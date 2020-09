Die Welt ist total verrückt geworden!

von Saker – https://www.theblogcat.de/

Wir wissen alle, dass wir in verrückten und gefährlichen Zeiten leben. Trotzdem bin ich verwundert, wie die imperiale Propagandamaschine (auch bekannt als die altehrwürdigen Ziomedien) versucht, uns das Ganze unterzuschieben.Die Liste der wahrlich komplett irrsinnigen Dinge, die sie uns glauben machen wollen, ist mittlerweile ellenlang, und ich will heute nur ein paar meiner (sogenannten) „Favoriten“ herauspicken.

Als Erstes kommt natürlich der „Novichok Reloaded“ Skandal um die angebliche Vergiftung des sogenannten „Dissidenten“ Alexei Nawalny. Ich habe diese absolut lächerliche Story bereits erwähnt ( https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/diese-russen-saker-04-09-2020/ ), daher werde ich hier nicht alles wiederholen. Ich will nur ein paar grundsätzliche Fakten erwähnen:

Nawalny ist in Russland eine ziemlich diskreditierte Nicht-Persönlichkeit. Putin (denn so personalisiert die imperiale Propagandamaschine immer die Bösartigkeit Russlands: „Putin“ tat dies oder das, so als wäre Putin persönlich in jede angebliche russische, böse Tat verwickelt) – Putin hatte absolut und gar keinen Grund, Nawalny in irgendeiner Weise zu schaden. Ich möchte sogar sagen, dass FALLS Nawalny in Russland vergiftet wurde (was ich nicht glaube), der FSB versagt hat, ihm einen Schutz rund um die Uhr zu bieten, vor allem im gegenwärtigen politischen Klima ( z.B. dem Kampf um die Vollendung von Northstream2).

Das Imperium produziert immer gerne „Opferlämmer“, um das angeblich Böse eines Landes zu symbolisieren, das es wagt. Widerstand zu leisten. Im Iran war es Neda, in Kuwait die berüchtigten „Brutkasten-Babys“, in Syrien die anonymen Kinder, die durch russisches Gas getötet wurden, und in Russland war es Nemzow (hat nicht ganz funktioniert), und jetzt Nawalny (ich frage mich, wer in Weißrussland das Opferlamm sein wird (Tichanowskaya?). Der FSB hätte das kommen sehen sollen, vor allem nach Nemzow.

Es gibt NULL Beweise, dass die Mineralwasserflasche, von der die Deutschen behaupten, dass sie Spuren von – was sonst? – „Novichok“ enthielt, jemals in der Nähe von Nawalny oder überhaupt in Russland war. Diese Flasche wurde, angeblich, von den Nawalny-Unterstützern vor dem FSB verheimlicht und insgeheim nach Deutschland gebracht. Was das in Bezug auf eine „Beweismittelkette“ bedeutet, das spricht für sich.

Wie ich bereits in meinem vorangegangenen Artikel erwähnte, wenn es wahr ist, was die deutschen Behörden behaupten, dann sind die Russen wirklich die dümmsten Idioten auf dem ganzen Planeten. Es reichte ihnen nicht, dieses mittlerweile berühmte „Novichok“-Gas gegen die Skripals in UK einzusetzen, und nachdem es nicht geklappt hat, die Skipals damit zu töten, haben diese blöden Russen sich dazu entschieden, dieses selbe Gas nochmal zu benutzen, nur „verbessert“, und es hat wieder nicht funktioniert: Nawalny ist quicklebendig und ja, vielen Dank!

Und dann ist da noch das: Nach Angaben der imperialen Propagandamaschine war das Novichok so schrecklich gefährlich, dass die Briten Ganzkörper-Schutzanzüge benutzen mussten, um die angebliche Vergiftung von Skripal zu untersuchen. Sie sagten auch, dass sie das gefährliche Haus der Skripals komplett abreißen müssten (obwohl sie das nicht taten).