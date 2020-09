Russische Wolken über dem türkisch-unterstützten Dschihadi-Paradies in Idlib

von https://southfront.org/

Übersetzung LZ

Am 16. September versammelten sich Hunderte von Demonstranten in der Nähe der türkischen Militärstellungen im Großraum Idlib, die von der syrischen Armee eingeschlossen sind, und forderten den vollständigen Abzug der türkischen Armee aus Syrien.

Die größten Proteste fanden in der Nähe der türkischen Beobachtungsposten in Murak und Alsurman statt. Diese beiden Posten waren während der Militäroperation gegen von der Türkei unterstützten al-Qaida-Terroristen in Süd-Idlib von syrischen Truppen umstellt worden. Die Mehrheit der Demonstranten, die an der Veranstaltung teilnahmen, kamen aus den nahe gelegenen Städten und Dörfern, darunter Murak, Alsurman und Tell Touqan.

In bester Tradition der türkischen „Demokratie“ reagierten türkische Soldaten des Beobachtungspostens Murak auf die Demonstranten mit Tränengas.

Später am selben Tag behauptete die türkische Regierung, die Beobachtungsposten seien zur Zielscheibe von Provokationen und sogar einzelnen Angriffen des „Assad-Regimes“ geworden. Nach Angaben der türkischen Seite wehrten die türkischen Kräfte die Provokationen erfolgreich ab.

Unterdessen haben in Ankara russisch-türkische Militärkonsultationen zu den Konflikten in Syrien und Libyen stattgefunden. Russischen Staatsmedien zufolge schlug Moskau vor, dass das türkische Militär die Zahl der Beobachtungsposten im Großraum Idlib reduziert, doch der Vorschlag wurde abgelehnt. Nichtsdestotrotz berichteten russische Staatsmedien unter Berufung auf ihre eigenen Quellen, dass die Türkei zugestimmt habe, die Zahl der in Idlib stationierten Truppen zu reduzieren.

Gegenwärtig verfügt Ankara im Nordwesten Syriens über fast 10.000 Truppen und Tausende von militärischen Ausrüstungen, darunter Kampfpanzer und Artilleriewaffen. Wenn die Medienberichte wahr sind, wird der formelle und weithin propagierte Abzug eines Dutzends türkischer Militärlastwagen mit mehreren Dutzend Truppen die Situation strategisch nicht ändern. Ankara hat wiederholt gezeigt, dass es nicht an einem wirklichen Kampf gegen den Terrorismus in Syrien interessiert ist und dass es in Wirklichkeit terroristische Gruppen der Idlib benutzt, um seine eigene Agenda zu fördern. Diese Haltung konnte nur unter dem zunehmenden Druck der Umstände und regelmäßigen freundlichen Mahnungen der „strategischen Partner“ der Türkei geändert werden.

Als eine solche Erinnerung in den letzten Tagen führten die russischen Luftstreitkräfte mehr als hundert Luftangriffe auf die Infrastruktur und die Positionen der von der Türkei unterstützten Terroristen durch. Diese Luftschläge begannen am vergangenen Wochenende, und seit dem Morgen des 17. September scheint es nicht so, als würden sie in absehbarer Zeit vollständig eingestellt werden. Erneut haben sich Wolken über dem Dschihad-Paradies, das von der Regierung Erdogan im Nordwesten Syriens geschaffen wird, zusammengezogen.