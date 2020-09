von Friedhelm Grützner – https://cooptv.wordpress.com/

An alle „Querdenker“ innerhalb der Linken: Im sozialistischen Kuba sind Corona-Regeln in Kraft getreten, die in Deutschland nie politisch durchsetzbar oder verfassungsrechtlich legal gewesen wären oder sein würden.

Bevor gewisse Leute hier wieder mit „Merkel-Diktatur“ oder ähnlichem Unsinn kommen: „Nachdem mehrere Übertragungsereignisse in Havanna die kubanischen Corona-Fallzahlen wieder nach oben schnellen ließen, wurden dort die Lockerungen bereits am 8. August wieder zurückgenommen.

Seit dem 1. September gilt in Havanna zusätzlich eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 19 Uhr und 5 Uhr morgens für alle Privatpersonen und Fahrzeuge. Außerdem wurden Bußgelder für Verstöße gegen die Hygienemaßnahmen erhöht.

Eingekauft werden kann, ähnlich wie im April und Mai, von Einwohnern nur noch in ihrem jeweiligen Stadtteil. Damit soll die Mobilität in der Hauptstadt auf ein Minimum reduziert werden. Polizei, Komitees zur Verteidigung der Revolution und Innenministerium sollen ihre Kräfte bündeln, um vor allem gegen illegale Partys und andere Menschenansammlungen vorzugehen.

Zuletzt sorgten neben Gottesdiensten vor allem solche Events für neue Virus-Ausbrüche. Zusätzlich zu den Mobilitätseinschränkungen soll wieder, wo möglich, auf Home-Office umgestellt werden.Der verschärfte Lockdown soll zunächst bis zum 15. September gelten.

Wenn bis dahin keine signifikante Reduzierung der Fallzahlen erfolgt, ‚müssen viele der Maßnahmen beibehalten werden und andere neue hinzukommen‘, erklärte García Zapata. Der Schulbeginn wird in Havanna dieses Jahr um zwei Wochen nach hinten verlegt, während im Rest des Landes seit Dienstag die Klassenzimmer wieder geöffnet sind.“

