Aserbaidschan bereitet sich auf einen weiteren Tag internsiver Feindseligkeiten vor, da Armenien über Nacht einige Positionen zurückgewonnen hat

von https://southfront.org/

Übersetzung LZ

Am Abend des 27. September und auch am 28. September gingen die Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschan und Armenien um Berg-Karabach weiter.

Beide Seiten setzten Berichten zufolge schwere Artillerie ein.

Der jüngste Bericht besagt, dass Aserbaidschan über Nacht einige Stellungen an die armenische Armee verloren hat, die aufgrund der geringeren Intensität der Angriffe diese zurückerobern konnte.

Berichten zufolge wurde ein Video verbreitet, auf dem zwei armenische Panzer von aserbaidschanischen Streitkräften zerstört wurden.

Mehrere Berichte behaupteten, dass Russland Armenien über den Iran Hilfe leistet. Mit Fotos, die zeigen, wie militärische Ausrüstung geliefert wird.

Am Morgen des 28. September berichtete das armenische Außenministerium, dass es einen Versuch zur Risikominderung unternommen habe, Aserbaidschan jedoch alles abgelehnt habe.

Die Intensität der Zusammenstöße war über Nacht gering, aber sie hielten an.

Am Morgen des 28. September setzte Aserbaidschan Berichten zufolge seine schwere Offensive mit Artillerie, gepanzerten Fahrzeugen und TOS fort. Armenien verteidigt seine Positionen entschlossen.

Es wurde ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie eine armenische ATGM einen aserbaidschanischen Panzer trifft.

Ein aserbaidschanischer General wurde Berichten zufolge verwundet und von armenischen Streitkräften gefangen genommen.

Es wurde eine mutmaßliche Liste mit den Namen syrischer Kämpfer veröffentlicht, die geschickt wurden, um Aserbaidschan bei der Offensive zu unterstützen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, er sei „äußerst besorgt über das erneute Wiederaufflammen der Feindseligkeiten“ zwischen Armenien und Aserbaidschan.

„Der Generalsekretär fordert die Seiten nachdrücklich auf, die Kämpfe sofort einzustellen, die Spannungen zu deeskalieren und unverzüglich zu sinnvollen Verhandlungen zurückzukehren“, sagte der Sprecher von Guterres in einer Erklärung. Guterres „verurteilt die Anwendung von Gewalt und bedauert den Verlust von Menschenleben und die Belastung der Zivilbevölkerung“, hieß es in der Erklärung, und fügte hinzu, dass der Generalsekretär mit dem Präsidenten von Aserbaidschan und dem Premierminister von Armenien sprechen werde.



Beide Seiten tauschten Anschuldigungen aus, wobei Armenien sagte, Aserbaidschan habe die Eskalation verursacht, während die Türkei es direkt in seiner Offensive unterstützte.

Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan forderte später die internationale Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass sich die Türkei nicht in den Konflikt Armeniens mit Aserbaidschan über die Region Berg-Karabach einmischt.

Pashinyan sagte auch, dass das Verhalten der Türkei destruktive Folgen für den Südkaukasus und die Nachbarregionen haben könnte.

Der Führer Berg-Karabachs, Araik Harutyunyan, sagte, dass die Region inmitten erneuter Zusammenstöße einige Positionen an die aserbaidschanische Armee verloren habe.

Er sagte auch, es gebe Tote und Verletzte sowohl unter Zivilisten als auch unter Militärpersonal.

Aserbaidschan sagte, dass die volle Verantwortung für die gegenwärtige Situation an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze bei der politischen und militärischen Führung Armeniens liege, teilte das aserbaidschanische Außenministerium mit.

„Ein weiterer [Akt] der Aggression Armeniens gegen Aserbaidschan ist eine eklatante Verletzung fundamentaler Normen und Prinzipien des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts, einschließlich der Genfer Konventionen von 1949 und ihrer Zusatzprotokolle sowie der Resolutionen 822, 853, 874, 884 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen von 1993, in denen der sofortige und bedingungslose Rückzug der armenischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten Aserbaidschans gefordert wird“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Die Türkei hat als Reaktion auf die Zusammenstöße ihre Unterstützung für Aserbaidschan zum Ausdruck gebracht.

„Während ich das armenische Volk aufrufe, seine Zukunft gegen seine Führung in die Hand zu nehmen, die es in die Katastrophe stürzt und die es wie Marionetten benutzt, rufen wir auch die ganze Welt auf, Aserbaidschan in seinem Kampf gegen Invasion und Grausamkeit beizustehen“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf Twitter.

„Wir werden unsere aserbaidschanischen Brüder mit allen unseren Mitteln in ihrem Kampf zum Schutz ihrer territorialen Integrität unterstützen“, fügte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar in einer Erklärung hinzu.

Wie hat es begonnen?

Das armenische Verteidigungsministerium teilte mit, dass am Morgen des 27. September ein Angriff auf zivile Siedlungen in Berg-Karabach, einschließlich der regionalen Hauptstadt Stepanakert, begonnen habe.

Nach Angaben der Behörden in Berg-Karabach wurden 18 Menschen getötet – 16 Soldaten, eine Frau und ein Kind – und 100 verwundet.

Armeniens Regierung erklärte das Kriegsrecht und die totale militärische Mobilisierung, kurz nach einer ähnlichen Ankündigung der Behörden innerhalb Berg-Karabachs.

„Macht euch bereit, unsere heilige Heimat zu verteidigen“, sagte der armenische Premierminister Nikol Pashinyan, nachdem er Aserbaidschan der „geplanten Aggression“ beschuldigt hatte.

Er warnte davor, dass die Region am Rande eines „großen Krieges“ stehe, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, sich zu vereinen, um eine weitere Destabilisierung zu verhindern.

Armenien sagte, es habe bei den Zusammenstößen zwei Hubschrauber und drei Drohnen abgeschossen und drei Panzer zerstört. Es sagte auch, dass es Hunderte aserbaidschanischer Soldaten getötet habe.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium bestätigte den Verlust eines Hubschraubers, sagte aber, dass die Besatzung überlebt habe, und berichtete, dass 12 armenische Luftabwehrsysteme zerstört worden seien. Es dementierte andere von Armenien gemeldete Verluste.

Präsident Alijew sagte, er habe als Reaktion auf die Angriffe der armenischen Armee eine groß angelegte Gegenoffensive angeordnet.

„Ich bin zuversichtlich, dass unsere erfolgreiche Gegenoffensive der Besatzung, der Ungerechtigkeit und der 30-jährigen Besatzung ein Ende setzen wird“, sagte er.

Es wurde ein Video veröffentlicht, das das Ergebnis eines armenischen Gegenangriffs zeigt. Von den Zusammenstößen über Nacht scheinen keine Videos veröffentlicht worden zu sein.

Auf Twitter wurde auch ein Video veröffentlicht, das vermutlich zeigt, wie syrische Militante von der Türkei eingesetzt werden, um die aserbaidschanische Armee zu unterstützen.

Die Situation entwickelt sich weiter, wobei Armenien angeblich seine Positionen hält, Aserbaidschan aber gerade erst die große Intensität der Offensive erneuert hat. Gegenwärtig steht die Lage am Rande eines umfassenden Krieges zwischen den beiden Nachbarländern um die Region Berg-Karabach.