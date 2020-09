Wie eine „gottgesandte“ Pandemie den Westen vernichtet

von Michael Hudson – http://www.antikrieg.com/

Die USA retten den Finanzsektor, nicht die Wirtschaft

Bevor wir die USA und alternative Reaktionen auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus einander gegenüberstellen, möchte ich einen Schritt in der Zeit zurückgehen, um zu zeigen, wie die Pandemie ein tief liegendes Problem geoffenbart hat. Wir sehen, welche Folgen es hat, wenn sich die westlichen Gesellschaften durch ihre gläubigerorientierte Rechtsphilosophie in eine Schuldenecke drängen. Die neoliberale regierungsfeindliche (oder genauer gesagt antidemokratische) Ideologie hat die soziale Planung und die Staatsmacht im „Markt“ zentralisiert, das heißt konkret im Finanzmarkt an der Wall Street und in anderen Finanzzentren.

Die Frage ist, wer verliert, wenn Beschäftigung und Geschäftstätigkeit unterbrochen werden. Werden es Gläubiger und Vermieter am oberen Ende der wirtschaftlichen Skala sein, oder Schuldner und Mieter am unteren Ende? Diese uralte Konfrontation darüber, wie mit den unbezahlten Mieten, Hypotheken und dem sonstigen Schuldendienst umzugehen ist, steht im Mittelpunkt der heutigen Viruspandemie, da große und kleine Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants und Geschäfte in Zahlungsrückstand geraten sind und Unternehmen und Haushalte hinterlassen haben – zusammen mit ihren Angestellten, die kein Lohneinkommen haben, um diese monatlich anfallenden Belastungen zu bezahlen.

Dies ist ein uraltes Problem. Es wurde im alten Nahen Osten einfach dadurch gelöst, dass diese Schulden und Mietkosten gestrichen wurden. Doch der Westen, der noch immer durch das Erbe des Römischen Reiches geprägt ist, hat sich der massiven Arbeitslosigkeit, den Unternehmensschließungen und den daraus resultierenden Zahlungsrückständen für diese grundlegenden Lebens- und Geschäftskosten ausgesetzt.

Die westliche Zivilisation unterscheidet sich von ihren nahöstlichen Vorgängern in der Art und Weise, wie sie auf „höhere Gewalt“ reagiert hat, die die Mittel zur Unterstützung zum Erliegen bringt und Schulden hinterlässt. Die Vereinigten Staaten haben die Führung übernommen, indem sie den Weg abgelehnt haben, auf dem China und sogar sozialdemokratische europäische Nationen verhindert haben, dass der Corona-Virus eine weit verbreitete Zahlungsunfähigkeit verursacht und ihre Volkswirtschaften polarisiert. Das US-Coronavirus-Lockdown macht aus Miet- und Schuldenrückständen eine Gelegenheit, die verschuldete Wirtschaft zu verarmen und den Gläubigern hypothekarisch belastetes Eigentum und dessen Einkommen zu übertragen.

Es gibt keine inhärente materielle Notwendigkeit, dass dieses Schicksal eintritt. Aber es erscheint so natürlich und sogar unvermeidlich, dass es, wie Margaret Thatcher sagen würde, keine Alternative gibt.

Aber natürlich gibt es eine, und es gab sie schon immer. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Störungen hat jedoch immer eine zentrale Autorität erfordert, die sich über die „Marktkräfte“ hinwegsetzt, um das wirtschaftliche Gleichgewicht von „oben“ wiederherzustellen.

Individualistische Volkswirtschaften können das nicht tun. In dem Maße, in dem sie einen starken Staat haben, sind sie nicht demokratisch, sondern oligarchisch, kontrolliert durch den Finanzsektor in seinem eigenen Interesse, im Zusammenspiel mit seinem symbiotischen Immobiliensektor und seiner monopolisierten Infrastruktur. Aus diesem Grund ist jede erfolgreiche Gesellschaft seit der Bronzezeit eine gemischte Wirtschaft. Ausschlaggebend dafür, ob ein wirtschaftlicher Zusammenbruch eine verkrüppelte Wirtschaft hinterlässt oder nicht, ist die Frage, ob ihr Finanzsektor ein öffentliches Unternehmen ist oder aus dem verschuldeten öffentlichen Bereich privatisiert wird, um die Bankiers und Geldverleiher auf Kosten der Schuldner und des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu bereichern.

China wendet eine uralte Politik an, die seit Hammurabi und anderen Herrschern der Bronzezeit üblich ist, seit sie die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit gegen „höhere Gewalt“ förderten. Wenn persönliche Schulden, Mieten und Steuern, die nicht bezahlt werden können, nicht annulliert werden, wird das Ergebnis weit verbreiteter Bankrott, Verarmung und Obdachlosigkeit sein. Im Gegensatz zu Amerikas finanzialisierter Wirtschaft hat China gezeigt, wie natürlich es für die Gesellschaft ist, einfach anzuerkennen, dass Schulden, Mieten, Steuern und andere Belastungen des Lebens und der Geschäftstätigkeit erst dann wieder aufgenommen werden können, wenn die wirtschaftliche Normalität wieder hergestellt ist.

Schutz der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit des Nahen Ostens angesichts höherer Gewalt

Alte Gesellschaften hatten eine andere Logik als die modernen kapitalistischen Ökonomien. Ihre Logik – und das jüdische mosaische Gesetz aus Levitikus 25 sowie die klassischen griechischen und römischen Befürworter demokratischer Reformen – ähnelte dem modernen Sozialismus. Das Grundprinzip bei der Arbeit bestand darin, die Marktbeziehungen den Bedürfnissen der Gesellschaft als Ganzes unterzuordnen und nicht eine finanzielle Rentenklasse von Gläubigern und abwesenden Landbesitzern zu bereichern. Genauer gesagt bestand das Grundprinzip darin, Schulden zu erlassen, die normalerweise nicht bezahlt werden konnten, und die Gläubiger daran zu hindern, auf dem Land der Schuldner Zwangsvollstreckungen vorzunehmen.

Alle Volkswirtschaften arbeiten auf Kredit. In modernen Volkswirtschaften werden Rechnungen für Grundausgaben monatlich oder vierteljährlich bezahlt. Alte Volkswirtschaften arbeiteten während des Erntejahres auf Kredit, wobei die Zahlung fällig wurde, wenn die Ernte eingebracht wurde – in der Regel auf dem Dreschboden. Dieser Zyklus versorgte normalerweise den Palast mit Ernte- und Fronarbeit und deckte die Ausgaben des Landwirts während des Erntejahres. Normalerweise wurden Zinsen nur dann geschuldet, wenn die Zahlung verspätet war.

Doch schlechte Ernten, militärische Auseinandersetzungen oder einfach die normalen Härten des Lebens verhinderten häufig, dass diese angehäuften Schulden bezahlt werden konnten. Mesopotamische Paläste mussten entscheiden, wer den Verlust tragen sollte, wenn Dürre, Überschwemmungen, Befall, Krankheiten oder militärische Angriffe die Zahlung von Schulden, Mieten und Steuern verhinderten. Da dies eine unvermeidliche Tatsache war, verkündeten die Herrscher Amnestien für Steuern und diese verschiedenen Verpflichtungen, die während des Erntejahres anfielen. Das bewahrte die Kleinbauern davor, ihre Schulden in persönlicher Unfreiheit gegenüber ihren Gläubigern abarbeiten zu müssen und schließlich ihr Land zu verlieren.

Für diese Palastökonomie bedeutete Widerstandsfähigkeit die Stabilisierung der Steuereinnahmen. Die Überlassung von Forderungen (oft Beamte der palasteigenen Bürokratie) auf Zahlungen aus der künftigen Produktion an private Gläubiger drohte die Herrschenden um Ernteüberschüsse und andere Steuern zu bringen und sie um Einkommen aus der Fronarbeit oder sogar des Militärdienstes zu bringen. Aber über Tausende von Jahren stellten die Herrscher des Nahen Ostens die fiskalische Lebensfähigkeit ihrer Volkswirtschaften wieder her, indem sie Schulden abschrieben, nicht nur in Notfällen, sondern mehr oder weniger regelmäßig, um den normalen schleichenden Schuldenstau abzubauen.

Diese bereinigten Schiefertafeln (die Schulden wurden auf Schiefertafeln festgehalten, die gelöscht – „bereinigt“- wurden) erstreckten sich von Sumer und Babylonien im 3. Jahrtausend v. Chr. bis in die klassische Antike, einschließlich des neoassyrischen, neobabylonischen und persischen Reiches. Sie stellten die normalen Wirtschaftsbeziehungen wieder her, indem sie die Folgen der persönlichen und landwirtschaftlichen Schulden – die Knechtschaft der Gläubiger und den Verlust von Land und seinen Ernteerträgen – rückgängig machten. Aus der Sicht des Palastes als Steuereintreiber und Verkäufer vieler wichtiger Waren und Dienstleistungen wäre die Alternative gewesen, dass die Schuldner ihre Ernte, ihre Arbeit und sogar ihre Freiheit ihren Gläubigern und nicht dem Palast schuldeten. Der Schuldenerlass zur Wiederherstellung der Normalität war also schlicht pragmatisch und kein utopischer Idealismus, wie man früher dachte.

Der Ursprung der „Akt-Gottes-Regeln“, die festlegen, welche Verpflichtungen bei schwerwiegenden Störungen nicht bezahlt werden müssen, geht auf die Gesetze von Hammurabi um 1750 v. Chr. zurück. Ihr Ziel war die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Normalität nach größeren Störungen. § 48 der Gesetze von Hammurabi verkündet eine Schuld- und Steueramnestie für Landwirte, wenn Adad der Sturmgott ihre Felder überschwemmt hat oder wenn ihre Ernten infolge von Schädlingen oder Dürre ausfallen. Als Pacht oder Steuerzahlungen geschuldete Feldfrüchte wurden von der Zahlung befreit. Ebenso wurden Verbraucherschulden, die während des Erntejahres angehäuft wurden, einschließlich Tabs bei der örtlichen Bierschänke und Vorschüsse oder Darlehen von einzelnen Gläubigern. Die Ale-Frau wurde ebenfalls davon befreit, für das Ale bezahlen zu müssen, das sie von Palästen oder Tempeln zum Verkauf während des Erntejahres erhalten hatte.

Wer ein durch höhere Gewalt verstorbenes Tier geliehen hat, wurde von der Haftung gegenüber seinem Besitzer befreit (§266). Eine typische Amnestie dieser Art trat ein, wenn das Lamm, der Ochse oder der Esel von einem Löwen gefressen wurde oder wenn eine Epidemie ausbrach. Ebenso wurden reisende Kaufleute, die während einer Handelstätigkeit beraubt wurden, von der Schuld befreit, wenn sie einen Eid schworen, dass sie für den Verlust nicht verantwortlich seien (§103).

Man erkannte, dass die Not so unvermeidlich war, dass selbst unter normalen Bedingungen tendenziell Schulden anfielen. Jeder Herrscher der Hammurabi-Dynastie verkündete bei seiner Thronbesteigung und wenn während seiner Herrschaft militärische oder andere Störungen auftraten, einen „Clean Slate“, der die persönlichen Agrarschulden erließ (aber die normalen kommerziellen Geschäftskredite intakt ließ). Hammurabi tat dies bei vier Gelegenheiten.

Die Herrscher der Bronzezeit konnten es sich nicht leisten, eine solche Knechtschaft und Konzentration von Besitz und Reichtum chronisch werden zu lassen. Da Arbeit die knappste Ressource war, bestand eine Voraussetzung für das Überleben darin, die Gläubiger daran zu hindern, die Schulden zu nutzen, um die Arbeit der Schuldner zu erhalten und sich ihr Land anzueignen. Die Machthaber handelten daher, um zu verhindern, dass die Gläubiger zu einer wohlhabenden Klasse wurden, die Gewinne anstrebte, indem sie die Schuldner verarmte und Ernteerträge und Land für sich selbst beanspruchte.

Durch die Ablehnung eines solchen Schuldenerlasses infolge wirtschaftlicher Störungen unterwirft sich die US-Wirtschaft selbst Depressionen, Obdachlosigkeit und wirtschaftlicher Polarisierung. Sie rettet die Aktionäre und Anleihegläubiger und nicht die Wirtschaft als Ganzes. Das liegt daran, dass die heutigen Rentier-Interessen den wirtschaftlichen Überschuss in Form von Schuldendienst, das Halten der Arbeitskraft und auch der Unternehmensindustrie in Knechtschaft nehmen. Hypothekenschulden sind der Preis für den Erwerb eines Eigenheims. Studentenschulden sind der Preis dafür, eine Ausbildung zu erhalten, um einen Job zu bekommen. Autoschulden sind nötig, um ein Auto zu kaufen, mit dem man zur Arbeit fahren kann, und Kreditkartenschulden müssen aufgetrieben werden, um die Lebenshaltungskosten zu bezahlen, die über das hinausgehen, was man verdienen kann. Diese tiefe Verschuldung macht den Arbeitnehmern Angst, in den Streik zu treten oder gar die Arbeitsbedingungen zu schützen, denn entlassen zu werden bedeutet, die Fähigkeit zu verlieren, Schulden und Mieten zu bezahlen. Die steigende Verschuldung kommt also dem Geschäfts- und Finanzsektor zugute, indem sie das Lohnniveau senkt und gleichzeitig mehr Zinsen, Finanzgebühren, Miete und Versicherungen aus dem Lohn für den Lebensunterhalt herauszieht.

Schuldendeflation und der Übergang vom Finanzkapitalismus zu einer Austeritätswirtschaft

Durch die Injektion von 10 Billionen Dollar in die Finanzmärkte (wenn die Kredite der US-Notenbank zu den Zuweisungen des US-Finanzministeriums hinzukommen) ermöglichte es das CARES-Gesetz dem Aktienmarkt, seinen gesamten Rückgang von 34 Prozent (gemessen an den S&P-500-Aktien) bis zum 9. Juni wieder aufzuholen, selbst als das BIP der Wirtschaft noch immer rückläufig war. Die von der Regierung geschaffenen neuen Gelder wurden nicht zur Wiederbelebung der Realwirtschaft von Produktion und Konsum ausgegeben, aber zumindest das finanzielle Eine Prozent wurde vor Verlusten bewahrt. Es war, als ob sich Wohlstand und Lebensstandard in einer V-förmigen Erholung irgendwie wieder normalisieren würden.

Aber was ist heutzutage „normal“? Für 95 Prozent der Bevölkerung war ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt bereits seit Beginn der Obama-Depression mit der Bankenrettung im Jahr 2009 rückläufig und hinterließ einen enormen Überschuss an uneinbringlichen Forderungen. Der lange Aufschwung der Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg neigte sich bereits dem Ende zu, als sie mit der Schuldenlast, den steigenden Wohnkosten, der Gesundheitsfürsorge und den damit verbundenen monatlichen Fixkosten zu kämpfen hatte.

Dies ist nicht das, was vor 75 Jahren erwartet wurde. Der Zweite Weltkrieg endete mit Familien und Unternehmen, die voller Ersparnisse waren und wenig Schulden hatten, da es in den Kriegsjahren wenig zu kaufen gegeben hatte. Aber seitdem hat jeder Konjunkturaufschwung mit einem höheren Verhältnis von Schulden zu Einkommen begonnen, wodurch mehr Einnahmen von Unternehmen, Haushalten und Regierungen zur Bezahlung von Banken und Anleihegläubigern umgelenkt wurden. Diese Schuldenlast erhöht die Lebens- und Geschäftskosten der Wirtschaft, während gleichzeitig weniger Lohneinkommen und Gewinne für Güter und Dienstleistungen ausgegeben werden.

Die Viruspandemie hat lediglich als Katalysator für die Beendigung des langen Nachkriegsbooms gewirkt. Doch selbst als die USA und andere westliche Volkswirtschaften beginnen, unter ihrem Schuldenberg zu wanken, wurde wenig darüber nachgedacht, wie sie von den Schulden und Zahlungsausfällen befreit werden können, die sich infolge der weitreichenden wirtschaftlichen Störungen beschleunigt haben.

Der „business as usual“-Ansatz besteht darin, die Gläubiger zwangsvollstrecken zu lassen und das gesamte Einkommen und Vermögen über den Existenzbedarf hinaus in die eigenen Hände zu nehmen. Die Volkswirtschaften sind an einem Punkt angelangt, an dem Schulden nur noch durch einen Rückgang der Produktion und des Konsums beglichen werden können, so dass sie so knapp dran sind wie Griechenland seit 2015. Die Ablehnung von Schuldenabschreibungen zur Wiederherstellung des sozialen Gleichgewichts wurde zu Beginn der modernen westlichen Zivilisation implantiert. Seit der Römerzeit ist es normal geworden, dass Gläubiger soziales Unglück als Gelegenheit nutzen, um Eigentum und Einkommen auf Kosten der verschuldeten Familien zu erlangen. Die Gläubigerinteressen haben die Entstehung demokratischer staatsbürgerlicher Regime, die die Schuldner schützen können, blockiert und Gesetze gefördert, die Schuldner dazu zwingen, ihr Land oder andere Mittel zum Lebensunterhalt durch Zwangsvollstreckung von Gläubigern zu verlieren oder es unter Notstandsbedingungen zu verkaufen und ihre Schulden abzuarbeiten.

In Zeiten einer allgemeinen wirtschaftlichen Störung führt die Bevorzugung von Gläubigerforderungen zu einem weit verbreiteten Bankrott. Dennoch verstößt es gegen die Vorstellungen der meisten Menschen von Fairness und Verteilungsgerechtigkeit, Schuldner aus ihren Häusern zu vertreiben und ihnen ihr Eigentum wegzunehmen, wenn sie ihre Mietrückstände und andere unverschuldet aufgelaufenen Kosten nicht bezahlen können. Konkursverfahren werden viele Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe dazu zwingen, das, was sie investiert haben, an viel wohlhabendere Käufer zu verlieren. Viele kleine Unternehmen, vor allem in städtischen Minderheitenvierteln, werden erleben, wie Jahre des Sparens und Investierens ausgelöscht werden. Lockdowns zwingen die Städte und Bundesstaaten auch dazu, mit dem Einbruch der Umsatz- und Einkommenssteuereinnahmen fertig zu werden, indem sie die Sozialleistungen kürzen und ihre Rentenfondsersparnisse zur Bezahlung der Anleihegläubiger aufbrauchen. Der Ausgleich ihrer Haushalte durch die Privatisierung bisheriger öffentlicher Dienstleistungen wird Monopolrenten und neue Firmenimperien schaffen.

Diese Auswirkungen sind nicht notwendig. Sie sind auch ungerecht, und statt ein Überleben der fittesten und effizientesten wirtschaftlichen Lösungen zu sein, sind sie ein Sieg für die erfolgreichsten Raubtiere. Doch solche Ergebnisse sind das Ergebnis einer seit langem vertretenen Rechts- und Finanzphilosophie, die von Banken und Anleihegläubigern, Vermietern und Versicherungsgesellschaften gefördert wird, die einen wirtschaftsweiten Schuldenerlass ablehnen. Sie stellen die Abschreibung der ihnen geschuldeten Schulden und Mieten als undenkbar dar. Banken behaupten, dass ein Verzicht auf persönliche und geschäftliche Mieten dazu führen würde, dass abwesende Vermieter ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen könnten, wodurch die Zahlungsfähigkeit der Banken bedroht würde. Versicherungsgesellschaften behaupten, dass sie ihre Versicherungsnehmer in den Bankrott treiben würden, wenn sie ihre Versicherten entschädigen würden. Etwas muss also klein beigeben: entweder die breiten Wirtschaftsinteressen der Bevölkerung oder die Eigeninteressen, die darauf bestehen, dass die Arbeit, die Industrie und die Regierung die Kosten der Zahlungsrückstände tragen müssen, die sich während des wirtschaftlichen Stillstands aufgebaut haben.

Wie im Rom der Oligarchen haben die finanziellen Interessen in der heutigen Welt die Kontrolle über die Regierungen erlangt und die politischen und Regulierungsbehörden erobert, so dass die demokratischen Reformer machtlos sind, den Schuldendienst auszusetzen, Mietrückstände, Vertreibungen und Depressionen auszusetzen. Der Westen entwickelt sich zu einer stark zentralistisch ausgerichteten Planwirtschaft, aber sein Planungszentrum ist die Wall Street, und nicht Washington oder die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen.

Steigende Rückstände im Immobilienbereich veranlassen eine Hypothekenrettung

Kanada und viele europäische Regierungen subventionieren Unternehmen, damit diese bis zu 80 Prozent der Löhne ihrer Mitarbeiter zahlen, obwohl viele zu Hause bleiben müssen. Aber für die 40 Millionen Amerikaner, die während der Schließung nicht beschäftigt wurden, besteht die Aussicht auf Obdachlosigkeit und Verzweiflung. Schon vor der Krise berichtete etwa die Hälfte der Amerikaner, dass sie von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben und im Notfall keine 400 Dollar aufbringen konnten. Als die Gehaltszahlungen eingestellt wurden, konnten weder Mieten noch andere normale monatliche Lebenshaltungskosten bezahlt werden.

In Amerika geht der Eigenheimboom zu Ende, der die Mittelschicht mit immer teurer werdenden Immobilien ausstattete. Für die Käufer war der Preis steigende Hypothekenschulden, da Bankkredite der Hauptfaktor für die Erhöhung der Immobilienpreise waren. (Ein Haus ist so viel wert, wie viel auch immer eine Bank dafür leiht.) Was Nicht-Weiße betrifft, so waren die Wohnviertel zwar gegen rassische Minderheiten abgeschottet. Anfang der 2000er Jahre begannen die Banken jedoch damit, Kredite an schwarze und hispanische Käufer zu vergeben, in der Regel zu erpresserisch hohen Zinssätzen und zu strengeren Kreditkonditionen. Amerikas Käufer von weißen Häusern sehen sich nun einem ähnlichen Schicksal gegenüber, wie sie es den Minderheiten seit langem auferlegt haben: mit Schulden aufgeblähte Kaufpreise für Häuser, die so hoch sind, dass die Käufer durch Hypotheken und Versicherungszwang in Zahlungsschwierigkeiten geraten, während die öffentlichen Dienstleistungen in ihren Vierteln zurückgehen.

Wenn Hypotheken nicht bezahlt werden können, folgen Zwangsvollstreckungen. Dadurch sinkt der Anteil der Amerikaner, die ein eigenes Haus besitzen. Diese Wohneigentumsquote ist bereits von etwa 58 Prozent im Jahr 2008 auf etwa 51 Prozent Anfang 2020 gesunken. Seit der Hypothekenbetrugskrise von 2008 und Präsident Obamas Programm der massenhaften Zwangsvollstreckungen, das Minderheiten und Käufer mit niedrigem Einkommen besonders hart traf, ist eine stärker von Grundbesitz geprägte Wirtschaft entstanden, die auf die Zwangsvollstreckung von Immobilien und Unternehmen zurückzuführen ist, die von Spekulanten und riesigen Unternehmen mit abwesenden Eigentümern wie Blackstone gekauft wurden.

Viele Unternehmen, die geschlossen haben, haben die Vermieter nicht bezahlt. Es war ihnen klar, dass sie, wenn sie für die Zahlung der vollen Mieten, die während der Lockdowns anfielen, verantwortlich gemacht würden, über ein Jahr brauchen würden, um die Zahlung nachzuholen, so dass sie keinen Nettogewinn für ihre Bemühungen hätten. Dies war insbesondere der Fall bei Restaurants mit obligatorisch begrenzter „Distanz“-Bestuhlung und anderen Geschäften, die verpflichtet sind, die Kundendichte zu begrenzen. Viele Restaurants und andere Geschäfte in Wohngegenden beschlossen, ihr Geschäft aufzugeben. Bei Hotels, die weitgehend leer standen, waren bereits im Mai rund 19 Prozent der Hypothekenkredite und etwa 10 Prozent der Einzelhandelsgeschäfte in Verzug geraten.

Der gewerbliche Immobiliensektor hat Hypothekenschulden in Höhe von 2,4 Billionen Dollar. Etwa 40 Prozent der Mieter zahlten ihre Mieten für März, April und Mai nicht, von Restaurants und Ladenlokalen bis hin zu großen nationalen Einzelhandelsmärkten. Ein Moratorium für Zwangsräumungen verschob diese auf August oder September 2020. In der Zwischenzeit waren jedoch im Juni vierteljährliche Staats- und Gemeindesteuern fällig, was auch der Zeitpunkt war, zu dem die jährliche Bundessteuerzahlung für das Jahr 2019 fällig wurde, nachdem sie angesichts der Schließung ab April verschoben worden war.

Die voraussichtliche Unterbrechung in der Zahlungskette der Vermieter an ihre Banken mag von der Federal Reserve gerettet werden, aber niemand kann sich ein Szenario ausdenken, in dem die von Nicht-Eliten geschuldeten Schulden aus ihren eigenen Mitteln beglichen werden können, genauso wenig wie sie vor den Hypothekenbetrügern gerettet wurden, die im Zuge von Obamas Entscheidung, die Banken und Hypothekenmakler statt ihrer Opfer zu unterstützen, überhypothekarisch belastete Häuser (hauptsächlich für Opfer mit niedrigem Einkommen) hinterließen. Tatsächlich bedarf es eines radikalen Szenarios, um zu sehen, wie die Schulden des Staates und der Kommunen bezahlt werden können, wenn die öffentlichen Haushalte durch die Viruspandemie in die Schwebe gebracht werden.

Der fiskalische Druck zwingt die Regierungen zur Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und Vermögenswerte

Seit 1945 bestand die normale keynesianische Reaktion auf eine wirtschaftliche Verlangsamung darin, dass die Regierungen Haushaltsdefizite zur Wiederbelebung der Wirtschaft und der Beschäftigung führten. Aber das kann nicht im Zuge der Pandemie 2020 geschehen. Zum einen sinken die Steuereinnahmen. Die Regierungen können natürlich inländisches Geld schaffen, aber die US-Regierung hat bis Juni 2020 schnell ein Defizit von 2 Billionen Dollar angehäuft, nur um die Finanz- und Konzernmärkte an der Wall Street zu stützen, wodurch ein fiskalischer Engpass entstand, als es um die öffentlichen Ausgaben für die Realwirtschaft ging. Viele US-Bundesstaaten und -Städte haben Gesetze, die sie dazu verpflichten, ihre Haushalte auszugleichen. Daher mussten die öffentlichen Ausgaben für die Realwirtschaft (anstatt nur für die Finanzmärkte und Konzerne) zurückgefahren werden.

Verkaufssteuern von Restaurants und Hotels, Einkommenssteuern und Vermögenssteuern von Vermietern, die keine Mieten einnehmen. Die US-Bundesstaaten und -Gemeinden haben ein riesiges Steuerdefizit, das sie zwingt, grundlegende soziale Dienste und Infrastruktur abzubauen. Der Bürgermeister von New York City de Blasio hat davor gewarnt, dass Schulen, Polizei und öffentliche Verkehrsmittel möglicherweise eingeschränkt werden müssen, wenn der Stadt nicht 7 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt werden. Das CARES-Gesetz, das von der Demokratischen Partei, die das Repräsentantenhaus kontrolliert, verabschiedet wurde, unternahm keinen Versuch, auch nur einen einzigen Dollar bereitzustellen, um die sich vergrößernde Haushaltslücke auszugleichen. Was die Trump-Administration betrifft, so war sie nicht bereit, den Staaten, die bei den Präsidentschafts- oder Gouverneurswahlen demokratisch gewählt haben, Geld zu geben.

Die Ironie liegt darin, dass gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Pandemie eine öffentliche Gesundheitsversorgung erfordert, der politische Druck für dieses abrupt aufhörte. Logischerweise hätte man erwarten können, dass das Virus zu einem wichtigen Katalysator für die staatliche Krankenversicherung geworden wäre, nicht zuletzt, um eine Welle persönlicher Zahlungsunfähigkeit aufgrund hoher Arztrechnungen zu verhindern. Doch die Hoffnungen wurden enttäuscht, als der führende Fackelträger für sozialisierte Medizin, Senator Bernie Sanders, seine Unterstützung für die Präsidentschaftskandidatur hinter Joe Biden und andere Gegner stellte, anstatt sich bei den Vorwahlen darauf zu konzentrieren, wie die Zukunft der Demokratischen Partei aussehen würde. Er beschloss, die U.S.-Wahlen 2020 lediglich auf die Persönlichkeit des Kandidaten zu konzentrieren, der die neoliberale Politik durchsetzen würde: der Republikaner Donald Trump oder sein Gegner, der einfach mit dem Wahlprogramm „Ich bin nicht Trump“ kandidiert.

Beide Kandidaten – und hinter ihnen beide Parteien – wollten die Regierung verkleinern und einen möglichst großen Teil des öffentlichen Sektors privatisieren und die Verwaltung den Finanzmanagern überlassen. Die Politik der Regierung im Stil der Vergangenheit hätte den Wohlstand durch öffentliche Ausgabenprogramme zur Wiederherstellung der Straßen und Brücken, Züge und U-Bahnen, die auseinandergefallen sind, wiederhergestellt. Aber die durch den wirtschaftlichen Stillstand verursachte Steuerverknappung hat Druck erzeugt, Amerikas zerbröckelnde Verkehrs- und städtische Infrastruktur zu thatcherisieren – und auch Land und öffentliche Unternehmen, grundlegende städtische Gesundheit, Schulen – und auf nationaler Ebene die Post zu verkaufen. Die Finanzhaushalte sollen durch den Verkauf dieser Infrastruktur in lukrativen öffentlich-privaten Partnerschaften (PPP) mit Finanzunternehmen ausgeglichen werden.

Der neoliberale Plan zur Steigerung der Einnahmen sieht vor, dass privates Kapital Monopolrechte kauft, um die Brücken der Nation zu reparieren, indem es sie in gebührenpflichtige Brücken umwandelt, um die Straßen und Autobahnen der Nation zu reparieren, indem es gebührenpflichtige Straßen baut, um Kanalisationssysteme zu reparieren, indem es sie privatisiert. Schulen, Gefängnisse, Krankenhäuser und andere traditionell öffentliche Einrichtungen. Sogar die Polizei soll in Privatbesitz übergeben und gewinnorientiert geführt werden – zu Bedingungen, die dem Finanzsektor Zinsen und Kapitalgewinne einbringen. Es handelt sich um eine New Enclosures-Bewegung, die eine Monopolmiete anstrebt, ähnlich wie die Grundbesitzer die Pacht einziehen.

Nachdem die Neoliberalen sowohl in der Republikanischen als auch in der Demokratischen Partei 10 Billionen Dollar zur Unterstützung der Finanz- und Hypothekenmärkte bereitgestellt hatten, gaben sie bekannt, dass die Regierung durch die Rettung der Banken- und Vermieterklasse ein so großes Haushaltsdefizit geschaffen habe, dass sie keinen Spielraum mehr für die Geldschöpfung für tatsächliche Sozialausgabenprogramme habe. Der republikanische Senatsvorsitzende Mitch McConnell riet den Staaten, ihre Haushaltsknappheit zu lösen, indem sie ihre Pensionsfonds plündern, um ihre Anleihegläubiger zu bezahlen.

Viele Jahrzehnte lang akzeptierten die öffentlichen Bediensteten niedrige Lohnzuwächse im Austausch gegen Pensionen. Ihre geduldige Entscheidung bestand darin, Forderungen nach Lohnerhöhungen aufzuschieben, um für ihren Ruhestand gute Pensionen zu sichern. Doch nun, da sie viele Jahre lang bei stagnierenden Löhnen gearbeitet haben, soll das angeblich für ihre Renten angesparte Geld den Anleihegläubigern gegeben werden. Auch auf Bundesebene wurde von beiden Parteien erneut Druck ausgeübt, die Sozialversicherung, Medicare und Medicaid zu kürzen, wobei Obamas Simpson-Bowles-Kommission für fiskalische Verantwortung und Reform von 2010 das Defizit auf Kosten der Rentner und Armen verringern soll.

Insgesamt wird Geld geschaffen, um den Finanzsektor und seine Aktien- und Anleihenmärkte anzuheizen, und nicht, um die Zahlungsfähigkeit, die Beschäftigung und den Lebensstandard der Wirtschaft zu erhöhen. Die Coronavirus-Pandemie hat diese Verschiebung nicht verursacht, aber sie katalysierte und beschleunigte die Machtübernahme, nicht zuletzt dadurch, dass sie die öffentlichen Haushalte in eine Krise stürzte.

Es muss nicht so sein

Jede erfolgreiche Wirtschaft war eine gemischte öffentlich-private Wirtschaft mit einer Kontrolle der Macht des Finanzsektors, die Gesellschaft in einer Weise zu verschulden, die sie verarmen lässt. Immer geht es jedoch darum, wer die Regierung kontrollieren wird. Wenn die amerikanische und europäische Industrie immer mehr verschuldet sind, werden sie dann oligarchisch oder demokratisch sein?

Eine sozialistische Regierung wie die chinesische kann ihre Industrie am Laufen halten, indem sie Schulden einfach abschreibt, wenn sie nicht bezahlt werden können, ohne eine Schließung und einen Bankrott und den Verlust von Vermögen und Beschäftigung zu erzwingen. Die Welt hat also zwei Optionen: ein grundsätzlich produktives öffentliches Finanzsystem wie in China oder ein räuberisches Finanzsystem wie in den Vereinigten Staaten.

China kann sich finanziell und steuerlich von der Störung durch den Virus erholen, da die meisten Schulden letztlich dem staatlichen Bankensystem gehören. Es kann Geld geschaffen werden, um die materielle Wirtschaft, Arbeit und Industrie, das Bauwesen und die Landwirtschaft zu finanzieren. Wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Rechnungen und Miete zu bezahlen, steht die Regierung nicht tatenlos da und lässt es pleite gehen, um zu einem Schleuderpreis an einen Geier-Investor verkauft zu werden.

China hat eine Option, die die westlichen Volkswirtschaften nicht haben: es ist in der Lage, das zu tun, was Hammurabi und andere altorientalische Palastökonomien über Tausende von Jahren taten: Schulden abzuschreiben, um die Wirtschaft widerstandsfähig und funktionsfähig zu halten. Sie kann den planmäßigen Schuldendienst, Steuern, Mieten und öffentliche Gebühren aussetzen, damit diese nicht von angeschlagenen Bereichen ihrer Wirtschaft bezahlt werden müssen, denn Chinas Regierung ist der letztendliche Gläubiger. Sie muss sich nicht mit politisch mächtigen Bankiers herumschlagen, die darauf bestehen, dass die Wirtschaft insgesamt verlieren muss und nicht sie selbst. Die Regierung kann die Schulden abschreiben, um die Unternehmen und auch ihre Beschäftigten im Geschäft zu halten. Das ist es, was sozialistische Regierungen tun.

Das Grundproblem ist der Finanzkapitalismus. Seine Wurzeln liegen im Herzen der westlichen Zivilisation selbst und lehnen die „zirkuläre Zeit“, die eine wirtschaftliche Erneuerung durch Schuldenerlässe erlaubt, zugunsten einer „linearen Zeit“ ab, in der die Schulden dauerhaft und irreversibel sind, ohne öffentliche Aufsicht, um Finanzen und Kredite im allgemeinen langfristigen Interesse der Wirtschaft zu verwalten.

In solchen Zeiten der Katastrophe und Not ist es oft leichter, reich zu werden als in Zeiten normalen Wohlstands. Während die US-Wirtschaft zwischen Gläubigern und Schuldnern polarisiert, erwartet der Aktienmarkt, dass aus der Insolvenz von Unternehmen mit Vermögenswerten und Sachwerten, die es zu ergattern gilt, schnell ein Vermögen gemacht wird. In Verbindung mit der Kreditschöpfung der Federal Reserve zur Stützung der Finanz- und Immobilienmärkte steigen die Vermögenspreise (Stand Juni 2020) für Unternehmen, die erwarten, noch reicher aus der weit verbreiteten Notlage im Herbst 2020 zu werden, wenn Vertreibungen und Zwangsvollstreckungen wieder beginnen sollen.

In dieser Hinsicht hat der Coronavirus dazu beigetragen, den Feind des Finanzsektors zu besiegen, nämlich Regierungen, die stark genug sind, den Finanzsektor zu regulieren. Die aus der weit verbreiteten Arbeitslosigkeit, Unternehmensschließungen, Miet- und Steuerrückständen resultierende Verknappung der Steuereinnahmen wird als Mittel zur Demontage und Privatisierung der Regierung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene auf Kosten der Bürger insgesamt aufgegriffen.

erschienen am 28. August 2020 auf > Michael Hudsons Website > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_09_26_wieeinegottgesandte.htm