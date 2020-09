Eine Neubetrachtung der US-Präsidentschaftswahl

von Saker – https://www.theblogcat.de/ geschrieben für Unz Review: https://www.unz.com/tsaker/reconsidering-the-presidential-election/

Anfang Juli schrieb ich ein Stück mit dem Titel „Spielt die Präsidentschaftswahl überhaupt eine Rolle?“

http://thesaker.is/does-the-next-presidential-election-even-matter/

Darin behauptete ich, dass eine Stimmabgabe bei der kommenden Wahl, darüber, wer die nächste Marionette im Weißen Haus sein wird, einer Wahl darüber gleicht, wer der nächste Kapitän auf der sinkenden Titanic sein soll. Ich führte drei spezifische Gründe an, warum ich dachte, dass die nächste Wahl ziemlich bedeutungslos wäre:

Das US-System ist manipuliert. Es übergibt die ganze Macht an Minderheiten und ignoriert den Willen des Volkes. Die Wahl zwischen den Demolikanern und den Republikraten ist gar keine Wahl. Die systemische Krise der USA ist zu tief, als dass sie davon beeinflusst würde, wer im Weißen Haus die Macht hat.

Ich habe jetzt meine Haltung neu überdacht und habe erkannt, dass ich falsch lag, weil ich etwas Wichtiges übersehen hatte:

In den vergangenen Monaten ist viel passiert und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass zwar die Wahl eines Kapitäns keinen Unterschied beim Untergang der Titanic macht, aber dass es einen riesigen Unterschied für jene Passagiere macht, die von einer Amok-laufenden Gruppe von Passagieren bedroht werden. Mit anderen Worten: Während ich immer noch glaube, dass die nächste Wahl für den Rest des Planeten keine großen Veränderungen bringen wird (der Niedergang des Imperiums wird weitergehen), so wird doch nach und nach offensichtlich, dass für die Vereinigten Staaten selbst der Unterschied zwischen den beiden Seiten sehr real sein wird.

Warum?

Dies ist vielleicht die erste Präsidentenwahl in der US-Geschichte, bei der die Wahl nicht zwischen zwei politischen Programmen oder zwei politischen Persönlichkeiten liegt, sondern die krasse und binäre Wahl zwischen Law and Order und totalem Chaos.

Jetzt ist deutlich geworden, dass die Dems die randalierenden Horden unterstützen und dass sie diese Mobs als einen Weg sehen, um Trump zu besiegen.

Es wird auch offensichtlich, dass dies keine Frage von Weiß gegen Schwarz ist: Nahezu alle Bilder von den randalierenden Horden zeigen einen hohen Anteil von Weißen, manchmal sogar eine Mehrheit an Weißen, vor allem unter den aggressivsten und gewalttätigen Randalierern (die Tatsache, dass diese Weißen von wild gewordenen Schwarzen, die „Milchschnitten“ jagen, regelmäßig verprügelt werden, das scheint diese Leute nicht abzuschrecken).

Es stimmt, beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, „das Land zu spalten“ und „den Boden für einen Bürgerkrieg zu bereiten“, aber jede halbwegs objektive und faktenbasierte Beurteilung des Geschehens zeigt, dass sich die Dems umfassend der BLM/Antifa-Ideologie unterworfen haben (was keine Überraschung ist, da diese Ideologie von Anfang an ein reines Produkt der (pseudo-) liberalen Weltsicht der Dems ist). Ja, die Demolikaner und die Republikraten sind nur zwei Fraktionen der gleichen „Partei des Geldes“, aber die Wahl von Trump im Jahr 2016 und die folgenden vier Jahre intensiver hochverräterischer Bemühungen zur Delegitimierung von Trump haben zu einem politischen Klima geführt, in dem wir auf der einen Seite das haben, was ich die „Trump-Partei“ nennen möchte (was nicht das selbe ist wie die Republikanische Partei) und jene „Verachtenswerten“, die objektiv für Recht und Ordnung stehen. Auf der anderen Seite haben wir die Dems, einige Republikaner, die großen Konzerne und die BLM/Antifa-Mobs, die jetzt alle zusammen tatsächlich für Anarchie, Chaos und beliebige Gewalt stehen.

(Anm.d.Ü.: Die „Verachtenswerten“ sind die „Deplorables“, die „Trump-Wähler“, von denen Hillary Clinton im letzten Wahlkampf so herablassend sprach.)

Ich habe das AngloZionistische Imperium und die USA selbst schon immer für ihre messianische Ideologie und ihre Ideologie der Überlegenheit kritisiert, und ich stimme zu, dass die Vereinigten Staaten in ihrer kurzen Geschichte vermutlich mehr Blut vergossen haben als jedes andere Regime in der Geschichte. Aber ich glaube auch, dass es in der Geschichte der USA auch viele wirklich guten Dinge gab. Dinge, die andere Länder übernehmen sollten (und viele das auch taten!). Ich beziehe mich auf Dinge wie die US-Verfassung, die Bill of Rights, den Geist der Eigenständigkeit, die hohe Arbeits-Moral, die enorme Kreativität der Menschen und ihre Liebe für ihr Land.

Jetzt wird deutlich, dass die Dems an den USA oder ihrer Geschichte nichts Gutes finden – daher ihre totale Unterstützung für die absichtliche (und offen gesagt barbarische) Zerstörung historischer Denkmäler, oder für den lächerlichen Gedanken, dass die Vereinigten Staaten zuvorderst von schwarzen Sklaven errichtet worden seien, oder dass Weiße der heutigen Zeit irgendwie Schuld daran hätten was ihre Vorfahren getan haben (einschließlich jener Weißen, die unter ihren Vorfahren gar keine Sklavenhalter hatten).

Putin sagte einmal, er habe gar keine Probleme mit einer Opposition gegen die russische Regierung, aber er lehne die Opposition gegen Russland selbst kategorisch ab (der größte Teil der nicht-systemischen Opposition in Russland ist zutiefst russophob). Ich sehe, dass hier in den USA genau das gleiche geschieht: die Dem/BLM/Antifa-Bande ist zutiefst anti-USA, und nicht aus den richtigen Gründen. Es ist offensichtlich, dass diese Leute durch puren Hass motiviert sind, und wo es Hass gibt, da folgt immer Gewalt!

Wer glaubt, dass es nicht zu Gewalt kommen wird, wenn diese Leute an die Macht kommen, der ist extrem naiv: Wer durch Gewalt an die Macht kommt, der wird am Ende immer mit Gewalt regieren.

In den letzten Jahrzehnten haben die herrschenden US-Eliten die Verfassung mit Millionen legislativer und regulierender Einschnitte ausgeweidet (ich kann diese Tatsache persönlich bezeugen, da das Land, in dem ich von 1986 bis 1991 meine akademischen Abschlüsse gemacht habe, ein völlig anderes Land als heute ist. Vor 30 Jahren gab es in den USA echte ideologische Freiheit und Pluralismus, und unterschiedliche Ansichten, sogar grundlegende, wurden als normal betrachtet). Jetzt wurde ein Apparat errichtet, der die „Verachtenswerten“ niedermacht, vor allem auf Bundesebene. Wenn wir heute das Kriterium „Motiv, Mittel und Gelegenheit“ anwenden, dass können wir nur zu dem Schluss kommen, dass Dem/BLM/Antifa das Motiv und ganz sicher die Mittel und die Gelegenheit haben, falls Biden es ins Weiße Haus schafft.

Darüber hinaus trampeln die großen Medienkonzerne bereits auf Trump-Unterstützern und sogar auf Präsident Trump selbst herum (Twitter droht bereits mit einer Zensur, sollte er seinen Wahlsieg erklären). YouTube demonetarisiert Kanäle der „Verachtenswerten“ und manipuliert auch das Ranking bei einer Suche nach ihnen. Google macht das selbe. Für einen Präsidenten, der sich sehr auf Kurznachrichten für seine Unterstützerbasis verlässt, ist das eine große Bedrohung.

[Nebenbemerkung: Einer von Trumps größten Fehlern war es, sich auf Twitter zu verlassen anstatt seine eigene Social Media-Plattform zu gründen. Das Geld dafür hatte er sicherlich. Was ihm fehlte war der Weitblick oder das Verständnis über den Feind]

Paul Craig Roberts war eine der Stimmen, die uns gewarnt haben, dass der anti-weiße Rassismus real ist und dass die Vereinigten Staaten und ihre Verfassung nur noch zwei Monate Zeit hätten. Ich gestehe, dass er bei Ersterem absolut richtig liegt und wir uns diese Warnung darüber, was bald geschehen könnte, zu Herzen nehmen sollten. Ich neige auch dazu, jenen zuzustimmen, die warnen, dass Gewalt kommen wird, egal wer gewinnt. Einige planen eindeutig einen Coup gegen Trump, sollte er sich zum Sieger ausrufen, aber die Dinge sind soweit fortgeschritten, dass der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff eine offizielle Verlautbarung herausgeben musste, in der er sagt, dass das US-Militär bei der Wahl keine Rolle spielen werde.