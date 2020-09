Bidens Chancen beruhen auf einem von John Podesta geplanten Militärputsch, Wahlurnendiebstahl, Polizeischiessereien und Operation unter falschen Flagge

von Joaquin Flores – https://fort-russ.com/2020/09/bidens-chances-rest-on-a-john-podesta-planned-military-coup-ballot-harvesting-police-shootings-and-a-false-flag/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+fort-russ%2FvDTx+%28Fort+Russ+News+Service%29

Unsere Anfang August vom SCF am 23. August veröffentlichte Prognose, dass Joe Biden die Wahl nicht aufgeben würde, selbst wenn Trump gewinnt, wurde am 25. August von Hillary Clinton selbst bestätigt.

In diesem Beitrag werden wir die Strategie, die in diesem Beitrag verfolgt wird, weiterführen und diese im Lichte von John Podesta’s WahlkampfKriegsspiel und der Situation in Kenosha, Wisconsin, weiterentwickeln. In Kenosha haben wir auf beiden Seiten bewaffnete Gruppen, die eine brisante Situation schaffen, die zunehmend wie ein Szenario vor einem Bürgerkrieg aussieht. Alles zusammengenommen können wir jetzt feststellen, dass Folgendes offensichtlich ist:

Die Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden für das Jahr 2020 hängt nun ab von einer Kombination aus

a.) einer strengen Zensur in den sozialen Medien und Suchmaschinen mit den Ausmaßen einer Bücherverbrennung,

b.) Anzeichen seitens des Militärs, dass sie Biden (per John Podesta ) nach

c.) einer nicht eindeutigen Wahl (per Post verschickte leere Stimmzettel) unterstützen werden, und

d.) (der Soros-Flügel der) Fähigkeit der BLM, sich an Ausschreitungen zu beteiligen und sich als Trump-ähnliche Unterstützer (QAnon und angrenzende, wie z.B. „Rettet die Kinder“) auszugeben, um e.) einen gefährlichen oder illegalen öffentlichen Stunt durchzuführen (falsche Flagge).

Trumps tiefgreifende Kampagne hat sich um christliche, gnostische und New Age-Themen gedreht, die (in Bezug auf die beiden letzteren) Themen der Spiritualität überschneiden, die zuvor in der Domäne der Küstenlinken angesiedelt waren. Diese bilden das Substrat für einen Schwerpunkt dieser Wahl, die ein Wettbewerb von Gut gegen Böse, von Licht gegen Dunkelheit, von den Verfechtern der Kinder gegen sexuelle Raubtiere sowie Antikriegs- und Anti-vax-Themen ist; wobei „Kriegshetzer“ wie „Hillary Clinton“, mutmaßliche Kinderschänder wie „John Podesta“ und regulatorische Piraten des Gesundheitswesens wie „Bill Gates“ als anthropomorphe Verdinglichungen des unverfälschten Bösen dienen.

Dies ist ein neuartiges Phänomen und stellt keine republikanischen Thematiken und Organisationsfragen aus der Zeit vor Trump dar. Die republikanischen Themen aus der Zeit vor Trump waren auf dem RNC-Kongress vertreten und arbeiten daran, eine Kontinuität zwischen dem traditionellen Konservatismus (der früher gegen Trump gerichtet war) und Trumps Hardcore-Basis herzustellen – auch wenn sie nicht gut zusammenpassen.

Bild – Angebliche Soros-BLM, die sich als Pro-Trump-„Rettet die Kinder“-Demonstration ausgibt, von dem einige fürchten, dass dies eine falsche Flagge ist].

Der Staatsstreich – Farbige Revolution und arabischer Frühling

Frühere politische Auseinandersetzungen nach der Ermordung Kennedys scheinen auf einem Konsens über Schlüsselfragen der internationalen Beziehungen zwischen gewählten Amtsträgern zu beruhen, da im Apparat selbst darüber Konsens herrschte. Aber der Aufstieg von Trump und die großen Anstrengungen, die ein Teil des Apparats unternommen hat, um seine Bemühungen zu vereiteln, deuten stark darauf hin, dass es jetzt eine politische Krise und Spaltung auf der Führungsebene gibt, die so groß ist, dass alle Soft-power- und Putschmethoden (die von der CIA im Ausland angewandt werden) jetzt innerhalb der USA gegen die Exekutive eingesetzt werden.

Ein Teil dieses Apparates scheint Trump zu unterstützen, oder besser gesagt, Trump scheint „ihr Kandidat“ zu sein, und dies könnte seinen Wahlerfolg im Jahr 2016 zum Teil erklären, trotz der scheinbar überwältigenden gegenteiligen Aussichten.

Die vielleicht sichtbarste Umsetzung dieser Spaltung und Krise waren die Ereignisse in den Wüsten Syriens und des Irak, wo das Pentagon mit Unterstützung der kurdischen YPG-Streitkräfte gegen die von der CIA unterstützten ISIS-Streitkräfte kämpfte, wobei die Amerikaner, die in diesen Institutionen beschäftigt waren, auf beiden Seiten eingebettet waren, aufeinander schossen und Verluste hinnehmen mussten. Es wäre logisch, dass vom militärischen Geheimdienst eine solch inkohärente und offen destruktive Dynamik abgewehrt werden müsste.

Daher sind alle Lehren, die wir aus der Farbigen Revolution, der Kriegsführung der vierten Generation (4GW), der Aufstandsbekämpfung und der hybriden Kriegsführung gezogen haben und die wir in unserer Untersuchung der Ereignisse in Jugoslawien, der Besetzung der Wall Street, der BLM, Libyen, Syrien, Ägypten, der Ukraine, Brasilien, Venezuela und in letzter Zeit in Weißrussland gezogen haben, notwendig, um die absolut destabilisierte Lage zu verstehen, in der sich die USA befinden, während wir uns den Wahlen im Jahr 2020 nähern.

Wir sollten im Einklang mit der Farben/Frühlings-Taktik erwarten, dass sich die Polizei an den Tötungen schwarzer Männer beteiligt, die von polizeilichen Geheimgesellschaften inszeniert werden, die auf Geheiß des Apparates (umgangssprachlich und im Folgenden als „tiefer Staat“ bekannt) operieren. Diese werden zeitlich so angesetzt, dass sie im Hinblick auf die Hoch-/Tiefpunkte in den Kampagnen der beiden Kandidaten von größtmöglichem Nutzen sind.

Kenosha in Flammen

Ein solcher Vorfall ereignete sich gerade am 23. August in Kenosha, Wisconsin, bei der Erschießung eines Schwarzen, Jacob Blake. Es folgten Standard- und Spaltungsmotive: Der Vorfall war nicht eindeutig, und die endgültigen Aspekte des Falles sind offen für Interpretationen und unterliegen in der Öffentlichkeit einer bestätigten Voreingenommenheit. Dies wird Reaktionen und Polarisierung provozieren, wobei die Nuancen und Fakten der Situation und ihres Kontextes oft gegen politische Zweckdienlichkeit eingetauscht werden. Vertreter der Strafverfolgungsbehörden, die eher der konservativen Politik zuzuordnen sind, werden sagen, dass die Erschießung vor der Anhörung der Fakten gerechtfertigt war, und sie werden biographische Informationen über Blake aufnehmen, die seine früheren Straftaten belegen, wobei sie ignorieren, dass diese früheren Straftaten nicht die Grundlage für die Legitimierung einer „Schnellhinrichtung“ bilden. Gleichermaßen werden Liberale, die gegen die Polizei sind, die Erschießung als rassistisch und ungerechtfertigt verurteilen, ohne Rücksicht auf die Ansichten der beteiligten Polizei über die Rasse und ohne Überprüfung der tatsächlichen Fakten, die die Anti-Trump-Unternehmensmedien nur ungern enthüllen wollten, die aber im Polizeibericht enthalten waren. Gleichzeitig gibt es eine lange Geschichte der Fälschung von Beweisen und Aussagen durch die Polizei, um Schießereien wie diese zu rechtfertigen.

Beachten Sie, dass der Gouverneur von Wisconsin, der Demokrat Tony Evers, derjenige ist, der den Ausnahmezustand für Covid-19 und einen unpopulären Lockdown ausgerufen hat. Er ist ein Karriere-Bürokrat der Regierung und wurde mit einer Mobilisierung bewaffneter Bürger gegen diese Diktate konfrontiert. Doch der Ausbruch und die Unruhen nach der Erschießung von Blake, für die die von Evers-vorgegebene hohe Arbeitslosigkeit (wegen des Lockdowns) das Substrat bildet, die aber dennoch durch die Unruhen von BLM/Antifa zum Ausdruck kam, wird Trump angelastet, dessen Jahre im öffentlichen Dienst an einer Hand gezählt werden können und dessen allgemeine Bemühungen darin bestanden, den Lockdown zu beenden und „die Wirtschaft wieder zu öffnen“. Evers wird die Randalierer nicht auffordern, soziale Distanzierung zu beachten, und wird die an Brandstiftung und Plünderung beteiligten bewaffneten Einheiten als „Demonstranten“ und die konstitutionalistischen Milizen, die zum Schutz der Rechte sowohl der Demonstranten (vor polizeilichen Exzessen) als auch der Zivilbevölkerung (vor Protest-Arsonisten) eingesetzt wurden, als „rechten Flügel“ bezeichnen.

Das zunehmende Auftauchen „bewaffneter friedlicher Demonstranten“, ein orwellsches Oxymoron an sich, tauchte erstmals im Syrien-Konflikt auf, wo amerikanische Unternehmensmedien und linksliberale Scheinpublikationen wie Counterpunch bewaffnete Al-Qaida/ISISIS/FSA-Gruppen, die an Schießereien und Tötungen beteiligt waren, regelmäßig als „friedliche Demonstranten“ bezeichneten.

Video, Foto – ein „bewaffneter friedlicher Demonstrant“ macht sich mit einem gepanzerten Fahrzeug des Sheriffs auf den Weg.

In unseren früheren Arbeiten haben wir die Mechanismen untersucht, mit denen die DNC und der tiefe Staat das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen im November 2020 zunichte machen oder verfälschen werden. Dazu gehörte der Einsatz demokratischer Gouverneure in bestimmten Bundesstaaten, wie wir zuvor schrieben, um einen Sieger im Staat zu erklären, so dass seine Wähler nach Biden gehen, in fabrizierten Fällen, in denen die gewünschte Stimme der Staatsbürger nicht ermittelt werden konnte. Dazu gehörte der Einsatz von NGO-Angestellten, Aktivisten von Labor/BLM/Antifa neben Kontaktverfolgungsgeräten, um das Coronavirus und soziale Unruhen im Zusammenhang mit vorgefertigten Fragen der Rassenjustiz zu nutzen, um den Zugang der Wähler zu den Wahlen zu behindern, sowie die Verwendung von per Post verschickten Stimmzetteln und Systemen zur Stimmzettelsammlung durch die Wähler.

Video, Foto – ein „bewaffneter friedlicher Demonstrant“ macht sich mit einem gepanzerten Sheriff-Fahrzeug auf den Weg.

In unserem letzten Artikel enthüllten wir, dass die DNC plant, Biden sich selbst zum Wahlsieger erklären zu lassen, unabhängig vom Ausgang der Wahl (nicht schlüssig, manipuliert, gestohlen usw.).

In einem gesonderten, auf FRN veröffentlichten Artikel erklärte dieser Autor, dass die Trump-Strategie gegen die Unruhen nur dann funktionieren würde, wenn ein Plan, der die Kooptierung des BLM-Hashtags durch seine Unterstützer vorsieht. Dies würde eine Trennung der BLM von der Antifa bedeuten, wobei letztere eine designierte terroristische Gruppe sei.

Wir erklärten dort, dass dieser Ansatz ähnlich dem von Russland und Syrien im syrischen Krieg verfolgten Ansatz wäre, bei dem bestimmte Einheiten der Freien Syrischen Armee (FSA) von ISIS getrennt werden müssten, so dass diese FSA-Einheiten als „legitime Opposition“ betrachtet werden könnten (eine Änderung des Takts an sich, zuvor wurden alle bewaffneten Oppositionseinheiten von der syrischen Regierung als illegitim angesehen), und sogar in gemeinsame Angriffe mit der Syrisch-Arabischen Armee (SAA – Assads Streitkräfte) gegen ISIS einbezogen würden.

Von besonderem Interesse wird sein, wie die Öffentlichkeit und die Gerichte das Vorgehen des Kenosha-Guard-Milizionärs Kyle Rittenhouse beurteilen. Diese beiden Videos, die in den Nachrichten kommentiert werden, zeigen, wie Rittenhouse in Selbstverteidigung handelte. Es zeigt auch, dass seine Begleiter dem Mann, der Rittenhouse mit einer Waffe bedrohte und anschließend in den Arm geschossen wurde, als Ersthelfer zur Seite standen.

Zensur

Wie die New York Times berichtet, wissen wir jetzt, dass sich Facebook-Führungskräfte getroffen haben, um eine Strategie zur Zensur der Information umzusetzen, dass Donald Trump die Wahl 2020 gewonnen hat, und zwar wegen des funktionierenden Notfallplans (der anscheinend immer noch in Kraft ist), den Biden unabhängig von einem bestimmbaren Ergebnis zum Sieg erklären wird, wie wir zuvor geschrieben haben. Dies würde jedoch, wie wir erklärten, zu einer Abstimmung im Kongress und im Senat führen, wo wahrscheinlich Nancy Pelosi die Präsidentschaft übernehmen wird.

Gleichzeitig hatten die Führungskräfte von Facebook Schwierigkeiten, auf einen verängstigten DNC Druck auszuüben, der irrationale Forderungen nach einer weiteren Zensur stellt.

Warum sind die Zensurforderungen des DNC an Facebook irrational?

Die Forderungen des DNC sind angstbasiert und reaktionär, und obwohl die Facebook-Führungskräfte gerne die Gebote des DNC und der Republikaner (die immer noch die Mehrheit bilden) befolgt haben, wissen sie, dass die Forderungen nach einer weiteren Zensur von Pro-Trump-Twitter-Konten bekanntermaßen den gegenteiligen Effekt haben. Dies wird durch die bekannte Wissenschaft zu diesem Thema bestätigt.

Studien über soziale Revolutionen und Regimelegitimität zeigen, dass eine weitere Zensur in einem Umfeld, in dem die Bürger Zugang zu alternativen Informationslinien haben, die Legitimität des Regimes nur untergräbt. Eine solche Studie wurde darüber durchgeführt, wie die DDR versuchte, den Massenexodus von Bürgern nach Westdeutschland vor etwa dreißig Jahren zu vertuschen [Manchmal ist weniger mehr: Zensur, Nachrichtenfälschung und Missbilligung in Ostdeutschland 1989 . Christian Gläßel Katrin Paula , 2019].

Facebook-Führungskräfte forderten das MIT auf, eine Studie durchzuführen, um ihren Fall zu klären, und eine Laienversion dieser Schlussfolgerungen wurde im Online-Magazin „Technology Review“ des MIT in einem Artikel mit dem Titel It’s Too Late to Stop QAnon with Fact Checks and Account Bans.

In diesem Artikel des MIT wird berichtet, dass: „Friedberg, der die Bewegung eingehend studiert hat, sagt, er glaubt, es sei „absolut“ zu spät für die Mainstream-Social-Media-Plattformen, QAnon zu stoppen, obwohl es einige Dinge gibt, die sie tun könnten, um, sagen wir, die Fähigkeit ihrer Anhänger, auf Twitter zu evangelisieren, einzuschränken“.

Wie die Studie über die DDR und die Legitimität des Regimes stellt auch die DNC fest, dass die Verschwörungstheorien der Pro-Trump-Verschwörungstheorien umso populärer werden, je mehr sie auf Zensur drängen.

Was eine Abhilfe für dieses Rätsel zu sein scheint, mit dem der tiefe Staat konfrontiert ist, ist eine neue Entwicklung, bei der der Soros-Flügel der BLM angewiesen wurde, mindestens eine Kundgebung (bisher) in Chicago zu veranstalten, die in der Woche vom 17. August stattfand. Dabei trug eine Gruppe, die Uniformen des Soros-Flügels der BLM trug, in Wirklichkeit Plakate, die mit dem QAnon in Verbindung gebracht wurden – wie z.B. WWG1WGA, #SaveTheChildren, #EndHumanTrafficking, und waren voll von Schildern, die dazu aufriefen, „die pädophilen satanischen Kabalen zu beenden“.

Die Simulation von Podesta sieht die Öffentlichkeit nach einem Zeichen des Militärs Ausschau halten

Von besonderem Interesse ist, dass John Podesta kürzlich eine Simulation über den Ansatz und die Reaktion der DNC auf die Wahl 2020 durchgeführt hat, in der er die Rolle von Biden spielte. Diese Kriegsspielübung wurde von David Frum für den Atlantik abgedeckt. Trotz der kontrafaktischen „Fakten“ und falschen Annahmen (auf Umfragen usw.) waren die Ergebnisse verblüffend.

Keine der beiden Seiten würde einlenken, die Gerichte würden zu langsam handeln, Antifa- und QAnon-Gruppen würden auf den Straßen aufeinander prallen, und die Aktionen des Militärs, in beiden Richtungen oder wie bei der Nationalgarde – wie sie vom Justizministerium unter AG Barr eingesetzt wurde – würden den Ausschlag geben.

In dieser Simulation gab es insgesamt 67 Spieler, die sich in der ersten Juniwoche 2020 auf Zoom trafen. Diese setzten sich aus hochkarätigen Kritikern von Präsident Donald Trump zusammen, darunter Juraprofessoren, pensionierte Militäroffiziere, ehemalige hochrangige US-Beamte, politische Strategen, Anwälte und Redakteure der Nachrichtenredaktion des Kabelfernsehens.

Wir müssen noch einmal betonen, dass Podesta, der die Rolle Bidens spielt, versteht, dass das tatsächliche Ergebnis der Wahl daher die Position sein wird, die das Militär einnimmt.

Ein Flügel von Trumps Anhängern – Qanon – beharrt darauf, dass der militärische Geheimdienst oder zumindest eine Operation innerhalb der NSA nicht nur Trump unterstützen wird, sondern Trump bereits vor der Wahl 2016 unterstützt hat. Sie glauben, dass dies zum Teil Trumps Sieg erklärt, trotz einer ihrer Meinung nach von Clinton „manipulierten“ Wahl – und damit Clintons ansonsten unbegründete Zuversicht erklärt, dass sie bei dieser verhängnisvollen Wahl vor nunmehr vier Jahren mit einem Erdrutschsieg gewinnen würde.

Auf der anderen Seite gab es einige bemerkenswerte Mitglieder des tiefen Staates, wie Colin Powell und den ehemaligen CIA-Chef John Brennan.

Das alles verbindet sich mit den Insider-Informationen, über die wir von der SEIU geschrieben haben und die, wie bereits erläutert, die Verbindung zwischen der Bodenkampagne von Biden und ihrer GOTV, Bernies „Unsere Revolution“ und „Partei der Arbeitsfamilien“, der Antifa und der BLM bilden.

Schlussfolgerung

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahl im Jahr 2020 keinen einvernehmlichen Sieger hervorbringen wird, wenn Trump keine wirksamen aktiven Maßnahmen ergreift, grenzt an Sicherheit. Auf der Grundlage des Northop/Standard-Modells hat Trump eine über 90%ige Chance, eine Wahl zu gewinnen, wenn die in den letzten zehn Wahlzyklen geltenden Regeln befolgt werden. Dies erklärt, warum die DNC so viele X-Faktoren wie möglich eingeführt hat – eine politisierte Covid-19-Reaktion, schräge Nachrichten, die verlässliche Mittel der Protestbewegung zu Unruhen und Plünderungen anhäufen, und ein System mit per Post verschickten Stimmzetteln, das sich in der Wirkung nicht von bekannten problematischen Wahlmanipulationstechniken wie der Stimmzettelsammlung unterscheidet.

Es ist klar, dass der DNC keinen klaren Sieger benennen will und eine Kombination aus Artikel XX, XII und Bestimmungen, die durch entsprechende Verfassungsbestimmungen verstärkt werden, für die Fortführung der Regierung und die NSDP 51 verwenden will.

Da es so viele Variablen, mögliche Gegenmaßnahmen und neue „X-Faktoren“ gibt, die eingeführt werden können, ist dies eine sich entwickelnde Geschichte ohne ein klares Ergebnis, das jetzt eingeschätzt werden kann. Wenn es wahr ist, dass die NSA Trump unterstützt, dann gibt dies guten Grund zu der Annahme, dass dieser Kandidat als Sieger aus der Auseinandersetzung hervorgehen wird. In jedem Fall sind zukünftige X-Faktoren so gut wie sicher.

