Wenn die Konzernmacht deine echte Regierung ist … dann sind die Konzernmedien Staatsmedien

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de

Die Quellen des Artikels sind schreiend propagandistische Behauptungen zahlreicher von der US-Regierung finanzierter Narrrativ-Management-Unternehmungen wie das Wilson Center und das vom National Endowment for Democracy finanzierten Freedom House , das großzügig plutokratisch finanzierte Carnegie Endowment for International Peace , und die United States Naval Academy .

Esha: „Ich hätte gern gelacht, aber es ist nicht lustig, dass die NYT denkt, es sei in Ordnung, so eine offensichtlich falsche Erklärung abzugeben,“

Die Tatsache, dass Amerikas meist geschätzte Zeitung es in Ordnung findet, eine so offensichtliche Lüge im Auftrag der US-Regierung abzuliefern, zeigt jedem, worum es den Massenmedien in Amerika wirklich geht und was sie erreichen wollen.

Die Vereinigten Staaten waren in Lateinamerika noch nie ein Held der Demokratie, weder vor noch nach dem Kalten Krieg. Sie haben sich im Verlauf der Geschichte hunderte Male in die Angelegenheiten des Kontinents eingemischt, vom mörderischen Konzern-Kapitalismus über tödliche Regimewechsel-Operationen der CIA bis zu offen militärischen Invasionen. Gegenwärtig versuchen sie einen Umsturz in Venezuela zu inszenieren, nachdem einer während der Bush-Administration gescheitert ist. Und sie drängen auf einen Regimewechsel in Nicaragua und selbst die New York Times gab dieses Jahr zu, dass es falsch war, das Narrativ der US-Regierung zu Wahlbetrügereien in Boliviens Präsidentenwahl letztes Jahr zu befördern, ein Narrativ, das einen faschistischen und blutigen Staatsstreich ermöglichte.

https://theintercept.com/2020/06/08/the-nyt-admits-key-falsehoods-that-drove-last-years-coup-in-bolivia-falsehoods-peddled-by-the-u-s-its-media-and-the-nyt/

So geht Propaganda. Es gibt kein anderes Wort dafür. Und trotzdem benutzen westliche Politiker und Nachrichtenreporter dieses Wort nur, wenn es um Länder wie Russland und China geht.

Warum wird in einer angeblich freien Demokratie mit angeblich freien Medien Propaganda betrieben? Warum sind ihre Nachrichtenmedien so konsequent auf alle außenpolitischen Ziele der US-Regierungsbehörden ausgerichtet, egal wie destruktiv und unentschuldbar sie sind? Wenn die Medien und die Regierung zwei getrennte Institutionen sind, warum funktionieren sie dann so konsequent, als ob sie nicht getrennt wären?

Nun, das ist einfach. Es liegt daran, dass sie nicht getrennt sind. Der einzige Grund, warum das nicht erkannt wird, ist die Tatsache, dass die wirkliche Regierung Amerikas nicht dort ist, wo die Menschen glauben, dass sie ist.