Der große Novichok-Vergiftungsschwindel 2.0

von Stephen Lendman – http://www.informationclearinghouse.info/

Übersetzung LZ

Was in Bezug auf Alexey Navalny vor sich geht, ist eine Wiederholung der großen Vergiftung der Skripals in Großbritannien durch Novichok im Jahr 2018.

Was auch immer die Ursache ihrer Krankheit war, von der sie sich erholten, hatte nichts mit der Einwirkung eines tödlichen Nervengifts zu tun, und Russland wurde fälschlicherweise für etwas verantwortlich gemacht, womit es nichts zu tun hatte.

Was wesentlich zu erklären wäre, unterdrücken die etablierten Medien immer wieder.

Wann immer sich so etwas wie ein Navalny-Vorfall ereignet, machen sie schnell Russland oder andere von den USA für einen Regimewechsel ins Visier genommene Nationen verantwortlich.

Was auch immer mit Alexey Navalny geschah, war nicht durch den Kontakt mit einem Novichok-Nervengas passiert, das innerhalb von Minuten töten kann.

Er ist sehr lebendig und in der Lage, drei Wochen nach seiner Erkrankung an Bord eines Fluges von Tomsk, Russland, nach Moskau zu kommunizieren.

Der russische UN-Gesandte Wassilij Nebenzia erklärte, was offensichtlich ist:

„Dieser ganze Vorfall kann nur Fragen zu einem inszenierten Foulspiel aufwerfen.“

Entscheidend ist, wer profitiert und wer geschädigt wird. Russland hat bei dem Navalny-Vorfall eindeutig nichts gewonnen.

Möglicherweise hat es viel zu verlieren. Nichts verbindet den Kreml auch nur annähernd mit dem, was ihm passiert ist.

Am Freitag sagte der Chef des deutschen BND-Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, dass ein „geheimes Treffen“ abgehalten worden sei betreffs einer, wie er es nannte, „härteren“ Form von Novichok, welches, so das Militärlabor des Landes, Navalny vergiftet habe, ohne dass dies weiter ausgeführt worden sei, berichtete der Spiegel und fügte hinzu:

Eine Delegation der OPCW (pro-westliches imperiales Werkzeug) besuchte Navalny in der Berliner Charité, wo er behandelt wird.

Als Antwort auf die Bitte von Reuters um weitere Informationen hieß es in einer Stellungnahme des BND:

„Der Bundesnachrichtendienst wird zu allen Ergebnissen ausschließlich gegenüber der Bundesregierung und den zuständigen Ausschüssen des Deutschen Bundestages, die im Geheimen tagen, Stellung nehmen.“

Der Spiegel berichtete in seiner jüngsten Ausgabe folgendes:

„Führende Politiker aller großen Parteien in Deutschland fordern wegen der Vergiftung von Alexey Navalny die Aussetzung des Baus der Erdgasleitung Nord Stream 2„.

„Merkels Regierung wehrt sich bisher gegen solche Aufforderungen“, und fügt hinzu:

Es ist „klar, dass sich das Verhältnis Deutschlands zu Russland deutlich verändern wird“.

Es ist „wahrscheinlich, dass der Kreml hinter der Vergiftung stand (sic). Und der russische Präsident Wladimir Putin (sic)“.

„(Es) ist eine Debatte darüber entbrannt, welche Sanktionen die deutsche Regierung nun in Erwägung ziehen sollte.“

„Die einzige Strafe, die Moskau in erster Linie schaden würde, wäre ein Baustopp für die fast fertig gestellte Erdgasleitung Nord Stream 2“.

„Einige Mitglieder von „Merkels Regierungskoalition … fordern zunehmend, dass das Pipeline-Projekt aufgegeben wird“.

„Innerhalb der Regierung bleibt dieser Schritt jedoch tabu. Zumindest offiziell.“

Merkel unterstützt seine Fertigstellung. Gleichzeitig fordert sie eine Antwort der EU auf das, was mit Navalny passiert ist.

Der Verzicht auf das Projekt zu Gunsten von 30% teurerem US-LNG wird Deutschland wirtschaftlich schaden, was kühle Köpfe im Land und Merkel verstehen.

Am Donnerstag fand in Brüssel eine Sitzung des politischen und sicherheitspolitischen Komitees der EU statt, auf der die Navalny-Frage diskutiert wurde.

Der Chef der EU-Aussenpolitik, Josep Borrell, sagte, der Block erwäge „restriktive Massnahmen“ gegen Russland.

Gleichzeitig sagte sein Sprecher, solange es Ungewissheit darüber gebe, wer für den Zustand der Navalny verantwortlich sein könnte, sei es verfrüht, über Strafmaßnahmen zu diskutieren.

Ohne überprüfbare Beweise, die über jeden vernünftigen Zweifel erhaben sind und die nicht existieren, ist es nicht glaubwürdig, Russland für das Geschehene verantwortlich zu machen.

EU-Beamte in Berlin und Brüssel gaben zu, dass zahlreiche Nationen in Europa und anderswo Zugang zu Novichok und anderen tödlichen Giftstoffen haben.

Obwohl es keine Verbindung zwischen Russland und dem Zustand von Navalny gibt, gab Pompeo dem Kreml die Schuld und sagte Folgendes:

„Ich denke, Menschen auf der ganzen Welt werden diese Art von Aktivitäten als das sehen, was sie sind“, und fügte hinzu:

„Und wenn sie den Versuch sehen, einen Dissidenten zu vergiften, erkennen sie, dass eine beträchtliche Chance besteht, dass dies tatsächlich von Russland (sic) kam.

Er weigerte sich zu sagen, wie das Trump-Regime reagieren wird.

Der DJT betonte, dass „(wir) noch keine Beweise haben, aber ich werde einen Blick darauf werfen“.

Das russische Außenministerium verurteilte „unbegründete Anschuldigungen und Ultimaten“ und warf Berlin vor, den Zustand Navalnys „als Vorwand zu benutzen, um unser Land zu diskreditieren“.

In der letzten Ausgabe der deutschen DW-Nachrichten hieß es: „Das Berliner Justizministerium hat am Freitag einem Rechtshilfeersuchen Moskaus um Rechtshilfe bei der Untersuchung der mutmaßlichen Vergiftung des Oppositionsführers Alexej Navalny zugestimmt“, und fügte hinzu:

„Deutschland hat Staatsanwälte mit der Zusammenarbeit mit russischen Behörden beauftragt.

Am selben Tag teilte die russische Polizei mit, dass sie die deutschen Behörden um die Erlaubnis gebeten habe, Navalny zu befragen, ein Ersuchen, das mit ziemlicher Sicherheit abgelehnt werden wird.

Das russische Innenministerium teilte mit, dass es ein Team entsenden wolle, um mit deutschen Ermittlern im Fall Navalny zusammenzuarbeiten, um „klärende und zusätzliche Fragen zu stellen“, und fügte hinzu: „Deutschland hat die Staatsanwaltschaft beauftragt, mit den deutschen Behörden zusammenzuarbeiten:

Es bat um die Anwesenheit seines Teams, um „mit Navalny, Medizinern und (deutschen) Experten Ermittlungen durchzuführen“.

Am Freitag teilte Berlin mit, dass es bisher noch keinen Antrag erhalten habe, fügte das DW hinzu:

„Die Staatsanwaltschaft in Berlin sagte, sie sei von staatlichen Behörden in der deutschen Hauptstadt beauftragt worden, Rechtshilfe und Informationen über den Gesundheitszustand der Marine nach Moskau zu liefern.

Er „muss dem aber zustimmen, sagte der Staatsanwalt in einem Tweet“.

Putin-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Moskau weise falsche Anschuldigungen und Drohungen in Bezug auf das, was mit Navalny passiert sei, zurück und fügte hinzu:

Es gibt keine Hinweise für die Eröffnung eines Strafverfahrens.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, verlor an Glaubwürdigkeit, als sie den von den USA geführten westlichen Krieg gegen Venezuelas Sozialdemokratie unterstützte.

Zuvor hatte sie der Realität getrotzt, indem sie Präsident Nicolas Maduro fälschlicherweise beschuldigte, die Rechtsstaatlichkeit „zutiefst auszuhöhlen“, einschließlich „Menschenrechtsverletzungen … Missbräuche und Verbrechen (sic)“.

Sie ist schon wieder dabei und sagt durch ihren Sprecher ohne Beweise Folgendes über Navalny

„Es wurde ein sehr schweres Verbrechen auf russischem Boden begangen (sic).“

„Es scheint keinen Zweifel daran zu geben, dass diese exotische und höchst tödliche Substanz – Novichok – verwendet wurde (sic).“

„Es obliegt den russischen Behörden, ein Verbrechen dieser Schwere zu untersuchen, das auf ihrem eigenen Territorium (sic) stattgefunden hat“.

Es gibt keine Hinweise für ein Verbrechen gegen Navalny.

Daher gibt es keinen Grund, eine strafrechtliche Untersuchung durchzuführen.

Solange sich die deutschen Behörden weigern, Russland Beweise für ein Verbrechen vorzulegen, das angeblich gegen Navalny begangen wurde, ist der Vorwurf haltlos.

Kein legitimes Tribunal würde in einem Strafverfahren ohne zweifelsfreie Beweise schuldig sprechen.

Im Falle dessen, was mit Navalny geschah, deutet nichts auf eine russische Verantwortung für seine Krankheit hin.

Die Behauptung, es sei etwas anderes, ist Teil der seit langem nicht zu rechtfertigenden, von den USA geführten westlichen/etablierten Medien unterstützten Russlandbeschimpfungen.

Stephen Lendman.

http://www.informationclearinghouse.info/55570.htm