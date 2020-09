Endgültige eurasische Allianz ist näher als Sie denken

von Pepe Escobar – http://www.antikrieg.com

Wir haben gesehen, wie China all seine entscheidenden geopolitischen und geoökonomischen Schritte bis 2030 und darüber hinaus akribisch plant.

Was Sie als Nächstes lesen werden, stammt aus einer Reihe von privaten, multilateralen Diskussionen unter Geheimdienstanalysten und könnte hilfreich sein, um die Konturen des großen Ganzen zu entwerfen.

In China ist klar, dass der vor uns liegende Weg auf eine Ankurbelung der Binnennachfrage und eine Verlagerung der Geldpolitik hin zur Schaffung von Krediten zur Konsolidierung des Aufbaus von einheimischen Industrien von Weltklasse abzielt.

Parallel dazu läuft in Moskau eine ernsthafte Debatte darüber, dass Russland den gleichen Weg einschlagen sollte. Wie ein Analyst es ausdrückt: „Russland sollte nichts importieren, außer Technologien, die es braucht, bis es diese selbst herstellen kann, und nur das Öl und Gas exportieren, das für die Bezahlung der Importe benötigt wird, die stark eingeschränkt werden sollten. China braucht nach wie vor natürliche Ressourcen, was Russland und China zu einzigartigen Verbündeten macht. Eine Nation sollte so autark wie möglich sein“.

Dies entspricht genau der KPCh-Strategie, wie sie Präsident Xi auf seiner Tagung des Zentralausschusses am 31. Juli dargelegt hat.

Und das geht auch direkt gegen einen kräftigen neoliberalen Flügel in der KPCh – Kollaborateure? – der von einer Parteikonversion in eine Sozialdemokratie westlicher Prägung träumt, die obendrein den Interessen des westlichen Kapitals unterworfen ist.

Vergleicht man Chinas Wirtschaftsgeschwindigkeit jetzt mit der der USA, ist das so, als würde man einen Maserati Gran Turismo Sport (mit einem V8-Ferrari-Motor) mit einem Toyota Camry vergleichen. China verfügt proportional gesehen über ein größeres Reservoir an sehr gut ausgebildeten jungen Generationen, eine beschleunigte Land-Stadt-Wanderung, eine verstärkte Armutsbekämpfung, mehr Ersparnisse, ein kulturelles Gefühl aufgeschobener Befriedigung, mehr – konfuzianistische – soziale Disziplin und unendlich mehr Respekt vor dem rational gebildeten Geist. Der Prozess, dass China zunehmend mit sich selbst Handel treibt, wird mehr als genug sein, um die notwendige nachhaltige Entwicklungsdynamik in Gang zu halten.

Der Hyperschall-Faktor

An der geopolitischen Front herrscht unterdessen in Moskau – vom Kreml bis zum Außenministerium – Konsens darüber, dass die Trump-Administration nicht „vereinbarungsfähig“ ist, ein diplomatischer Euphemismus, der sich auf eine faktische Gruppe von Lügnern bezieht; und sie ist auch nicht „rechtsfähig“, ein Euphemismus, der beispielsweise auf die Lobbyarbeit für rückwirkende Sanktionen angewandt wird, nachdem Trump das JCPOA bereits verlassen hat.

Präsident Putin hat in der jüngsten Vergangenheit bereits gesagt, dass Verhandlungen mit dem Team Trump wie ein Schachspiel mit einer Taube sind: der verrückte Vogel läuft über das ganze Schachbrett, scheißt wahllos, wirft Figuren um, erklärt den Sieg und rennt dann davon.

Im Gegensatz dazu wird ernsthafte Lobbyarbeit auf den höchsten Ebenen der russischen Regierung in die Konsolidierung des endgültigen eurasischen Bündnisses, das Deutschland, Russland und China vereint, investiert.

Aber das würde für Deutschland erst nach Merkel gelten. Einem US-Analysten zufolge „ist das Einzige, was Deutschland zurückhält, dass es damit rechnen muss, seine Autoexporte in die USA und mehr zu verlieren, aber ich sage ihnen, dass das wegen des Dollar-Euro-Kurses sofort passieren kann, da der Euro teurer wird“.

An der Nuklearfront und weit über das aktuelle Geschehen in Belarus hinaus – denn in Minsk wird es keinen Maidan geben – hat Moskau sehr deutlich und unmissverständlich klargestellt, dass jeder Raketenangriff der NATO als nuklearer Angriff interpretiert wird.

Das russische Abwehrraketensystem – einschließlich der bereits getesteten S-500 und bald auch der bereits entworfenen S-600 – kann wohl zu 99% effektiv sein. Das bedeutet, dass Russland noch einige Strafmaßnahmen verkraften müsste. Und aus diesem Grund hat Russland ein ausgedehntes Netz von Atombombenschutzräumen in Großstädten aufgebaut, um mindestens 40 Millionen Menschen zu schützen.

Russische Analysten interpretieren Chinas defensive Haltung in die gleiche Richtung. Peking wird – wenn es das nicht bereits getan hat – einen Abwehrschild entwickeln und trotzdem die Fähigkeit behalten wollen, gegen einen US-Angriff mit Atomraketen zurückzuschlagen.

Die besten russischen Analysten wie etwa Andrej Martyanow wissen, dass die drei wichtigsten Waffen eines mutmaßlichen nächsten Krieges offensive und defensive Raketen und U-Boote in Kombination mit Fähigkeiten zur Cyber-Kriegsführung sein werden.

Die Schlüsselwaffe heute – und die Chinesen verstehen das sehr gut – sind Atom-U-Boote. Die Russen beobachten, wie China seine U-Boot-Flotte – mit Hyperschallraketen – schneller aufbaut als die USA. Die Überwasserflotten sind veraltet. Ein Wolfsrudel chinesischer U-Boote kann eine (Flugzeug-)Trägerkampfgruppe leicht außer Gefecht setzen. Diese 11 US-Trägerkampfgruppen sind in Wirklichkeit wertlos.

Daher ist für den – schrecklichen – Fall, dass die Meere in einem Krieg nicht mehr befahrbar sind und die USA, Russland und China den gesamten Handelsverkehr blockieren, dies der wichtigste strategische Grund, der China dazu drängt, so viele seiner natürlichen Ressourcen aus Russland auf dem Landweg zu beziehen.

Selbst wenn Pipelines bombardiert werden, können sie im Handumdrehen repariert werden. So die überragende Bedeutung der Macht Sibiriens für China – sowie die schwindelerregende Vielzahl von Gazprom-Projekten.

Der Hormuz-Faktor

Ein streng gehütetes Geheimnis in Moskau ist, dass unmittelbar nach der Verhängung deutscher Sanktionen gegen die Ukraine ein großer globaler Energiekonzern an Russland mit dem Angebot herantrat, nicht weniger als 7 Millionen Barrel Öl plus Erdgas pro Tag nach China umzuleiten. Was auch immer geschieht, der beeindruckende Vorschlag liegt immer noch auf dem Tisch von Shmal Gannadiy, einem Top-Öl-/Gas-Berater von Präsident Putin.

Für den Fall, dass dies jemals geschehen sollte, würde dies China alle natürlichen Ressourcen sichern, die es von Russland benötigt. Unter dieser Hypothese würde die russische Logik darin bestehen, die deutschen Sanktionen zu umgehen, indem Russlans seine Ölexporte nach China verlagert, das aus russischer Sicht in der Verbrauchertechnologie weiter fortgeschritten ist als Deutschland.

Natürlich änderte sich dies alles mit dem bevorstehenden Abschluss von Nord Stream 2 – obwohl Team Trump keine Gefangenen genommen hat, um alle in Sichtweite zu sanktionieren.

Gespräche im Hintergrund machten den deutschen Industriellen sehr deutlich, dass die deutsche Wirtschaft schlichtweg zusammenbrechen könnte, falls Deutschland jemals seine russische Öl- und Erdgasquelle verlieren sollte und die Straße von Hormuz im Falle eines amerikanischen Angriffs vom Iran gesperrt wird.

Bei Überlegungen unter den Geheimdiensten steht ein Szenario im Mittelpunkt, das von einem – ziemlich unwahrscheinlichen – Zusammenbruch der Regierung in Teheran ausgeht. Das erste, was Washington in diesem Fall tun würde, wäre die Umstellung des SWIFT-Clearingsystems vorzunehmen. Das Ziel wäre die Zerschlagung der russischen Wirtschaft. Deshalb verstärken Russland und China aktiv die Fusion des russischen Zahlungssystems Mir und des chinesischen Zahlungssystems CHIPS sowie die Umgehung des US-Dollars im bilateralen Handel. Es gab ernsthafte länderübergreifende Geheimdienstdiskussionen über die Möglichkeit einer von den USA gesponserten Oktober-Überraschung unter falschen Flagge, die dem Iran angelastet werden könnte. Der „maximale Druck“ von Team Trump auf den Iran hat absolut nichts mit dem JCPOA zu tun. Worauf es ankommt ist, dass die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China sogar indirekt sehr deutlich gemacht hat, dass Teheran als strategischer Aktivposten – und als ein Schlüsselknoten der eurasischen Integration – geschützt werden wird.

Es wurde bereits in Peking ausgelotet, dass China, sollte dieses Szenario jemals eintreten, seine beiden wichtigsten Verbündeten auf einen Schlag verlieren und dann Washington allein gegenüberstehen könnte, obwohl es noch immer nicht in der Lage ist, sich alle notwendigen natürlichen Ressourcen selbst zu sichern. Das wäre eine echte existenzielle Bedrohung. Und das erklärt die Gründe für die zunehmende Verflechtung der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China sowie für das auf 25 Jahre angelegte China-Iran-Abkommen über 400 Milliarden Dollar.

Bismarck ist zurück

Ein weiteres mögliches geheimes Abkommen, das bereits auf höchster Geheimdienstebene diskutiert wird, ist die Möglichkeit, einen Bismarck’schen Rückversicherungsvertrag zwischen Deutschland und Russland zu schließen. Die unausweichliche Konsequenz wäre eine de facto Berlin-Moskau-Peking-Allianz, die die Belt and Road Initiative (BRI) umfasst, neben der Schaffung einer neuen – digitalen? – eurasischen Währung für das gesamte eurasische Bündnis, einschließlich wichtiger, aber peripherer Akteure wie Frankreich und Italien.

Nun, Peking-Moskau läuft bereits. Berlin-Peking ist ein laufender Prozess. Das fehlende Glied ist Berlin-Moskau.

Das wäre nicht nur der ultimative Alptraum für die von Mackinder durchdrungenen anglo-amerikanischen Eliten, sondern tatsächlich der endgültige Übergang der geopolitischen Fackel von den maritimen Imperien zurück ins eurasische Kernland.

Es ist keine Fiktion mehr. Es liegt auf dem Tisch.

Lassen Sie uns dazu noch eine kleine Zeitreise machen und in das Jahr 1348 zurückgehen.

Die Mongolen der Goldenen Horde sind auf der Krim und belagern Kaffa – einen von den Genuesen kontrollierten Handelshafen im Schwarzen Meer.

Plötzlich wird die mongolische Armee von der Beulenpest heimgesucht.

Sie beginnen, verseuchte Leichen über die Mauern der Krimstadt zu katapultieren.

Stellen Sie sich also vor, was geschah, als die Schiffe wieder begannen, von Kaffa nach Genua zu fahren.

Sie brachten die Pest nach Italien.

Um 1360 war der Schwarze Tod buchstäblich überall – von Lissabon bis Novgorod, von Sizilien bis Norwegen. Bis zu 60 % der Bevölkerung Europas – über 100 Millionen Menschen – könnten getötet worden sein.

Man kann argumentieren, dass die Renaissance durch die Pest um ein ganzes Jahrhundert verzögert wurde.

Covid-19 ist natürlich weit entfernt von einer mittelalterlichen Seuche. Aber es ist fair, zu fragen.

Welche Renaissance könnte es möglicherweise verzögern?

Nun, es könnte durchaus sein, dass es die Renaissance Eurasiens tatsächlich vorantreibt. Sie findet genau dann statt, wenn der Hegemon, das frühere „Ende der Geschichte“, innerlich implodiert, „von Ablenkung durch Ablenkung abgelenkt“, um T.S. Eliot zu zitieren. Hinter dem Nebel, auf erstklassigen Weiden im Schattenspiel, sind die entscheidenden Schritte zur Neuordnung der eurasischen Landmasse bereits im Gange.

erschienen am 31. August 2020 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel, Original auf Asia Times

http://www.antikrieg.com/aktuell/2020_09_03_endgueltige.htm