UN-Kriegsverbrechergremium macht Türkei für Terrorismus in Nordsyrien verantwortlich

von https://www.presstv.com/

Übersetzung LZ

Ein Gremium von Ermittlern der Vereinten Nationen für Kriegsverbrechen hat die Türkei aufgefordert, gegen verbündete Kämpfer in Nordsyrien, die eine Reihe von Kriegsverbrechen gegen Zivilisten begangen haben könnten, darunter Geiselnahme, Vergewaltigung und Folter, vorzugehen.

In einem Bericht, der sich auf die erste Hälfte des laufenden Jahres bezieht und am Dienstag veröffentlicht wurde, sagte die UN-Untersuchungskommission für Syrien, dass Militante der so genannten Syrischen Nationalen Armee, auch bekannt als die Freie Syrische Armee, Zivilisten festhalten und zur Strafverfolgung in die Türkei überstellen, und fügte hinzu, dass solche Taten auf das Kriegsverbrechen der unrechtmäßigen Deportation hinauslaufen könnten.

Das Gremium warnte davor, dass Morde und Vergewaltigungen von Zivilisten im kriegszerstörten Syrien auf dem Vormarsch sind.

„In Afrin, Ra’s al-Ayn und den umliegenden Gebieten hat die von der Türkei unterstützte syrische Nationalarmee möglicherweise die Kriegsverbrechen Geiselnahme, grausame Behandlung, Folter und Vergewaltigung begangen„, sagte der Vorsitzende Paulo Pinheiro in einem Pressegespräch.

„Die Türkei sollte handeln, um diese Übergriffe zu verhindern und den Schutz der Zivilbevölkerung in den von ihr kontrollierten Gebieten zu gewährleisten„, sagte er.

Die Diskussionsteilnehmerin Hanny Megally sagte, Ankara habe Einfluss auf Militante, die der so genannten Syrischen Nationalen Armee angehören, da es die Terroristen finanziert, ausgebildet und ihnen erlaubt habe, von türkischem Territorium aus nach Syrien einzudringen.

„Wir können zwar nicht sagen, dass die Türkei für sie zuständig ist und Befehle erteilt und die Befehlsgewalt über sie hat, aber wir denken, dass sie ihren Einfluss viel stärker nutzen könnte, um sie zur Kontrolle und sicherlich auch durch Ausübung von Druck zu veranlassen, die begangenen Verstöße zu unterlassen und diese zu untersuchen„, fügte Megally hinzu.

Zwei Tage zuvor hatten türkische Truppen ein Sperrfeuer mit Artilleriegeschossen auf die Dörfer Okaiba und Sawagia im nördlichen Bereich der nordwestlichen syrischen Provinz Aleppo abgefeuert.

Seit Anfang 2011 unterstützt Ankara Militante, die die Regierung in Damaskus stürzen wollen.

Im vergangenen Jahr eroberte die Türkei die Kontrolle über die Grenzstadt Ras al-Ain, nachdem sie mit Hilfe ihrer verbündeten bewaffneten Gruppen eine grenzüberschreitende Invasion im Nordosten Syriens gestartet hatte, um kurdische Militante, die mit den so genannten Volksschutzeinheiten (YPG) verbündet sind, aus den Grenzgebieten zu vertreiben.

Ankara betrachtet die von den USA unterstützte YPG als eine terroristische Organisation, die mit der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) in der Türkei verbunden ist.

Türkisch-russische Delegationen diskutieren in Ankara über die syrische Idlib

In der Zwischenzeit halten türkische und russische Vertreter eine neue Gesprächsrunde über die Entwicklungen in der syrischen Provinz Idlib ab, in der die beiden Länder auf verfeindete Kräfte setzen.

Die Arabische Interparlamentarische Union verurteilt die Angriffe des türkischen Militärs und verbündeter Militanter gegen das syrische Volk und die syrischen Gebiete.

Das türkische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass in Ankara auf technischer Ebene Konsultationen zwischen Offiziellen über die Konfliktzone im Gange seien, berichtete das arabischsprachige Fernsehnachrichtensender al-Mayadeen.

Am 5. März gelangten Russland und die Türkei zu einer Einigung über das Waffenstillstandsregime in Idlib, wo die türkische Aggression gegen die syrische Regierung zuvor einen Krieg riskiert hatte.

Der Waffenstillstand kam einige Monate, nachdem die syrische Armee eine Anti-Terror-Operation gegen vom Ausland gesponserte Militante eingeleitet hatte, nachdem diese ein Deeskalationsabkommen zwischen Ankara und Moskau nicht eingehalten hatten.

Ankara, das selbst eine Reihe von militanten Anti-Damaskus-Einheiten in Idlib unterstützt, sagt, die syrischen Offensiven dort hätten Dutzende Angehörige seiner Truppe getötet. Es hat gedroht, das syrische Militär anzugreifen, falls die Regierungstruppen die befreiten Gebiete nicht aufgeben und Moskau aufgefordert, Damaskus „aufzuhalten“.

In der Zwischenzeit hat die Türkei in einem beispiellosen Überfall Tausende von Truppen und schweres militärisches Gerät nach Idlib geschickt, um die Kämpfer zu unterstützen.

Damaskus hat jedoch geschworen, ganz Syrien zu befreien, einschließlich Idlib, das nach wie vor die letzte große Bastion der von ausländischen Unterstützern unterstützten Takfiri-Terroristen im Land ist.

Syrien hat die militärischen Aktivitäten der Türkei in dem arabischen Staat wiederholt als Verletzung seiner Souveränität angeprangert und Ankara aufgefordert, seine Truppen zurückzuziehen und die Unterstützung der Militanten, die gegen die Zentralregierung zu den Waffen gegriffen haben, einzustellen.

https://www.presstv.com/Detail/2020/09/16/634218/UN-calls-on-Turkey-to-control-allied-Takfiri-militants-in-northern-Syria