Die aserbaidschanischen Streitkräfte haben das Ziel, die größte Stadt in Karabach einzunehmen.

Drohnen treffen Ziele innerhalb Armeniens

Übersetzung LZ

Am 2. Oktober begann der 5. Tag im armenisch-aserbaidschanische Krieg. Streitkräfte des aserbaidschanischen Militärs, unterstützt von der Türkei, setzten ihre Versuche fort, die umkämpfte Region Berg-Karabach einzunehmen und die selbsternannte Republik Berg-Karabach, die überwiegend von Armeniern bevölkert ist, zu zerschlagen.



Intensive Artillerie-Duelle und aserbaidschanische Luftangriffe werden an der gesamten Frontlinie in Karabach und sogar in der Nähe einiger Teile der aserbaidschanisch-armenischen Grenze gemeldet. Nichtsdestotrotz finden die wichtigsten Zusammenstöße nach wie vor in den Bezirken Fizuli und Jabrayil statt, wo Aserbaidschan seinen Hauptvorstoß erzielt hat, indem es mehrere Stellungen von den Armeniern eroberte. Die aserbaidschanische Artillerie spielte zusammen mit türkisch und israelisch gebauten Kampfdrohnen eine Schlüsselrolle bei den taktischen Erfolgen Aserbaidschans auf dem Schlachtfeld.



Am 1. Oktober behauptete das armenische Militär sogar, dass 4 aserbaidschanische Kampfdrohnen in den armenischen Luftraum eingedrungen seien und 3 von ihnen abgeschossen wurden, angeblich durch das S-300-System. Darüber hinaus behauptete das armenische Verteidigungsministerium, dass seine Streitkräfte drei aserbaidschanische Kampfflugzeuge und zwei Hubschrauber abgeschossen hätten. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium wies die armenischen Behauptungen zurück und nannte sie „völligen Unsinn und gefälschte Nachrichten“.



Es besteht darauf, dass die armenische Seite Behauptungen über Angriffe auf ihr Territorium benutzt, um den Pakt der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit auszulösen und direkte militärische Unterstützung von Russland im Konflikt in Karabach zu erhalten, das formell nicht ihr Territorium ist. Was noch merkwürdiger ist, ist, dass die armenische Führung trotz des fünftägigen offenen Krieges immer noch nicht den Prozess der Anerkennung der Republik Berg-Karabach oder die offizielle Integration der Region in Armenien eingeleitet hat. Daher hat sie nicht einmal eine theoretische rechtliche Grundlage, um die CSTO um Hilfe in einem Konflikt auf ihrem Territorium zu bitten.



Unterdessen berichtete die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die für ihre Assad-feindliche und pro-Militante Haltung im syrischen Konflikt bekannt ist, dass Dutzende von syrischen Kämpfern mit türkischer Unterstützung im Kampf gegen armenische Streitkräfte in Karabach getötet, verletzt oder vermisst wurden. Nach Angaben des SOHR wurden 28 von ihnen getötet und 62 weitere wurden verletzt oder verschwanden. Dem Bericht zufolge sollen mindestens 850 von der Türkei unterstützte syrische Kämpfer in Karabach stationiert gewesen sein. Es sei darauf hingewiesen, dass sich ihre Zahl nach armenischen Schätzungen auf etwa 4.000 beläuft. Auch Frankreich und Russland brachten ihre Besorgnis über die Verlegung von Kämpfern in die Region zum Ausdruck. Im Gegenzug bestehen aserbaidschanische und türkische Medien und Funktionäre darauf, dass Armenien Mitglieder kurdischer bewaffneter Gruppen, die von Ankara als Terroristen betrachtet werden, in die Kampfzone entsendet. Nichtsdestotrotz wurden diese Behauptungen bisher durch keinerlei Beweise untermauert.



Das selbsternannte neo-osmanische Reich des Präsidenten Tayyip Erdogan befindet sich in einer groß angelegten Propagandaoffensive, um einen armenisch-aserbaidschanischen Krieg anzuzetteln.



Am 1. Oktober veröffentlichten die Vereinigten Staaten, Russland und Frankreich eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Gewalt in der Region Berg-Karabach verurteilten und beide Seiten aufforderten, einen Waffenstillstand zu akzeptieren und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Daraufhin gab Präsident Erdogan eine heftige Erklärung ab, in der er die OSZE scharf kritisierte und forderte, dass Aserbaidschan seinen militärischen Vorstoß zur Einnahme der Region Berg-Karabach und damit den Krieg mit Armenien fortsetzen solle.



„Ich möchte erklären, dass wir mit unseren Brüdern in Aserbaidschan in ihrem Kampf für die Befreiung ihres besetzten Landes solidarisieren. Der Weg zu einem dauerhaften Frieden in dieser Region führt über den Rückzug Armeniens aus allen Teilen des von ihm besetzten aserbaidschanischen Gebietes“, sagte Erdogan vor dem türkischen Parlament. „Vor allem das so genannte Minsker Trio USA, Russland, Frankreich und ihr Streben nach einem Waffenstillstand angesichts dieser negativen Situation, die sich in diesen Tagen widerspiegelt, weil sie dieses Problem fast 30 Jahre lang vernachlässigt haben, ist vor allem nicht akzeptabel“, fügte er hinzu.



In den besten Traditionen der türkischen Public Diplomacy beschuldigte Erdogan gleichzeitig Armenien, die militärische Eskalation ausgelöst zu haben. Unterdessen berichteten türkische Staatsmedien, dass der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu während des jüngsten Telefongesprächs seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow sagte, die Türkei sehe keinen Grund für einen Waffenstillstand in Karabach, solange die Region in den Händen armenischer Streitkräfte bleibe.



Zuvor hatte die türkische Führung auf höchster Ebene erklärt, dass sie bereit sei, Baku jede Hilfe, auch militärischer Art, zukommen zu lassen. Die armenische Seite behauptet, dass die Türkei tatsächlich auf der Seite Aserbaidschans am Krieg teilnimmt.





https://southfront.org/azerbaijani-forces-push-to-seize-largest-karabakh-city/