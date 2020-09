Die Zukunft von Erdogans Macht: Der Wettbewerb um regionale Macht

von Jim Carey – https://geopoliticsalert.com/

Bild: Der Kreml

Übersetzung LZ

Inhalt

Der Einfluss des türkischen Imperialismus auf die regionale Geopolitik



Die Zukunft des Anti-PKK-Kampfes

Erdogan profitiert von der Schwäche der Golfkönige

Die Katar-Blockade öffnet eine Tür für Erdogan

Saudi-Heuchelei in Sachen Extremismus

Katar als neo-osmanisches Experiment

Die Khashoggi-Affäre

Die antisaudische Gegenreaktion

Der Einfluss des türkischen Imperialismus auf die regionale Geopolitik

Die Zukunft des Anti-PKK-Kampfes

Die letzten Jahrzehnte haben die regionale politische Landschaft im Nahen Osten stark verändert, aber eine Sache, die die Türkei wahrscheinlich immer haben wird, ist ein Misstrauen gegenüber vielen kurdischen Gruppen in der Region, die sich über die Türkei, den Irak, Syrien und den Iran befinden. Es gab in der Vergangenheit Feindseligkeiten, als Syrien die PKK-Zellen beherbergte, die Angriffe im Süden der Türkei starteten, aber nachdem die PKK/YPG ihr separatistisches Projekt (mit Unterstützung der USA) startete, teilen Ankara und Damaskus die Auffassung, dass dies inakzeptabel ist, auch wenn sie unterschiedliche Lösungen haben. Im Idealfall würden die Türken ihre eigene Pufferzone in Nordsyrien verwalten wollen, um das Gebiet von Kurden zu säubern, aber sie werden sich wahrscheinlich damit abfinden müssen, dass Assad die Kontrolle über das ehemalige YPG-Territorium zurückerobert.

Nach den Ereignissen der vergangenen Jahre wird Assad wahrscheinlich weniger daran interessiert sein, den Kurden das gleiche Maß an „hands-off“-Verwaltung zuzugestehen, das sie zuvor in Städten wie Afrin hatten, wo PKK-Politiker einige Städte verwalten. Auch hier handelt es sich noch immer nicht um den türkischen Traum, dass Nordsyrien das erste Gebiet ist, das in ein neo-osmanisches türkisches Reich integriert wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Ankara mit Damaskus verhandelt, ist um etwa eine Million Prozent höher, als daß man einem hypothetischen hungernden PKK-Mitglied einen einzigen Cent geben würde. Die Türkei führt auch regelmäßig viel weniger publizierte Militäroperationen gegen angebliche PKK-Stellungen im Irak durch, denen Bagdad je nach Tag manchmal zustimmt oder nicht.

Sollten diese Ergebnisse zustandekommen, dann kämen sie dem gewünschten hypothetischen Ergebnis für den syrischen Konflikt seitens Teheran ziemlich nahe. Das bedeutet, dass sowohl die Türkei als auch der Iran in einer Lage sind, in der sie wahrscheinlich erkennen, dass sie am Ende nicht die größten Machtmakler in Syrien auf beiden Seiten des Konflikts sein werden. Doch die Türkei unter Erdogan und, offen gesagt, die meisten Türken, wenn man der öffentlichen Meinung Glauben schenken darf, stimmen mit jedem regionalen Nachbarn in der großen Frage überein: Die Vereinigten Staaten müssen den Nahen Osten verlassen, sich aus allen inneren Angelegenheiten heraushalten und der Unterstützung ihrer kriminellen Kampfhunde in Riad und Tel Aviv ein Ende setzen. Auch wenn Erdogan derzeit bei weitem nicht jemand ist, den man auf der Ebene eines Präsidenten Assad oder Ajatollah Chamenei als engagierten Antizionisten bezeichnen würde, aber selbst das kann sich allmählich ändern, je näher die Israelis sich den Saudis, dem wichtigsten regionalen Gegner der Türkei, annähern.

Erdogan profitiert von der Schwäche der Golfkönige

Sogar während sich Ankaras Fokus mehr auf Riad richtet, wurde der neue Versager, der saudische Kronprinz Mohammad Bin Salman (MBS), von Washington mit Waffen und Geld überschüttet, um im Gegenzug die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, in der Hoffnung, dass diese neue Koalition das Kronjuwel des Projekts für ein neues amerikanisches Jahrhundert wird, auf das alle Ghuls des Projekts seit 1979 blicken: Die Revolutionäre Regierung der Islamischen Republik Iran. Das bedeutet, je mehr sich die Türkei dem Iran annähert, desto wahrscheinlicher ist es, dass Erdogan auch zur Zielscheibe der Stellvertretergruppen und Staaten des Imperiums wird.

Dieser neue Kampf, der sich zwischen der Türkei und Saudi-Arabien zusammenbraut, ist nicht einmal hypothetisch, er hat bereits begonnen. Genau wie jeder andere Hasser reicher Kinder, die nicht für ihre Position gearbeitet haben, hasst MBS nichts mehr an Erdogan, als einen kompetenten Mann, der nicht in Reichtum geboren wurde, das tun zu sehen, was kein saudischer Cousin, Onkel, Neffe oder großer Sohn jemals tun könnte, nämlich völlig aus dem Nichts aufstehen, eine von der CIA unterstützte staatliche und militärische Bürokratie, die seit der Gladio-Ära regiert, zu zerschlagen, dem Westen auf der Weltbühne zu trotzen und es zu schaffen, alles im Bereich der Wahlpolitik zu tun, anstatt einfach nur zum richtigen Öl- und Sexsklavenmagnaten am Golf geboren zu werden. Erdogan ist etwas, was MBS nie sein könnte, ein rücksichtslos effizienter politischer Akteur.

Ein Teil der Frustration von MBS und den Emiratis begann mit dem raschen Anwachsen des türkischen Einflusses auf die Militanten in Syrien. Unabhängig davon, ob es sich um den IS oder die meisten anderen Takfiri-Dachbündnisse handelte, war es der türkische Salafismus, der den saudischen Wahhabismus wegen der bevorzugten ideologischen Wahl der Dschihadisten und, was noch wichtiger ist, wegen der zuverlässigsten Quelle für Kämpfer, Bargeld und Waffen (die ironischerweise unweigerlich lizenzierte Abschüsse derselben NATO-Waffen einschloss, die die USA der YPG lieferten) besiegte.

Die Katar-Blockade öffnet eine Tür für Erdogan

Dieser eher verdeckte Konflikt in Syrien dauerte einige Zeit an, aber die türkisch-saudischen Spannungen kochten über, als Erdogan aufgrund eines Fehltritts von MBS eine weitere Chance sah, als Held der Umma zu erscheinen. Ich beziehe mich natürlich auf die überraschende saudische Blockade des GCC-Mitglieds Katar.

Katar, das bei den meisten Konsumgütern ausschließlich auf Importe angewiesen ist, fand sich plötzlich völlig blockiert, als Riad seine Landgrenze zu Katar schloss und den Luftraum nach Katar sperrte, da saudische Medien damit drohten, daß Flugzeuge abgeschossen würden bei Verstößen gegen die Blockade. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die immer noch dem GCC angehören und mit den Saudis etwas bessere Beziehungen haben, berichteten sogar, dass MBS sogar eine Militäroperation zum Sturz des Emirs von Katar in Erwägung zog.

Die Saudis gaben daraufhin eine Liste der angeblichen „Verbrechen“ Katars heraus und stellten ein Ultimatum, diese Angelegenheiten innerhalb von 24 Stunden zu korrigieren. Zu den „Verbrechen“, die auf der Liste standen, gehörten die Existenz von Katars staatlichem Nachrichtensender Al-Jazeera, die Verbindungen zwischen dem katarischen Staat und der Muslimbruderschaft (einer salafistisch-islamistischen Partei) und der Umstand, dass Katar trotz der Tatsache, dass die beiden Nationen sich die Rechte am größten Erdgasfeld der Welt teilten, Beziehungen zum Iran unterhielt.

All diese Forderungen wurden von jedem, der mit der Situation auf der Golfhalbinsel vertraut war, sofort als lächerlich empfunden, aber sie waren im Wesentlichen alle direkt nach dem Besuch von Trump in Riad gestellt worden, um ein „Antiterrorzentrum“ einzuweihen, bei dem viele Analysten spekulieren, dass der US-Präsident die Blockade unter dem Eindruck gebilligt hat, dass irgendwie allein Katar verantwortlich für den salafistischen Terrorismus war, zusammen mit ihren Partnern in der MB, zusammen mit hochrangigen Mitgliedern von Organisationen wie der Hamas (obwohl oft auf Geheiß Israels, aber dies ist ein Thema für einen anderen Tag) und den afghanischen Taliban.

Saudi-Heuchelei in Bezug auf Extremismus

Was diese Argumentationslinie so lächerlich macht, ist die Tatsache, dass all diese Organisationen in der jüngsten Geschichte auch auf der saudischer Gehaltsliste standen und dazu benutzt wurden, saudische politische Ziele in der ganzen Welt zu verfolgen, und zwar in jeder Nation, in die ihre radikalen jungen Männer gelangen konnten, wo die Bedingungen die Bildung terroristischer Milizen erlauben würden. Dies war in Saudi-Arabien jahrzehntelang der Fall, wobei Gelder an die MB, die Hamas, die PLA, ehemalige palästinensische Widerstandsgruppen gingen, wobei sich die meisten Bemühungen auf Israel konzentrierten und der Idee der islamischen Revolution, die im Iran Wurzeln geschlagen hatte, entgegenwirkten.

Bald wurden diese Bemühungen global und zusammen mit einer neuen Ebene der Zustimmung zum Wahhabismus unter den westlichen Regierungen, die ihn als ein wirksames Instrument zur Bekämpfung des Kommunismus nicht nur in der arabischen Welt, sondern überall auf der Welt, wo die USA „Interessen“ zu schützen haben, ansahen. Das bedeutete, dass die Saudis plötzlich einen Freifahrtschein hatten, um ihre unglücklichen jungen Männer und all ihren überschüssigen Reichtum noch weiter ins Ausland zu schicken, in Regionen wie Nordafrika, Ostasien und Europa (wo Extremismus in von Saudi-Arabien finanzierten Schulen und Moscheen gezüchtet wird). Viele dieser Dschihad-Ableger wurden von Männern gegründet, die damals nur mutige junge Emporkömmlinge mit Namen wie Osama Bin Laden waren, die an exotische Orte wie das Kosovo reisten, um salafistischen Extremismus gegen Kommunisten und Christen zu verbreiten (worüber Erdogan ebenfalls liebevoll nachdenkt). Die Saudis liebten die MB sogar bis etwa 2011, als der Arabische Frühling in Ägypten der saudischen Monarchie zeigte, dass sie durch eine Gruppe ersetzt werden könnten, die ähnliche Ansichten vertritt, aber das entscheidende Unterscheidungsmerkmal eines Glanzes demokratischer Legitimität besitzt (ähnlich wie die AKP).

Was die Fragen von Al-Jazeera und die Unterstützung der Hamas betrifft, so sind die Saudis eindeutig von den großen Veränderungen in ihrer Politik gegenüber Israel angetrieben, die sie in der arabischen Welt noch unbeliebter machen, um im Gegenzug die Seele einer Nation an Washington zu verkaufen. Nebenbei bemerkt scheint es so, als ob die meisten Berichte von Al-Jazeera mit saudischen Positionen übereinstimmen, aber überraschenderweise ist das Einzige, was die katarischen Medien nicht getan haben, die Übernahme der neuen Linie zu Israel von Riad aus. Da MBS daran arbeitet, seine große Koalition gegen den Iran aufzubauen, kann er es nicht zulassen, dass ein Mitglied des GCC – der Organisation, die seine eigene dumme Idee war – nicht voreilig unterschreibt, um alle Verbindungen zum Iran abzubrechen und sich auf einen Krieg vorzubereiten.

Dies ist die Ecke, in der sich Katar über Nacht befand, in der sogar Trump anscheinend saudische Gesprächsthemen aufgreift, selbst wenn sich in Doha eine wichtige und geschäftige US-Militärbasis befindet. Trump mag diese Spaltung mit Katar sehr wohl begünstigt haben, aber er hatte eindeutig keine Ahnung von dem, was er tat, und der US-Präsident hat wieder einmal wahrscheinlich aus dem Stegreif gehandelt und hat versehentlich eine andere wichtige außenpolitische Priorität der USA umgekehrt. Ähnlich wie Erdogan, der Trump davon überzeugte, dass Syrien ein dummes Unterfangen war, erkannte auch MBS, dass, wenn man diesem einfachen Mann, der für das größte Imperium der Geschichte verantwortlich ist, ein paar goldene Dinge zeigt, ein Gebäude mit seinem Namen drauf, und einen erstklassigen Fototermin inszeniert; der Mann ihnen ganz gehört.

Katar als neo-osmanisches Experiment

Diese Schmeicheleien funktionierten offensichtlich bei der Blockade Katars, aber Doha fand bald an mehreren Stellen Hilfe, die es dem Emir ermöglichte, bis heute durchzuhalten. Vorhersehbarerweise war der Iran der erste, der Hilfe in Form von Tankwagen voller Lebensmittel in das Land ohne jegliche Landwirtschaft schickte. Die überraschende zweite Nation, die sich anschickte zu helfen, war, wie Sie erraten haben, die Türkei, die in weniger als einer Woche nach Beginn der Blockade ein Handels- und Transportinvestitionsabkommen mit Katar und dem Iran abschloss.

Als wäre das halsbrecherische Tempo, mit dem die saudische Blockade scheiterte, nicht schon peinlich genug gewesen, verpflichtete sich die Türkei im Anschluss an ihr Handelsabkommen zum Bau einer neuen Militärbasis in Katar, auf der jetzt rund 5.000 türkische Soldaten stationiert sind. Wahrscheinlich war es diese Entscheidung Ankaras, die Doha am Ende vor jedem potenziellen gewaltsamen (aber wahrscheinlich auch urkomisch ungeschickten) saudischen Versuch eines Regimewechsels bewahrte.

Das türkische Militär wird vielleicht nicht in absehbarer Zeit weltweit unter den ersten 5 rangieren, es ist immer noch eine NATO-Armee und zudem die zweitgrößte in der Organisation, die die Saudis zumindest zu einigen Bedenken verlanlassen musste. Immerhin befindet sich die derzeit größte Militäroperation des saudischen Militärs im Jemen, wo ein Haufen der Ärmsten der Armen seit Jahren in einem Freiluftgefängnis blockiert ist, es aber immer noch schafft, jeden von den Saudis angeheuerten afrikanischen Söldner zu vertreiben (da Riad keine eigene Armee hat) und es regelmäßig schafft, kritische saudische Infrastruktur mit veralteten Raketen oder einfach Verbraucherdrohnen mit daran befestigtem C-4 in die Luft zu jagen. Das türkische Militär mag oft unfähig sein, umso mehr, wenn man bedenkt, dass alle qualifizierten Offiziere seit 2016 gesäubert worden sind, aber das saudische Militär befindet sich auf einer ganz anderen Ebene, so dass es ein Witz ist. Ihr einziger Krieg mit ihrem ärmsten Nachbarn ist ein völliger Fehlschlag gewesen, der viele Zweifel daran aufkommen lassen sollte, was sie dem von den USA bewaffneten Katar, dem NATO-Mitglied Türkei und der ganzen Frage der US-Basis in Katar antun könnten.

Wenn Sie glauben, dass ein vernünftiger Mann wie MBS (oder auch nur ein mäßig intelligenter Erwachsener) nach diesen öffentlichen Peinlichkeiten, die von der Türkei aufgetischt wurden, innehalten und über eine bessere Strategie gegen die Türkei nachdenken oder nach einem Weg suchen könnte, mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie von der Widerstandsachse und Katar wegzuziehen. Schließlich stimmen viele türkische und saudische Interessen nach wie vor überein, aber die Aufteilung der Beute ist umstritten, so dass es nur sinnvoll wäre, eine gemeinsame Basis zu suchen.

Die Khashoggi-Affäre

Stattdessen beschloss MBS, dass der beste nächste Schritt darin bestünde, einen Kolumnisten der Washington Post, den buchstäblich niemand gekannt hatte, im saudischen Konsulat in Istanbul ermorden und in Stücke hacken zu lassen, während ein Doppelgänger versuchte, die Überwachungskameras zu täuschen, in der Absicht den Eindruck zu erwecken, der Schriftsteller habe das Konsulat tatsächlich verlassen !

Richtig, wir sind bei Erdogans ultimativem Geschenk von MBS angelangt. Ein Ereignis, das wirklich zeigt, wie viel klüger der türkische Präsident ist als der Kronprinz, den sein Vater, ein Mann mit schwerer Demenz (wahrscheinlich von Generationen der Inzucht), ausdrücklich auswählte. Ich beziehe mich natürlich auf den Mord an Jamal Khashoggi und den fortschreitenden mehrwöchigen Medienrummel, den Erdogan mit dem Geschick eines Mannes bewältigt, der weiß, wie die Medien funktionieren. MBS denkt, dass öffentliche Fototermine in Mama-Jeans liebenswert sind, aber Erdogan kennt die Medien, und er weiß, dass sie Blut wollen, umso mehr, wenn es das Blut eines „Kollegen“ ist.

Warum die Saudis so dumm waren, Khashoggi in einer rivalisierenden Nation zu töten, wo jeder weiß, daß es ein massives Überwachungspanoptikum gibt und das das schon immer so war. Dennoch haben sie es trotzdem getan, und dank der türkischen Paranoia hatte der türkische Geheimdienst (MIT) Überwachungsvideos von jedem Augenblick, von der Landung von 15 saudischen Staatsbürgern (darunter ein Spitzenberater des MBS) in Istanbul über die Fahrt zum Konsulat, ihren jämmerlichen Körper-Doppelstunt bis hin zur Rückfahrt zum Flughafen. Die Türkei behauptete auch, das Konsulat abhören zu lassen, was in der Welt der Spionage nicht ungewöhnlich wäre, erst recht nicht an einem Ort wie Erdogans Türkei.

Erdogan veröffentlichte all dieses Material in einem langsamen täglichen Tropf, um die Khashoggi-Geschichte in den Schlagzeilen zu halten und die Saudis weiter zu isolieren. Überraschenderweise funktionierte dies bis zu einem gewissen Grad, und schon bald stellten die US-Medien schließlich die Kompetenz des neuen Kronprinzen in Frage. Zunächst beschränkte sich die Empörung hauptsächlich auf die US-Medien, einschließlich der Washington Post, in der Khashoggi schrieb, wie mutig Journalisten sind und welchen Nutzen ihre erstaunliche Wahrheitserzählung für die Welt hat. Dies änderte sich, als Erdogan mehr Details über den Mord veröffentlichte und sogar behauptete, er habe das Audio aus dem Konsulat verbündeten Präsidenten zukommen lassen.

Die antisaudische Gegenreaktion

Bald kam es zu einer Periode allgemeiner antisaudischer Empörung, die sogar dazu führte, dass der US-Kongress darüber abstimmte, ob weiterhin Waffen für den Krieg im Jemen geliefert werden sollten. In der Tat waren sogar die meisten Politiker schließlich auf irgendeine Art von Blut (wahrscheinlich einen Palast-Putsch) für saudische Verbrechen aus, mit Ausnahme von Donald Trump, der die klassische Linie „sie haben selber eine Untersuchung durchgeführt und kein Fehlverhalten festgestellt“ zog, die wir alle aus unseren amerikanischen Polizeidienststellen kennen und lieben, wenn sie jemanden ermordet haben.

Offensichtlich ist der Krieg im Jemen nicht zu Ende und die Saudis werden nicht sanktioniert, was so ziemlich immer zu erwarten war, aber es scheint, dass Erdogan eine Art Sieg errungen hat. Vor der ganzen Khaschoggi-Affäre war MBS kürzlich auf einer PR-Tournee gewesen, die auch Zwischenstopps in den USA beinhaltete, um allseits geliebte Persönlichkeiten wie Mark Zuckerberg zu treffen. Und nun? Der Kronprinz scheint sich fast vollständig aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zurückgezogen zu haben, und wir haben noch keinen weiteren Stunt wie Khashoggi oder das Gesicht von MBS gesehen, wie es scheint.

Der Krieg der Türkei mit Saudi-Arabien ist noch lange nicht beendet, da beide Länder sich jetzt vor allem im Finanz- und Propagandabereich gegenseitig angreifen. Es ist schwer, hierüber ein Urteil zu fällen, aber es sieht so aus, als hätte Erdogan den Propagandakrieg gewonnen, da MBS im Wesentlichen untergetaucht ist. Sogar mit den Bemühungen des saudischen Staates, Investitionen in der Türkei zu unterbinden, private Unternehmen unter Druck zu setzen, um türkische Geschäfte zu vermeiden, und sogar den Nerv zu haben, die Türkei für die Bombardierung von PKK-Positionen im Irak zu kritisieren, als ob Riad nicht für eine ebenso lange Liste von Verbrechen verantwortlich wäre wie die Türkei; ein Land, das definitiv keinen hohen Wert auf journalistische Freiheit legt.

Wie dem auch sei, das Endergebnis all dieser saudischen Auseinandersetzungen mit den Türken endete damit, dass Riad töricht aussah. Die Tatsache, dass MBS verschwunden ist, sollte als Beweis dafür gesehen werden, dass Erdogan den Kampf um die Autorität über den Rechtsislamismus gewinnt. Die Türkei spielt nun eine größere Rolle als die Saudis, wenn es darum geht, sich mit globalen muslimischen Angelegenheiten zu befassen, und fungiert sogar als einzige muslimische Nation, die die Lügen des Außenministeriums über die Behandlung der uigurischen Minderheit in China anprangert (obwohl sowohl die Türkei als auch Saudi-Arabien wahrscheinlich eine gewisse Rolle bei der Erstfinanzierung der Extremisten gespielt haben).

Es ist unklar, wohin dieser Kampf in Zukunft führen wird, aber die jüngste Normalisierung der Beziehungen zwischen den VAE und Israel, der GCC, hat Erdogan eine weitere Chance gegeben, ein öffentliches Spektakel zu veranstalten. Diese Show hat bereits damit begonnen, dass Erdogan einige weitere seiner regelmäßigen Äußerungen zur Unterstützung Palästinas machte und damit drohte, die diplomatischen Beziehungen zu den VAE abzubrechen.

Diese Gewohnheit der GCC-Staaten, ständig über den eigenen Schwanz zu stolpern, kommt Erdogans Image außerhalb der Türkei direkt zugute, aber man sollte nicht annehmen, dass die öffentlichen Kämpfe mit Israel und Freunden Erdogan zu Hause helfen. Bei all dem anderen Druck, dem die türkischen Durchschnittsbürger ausgesetzt sind, könnte sich der Kampf mit den anderen salafistischen Nationen um die Rolle des Hauptterroristen in der Wirtschafts- und Gesundheitskrise als unhaltbar erweisen. In der morgigen Ausgabe (die die letzte sein wird) werden wir die möglichen Auswirkungen dieser PR-Erfolge in Verbindung mit der innenpolitischen Situation der Türkei untersuchen, um über mehrere mögliche Ergebnisse für die AKP in der nahen Zukunft zu spekulieren.

Bild: Der Kreml