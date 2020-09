Die Zukunft von Erdogans Macht: Neo-osmanischer Imperialismus

von Jim Carey – https://geopoliticsalert.com

Übersetzung LZ

Die Aussichten für die Machtübernahme des türkischen Präsidenten Recep Erdogan sind angesichts der zahlreichen militärischen Abenteuer im Ausland, einer stürzenden Lira, zunehmender COVID-Fälle und verschiedener Verurteilungen aus dem größten Teil der Außenwelt gut.

Geopolitics Alert wird in den nächsten Tagen versuchen, diese und weitere Fragen zu beantworten, um unsere Leser über die aktuelle Lage in der Türkei auf den neuesten Stand zu bringen und zu erklären, was dies alles für die Zukunft bedeuten kann. Informieren Sie sich täglich bei Geopolitics Alert über diese Aktualisierungen, die bis Anfang nächster Woche laufen werden.

Ausländische Abenteuer: Wiederherstellung des türkischen Prestiges

Für ein NATO-Mitglied war die Türkei sicherlich damit beschäftigt, gegen den Willen der Koalition militärische Operationen einzuleiten und Stützpunkte in der gesamten MENA-Region zu errichten. Selbst wenn ein Gremium wie die NATO oder die EU schließlich schreit: „Um Himmels willen, Sie machen es nur noch schlimmer“, macht dies Ankara nur noch hartnäckiger.

Es gibt mehrere dieser höchst umstrittenen Operationen, auf die man sich in diesem Abschnitt konzentrieren sollte, darunter die kürzlich verstärkte Beteiligung der Türkei am Chaos in Libyen und die zunehmenden Spannungen mit Griechenland wegen des Öls im Mittelmeer. Während der libysche und der griechische Konflikt derzeit in den Nachrichten sind, wurden Erdogans Ambitionen für die Türkei erst durch jahrelange Operationen über die südlichen Grenzen der Türkei mit dem Irak und Syrien und ihre Zusammenarbeit mit bekannten salafistischen Gruppen, mit Al-Qaida-verbundenen Milizen und sogar mit dem Islamischen Staat (IS) voll zur Geltung gebracht.

Inhalt

– Syrien und ISIS

Idlib & die Geburt der SNA

Die Entwicklung der SNA: Schocktruppen zur ethnischen Säuberung

Der türkische Nationalismus als treibende Kraft der Syrienpolitik

Die Bedeutung Libyens

Wie Erdogan den libyschen Konflikt und den Kampf um Öl wieder aufleben ließ

– Gaskriege: Wiederaufflammen des Kampfes mit Griechenland und Zypern

– Hagia Sophia: Die Ummah und die Errosion der säkularen Republik

– Das moderne Erbe der Hagia Sophia und die Islamisten heute

– Abstieg in den Autoritarismus

Syrien und ISIS

Jeder regelmäßige Leser von Geopolitics Alert wird wahrscheinlich mit unserer ausführlichen Berichterstattung über die Rolle der Türkei im syrischen Konflikt vertraut sein, und zwar seit den ersten Tagen des Krieges, als die Türkei im Grunde genommen Dschihadisten über ihre Grenze nach Syrien schickte und vom IS gestohlenes Öl im Wert von mehreren Millionen Dollar pro Tag kaufte. Diese Verbindungen waren so eklatant, dass sogar ein ehemaliger Oberst der US-Luftwaffe öffentlich über die Beteiligung der Türkei an diesen Aktivitäten sprach, obwohl er später behauptete, dass diese Probleme nicht ernst genug seien, um die Konfrontation mit einem Verbündeten zu rechtfertigen.

Dies setzte sich während des ganzen Krieges fort, selbst als der IS zur obersten Priorität des Westens wurde, nachdem offensichtlich war, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad, der nun von Russland unterstützt wurde, nirgendwo hingehen würde.

Irgendwann landete die Mehrheit der IS-Kämpfer nach dem Verlust von Land, das zuvor ihr „Kalifat“ ausmachte, in Syrien und im Irak verstreut. Dennoch sind die meisten ausländischen Kämpfer aus dem IS nicht in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt, und niemand ist dumm genug zu glauben, dass sie sich einfach zurückgezogen haben. Was wirklich geschah, ist, dass einige IS-Mitglieder gefangen genommen wurden und sich vor allem in kurdischem Gewahrsam befinden. Die ehemaligen IS-Kämpfer, die entkommen sind, schlossen sich neuen Organisationen an, wie der Al-Qaida-Mitgliedsorganisation in Syrien, Jahbat al-Nusra (später Jahbat Fatah al-Sham). Obwohl dies nur zwei von vielen verschiedenen Fraktionen im „syrischen Widerstand“ sind, sahen sich die meisten kleineren Milizen aus der Notwendigkeit heraus gezwungen, Koalitionen zu bilden, die von den Salafisten dominiert wurden.

Die Bildung dieser Dachverbände erwies sich noch immer als unzureichend, um die syrischen Truppen und die russischen Bomben zurückzuhalten. Viele der Kämpfer, die an Kämpfen und Belagerungen in ganz Syrien beteiligt waren, ergaben sich schließlich und erhielten diesmal eine einfache Busfahrt nach Idlib im Nordwesten Syriens.

Es war vorhersehbar, dass die Zusammenführung all dieser Extremisten an einem Ort sofort in ein Blutbad aus dem dschihadistischen Machtkampf um den Führungsanspruch über Idlib umschlug. Dieses Schlamassel wurde erst nach Vereinbarungen zwischen Russland und der Türkei dank der Verbindungen Ankaras zu all diesen Gruppen bereinigt. Die Türkei, die nun als Unterhändler der syrischen „Opposition“ auftrat, erklärte sich bereit, Waffenstillstände und Beobachtungsposten einzurichten, die von türkischen Truppen besetzt werden sollten. Die Türken sollten sich auch an gemeinsamen Patrouillen mit den Russen beteiligen, um sicherzustellen, dass die Deeskalationsabkommen durchgesetzt wurden.

Idlib & die Geburt der SNA

Wie jeder gute Waffenstillstand mit einem nichtstaatlichen Akteur hielten die syrischen Vereinbarungen nicht lange stand.

Stattdessen wurde diese verstärkte türkische Präsenz um Idlib herum zu einer Kraft zur Organisierung der Dschihadisten. Die Dschihadisten hatten nun keinen Grund mehr, um die Entscheidung zu kämpfen, wer die zeitweiligen Könige von Idlib sein würden, sondern begannen stattdessen, um Einfluss auf die Türkei zu kämpfen. Dieser der Türkei gewährte Zugang zu Idlib machte sie plötzlich zum wichtigsten Machtmakler in der syrischen Opposition und verdrängte die frühere Kontrolle, die von traditionelleren Terrorgeldgebern wie den Saudis und Emiratis ausgeübt wurde. In diesem perfekten Sturm wurden die Dschihadisten erneut zu einer bastardisierten, vollständig von der Türkei kontrollierten Version der Freien Syrischen Armee (FSA) reformiert, die nun als Syrische Nationalarmee (SNA) bezeichnet wurde. Es überrascht nicht, dass die SNA die gleiche Mitgliedschaft hat, die all diese Gruppen in Idlib bei ihrer Ankunft hatten, und dass sie faktisch zur Stoßtruppe und Kolonialmacht der türkischen Armee in Syrien geworden sind.

Die Entwicklung der SNA: Schocktruppen zur ethnischen Säuberung

Diese neue Rolle der SNA hat sich bei jeder Operation der Türkei in Nordsyrien gezeigt, bei der die Rebellen Angriffe auf die syrische Armee, die Russen und sogar die USA verüben, während die türkischen Truppen zufällig „wegschauen“. Der erste Einsatz der Rebellen auf diese Weise erfolgte in der überwiegend kurdischen Stadt Afrin, die zur Machtbasis der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) geworden war, einer Organisation, die von der NATO als terroristisch eingestuft wird. Während das türkische Militär die Operation in Afrin logistisch und mit Artillerie unterstützte, war es die SNA, die den größten Teil der eigentlichen Kämpfe auf der Straße führte und später zu einer Besatzungstruppe gemacht wurde, die als Polizei arbeitete, in türkischen Schulen unterrichtete, kurdische Häuser stahl und für türkische Regierungsbüros arbeitete, die in ganz Syrien entstanden sind.

Diese Strategie der Besatzung und ethnischen Säuberung wiederholt sich jedes Mal, wenn eine neue türkische Operation in Syrien gestartet wurde, und ist die gegenwärtige Situation in Idlib, wo die Türkei bereits große Bauprojekte finanziert.

Laut Ankara bestand der Zweck dieser Operationen in der Schaffung einer kurdenfreien Sicherheitszone in Nordsyrien, um die Gefahr zu beseitigen, dass die PKK-Terroristen in der Region noch stärker Fuß fassen. All dies trifft zwar zu, wie bei allem, was Erdogan tut, aber es gab auch innenpolitische Beweggründe dafür, dass diese Operationen die AKP-Basis zu Hause zufrieden stellen sollte.

Der türkische Nationalismus als treibende Kraft der Syrienpolitik

Nationalistische Gefühle haben in der türkischen Staatsführung immer eine große Rolle gespielt, und wenn man den Islamismus der AKP hinzufügt, wurden die Projekte in Syrien von vielen Türken, die sowohl anti-kurdisch als auch neo-ottomanisch sind und mit der historischen Schande des Untergangs des Reiches belastet sind, als positiv angesehen. Auf diese Weise hat Erdogan viele der anderen rechtsextremen Nationalisten effektiv in die AKP-Koalition eingebunden.

Das einzige Problem für Erdogan ist, dass, wenn man seinen Wahlerfolg zu Hause auf Abenteuer im Ausland gründet, diese Abenteuer auch erfolgreich sein sollten. Zwar spricht Erdogan gelegentlich immer noch von dem imaginären Ziel der Absetzung Assads vor heimischem Publikum und von den Siegen gegen die PKK, doch muss selbst den loyalsten Erdogan-Anhängern ziemlich klar sein, dass Idlib in nächster Zeit auf keiner offiziellen Karte der Türkei erscheinen wird. Wenn eine Operation eines NATO-Mitglieds so weit nach Süden geht, dass selbst die USA sich über Misshandlungen durch türkische Vertreter beschweren, wird die Schrift an der Wand immer deutlicher.

Die Bedeutung Libyens

Da die Invasion Syriens ins Stocken geraten ist, musste sich die Türkei nach anderen Orten umsehen, um ihr sorgfältig hergestelltes Image als Regionalmacht zur Geltung zu bringen. Dies fing klein an, als die Türken einen neuen Militärstützpunkt in Somalia errichteten, aber das eigentliche neue Ziel der türkischen Ambitionen erwies sich schnell als Libyen.

Im Gegensatz zu Syrien steht Erdogan in Libyen eigentlich auf der Seite der vom Westen unterstützten Streitkräfte, aber wie in allen Dingen hat Erdogan es dennoch geschafft, jeden mit der Verletzung eines Waffenembargos zu verärgern, um einen schweren türkischen Finger auf die Waagschale des Krieges für Libyen zu legen, in dem Bemühen, den riesigen Reichtum der Nation für sich zu sichern.

Wie Erdogan den libyschen Konflikt und den Kampf um Öl wieder aufleben ließ

Innerhalb weniger Wochen gelang es Erdogan, einen ausgewachsenen Krieg in Libyen wieder zu beginnen, indem er die Kräfte der Regierung der Nationalen Einigung (GNA) im Kampf um Tripolis gegen Khalifa Haftar und die Libysche Nationale Armee (LNA) unterstützte. Zu diesem Zweck brach Erdogan ein internationales Waffenembargo, das derzeit für alle Parteien in Libyen gilt. Dies wurde von der internationalen Gemeinschaft allgemein angeprangert, aber Erdogan hat das türkische Engagement in Libyen nur noch verstärkt und fand, dass dies der perfekte Ort sei, um die Rebellen des gescheiterten syrischen Krieges in den neuen libyschen Krieg zu überführen.

Der Kampf in Libyen ist ein Kampf um die Kontrolle über die enormen Ölressourcen und ein Schlachtfeld für die derzeitige sunnitische Spaltung, die die Türkei als extremistisches Gegengewicht zu den anderen Radikalen im Golf-Kooperationsrat (GCC), Ägypten und ihrem neuen Freund Israel, gesehen hat. Es ist unmöglich vorherzusagen, was in Libyen passieren wird, wenn die Türkei ihre Präsenz dort ausweitet, aber der Sieg in Tripolis und die wachsende Rebellenpropaganda aus Libyen dürfte den AKP-Wählern gut tun.

Gaskriege: Wiederaufflammen des Kampfes mit Griechenland und Zypern

Die Türkei übt nicht nur diese neue expansionistische Politik im Süden aus, sondern Erdogan hat es auch geschafft, die historischen Spannungen zwischen Griechen und Türken neu zu entfachen. Dies geschieht vor allem durch die Gaspolitik, da die Türkei weiterhin widersprüchliche Aussagen über Bohrungen im Mittelmeer macht.

Ursprünglich hatte die Türkei geplant, Mitte Juli vor der Küste Zyperns mit den Erdgasbohrungen zu beginnen, aber nach einem erneuten Aufschrei der EU verzögerte Erdogan die Explorations- und Bohrprojekte vorübergehend. Gleichzeitig machte Erdogan diese Versprechungen, das umstrittene Bohrprojekt aufzuschieben, und das Trump-Regime machte die Sache noch schlimmer, indem es ein jahrzehntelanges Waffenembargo gegen Zypern beendete und gemeinsamen Trainingsübungen mit zypriotischen Sicherheitskräften zustimmte. Ab dem siebten August kündigte die Türkei die Wiederaufnahme der Bohrungen vor Zypern an, behauptet aber auch, dass es keinen Grund für einen Rechtsstreit gäbe, da das Territorialwasserabkommen zwischen Griechenland und Ägypten tatsächlich sich auf den türkischen Festlandsockel bezieht, so dass die Bohrungen völlig legal sind, solange man den Geistern des osmanischen Revisionismus folgt.

Hagia Sophia: Die Umma anführen und die Auslöschung der säkularen Republik

Und wenn wir schon von diesen Geistern des osmanischen revisionistischen Ruhmes sprechen, so war ein weiterer jüngster und wichtiger Wink zu Erdogans Basis die Umwandlung der Hagia Sophia von einem Museum zurück in eine aktive Moschee. Obwohl es Argumente dafür gibt, dass dies, da das ikonische Gebäude zuvor eine Moschee war, vollkommen im Recht der Türkei liegt. Dieses Argument, es sei Eigentum der Türkei, sie könne tun und lassen, was sie wolle, selbst die Befugnis, den Zweck des Gebäudes umzuwandeln, wurde Erdogans Büro erst im vergangenen Jahr durch Verfassungs- und Verwaltungsänderungen zugestanden.

Doch keines dieser rechtlichen Argumente, die die meisten Medienberichterstattung über die Statusänderung der Hagia Sophia beherrschen, deckt die Beweggründe für die Änderung angemessen ab. Ähnlich wie bei den großen imperialen Abenteuern ist die Statusumwandlung der Hagia Sophia ein weiterer Schritt Erdogans, um rotes Fleisch seiner Basis hin zu werfen, während er gleichzeitig seine Besessenheit fortsetzt, das Erbe der säkularen Republik und der Republikanischen Volkspartei (CHP) Atatürks auszulöschen, die jetzt die Hauptopposition ist, aber zuvor für den größten Teil der Existenz der Türkei verantwortlich war.

Das moderne Erbe der Hagia Sophia und die Islamisten heute

Es war Atatürk, der ursprünglich den Status der Hagia Sophia als Moschee beendete und sie als Teil der massiven staatlichen Bemühungen nach dem Ersten Weltkrieg, das Land gewaltsam zu säkularisieren und zu verwestlichen, in ein Museum umwandelte. Atatürk war ein Bewunderer einiger Ideen der westlichen Aufklärung, soweit es darum ging, Religion als eine den Fortschritt behindernde reaktionäre Kraft zu interpretieren. Dies führte dazu, dass europäische Architekten und Stadtplaner beauftragt wurden, die Hinterlassenschaften wichtiger osmanischer historischer Stätten zu beseitigen.

Für die AKP ist diese Auslöschung des osmanischen Ruhmes die wahre Beleidigung und der historische Fehler. Die Islamisten betrachten die Säkularisierung als einen direkten Angriff auf ihre Religion und ihre an ein gemeinsames imperiales Erbe gebundene Identität. Deshalb ist die Statusumwandlung der Hagia Sophia innenpolitisch ein politischer Sieg für Erdogan. Er kann nicht nur auf die Moschee als Zeichen einer Rückkehr zum wahren türkischen Erbe verweisen, sondern auch auf die internationale Gegenreaktion als weiteren Beweis dafür, dass die Türken von einem Westen gehasst werden, der dem Islam von Natur aus feindlich gesinnt ist.

Was die Statusumwandlung der Hagia Sophia einzigartig macht, ist die Tatsache, dass es sich um das bisher größte Angebot an osmanische Revisionisten in seiner Zeit an der Macht handelt, aber sie ist weit entfernt von der ersten Kontroverse über die Umwandlung von Stätten, die zuvor von Atatürk neu genutzt oder abgerissen wurden. Selbst die ersten Anzeichen für die Feindseligkeit der AKP gegenüber diesem Erbe sind seit Jahren öffentlich bekannt.

Abstieg in den Autoritarismus

Tatsächlich war einer der ersten Anzeichen von Erdogans Feindseligkeit gegenüber der Demokratie und seinem Hang zum Autoritarismus während der Proteste gegen den Gezi-Park 2013, die ausgelöst wurden, als die Istanbuler Behörden ankündigten, dass sie einen der wenigen verbleibenden Parks der Stadt abreißen würden, um an diesem Ort zu bauen. Ein Vorschlag für den Bau des Geländes beinhaltete den Plan, einen Teil des Geländes im ursprünglichen Stil der Kasernen aus der osmanischen Ära, die den Park einst besetzten, wieder aufzubauen.

Bewegungen wie diese sowie die internationalen Verurteilungen der daraufhin in der Türkei unausweichlich einsetzenden Razzien bis hin zu unvermeidlichen Protesten im Inland spielen Erdogan direkt in die Hände. Die Besessenheit des türkischen Präsidenten von der Vergangenheit ist das perfekte Mittel, um türkische Muslime ständig als das globale Opfer darzustellen, das zu Unrecht allein weil es stolz ist bestraft wird.

All diese äußeren Faktoren der türkischen Politik spielen nach wie vor eine große Rolle im eigenen Land und sind oft Werkzeuge von Erdogans innenpolitischem Getöse. Ob es sich um die alten Fehden mit Europa handelt oder um die Schande, eines der ältesten Imperien der Welt verloren zu haben – die Türkei muss jahrhundertelang empfundene Demütigungen wettmachen. Während dies manchmal im Ausland geschieht, werden wir morgen über einige der Auswirkungen der ausländischen Abenteuer der Türkei auf das eigene Land berichten.