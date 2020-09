Arbeitet Saudi-Arabien an der Entwicklung von Atomwaffen?

von Drago Bosnic – https://fort-russ.com/2020/09/major-is-saudi-arabia-working-on-developing-nuclear-weapons/

Übersetzung LZ

Saudi-Arabien verfügt wahrscheinlich über genügend abbaubare Uranerzreserven, um den Weg für die heimische Produktion von Kernbrennstoff zu ebnen, so vertrauliche Dokumente, die der Guardian eingesehen hat. Einzelheiten zu den Vorräten sind in Berichten enthalten, die chinesische Geologen für das wahhabitische Königreich erstellt haben, um Riad bei der Kartierung seiner Uranreserven als Teil ihres Kooperationsabkommens zur Atomenergie zu helfen.

Die Offenlegung wird die Besorgnis über Riads Interesse an einem Atomwaffenprogramm noch verstärken. Der Untersuchungsbericht beschreibt, wie Geologen das ganze Jahr über trotz der glühenden Sommerhitze daran arbeiteten, Reserven zu identifizieren, die aus drei großen Lagerstätten im Zentrum und Nordwesten des Landes über 90.000 Tonnen Uran produzieren könnten.

Dabei handelt es sich um „abgeleitete Lagerstätten“, die aus ersten Untersuchungen geschätzt wurden. Es wären weitere Explorationen erforderlich, um die Uranreserven zu bestätigen und die Kosten der Förderung zu berechnen. Saudi-Arabien hat sich offen über seine Ambitionen geäußert, Uran im Inland abzubauen, wobei ein hoher Beamter dies 2017 als einen Schritt in Richtung „Selbstversorgung“ bei der Produktion von Kernbrennstoff für ein Energieprogramm bezeichnete.

Die Untersuchung von 2019 deutet darauf hin, dass die Reserven Saudi-Arabien potenziell sowohl Brennstoff für die Reaktoren, die es bauen will, als auch einen Überschuss für den Export liefern könnten. Der Guardian konnte die Echtheit des Berichts, der vom Beijing Research Institute of Uranium Geology (BRIUG) und der China National Nuclear Corporation (CNNC) in Zusammenarbeit mit dem Saudi Geological Survey erstellt wurde, nicht unabhängig überprüfen.

„Wenn einige davon tatsächlich zu abbaufähigen Lagerstätten werden – und es gibt keine Möglichkeit zu wissen, ob das möglich ist oder nicht – werden die tatsächlichen Mengen wahrscheinlich weit über dem liegen, was ein Kraftwerk oder einige wenige Kraftwerke benötigen würden“, stellte Prof. Kip Jeffrey, Leiter der Camborne School of Mines an der Universität Exeter, fest.

Wenn Saudi-Arabien in der Lage ist, genügend Uran im eigenen Land abzubauen, anstatt sich auf ausländische Anbieter zu verlassen, könnte es dem Königreich einen Schub geben, sein eigenes Waffenprogramm zu schaffen, sagen Experten.

„Wenn Sie die Entwicklung von Atomwaffen erwägen, ist Ihr Atomprogramm umso besser, je einheimischer es ist. In einigen Fällen werden ausländische Uranlieferanten von den Endnutzern Verpflichtungen zur friedlichen Nutzung verlangen. Wenn Ihr Uran einheimischen Ursprungs ist, müssen Sie sich über diese Einschränkung keine Sorgen machen“, sagte Mark Hibbs, Senior Fellow im nuklearpolitischen Programm der Carnegie Endowment for Peace.

Ein anderer Experte, Bruce Riedel von der Brookings Institution, erklärte, die Informationen zeigten, dass die Saudis „aggressiv die Voraussetzungen“ für ein Energie- oder Waffenprogramm verfolgten und dass die Sicherung einer einheimischen Uranquelle ihre Bemühungen verstärken würde.

Die nuklearen Ambitionen des wahhabitischen Königreichs sind im US-Kongress und bei den Verbündeten zu einer Quelle erhöhter Besorgnis geworden, insbesondere seit Kronprinz Mohammad bin Salman 2018 erklärte, dass, falls der regionale Rivale Iran eine Atombombe entwickelt, „wir so bald wie möglich nachziehen werden“.

Die größte internationale Besorgnis besteht in der mangelnden Transparenz des wahhabitischen Königreichs. Im Rahmen eines Abkommens mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) aus dem Jahr 2005 vermied Saudi-Arabien Inspektionen durch ein Protokoll über geringe Mengen (SQP), das auf die Überwachung durch die IAEA bis zu dem Punkt verzichtet, an dem spaltbarer Brennstoff in einen Reaktor eingebracht wird.

Die Atomaufsichtsbehörde hat versucht, die saudische Monarchie davon zu überzeugen, jetzt ein vollständiges Überwachungsprogramm zu akzeptieren, aber die Saudis haben diese Bitte bisher abgewehrt.

„Wir sind mit ihnen im Gespräch. Sie sind an der Entwicklung der Kernenergie interessiert, natürlich zu friedlichen Zwecken“, kündigte IAEO-Chef Rafael Grossi am Montag an, als er nach der Verifizierung in Saudi-Arabien gefragt wurde.

Die reichsten Reserven befinden sich auf Karten an oder in unmittelbarer Nähe eines Standorts, der für die geplante neue Stadt Neom ausgewählt wurde, dem Kernstück des MbS-Projekts Vision 2030, mit dem die Wirtschaft vom Öl entwöhnt werden soll. China begann 2017 mit Schürfarbeiten in neun verschiedenen Gebieten, die als aussichtsreiche Uranvorkommen identifiziert wurden, und beendete diese Ende letzten Jahres.

Pekings Interessen sind diplomatischer und kommerzieller Natur. Die Unterstützung Saudi-Arabiens bei seinem Atomprogramm stärkt die Beziehungen zu einem wichtigen Verbündeten der USA, und China ist immer auf der Suche nach neuen Erzlieferungen und Käufern für seine Atomkraftwerke, fügte Hibbs hinzu. Der Bericht prahlte mit der extremen Schnelligkeit des Projekts, die zum Teil dadurch erreicht wurde, dass man bei sommerlichen Temperaturen von über 50 Grad Celsius (122 Grad Fahrenheit) arbeitete und mehrere im Team einen Hitzeschlag erlitten.

„Nach international üblicher Praxis dauert es fünf bis acht Jahre, um abgeleitete Ressourcen einer Uran-Thorium-Lagerstätte zu entdecken und zu schätzen; dieses Projekt dauerte nur zwei Jahre“, hieß es in dem Bericht, der sich auf ein anderes radioaktives Element bezog, das häufig neben Uran gefunden wird.

Die Exploration erstreckte sich über neun Blöcke auf 30.000 Quadratkilometern; oft gab es keinen Straßenzugang zu den Standorten und keine Netzabdeckung.

„[Chinesische] Spezialisten blieben acht Monate in Folge mit saudischen Kollegen vor Ort und arbeiteten an Wochenenden, Feiertagen und sogar während der Frühlingsferien [dem größten Feiertag im chinesischen Kalender]“, fügte er hinzu.

Eine Reihe weiterer Rückschläge werden in dem Bericht ausführlich beschrieben. In der Nähe der Grenze zum Jemen, wo ein Krieg tobt, unterbrachen Bewaffnete regelmäßig die Bohrungen, und die Einheimischen erklärten bestimmte Gebiete für die Explorationsteams zum Sperrgebiet. Die Ansammlung liegengebliebener Fahrzeuge machte das Bohren zu einer Herausforderung. In einem anderen Gebiet bedeutete weiches Gelände mit komplexen Schichten – Gesteinsschichten -, dass die Bohrungen schwierig waren, die Bohrlöcher oft einstürzten und die Arbeiten hinter dem Zeitplan zurückblieben.

Der Geologische Dienst Finnlands (GTK), international anerkannt für seine Arbeit in schwierigem Gelände, beaufsichtigte einige der Explorationsarbeiten, was die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse stärkte. Die saudischen Behörden, CNNC, BRIUG und GTK reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Der nächste Schritt wird wahrscheinlich eine intensivere Untersuchung in drei als hochprioritär eingestuften Bereichen sein, um die Höhe der Reserven und die Wirtschaftlichkeit ihrer Förderung zu bestätigen. Alle liegen innerhalb einer alten geologischen Formation, die als saudi-arabischer Schild bezeichnet wird, mit reichen Reserven, die ähnlichen „Schilden“ in Kanada und Australien entsprechen.

Analysten des James-Martin-Zentrums für Nichtverbreitungsstudien (CNS) stellten fest, dass es auf Satellitenbildern keine Anzeichen dafür gebe, dass der Bergbau in den von den chinesischen und saudischen Wissenschaftlern als am vielversprechendsten identifizierten Gebieten bereits begonnen habe, fügte jedoch hinzu, dass dies nur wenige Monate nach Abschluss des Projekts nicht überraschend sei.

„Es ist natürlich wichtig, diese Gebiete zu überwachen, da dies uns einen klaren Hinweis darauf geben würde, dass Saudi-Arabien mit dem Uranabbau voranschreitet“, bemerkte Ian Stewart, Leiter des CNS-Büros in Washington.

Jüngste US-Presseberichte, in denen US-Beamte zitiert wurden, behaupteten, die Saudis hätten eine Mühle gebaut, um Uranerz zu raffinierterem „Yellowcake“ zu verarbeiten, dem nächsten Schritt in dem langen Zyklus, der für die Herstellung von Brennstoff für Reaktoren oder für Atomwaffen erforderlich ist, aber Stewart erklärte, es gebe bisher keinen Beweis auf den Satellitenbildern einer solchen Anlage.

„Angesichts der Tatsache, dass die Standorte ziemlich weit vom Standort der angeblichen Uranmühle entfernt sind, sind wir gezwungen, Berichte in Frage zu stellen, dass es überhaupt eine Mühle gibt“, sagte er und fügte hinzu: „Wir halten es für unwahrscheinlich, dass eine Mühle ohne eine einheimische Erzquelle gebaut würde. Und wir müssen davon ausgehen, dass die einzigen Erzquellen die in diesen Dokumenten identifizierten sind. Wenn Regierungen über Beweise für eine Anlage verfügen, müssen sie uns weitere Einzelheiten mitteilen, damit wir zu dem Schluss kommen können, dass die Berichte korrekt sind“.

https://fort-russ.com/2020/09/major-is-saudi-arabia-working-on-developing-nuclear-weapons/