte an, dass ab Samstag, dem 5. September, ein LNA-Kriegsschiff im Hafen von Ras Lanuf in der Provinz Sirte stationiert wird.

Die Region Ras Lanuf ist Teil der Region, in der sich etwa 80% der libyschen Ölreserven befinden, stellt die Zeitung fest.

Zuvor hatte die GNA darauf hingewiesen, dass Haftar zusätzliche Truppen zum Luftwaffenstützpunkt Jufra verlegt hat. Straßen von Sirte nach Jufra. „Alle Boden- und Lufteinheiten (GNA) wurden angewiesen, in Alarmbereitschaft zu sein und im Falle eines Verstoßes (Waffenstillstandsregime) oder eines Angriffs die Hände am Abzug zu halten“, stellte die GNA fest.

LNA-Vertreter lehnten die am 21. August angekündigte libysche Waffenstillstandsinitiative der GNA ab. Im LNA-Kommando wurde der GNA-Vorschlag unter der Führung von Faiz Saraj als „eine Marketingaktion“ bezeichnet. In den letzten Tagen wurden jedoch keine neuen Zusammenstöße an der libyschen Front verzeichnet, das „Regime des Schweigens“ wird de facto eingehalten.

In seiner ersten Erklärung nach der zuvor angekündigten Idee eines Waffenstillstands verwies LNA-Pressesekretär Ahmed al-Mismari auf die anhaltende Konzentration der Truppen Sarajs zum Vormarsch auf Sirte. Ihm zufolge nehmen die im Osten stationierten LNA-Truppen die „Friedensinitiative“ der pro-türkischen PNS nicht ernst und sind bereit, auch auf jeden Versuch eines Angriffs auf ihre Stellungen im Sirte-Gebiet zu reagieren.

Die Regierung Saraj gab ihre Bereitschaft zu einem Waffenstillstand für den Fall der „Entmilitarisierung“ von Sirte bekannt (derzeit steht diese große Siedlung unter der Kontrolle der LNA) und forderte die Wiederaufnahme der Ölförderung und des Exports aus dem nordafrikanischen Land.

Erinnern Sie sich daran, dass in Libyen die stille Konfrontation zwischen der Türkei, die sich unter der Führung von Faiz Saraj um die GNA kümmert und Tausende syrischer islamistischer Militanter sowie Waffensysteme an die libysche Front geschickt hat, und den arabischen Monarchien des Persischen Golfs, unter denen die Vereinigten Arabischen Emirate herausragen, zunimmt. Abu Dhabi liefert der LNA von Khalifa Haftar unter anderem Kampfdrohnen. Marschall Haftar genießt die Unterstützung von Russland, Ägypten, Frankreich, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf der Seite der GNA Saraj – Türkei und Katar. Ende November 2019 unterzeichneten Ankara und die libysche Regierung in Tripolis ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit, in dessen Rahmen die Türkei die GNA stark unterstützt, einschließlich Waffenlieferungen.

