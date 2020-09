Die falsche, antimarxistische, vernebelnde Theorie vom „globalen Totalitarismus“

Insoweit diese „Theorie“ noch irgendwie Marxisten oder Antiimperialisten bezirzen soll (sie stimuliert vor allem die Reflexe der in Deutschland so verbreiteten trotzkistischen Verhaltensweise), ist darin unschwer die x-te Häutung des kautskyschen „Ultraimperialismus“ zu erkennen; also bestens geeignet, um in marxistischen Kreisen gegebenenfalls eine ordentliche Packung Revisionismus abzuwerfen. Was ablenkt und bindet. Schon der unspezifische Gebrauch des Wortes „transnational“ weist daraufhin. So wie das unspezifische Wort „Eliten“ darauf verweist, dass genauere Erkenntnis was Klassen, Klassenherrschaft, Klassenverhältnisse sind, umnebelt und eliminiert wird.