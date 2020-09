Wie man das Narrativ managt

von Philip Giraldi – https://www.theblogcat.de

Bild: Vier apokalyptische Reiter

Wer das Narrativ kontrolliert, der kontrolliert die Menschen

Einige Amerikaner glauben immer noch, dass sie, wenn sie ins Internet gehen, einen freien Fluss nützlicher Informationen erhalten, die sie bei ihren Entscheidungen oder Schlussfolgerungen über den Zustand der Welt leiten werden. Diese Einbildung mag vor zwanzig Jahren in gewissem Umfang noch zutreffend gewesen sein. Aber das Wachstum und die Konsolidierung von Unternehmen im Bereich des Informationsmanagements hat stattdessen den Zugang zu Material eingeschränkt, das sie nicht gutheißen, und damit das politische und wirtschaftliche Umfeld erfolgreich so gestaltet, dass es ihren eigenen Interessen entspricht. Facebook, Google und andere Nachrichten- und Social-Networking-Seiten verfügen heute alle über Beratungsgremien, die befugt sind, Inhalte zu verbieten und den Zugang von Mitgliedern einzuschränken. Diese De-facto-Zensur zeigt sich besonders deutlich bei der Nutzung der von Google dominierten „Such“-Websites für Internetinformationen selbst. Ron Unz hat beobachtet, wie der CEO von Google, Sundar Pichai, als er sich am 29. Juli zusammen mit anderen High-Tech-Führungskräften einer Befragung durch den Kongress stellte, kaum kritisch befragt wurde, und niemand fragte auch nur, wie die Websites reguliert werden, um bestimmte Informationen zu fördern, die gebilligt werden, während Ansichten oder Quellen, die als unerwünscht gelten, unterdrückt werden.

Die „informativen“-Webseiten erhalten in der Regel einen Freifahrtschein von der Regierungskontrolle, weil sie für diejenigen nützlich sind, die das Land von Washington und der Wall Street aus leiten. Dass das Internet eine Frage der nationalen Sicherheit ist, zeigte sich deutlich, als die Regierung Barack Obama versuchte, einen Schalter zu entwickeln, mit dem es im Falle einer nationalen Krise „getötet“ werden konnte. Kein Politiker oder Unternehmenschef möchte es sich mit Big Tech verderben und seinen oder ihren Namen weitgehend aus der Online-Suche eliminiert sehen oder, alternativ, allzu häufig mit negativen Konnotationen auftauchen.

Google beispielsweise reiht die Informationen, die es anzeigt, in eine Rangfolge ein, so dass es bestimmte Standpunkte bevorzugen und andere abweisen kann. Im Allgemeinen werden progressive Seiten bevorzugt und konservative Seiten in der Erwartung, dass sie nicht besucht werden, an den unteren Rand der Suche verbannt. Ende Juli stellten Enthüllungsjournalisten fest, dass Google offenbar seine technische Fähigkeit testet, konservative Medien auf seiner Suchmaschine auf eine schwarze Liste zu setzen, die täglich mehr als 3,5 Milliarden Online-Suchanfragen verarbeitet, was 94 Prozent der Internetsuche ausmacht. Zu den Seiten, die man ins Visier genommen und effektiv aus den Ergebnissen verschwinden ließ, gehörten NewsBusters, The Washington Free Beacon, The Blaze, Townhall, The Daily Wire, PragerU, LifeNews, Project Veritas, Judicial Watch, The Resurgent, Breitbart, Drudge, Unz, das Media Research Center und CNSNews. Alle betroffenen Seiten gelten als politisch konservativ, und es wurden keine progressiven oder liberalen Seiten aufgenommen.

Man muss vermuten, dass die Technologieunternehmen wie Google Hand in Hand mit einigen Regulierungsbehörden innerhalb der Trump-Administration arbeiten, um das Internet zu „säubern“, vor allem durch die Beseitigung ausländischer Konkurrenz sowohl bei der Hardware als auch bei der Software aus Ländern wie China. Dies wird den angeblichen US-Firmen einen Monopolstatus verleihen und es der Regierung auch ermöglichen, über genügend Einfluss zu verfügen, um die Botschaft zu kontrollieren. Wenn dieser Prozess weitergeht, wird das Internet selbst national oder regional kontrolliert werden und unweigerlich aufhören, ein Vehikel für den freien Meinungsaustausch zu sein. Die jüngsten Schritte, die die USA unternommen haben, um die 5G-Technologie von Huawei zu blockieren und auch den Verkauf von Websites wie TikTok zu erzwingen, wurden als Fragen der „nationalen Sicherheit“ erklärt, aber sie sind eher darauf ausgerichtet, Aspekte des Internets zu kontrollieren.

Washington schlägt auch wieder die bekannte Trommel, dass Russland sich in die amerikanische Politik einmischt, mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen. In der vergangenen Woche wurde ein 77-seitiger Bericht des Global Engagement Center (GEC) des Außenministeriums über russische internetbasierte Nachrichten- und Meinungsquellen veröffentlicht, die sich angeblich der Verbreitung von Desinformation und Propaganda im Namen des Kremls schuldig gemacht haben sollen. Er trägt den Titel „Understanding Russia’s Desinformation and Propaganda Ecosystem“ und hat einen Leitsatz, in dem es heißt: „Russlands Desinformations- und Propaganda-Ökosystem ist die Sammlung offizieller, stellvertretender und nicht zugeordneter Kommunikationskanäle und Plattformen, die Russland benutzt, um falsche Narrative zu schaffen und zu verstärken“.

https://content.govdelivery.com/attachments/USSTATEBPA/2020/08/05/file_attachments/1512230/Pillars%20of%20Russias%20Disinformation%20and%20Propaganda%20Ecosystem_08-04-20%20%281%29.pdf

Es überrascht vielleicht nicht, dass die New York Times dem russischen Fehlverhalten auf der Spur ist und den Bericht und seine Schlussfolgerungen in einem langen Artikel „State Dept. Traces Russian Desinformation Links“ beschreibt, der am 5. August erschien.

Der Bericht der Regierung nennt eine Reihe von Online-Sites, von denen sie behauptet, sie seien aktiv an den „Desinformations“-Bemühungen beteiligt. Der Times-Artikel konzentriert sich insbesondere auf eine Seite und beschreibt, wie „der Bericht feststellt, dass die Strategic Culture Foundation [Website] vom russischen Auslandsgeheimdienst, dem S.V.R., geleitet wird und als ‚ein Paradebeispiel für langjährige russische Taktiken zur Verschleierung der direkten staatlichen Beteiligung an Desinformations- und Propagandamöglichkeiten‘ steht. Die Organisation veröffentlicht eine Vielzahl von Außenseiterstimmen und Verschwörungstheorien in englischer Sprache, während sie gleichzeitig versucht, ihre Förderung durch die russische Regierung zu verschleiern“. Der Bericht zitiert auch Lea Gabrielle, die Direktorin des GEC, die erklärte, dass „der Kreml die direkte Verantwortung für die Kultivierung dieser Taktiken und Plattformen als Teil seines Ansatzes trägt, Information und Desinformation als Waffe einzusetzen“.

Da Russland fälschlicherweise beschuldigt wurde, die Wahl von Donald Trump im Jahr 2016 zu unterstützen, und die Existenz alternativer Nachrichten-Webseiten, die ganz oder teilweise von einer ausländischen Regierung finanziert werden, nicht ipso facto ein kriegerischer Akt ist, ist es interessant, die „Beweise“ zur Kenntnis zu nehmen, die die NYT auf der Grundlage ihrer eigenen Untersuchung liefert, um anzudeuten, dass Moskau dabei ist, die bevorstehende Wahl zu stören. Das ist der Fall: „In dem Bericht fehlt jede Erwähnung, wie einer der Autoren der Strategic Culture Foundation in diesem Frühjahr über ein demokratisches Vorrennen in New York urteilte. Der Autor, Michael Averko, veröffentlichte auf der Website der Stiftung und in einer lokalen Publikation in Westchester County, N.Y., Artikel, in denen er Evelyn N. Farkas angriff, eine ehemalige Beamtin der Obama-Regierung, die für den Kongress kandidierte. In den vergangenen Wochen befragte das F.B.I. Herrn Averko über die Strategic Culture Foundation und ihre Verbindungen zu Russland. Obwohl diese Angriffe keinen entscheidenden Einfluss auf die Wahl hatten, zeigten sie doch Moskaus anhaltende Bemühungen, die Stimmen in den Vereinigten Staaten zu beeinflussen…“

Entschuldigen Sie, aber jemand, der für eine alternative Website mit relativ geringer Leserschaft schreibt und einen Kandidaten für den Kongress kritisiert, ist nicht gleichzusetzen mit der Einmischung des Kremls in eine amerikanische Wahl. Auch die Behauptung, die Strategic Culture Foundation sei ein Desinformationsmechanismus, ist übertrieben. Ja, die Website befindet sich in Moskau und wird zwar von der Regierung in gewissem Umfang unterstützt, aber neben den Russen gibt es auch zahlreiche amerikanische und europäische Autoren. Ich schreibe seit fast drei Jahren für die Website, und ich kenne viele der anderen Amerikaner, die dies ebenfalls tun. Wir sind im Allgemeinen gegen den Krieg und stehen der US-Außenpolitik oft kritisch gegenüber, aber zu den Beitragenden gehören Konservative wie ich, Libertäre und Progressive, und wir schreiben über alle möglichen Themen.

Und hier ist der interessante Teil: Keinem von uns ist jemals gesagt worden, was er schreiben soll. Keinem von uns ist jemals auch nur ein Vorschlag aus Moskau zu einem guten Thema für einen Artikel unterbreitet worden. Keiner von uns hat jemals einen Artikel oder eine Überschrift von einem Redakteur ändern lassen oder verändert. Wenn ich für einen Moment meinen Ex-Geheimdienstoffizier-Hut aufsetze, dann ist das keine Art und Weise, eine Beeinflussungs- oder Desinformationsoperation durchzuführen, die darauf abzielt, eine Wahl zu untergraben. Sicher, Russland hat einen Standpunkt zur bevorstehenden Wahl, und die von ihm verwalteten Medien werden diese Voreingenommenheit widerspiegeln, aber die pauschalen Behauptungen sind Unsinn, vor allem bei einer Wahl, die echte Desinformationen in Milliardenhöhe von den Demokratischen und Republikanischen Parteien beinhalten wird.

Zusammenfasst: Wenn man es nicht mehr finden kann, wenn das Internet durch Versuche der Regierung kompromittiert wird, alternative Nachrichtenseiten zu unterdrücken, muss man zu dem Schluss kommen, dass wir Amerikaner uns mitten in einem Informationskrieg befinden. Wer das Narrativ kontrolliert, der kontrolliert die Menschen, so scheint es jedenfalls. Das ist eine gefährliche Entwicklung, insbesondere in einer Zeit, in der niemand weiß, wem er vertrauen und was er glauben soll. Wie sich das bis zu den Wahlen im November auswirken wird, kann man nur vermuten.

https://www.unz.com/pgiraldi/managing-the-narrative/

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/wie-man-das-narrativ-managt-18-08-2020/