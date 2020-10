Die Bergkarabach Story, die ihr nicht erfahren sollt nach Meinung der USA

von Joachim Hagopian – https://einarschlereth.blogspot.com/

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Am frühen Morgen des 1. April begann Aserbaidschan eine größere militärische Offensive in der umstrittenen Region Bergkarabach (BK), das von armenischen Truppen geschützt und verteidigt wird, seit die russisch vermittelte Feuerpause 1994 einen blutigen 3-jährigen Krieg beendete. Während der asirische Präsident Ilham Aliyew nach Baku zurückflog, nachdem er 24 Stunden zuvor John Kerry in Washington getroffen hatte, der behauptete, man habe „eine endgültige Lösung“ gefunden, war Aserbaidschan schon im Krieg.

Durch das Überraschungselement in Verbindung mit einer großen Militäroperation mit drei Angriffskeilen gegen Bergkarabach vom Süden, Südosten und Nordosten gelang es der asirischen Armee mindestens drei Dörfer und mehrere strategische Höhen in dem umstrittenen Land zu besetzen. Es wurden große Verluste auf beiden Seiten gemeldet, auch unter armenischen Zivilisten, deren Häuser mit Granaten und Raketen beschossen wurden. Obwohl nach drei Tagen von Russland eine Feuerpause vermittelt wurde, gab es wiederholte Brüche und auch Kampfoperationen.

Die armenische Presse legt Beweise vor – wovon hier nichts zu sehen ist – dass die asirische Armee nicht nur täglich die Waffenruhe bricht, sondern auch in Armenien, nicht nur in Bergkarabach, Dörfer angreift. Am Freitag, dem 8. April, hat der Pressesekretär des armenischen Verteidigungsministeriums enthüllt, dass asirische Kräfte zivile Siedlungen mit 120mm Mörsern unter Feuer genommen haben in den Dörfern Karmir, Ttujur und Baghanisin in den armenischen Provinzen Tavush und Gegharkunet. Zum Glück wurde niemand verletzt. Aber wenn es die ersten Opfer gibt, dann können die Konsequenzen für Aserbaidschan weitreichend sein.



Durch Töten von armenischen Zivilisten an einer 2. Front zeigt Aserbaidschan, dass seine einseitige Aggression keine Folgen hat. Dabei schreibt der Vertrag mit Russland vor, dass im Falle eines Angriffs auf Armenien, Russland gezwungen ist, Armenien zu helfen. Der Artillerie-Beschuß durch Aserbaidschan kann tatsächlich dazu führen, dass Russland in den Konflikt gegen Aserbaidschan hineingezogen wird. Die Implikationen sind so ernst, dass die ganze Region destabilisiert werden könnte und auch globale Auswirkungen haben könnte. Das passt genau zum Hegemonie-Plan der US -neocons, Putin in einen weiteren Krieg vor seiner Haustür zu verwickeln, was leicht einen 3. Weltkrieg hervorrufen könnte.

Schon im September hatte Aserbaidschan Dörfer in BK beschossen, wobei 3 Zivilisten umkamen und es geschah nichts. Nun geht Baku wieder das Risiko ein, was heißt, dass Aserbaidschan die volle Unterstützung nicht nur seines engsten Verbündeten, der Türkei, hat, sondern zumindest auch das stillschweigende Einverständnis der US/NATO. Wenn das der Fall ist, bestätigt es, dass das US-Imperium alle Vorsicht in den Wind schlägt und einen militärischen Showdown des Westens gegen den Osten provozieren will, was nur in eine Richtung zielt – Weltkrieg.

Aserbaidschan mit einer Bevölkerung von knapp 10 Mill. und einem Land, das einige der größten Ölreserven der Welt hat, hat eifrig die tödlichsten Waffen gekauft, die für seine Öl-Dollar zu haben waren, um sich an den Armeniern in der de facto autonomen Enklave in Bergkarabach zu rächen, die 1990 im verlorenen Krieg Aserbaidschan gestohlen wurde. Es hat zwischen 2004 und 2014 seine Militärausgaben um das zwanzigfache erhöht. Im Gegensatz dazu hat BK, das die Asiris unbedingt besiegen und zerstören wollen mit brutaler Gewalt nur 150 000 Einwohner, das keine Waffen von niemandem erhält. Es ist für militärische Hilfe und Lieferungen vollständig abhängig von der ökonomisch angespannten Republik Armenien.

Der eiserne Wille der kleinen armenischen Bevölkerung, die Heimat seiner Vorväter zu verteidigen, die lange vor den Asiris da waren, die als Land oder Ethnie ein türkischer Zweig sind, ist auch der Grund, wieso 20 000 Armenier 64 000 Asiris überwinden und besiegen konnten. Die Armee Aserbaidschans rekrutierte ausländische Söldner, Graue Wölfe aus der Türkei, tschetschenische Militante und al Qaida Terroristen im Krieg 1991-94. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Scharmützel an den Grenzen, die im vergangenen August und September intensiver wurden.

Sprecher David Babayan der BK-Republik erklärte vor mehreren Tagen, dass es starke Beweise gäbe, dass Aserbaidschan wieder von widerwärtigen Typen wie den Grauen Wölfen und IS-Terroristen frisch aus Raqqa Hilfe bekommt. Augenzeugen aus dem überrannten Dorf Talish in BK behaupten, dass armenische Familien und Soldaten geköpft und brutal hingerichtet wurden nach dem Abschneiden der Ohren nach dem Muster ausländiscer Söldner. Babayan fügte hinzu, dass Leute aus armenischen Dörfern um ihr Leben geflohen seien, nachdem ihre Häuser geplündert und Frauen vergewaltigt wurden. Aus militärischen Quellen verlautete, dass eine ISIS-Brigade aus Syrien eingeflogen wurde, um einen neuen Krieg in BK zu kämpfen. Schließlich berichtete die iranische ARAN-Agentur, dass die ISIS ein besonderes Trainingslager an der irakisch-syrischen Grenze für asirische IS-Rekruten hatten. Durch den Medien-Blackout im Westen werdet ihr nie erfahren, dass ISIS-Terroristen jetzt gegen Zivilisten in der Enklave BK kämpfen und Gräuel begehen.

Es werden schon Rufe nach Prozessen in Den Haag laut und Beamte in Armenien beginnen schon mit dem Sammeln von Augenzeugen-Berichten über Kriegsverbrechen, die Asiris in BK begangen haben. Der Vize-Präsident der armenischen Nationalversammlung Eduard Sharmazanow sprach zur armenischen Diaspora:

„Wir müssen alle Plattformen benutzen, um der zivilisierten Welt zu zeigen, dass Aserbaidschan, das militärisch gegen Zivilisten vorgeht, bestraft werden muss, weil es das internationale Recht und die Genfer Konvention bricht.“

….

Als der verrückte Erdogan vergangene Woche in Washington war, traf er sich mit der leistungsfähigen Lobby -Firma Mercury LLC und heuerte sie an, um die absurdeste Propaganda vom Stapel zu lassen, dass die Armenier die größte Gefahr für die Sicherheit aller Länder seien, weil sie eine starke Militärallianz mit Russland aufbauen. Während sich am 24. April der Jahrestag des Armenischen Genozids nähert, will Erdogan als „großer Bruder“ von Aliyew den Job beenden, der vor einem Jahrhundert nicht fertig wurde. Kein Wunder, dass einen Tag nach Erdogans Ausfall über die Gefahr der Armenier für die Welt, der kleine Bruder den Überfall auf BK unternahm. Die Russen sind sich völlig im klaren über Erdogans Rolle. Der Vize-Sprecher der Duma nannte ihn die „3. Kraft“ hinter der Gewalt in BK.

Und es gibt noch jemand hinter der Szene, der Unruhe und Gewalt in der Welt verbreitet: Israel. Es wurde gerade bekannt, dass Aserbaidschan Israel seine Flugplätze an der iranischen Grenze zur freien Verfügung gestellt hat. Die immer engere Beziehung Israels mit Aserbaidschan macht sowohl Iran als auch Armenien Sorgen. Dazu kommt der Verkauf von israelischen Drohnen für 1.6 Mrd. Dollar für die Asiri-Armee zur Überwachung und zum Morden. Eine wurde kürzlich abgeschossen, als sie über der Hauptstadt Stepanakert spionierte, und unten OSCE-Beamte sich mit BK-Führern trafen. Eine weitere israelische Kamikaze-Drohne traf und zerstörte einen Bus, wobei sieben freiwillige Soldaten aus BK getötet wurden. Es heißt, dass die Drohnen von Israelis ferngesteuert werden.

Der Asiri-Diktator Aliyew, der seinen Job von seinem Vater 1993 übernahm, hat geschworen, dass er „Armenien vom Antlitz der Erde wischen werde“. Der Holocaust-Forscher Yair Auron kommentierte Israels Verkauf solcher Waffen an Aserbaidschan:

„Der Verkauf von Waffen an eine Regierung, die Genozid betreibt, ist wie der Verkauf von Waffen an Nazi-Deutschland.“

….

Während Baku weiter Waffen kauft von Russland, Israel und Amerika, sagte Premier Medwedew am Samstag, dass man weiterhin Waffen an Aserbaidschan (und Armenien) verkaufen werde in einem plumpen Versuch, Baku vom westlichen Einfluss fernzuhalten. Russland liefert 85 % von Aserbaidschans Waffen. Und im vergangenen wurde die enge Beziehung zur USA yu Baku plötzlich schlecht, als die USA Bakus Menschenrechts-Verletzungen zur Sprache brachte. Baku hat daraufhin auch seine Bewerbung um die EU-Mitgliedschaft gecancelled.

Laut neuestem International Democracy Index liegt Aserbaidschan an höchster Stelle in der Welt mit seiner autoritären Führung bei 6.68 von 7 (am schlechtesten); wegen seiner vielen Menschenrechts-Verletzungen und vor allem seiner Intoleranz gegen abweichende Meinungen und mangelnde Pressefreiheit, undemokratische Wahlen ( 7 Punkte) und ungezügelter Korruption. Die Panama-Papiere enthüllten, dass die Aliyew -Familie ihre geheimen Milliarden durch Übertretung der Gesetze machten. Natürlic ist die US-Regierung schwerlich in der Lage zu kritisieren, da sie kein Hort der Demokratie mehr ist. Im Gegensatz dazu wurde BK, obwohl von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt, von der European Free Alliance (EFA) als Land mit den höchsten demokratischen Werten unter allen post-Sowjet-Ländern bezeichnet.

Die Sowjetunion hat BK nie als getrennte souveräne Einheit von Aserbaidschan anerkannt, allerdings auch nicht von seinem größten Unterstützer, der Republik Armenien. Eine russische Friedenstruppe wurde eingesetzt, aber ein friedliches Auskommen, mit dem alle zufriedengestellt werden, scheint unwahrscheinlich. Es scheint, dass alle Positionen unlösbar sind. Aber Russland hat die Initiative ergriffen, eine freundschaftliche Lösung zu finden zusammen mit Iran, zum großen Ärger der USA und Israels. Der Süd-Kaukasus als die Passage der alten Ost-West-Seidenstraße wird gegenwärtig von dem mächtigsten Ländern der Welt heiß begehrt und sie wetteifern auf dem strategischen Schachbrett, der Nullpunkt der Kreuzwege der Zivilisation.

Armenien auf der anderen Seite ist ein Binnenland, ein ökonomisch schwaches, geographisch winziges Land, auf beiden Seiten von den geschlossenen Grenzen seiner Feinde umgeben, was zusätzlich zu seiner Isolation beitrug. Für eine erste Waffenlieferung erhielt es von Russland ein 200 Mill. Dollar Darlehen, was kaum konkurrieren kann mit Bakus 5 Mrd. $ Militärbudget, was doppelt so viel ist wie der gesamte Haushalt Armeniens. Armenien hat immer noch seine Waffen aus dem Krieg von 1990, verglichen mit Aserbaidschans supermodernen Waffen. Obwohl Moskau für Waffen-Gleichheit eingetreten war, sind sie nicht geliefert worden. Die Wahrheit ist, dass Armenien für sein Überleben auf die Gnade Russlands angewiesen ist. Ölgeld, moderne Waffen und big business beherrschen die Welt, ob im Westen oder im Osten.

Die schlimmen Umstände, in denen sich sowohl Armenien als auch BK befinden in dieser neuen kriegerischen Runde mit Aserbaidschan, Türkei und dem US-Imperium sehen nicht gut aus. Obwohl es Mitleid zu wecken vermag durch seine underdog-Rolle in einer modernen Version des David gegen Goliath bei anderen Ländern und es auch schon in der armenischen Diaspora in Städten wie Los Angeles und in der Welt Hilfe für seine Sache mobilisiert hat, hat es doch mächtige Feinde, die glücklich wären, wenn sowohl Armenien als auch Russland in Flammen aufgehen würden. Der Planet ist in Gefahr und Bergkarabach wird vielleicht der Erzherzog des neuesten Weltkrieges. [Bezieht sich auf den Erzherzog Franz Ferdinand, der in Serajewo erschossen wurde, was der Auslöser des 1. Weltkrieges wurde. d. Ü.]

Weitere Lektüre ein Artikel auf deutsch von Sputnik hier.

Joachim Hagopian ist Absolvent von West Point und diente in der US-Armee. Später klinische Psychologie und arbeitete als Therapeut für mentale Gesundheit mit misshandelten Kindern. In den jüngsten Jahren arbeitete er als Journalist für alternative Medien. Sein blog ist

