Die Linke NRW: Keiner braucht eine Kopie der Grünen

THESE:

Durch die Anpassung an den neoliberalen Mainstream wird die Linkspartei überflüssig. Ihre Aufgabe muss sein, linke Kernthemen zu vertreten: starker Sozialstaat, gerechtes Wirtschaftssystem, friedliche Außenpolitik usw. Stattdessen werden diese Themen immer weniger fokussiert und der identitätspolitische Opferwettbewerb mit LGBTQÖß, Frauenquoten-Feminismus und „alles/jeder ist rassistisch“ rücken zunehmend in den Vordergrund. Zudem wird jedem Trend nachgelaufen, den das System vorgibt. Aktuell vor allem der grünglobalistischen „Klimaerwärmung“, die schon seit 15 Jahren (Albert Gore: „Eine unbequeme Wahrheit“) verspricht, uns alle in wenigen Jahren umzubringen.