Ist BLM (Black Lives Matter) die Maske, hinter der die Oligarchen operieren?

von Mike Whitney – https://www.theblogcat.de/

Und hier das BLM-Quiz des Tages: Was sagen uns „Kritische Rassentheorie“, „The 1619 Project“ und die Warnung des Heimatschutzministeriums vor „weißen Rechtsextremisten“ darüber, was in den USA heute vor sich geht?

Sie weisen auf einen tief sitzenden Rassismus hin, der das Verhalten weißer Menschen formt. Sie deuten an, dass systemischer Rassismus nicht allein durch Verhaltensänderungen und Gesetze überwunden werden können Sie warnen uns vor der Tatsache, dass ungelöste Fragen das Land an den Rand eines Rassenkriegs bringen Sie verweisen darauf, dass mächtige Agenten – die von innerhalb des Staates operieren – Rassengewalt anstacheln, um die aufkommende, „populistische“ Mehrheit zu zerschlagen, die 2016 Trump ins Amt gewählt hat, und was jetzt eine existentielle Bedrohung für den globalistischen Plan darstellt, die USA in ein tyrannisches Dritte Welt-„Drecksloch“ zu verwandeln.

Welche dieser vier Aussagen erklärt am Besten, was heute in den USA vor sich geht?

Falls ihr Nummer 4 gewählt habt, dann liegt ihr richtig. Wir erleben keinen plötzlichen und explosiven Ausbruch von Rassengewalt und Chaos. Wir erleben eine gut durchdachte, Aufstand-artige Operation, die unzählige logistische Komponenten enthält, darunter ausgedehnte landesweite Unruhen, Plünderung und Brandstiftung, aber auch eine extrem beeindruckende ideologische Kampagne. „Kritische Rassentheorie“, das „1619 Projekt“ und die Warnung des Heimatschutzministeriums vor „weißem Rechtsextremismus“ sind ebenfalls Teil des Kriegs der Oligarchen gegen Amerika, genauso wie das Abbrennen unserer Städte und das Niederreißen unserer Statuen. Alle drei fallen unter die Rubrik „Ideologie“, und alle drei werden benutzt, um die öffentliche Einstellung bezüglich jener Angelegenheiten zu formen, die mit unserer kollektiven Identität als „Amerikaner“ zu tun haben.

Der Plan ist, die Bevölkerung mit einer Flut an Desinformation über ihre eigene Geschichte und ihre Gründer zu überwältigen, und mit den bevorstehenden Gefahren, damit sie untertänigst eine Neue Ordnung akzeptieren, die von Technokraten und deren politischen Lakaien auferlegt wird. Dieser psychologische Krieg ist womöglich noch wichtiger als die Operation BLM, die nur der muskulöse Teil zur Umsetzung des transformativen „Resets“ ist, den die Eliten dem Land überstülpen wollen. Die wirkliche Herausforderung ist, die Herzen und Köpfe einer Bevölkerung zu verändern, die ungebrochen patriotisch ist und entschlossen gegen jedes subversive Element Widerstand leistet, das ihrem Land Schaden zufügen will. Wir werden also in absehbarer Zukunft diese Propagandakampagne im Überfluss erleben, aber wir erwarten nicht, dass die Strategie am Ende erfolgreich sein wird. Am Ende des Tages wird Amerika immer noch Amerika sein, ungebrochen, eisern und unmissverständlich.

Sehen wir uns genauer an, was hier vor sich geht.

Am 4. September veröffentlichte das Heimatschutzministerium (DHS) einen Entwurf, in dem es heißt: „Rechtsextreme stellen für die Vereinigten Staaten die größte Terrorbedrohung dar.“

Aus einem Artikel von Politico:

https://www.politico.com/news/2020/09/04/white-supremacists-terror-threat-dhs-409236

„… alle drei Entwürfe (Versionen des Dokuments) beschreiben die Gefahr durch Rechtsextremisten als die tödlichste inländische Terrorbedrohung für die USA, noch vor der unmittelbaren Gefahr durch ausländische Terrorgruppen… John Cohen, der für das DHS für die Terrorbekämpfung von 2011 bis 2014 zuständig war, sagte, die Schlussfolgerungen der Entwürfe seien keine Überraschung.“

„Dieser Dokumentenentwurf scheint zu früheren Geheimdienstberichten des DHS, des FBI und anderen Quellen der Strafverfolgungsbehörden zu passen: dass die bedeutendste Gefahr bezüglich Terror, vor der die USA heute stehen, von gewalttätigen Extremisten ausgeht, die durch weißen Suprematismus und andere rechtsextreme Ideologien motiviert werden“, sagte er…

„Einzeltäter und kleine Zellen von Individuen, die durch ein diverses Spektrum sozialer, ideologischer und persönlicher Faktoren motiviert sind, werden die größte terroristische Gefahr für die Vereinigten Staaten darstellen“, heißt es in dem Entwurf. „Neben anderen Gruppen schätzen wir ein, dass Rechtsextreme … die dauerhafteste und tödlichste Gefahr darstellen.“ …

Das ist Unsinn. Rechtsextreme stellen für das Land nicht die größte Gefahr dar, diese Beschreibung trifft auf linke Gruppen zu, die in den letzten 100 Tagen mehr als 2.000 amerikanische Städte verwüstet haben. Von Black Lives Matter und Antifa erzeugte Unruhen haben Hunderte kleiner Geschäfte vernichtet, das Leben und Auskommen Tausender Händler und derer Angestellter zerstört und ganze Städte in ein Schlachtfeld verwandelt. Allein die Verwüstungen in Kenosha übersteigen bei weitem den Schaden, den alle rechtsextremen Gruppen zusammen angerichtet haben.

Warum also stellt das Heimatschutzministerium diese lächerlichen und unhaltbaren Behauptungen auf? Warum haben sie entschieden, den Rechtsextremismus als „die dauerhafteste und tödlichste Gefahr“ hervorzuheben, wenn das eindeutig nicht stimmt?

Darauf gibt es nur eine Antwort: die Politik.

Jene Beamten, die diesen Betrug ausgeheckt haben, treiben die Agenda ihrer wirklichen Bosse voran, der oligarchischen Marionettenspieler, die ihre Fangarme über den ganzen tiefen Staat legen und sie dazu benutzen, ihre Lakaienbürokraten dazu zu zwingen, ihre Befehle auszuführen. In diesem Fall spielen die Bonzen die Rassenkarte aus („weiße Rassisten“), um die Aufmerksamkeit von ihrem finsteren Destabilisierungsprogramm abzulenken, von ihrer Plünderung des US-Finanzministeriums (für ihre korrupten Wall-Street-Freunde), von ihrer Dämonisierung der zumeist weißen Arbeiterklasse-„America First“-Nationalisten, die Trump 2016 den Wahlsieg beschert haben, und von ihrem skurrilen Plan, eine Einparteienherrschaft zu errichten, indem sie ihren verwirrten Suppenkasper-Kandidaten (Biden) als Präsidenten einsetzen, damit er ihre Direktiven vom Komfort des Oval Office aus ausführen kann. Das ist es, was wirklich vor sich geht.

Die Ankündigung des DHS ermöglicht es staatlichen Agenten, legal bewaffnete Amerikaner ins Visier zu nehmen, die sich mit anderen Waffenbesitzern in Gruppen zusammenschließen, die durch den zweiten Zusatzartikel geschützt sind. Nun wird das weiße Rassismus-Etikett willkürlicher auf eben diese Konservativen angewandt, die keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Der Dokumententwurf sollte als Warnung für alle gesehen werden, deren Glauben sich nicht mit der Neuen Liberalen Orthodoxie verträgt, dass Weiße von Natur aus Rassisten sind, die um Vergebung für ein System bitten müssen, an dessen Schaffung (Sklaverei) sie nicht beteiligt waren und das vor mehr als 150 Jahren abgeschafft wurde.

Das „Project 1619“ ist ein weiterer Teil des ideologischen Krieges, der gegen das amerikanische Volk geführt wird. Das Ziel des „Projekts“ ist es, die Leser davon zu überzeugen, dass Amerika von abscheulichen Weißen gegründet wurde, die Schwarze unterjochten, um ihren Reichtum und ihre Macht zu vergrößern. Nach Angaben der World Socialist Web Site: https://www.wsws.org/en/articles/2019/09/06/1619-s06.html

„Die in der Zeitschrift vorgestellten Essays sind um die zentrale Prämisse herum organisiert, dass die gesamte amerikanische Geschichte im Rassenhass verwurzelt ist – insbesondere im unkontrollierbaren Hass der „Weißen“ auf „Schwarze“. Hannah-Jones schreibt in der Einleitung der Serie: „Anti-Schwarzen-Rassismus liegt in der DNA dieses Landes selbst.“

Dies ist eine falsche und gefährliche Vorstellung. Die DNA ist ein chemisches Molekül, das den genetischen Code lebender Organismen enthält und ihre physischen Eigenschaften und ihre Entwicklung bestimmt… Hannah-Jones‘ Hinweis auf die DNA ist Teil einer wachsenden Tendenz, rassische Antagonismen aus angeborenen biologischen Prozessen abzuleiten…. woher kommt dieser Rassismus? Er ist, behauptet Hannah-Jones, in die historische DNA der amerikanischen „weißen Menschen“ eingebettet. Daher muss er unabhängig von jeder Veränderung der politischen oder wirtschaftlichen Bedingungen fortbestehen…

Zweifellos würden die Autoren der Essays von The Project 1619 bestreiten, dass sie einen Rassenkrieg vorhersagen, geschweige denn den Faschismus rechtfertigen. Aber Ideen besitzen eine Logik; und die Autoren tragen die Verantwortung für die politischen Schlussfolgerungen und Konsequenzen ihrer falschen und fehlgeleiteten Argumente“. („Das 1619-Projekt der New York Times: Eine rassistische Verfälschung der amerikanischen und der Weltgeschichte“, World Socialist Web Site)

Offensichtlich wurde Hannah-Jones von Mäzenen mit großem Geld angeworben, die eine ideologische Grundlage brauchten, um die massiven BLM-Aufstände zu rechtfertigen, die sie bereits als Teil ihrer farbigen US-Revolution geplant hatten. Die Autorin lieferte – vielleicht unwissentlich – den erforderlichen Text zur Rechtfertigung der weit verbreiteten Zerstörung und des Chaos, die im Namen der „sozialen Gerechtigkeit“ durchgeführt wurden.

Wie Hannah-Jones sagt: „Anti-Schwarzen-Rassismus liegt in der DNA dieses Landes selbst“. Was bedeutet, dass er nicht gemildert oder reformiert werden kann, sondern nur dadurch ausgerottet werden kann, dass die Symbole des weißen Patriarchats (unsere Symbole, unsere Sitten, unsere Traditionen und unsere Geschichte) zerstört, die bestehende Regierung gestürzt und ein neues System eingeführt wird, das die Werte der aufkeimenden nicht-kaukasischen Mehrheit besser widerspiegelt. Einfach ausgedrückt: Das Projekt 1619 schafft die Grundlage für anhaltende zivile Unruhen, eine Vertiefung der politischen Polarisierung und eine gewaltsame Revolution.

All diese Ziele decken sich bequemerweise mit den Zielen der NWO-Oligarchen, die die verfassungsmäßige Regierung Amerikas durch einen korporativen Superstaat ersetzen wollen, der von gefräßigen Monopolisten und ihren globalistischen Verbündeten regiert wird. Während die Abhandlung von Hannah-Jones also nichts zur Verbesserung der Bedingungen für Schwarze in Amerika beiträgt, bringt sie das Land doch näher an den dystopischen Traum der Parasitenklasse heran: Corporate Walhalla.

Und dann gibt es die „Kritische Rassentheorie“, die das ideologische Sahnehäubchen auf dem Kuchen bildet. Diese Theorie ist Teil des breiteren Kanons des anti-weißen Dogmas, das zur Indoktrinierung der Arbeiter benutzt wird. Weiße Angestellte werden „Umerziehungsprogrammen“ unterworfen, die ihre Teilnahme als Voraussetzung für eine weitere Beschäftigung verlangen. Die erste Rebellion gegen die kritische Rassentheorie fand in Sandia Labs statt, einer vom Bund finanzierten Forschungsagentur, die Amerikas Atomwaffen entwirft. Nach Ansicht des Journalisten Christopher F. Rufo:

„Senator @HawleyMO und @SecBrouilette haben eine Untersuchung durch den Generalinspekteur angestoßen, aber Manager von Sandia haben ihre Verfolgung Konservativer nur noch verstärkt.“

„Manager von Sandia haben deutlich gemacht: Sie wollen die Kritische Rassentheorie erzwingen, das Training der Rassen-Segregation und Umerziehungslager für ihre weißen männlichen Angestellten – und jeder Widerspruch wird schwer bestraft. Progressive Angestellte werden belohnt; konservative Angestellte werden entlassen.“

„Am @SandiaLabs bricht ein Bürgerkrieg aus.“

Das Ganze klingt so bolschewistisch. Hier sind weitere Infos darüber, wie dieses giftige Indoktrinationsprogramm funktioniert:

„Finanzministerium …

Das Finanzministerium hielt eine Schulungsveranstaltung ab, in der es den Mitarbeitern erklärte, dass ‚praktisch alle Weißen zum Rassismus beitragen‘, und forderte, dass weiße Mitarbeiter ’sich ihren Rassismus zu eigen machen‘ und ihre ‚unbewusste Voreingenommenheit, das Privileg der Weißen und ihre weiße Zerbrechlichkeit‘ akzeptieren sollten.“

Die Verwaltung der National Credit Union:

Die NCUA hielt eine Sitzung für 8.900 Mitarbeiter ab, die argumentierten, Amerika sei „auf Rassismus gegründet“ und „auf dem Rücken von Menschen aufgebaut, die versklavt waren„.