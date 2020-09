Sechs Aspekte dieser Pandemiezeiten

von Vijay Prashad – https://www.thetricontinental.org

Übersetzung LZ

Bild: Staffordshire Regiment während der Pest, Hongkong, 1894.

Im März 2020 wurden die sozialen Medien mit Gerüchten überflutet. In völlig menschenleeren venezianischen Kanälen waren Schwäne und Delfine zu sehen. Eine Gruppe von Elefanten marschierte in ein Dorf in Yunnan (China) ein, trank Maiswein und schlief in einem Teegarten ein. Während die große Abriegelung im Gange war, schien es, als hätten Tiere die Herrschaft über den Planeten übernommen, während sich die Menschen in ihren Häusern versteckten. Aber in Venedig gab es keine Schwäne und Delfine, und es gab auch keine betrunkenen Elefanten. Dies war die Fiktion der Langeweile, Tricks mit Photoshop.

Im April schätzte die Welthandelsorganisation, dass das weltweite Handelsvolumen um etwa 32% einbrechen könnte; die Märkte fielen, und das Geld suchte nach sicheren Ufern, wie zum Beispiel Gold. Die Schätzungen waren zu hoch; die WTO berichtete im Juni, dass das Handelsvolumen im ersten Quartal um etwa 3% zurückging und im zweiten Quartal um 18,5% zurückgehen würde; der Handel hat sich mit der Öffnung Chinas allmählich belebt. Das kapitalistische System war weder ein Opfer der Pandemie, noch hat sich die Natur wieder durchgesetzt. Die herrschenden Klassen haben sich von der Zukunft geliehen, um ihre Ängste zu überwinden; der Handel hat – obwohl er stark zurückgegangen ist – seine Tätigkeit wieder aufgenommen. Die wohlhabenden Anleihegläubiger zwangen den Pariser Club (offizielle Gläubiger) und den Londoner Club (private Gläubiger), jeden substanziellen Schuldenaufschub und Schuldenerlass gegenüber dem globalen Süden abzulehnen, um sicherzustellen, dass die Grundstrukturen der Schuldknechtschaft intakt bleiben. Kriegsschiffe aus den Vereinigten Staaten patrouillierten aggressiv in der Karibik, am Persischen Golf und im Südchinesischen Meer. Mit anderen Worten, die Gesamtstruktur des Imperialismus ist unerschüttert geblieben.

In unserer Studie CoronaShock and Socialism haben wir auf einen deutlichen Unterschied im Management der Pandemie durch Länder mit bürgerlichen Regierungen und Länder mit sozialistischen Regierungen hingewiesen. Letztere haben eine wissenschaftlich fundierte, auf dem öffentlichen Sektor basierende, öffentliche Aktion und eine internationalistische Haltung – wie von den Koautoren Manolo de los Santos und Subin Dennis näher erläutert -, die dazu geführt hat, dass die von Sozialisten regierten Gebiete der Welt weniger eine Katastrophe erlebt haben als die Länder der bürgerlichen Ordnung. Deshalb ist es wichtig, für den Friedensnobelpreis für die Internationale Medizinische Brigade Henry Reeve aus Kuba zu werben.

Die Pandemie hat das kapitalistische System erheblich erschüttert. Von den Folgen werden wir uns in diesem Text mit sechs Aspekten befassen.

Ein Angriff auf die Menschheit.

Zu Beginn der Abriegelung verlor die Hälfte der erwerbsfähigen Bevölkerung der Welt (1,6 Milliarden von 3,3 Milliarden Arbeitern) – allesamt informelle Arbeiter – 60% ihres Einkommens (Arbeiter in Afrika und Amerika verzeichneten einen Rückgang von 80%). Infolgedessen wird die Zahl der Menschen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, von 149 Millionen vor COVID-19 auf 270 Millionen während der Pandemie ansteigen; die UNO geht davon aus, dass die Hälfte der Weltbevölkerung mit Hunger kämpft. Aufgrund von Unterbrechungen der Gesundheits- und Ernährungsdienste könnten laut UNICEF bis zum Jahresende etwa 6.000 Kinder pro Tag an vermeidbaren Ursachen sterben. Milliarden von Menschen sind zu einer Überschussbevölkerung geworden, die für die Kapitalakkumulation unnötig geworden ist. Die Pandemie hat die Angriffe auf die Menschheit verschärft. Es besteht ein dringender Bedarf an direkter Hilfe für Arbeitslose und Hungernde. Die FAO zeigt, dass Nahrungsmittel im Wert von einer Billion Dollar verschwendet werden oder verloren gehen – genug, um 2 Milliarden Menschen zu ernähren. Dass die Hungrigen kein Geld für Nahrung haben, eine Realität in einem Klassensystem, ist die Hauptursache des Hungers.

Lim Eung-sik (Südkorea), Job Hunting, 1953.

Die Zerstörung des Kleinunternehmers.

Der Kapitalismus neigt dazu, die Kleinbauern und Handwerker auszulöschen, die von den Monopolkräften des Agrobusiness und des Industriekapitals mitgerissen werden. Vor der Pandemie waren der kleine Ladenbesitzer, der Restaurantbesitzer und der Kleinunternehmer aus verschiedenen Gründen geschützt gewesen. Während der Pandemie werden diese Kleinunternehmer durch den Plattformkapitalismus ausgelöscht, da der Verbraucher darauf trainiert wurde, über das Internet einzukaufen und die Kleinunternehmen zu meiden. Die Internationale Arbeitsorganisation sagt, dass mehr als 436 Millionen Unternehmen, die im Groß- und Einzelhandel tätig sind, „einem hohen Risiko ernsthafter Probleme ausgesetzt sind“. Die Übertragung auf den Plattformkapitalismus bedeutet, dass diese Unternehmen – die Hunderte von Millionen Menschen in geographisch verstreuter Form beschäftigen – liquidiert werden und die produktiveren und effizienteren Plattformfirmen – die weniger Menschen und in geographisch konzentrierten Gebieten beschäftigen – sie vernichten werden.

Gauri Gill, Untitled (32) from the series Acts of Appearance, 2015.

Die Wiederherstellung von Geschlechterhierarchien.

Die Anordnungen, zu Hause zu bleiben, haben die Arbeitsteilung innerhalb der Familie beeinflusst, wobei weit verbreitete Berichte über die Vertiefung der Belastungen von Frauen im Zusammenhang mit Hausarbeit und Kinderbetreuung vorliegen. Alle sozialisierten Formen, die diese Arbeit erleichtert haben – wie öffentliche Bildung, Kinderbetreuungszentren und auswärts gegessene Mahlzeiten – wurden annulliert. Die einfallslose Herangehensweise an die Bildung – bei der die Mütter gezwungen waren, zur Überbrückung der digitalen Kluft beizutragen – wird zu jahrelangem Bildungsverlust führen und den Druck auf die Frauen erhöhen, auf ihre Arbeit für reproduktive Arbeit zu verzichten. Frauen in der Betreuungswirtschaft – auch im Gesundheitswesen – berichten, dass ihre Besorgnis über die mangelnde Kinderbetreuung, die schlechte Bezahlung von Betreuungsarbeit und den schlechten Schutz der Arbeiterinnen sowie die massiven Entlassungen und der Personalmangel in der Betreuungswirtschaft den Druck auf die Arbeitnehmerinnen erhöht haben. Schließlich ist die berichtete Zunahme der Gewalt gegen Frauen eine direkte Folge der Großen Abriegelung; es wurde kein wirklicher politischer Rahmen verabschiedet, um dieses Problem anzugehen. All dies verstärkt die patriarchalischen Geschlechterhierarchien.

Oeur Sokuntevy (Cambodia), Upside Down, 2017.

Der Angriff auf die Demokratie.

Unter dem Deckmantel der Großen Abriegelung haben Regierungen mit formellen Verpflichtungen zur bürgerlichen Demokratie die Gelegenheit genutzt, die Grundrechte auszuhöhlen. In Indien zum Beispiel hat die Regierung den Arbeitsschutz aufgehoben und die Zahl der Arbeitstage erhöht; in Brasilien und Südafrika sehen wir Beweise für die Vertreibung der ärmsten Arbeiter und Bauern aus ihren Häusern. Von Bolivien bis Thailand sehen wir, dass Staatsstreiche sanktioniert und Wahlen verzögert werden. Die Morde an politischen Aktivisten von Kolumbien bis Südafrika und die Inhaftierung von Dissidenten von Indien bis Palästina gehen weiter. Ohne die demokratischen Institutionen völlig außer Kraft zu setzen, ersticken diese Regierungen demokratische Prozesse, indem sie sich der demokratischen Institutionen bedienen.

Raquel Forner (Argentina), Darkness, 1943.

Die Nutzung der Umweltkrise zur Rettung des Kapitalismus.

Auch wenn die Pandemie die Notwendigkeit nahe legt, die zerstörerischen kapitalistischen Beziehungen zu überdenken, die den Stoffwechsel, der das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur hält, geschädigt haben, hat es einen Mechanismus gegeben, um die „Umweltkrise“ auf den „Klimawandel“ zu reduzieren und den „grünen Kapitalismus“ oder – genauer gesagt – den „Green New Deal“ als Rettung für die Krise anzubieten. Dieser „Grüne New Deal“ ist einfach die Verwendung öffentlicher Gelder, um den Übergang privater Energieunternehmen von kohlenstoffhaltigen zu erneuerbaren Brennstoffen zu finanzieren, ohne Rücksicht auf die Minenarbeiter von Kobalt, Lithium und anderen Mineralien, die für die Batterien und Bildschirme der grünen Technologie benötigt werden. Es besteht die Notwendigkeit, die Debatte über die Umweltkrise voranzubringen, indem die weiter gefassten Fragen der Agrarreform, der Übertragung von Produktionsvermögen auf den öffentlichen Sektor und eine tiefer gehende Debatte über die Energiewende einbezogen werden. Berechnungen legen nahe, dass der Kapitalismus für ein normales Funktionieren etwa 3% Wachstum benötigt, was bedeutet, dass sich der Umfang der Weltwirtschaft alle 25 Jahre verdoppeln muss. Der Planet kann ein solches exponentielles Wachstum nicht aufrechterhalten.

Jave Yoshimoto (Japan), Evanescent Encounter, 2010.

Die Nutzung der Krise, um China anzugreifen.

Die vertiefte Aggression der US-Regierung gegenüber China hat der Welt eine Reihe neuer Herausforderungen eröffnet. Was in den 1990er Jahren als Handelsstreit begann, ist inzwischen zu etwas eskaliert, das man nur als eine existentielle Herausforderung der Vereinigten Staaten von China bezeichnen kann. Diese Drohung gegen China durch die Gesamtheit der herrschenden Klasse der USA wird nicht aus irrationalen, sondern aus völlig rationalen Gründen ausgesprochen: erstens, dass die USA zu Recht sehen, dass die chinesische Wirtschaft langsam die größte der Welt werden wird, und zweitens, dass die verschiedenen hybriden Kriegsstrategien zur Schwächung oder zum Sturz der chinesischen Regierung einfach nicht ausreichen, um China daran zu hindern, die gegenwärtige Dominanz der USA in der Weltordnung in den Schatten zu stellen. Das einzige Mittel, das dem US-Imperialismus zur Verfügung steht, ist Waffengewalt. Abgesehen von bewaffneten Aktionen, die eine echte Bedrohung darstellen, versuchen die Vereinigten Staaten, Chinas Rolle in der Weltwirtschaft zu untergraben; dies wird sehr schwer zu erreichen sein, obwohl die herrschende Klasse der USA versteht, dass sie bereit ist, für eine langfristige Hegemonie kurzfristige Störungen in Kauf zu nehmen. Es besteht die Notwendigkeit, sich gegen einen neuen Kalten Krieg zu stellen und sich der Bewegung um die von der Plattform „Kein Kalter Krieg“ vorgeschlagene Erklärung anzuschließen.

Mo Yi (China), Red, 1985.

Trotz der gefährlichen Inkompetenz der bürgerlichen Regierungen ist ihre Legitimität nicht automatisch untergraben worden. Sie bleiben an der Macht und scheinen bereit zu sein, ihre Autorität zu vertiefen.

Unter den Verhafteten befindet sich auch der indische kommunistische Dichter Varavara Rao, der im Gefängnis leidet. Im Jahr 1990 stellte er sich die Verhaftung eines Kommunisten wie ihn in seinem Gedicht „The Other Day“ vor, dessen Zeilen die Ungerechtigkeit des Systems andeuten, das unsere Menschlichkeit schmälert,

Eigentum

Zerbricht die menschliche Welt

In Häftlinge und Kriminelle.

Es ist viel besser, ein Krimineller in dieser Welt zu sein als ein Hüter der Unmenschlichkeit.