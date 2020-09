Türkei reagiert entsetzt: Kurden unterzeichnen in Moskau Abkommen mit syrischer Partei

von https://deutsch.rt.com

Immer wieder versuchte Moskau, ein Abkommen zwischen den syrischen Kurden und der Regierung in Damaskus zu vermitteln. Während der Prozess nie ganz abgebrochen wurde, waren die Ergebnisse auch nicht wirklich befriedigend. Ändert sich das jetzt?

Der Demokratische Rat Syriens (DRS), der politische Arm der syrisch-kurdischen Miliz „Demokratische Kräfte Syriens“ (SDF), hat in Moskau am Montag ein Abkommen mit der marxistischen syrischen Partei des Volkswillens unterzeichnet. In dem Dokument verpflichtet sich die SDF, sich auf die syrische Armee auszurichten, wie die irakisch-kurdische Nachrichtenagentur Rudaw berichtete. Für die syrischen Kurden nahm Elham Ahmed, die Präsidentin des DRS, teil, während die Partei des Volkswillens von deren kurdischstämmigem Gründer Qadri Dschamil vertreten wurde. In dem Dokument wird die syrische Armee als „die allgemeine nationale Institution“ beschrieben, die allein Waffen tragen darf. Sie soll sich nicht in die Politik einmischen. Auf einer Pressekonferenz beschrieb die Kurdenvertreterin Ahmed die Einigung zwischen beiden Parteien als „neuen Schritt für eine politische Lösung in Syrien“. Dschamil erklärte, dass die Einigung ohne die Einmischung anderer Staaten zustande gekommen sei. Im Dokument wird Syrien als „im Land und im Volk geeintes Syrien“ beschrieben: Es ist ein demokratischer Staat, der gleiches Staatsbürgertum und soziale Gerechtigkeit verwirklicht. Es ist stolz auf alle seine Teilglieder (Araber, Kurden, Assyrer, Turkmenen, Armenier, Tscherkessen). In der derzeitigen syrischen Verfassung dagegen wird der Staat explizit als arabische Nation hervorgehoben, obgleich Vertreter der syrischen Regierung immer wieder ihren Willen bekundeten, eine Einigung mit den Kurden einzugehen. Mehr zum Thema – Syrien: Hunderte Kurden strömen vor russische Basis und fordern Schutz vor türkischen Angriffen Die Vertreter beider syrischer Parteien trafen sich später mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow, wie das Außenministerium mitteilte. Während des Treffens besprachen die Beteiligten eine umfassende innersyrische Lösung auf der Basis der geltenden Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates. Lawrow bekräftigte die feste Entschlossenheit Russlands, weiterhin einen inklusiven, konstruktiven innersyrischen Dialog zu fördern, um Souveränität, Einheit und territoriale Integrität Syriens wiederherzustellen und zu stärken. Zudem sollen Bedingungen für das harmonische Zusammenleben und die Entwicklung aller ethnisch-religiösen Bestandteile der syrischen Gesellschaft geschaffen werden. Die Türkei reagierte empört auf dieses Treffen. In einer Erklärung verurteilte das türkische Außenministerium, das die SDF als Schwesterorganisation der in der Türkei als Terrororganisation eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ansieht, die Gespräche. Die „PKK/YPG“ habe es, so das türkische Außenministerium, auf die territoriale Integrität Syriens abgesehen. Ankara erinnerte daran, dass auf den Astana-Treffen, an denen sich Russland beteiligt hatte, festgelegt wurde, alle Formen des Terrorismus zu verurteilen und die territoriale Integrität Syriens zu wahren. Die Türkei erwarte von Russland, dass es sich an die Abmachungen hält.

Dokumentiert:

Memorandum of Understanding zwischen dem Syrischen Demokratischen Rat und der Volkspartei

Die gegenwärtige Realität und die Krise, die Syrien in seinem zehnten Jahr durchmacht, bestätigen, dass es sich um eine strukturelle Krise handelt, die zu der Komplexität externer Interventionen und Absichten beiträgt, und dass alle Sicherheits- und militärischen Optionen zum Scheitern verurteilt waren. Angesichts dieser tragischen Realität und des Leidens der Syrer durch Tötung, Verhaftung, Entführung, Vertreibung und miserable Lebensbedingungen und angesichts des Abnutzungskrieges, der die Infrastruktur und Gesellschaft unseres Volkes zerstörte, ist es für alle demokratischen nationalen Kräfte notwendig geworden, gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, um diese Tragödie und diese Zerstörung zu stoppen. Und basierend auf der historischen Verantwortung gegenüber den katastrophalen Bedingungen, die die Region und unser Land Syrien durchmachen, und um einen radikalen demokratischen, politischen und sozioökonomischen Wandel zu erreichen; Die Volkspartei und der Syrische Demokratische Rat (DEZA) haben auf der Grundlage der jüngsten bilateralen Treffen sowie auf der Grundlage früherer intellektueller und praktischer Übereinstimmungen eine Einigung über grundlegende Punkte erzielt:

Erstens: Das neue Syrien ist ein geeintes Syrien in Land und Leuten. Es ist ein demokratischer Staat, der die gleiche Staatsbürgerschaft und soziale Gerechtigkeit gewährleistet, stolz auf alle seine Komponenten ist (Araber, Kurden, syrische Assyrer, Turkmenen, Armenier, Zirkassier) und in seiner Vielzahl von Identitäten einen reichen Umstand sieht, der seine Einheit und sein soziales Gefüge stärkt. Ihre Verfassung ist demokratisch und erreicht eine fortschrittliche Formel für das Verhältnis zwischen Dezentralisierung, die den Menschen garantiert, ihre direkte Autorität in den Regionen auszuüben, Autonomie, gerechte Verteilung von Wohlstand und Entwicklung im ganzen Land und Zentralisierung in grundlegenden Angelegenheiten (Außenpolitik, Verteidigung, Wirtschaft) zu erreichen.

Zweitens: Die politische Lösung ist der einzige Ausweg aus der Syrienkrise und basiert auf der Souveränität des Volkes mit all seinen Komponenten und dem Recht auf Selbstbestimmung durch Dialog. In diesem Zusammenhang unterstützen und arbeiten die beiden Parteien an der vollständigen Umsetzung der Resolution 2254, einschließlich der Umsetzung der Genfer Erklärung und der Einbeziehung anderer Oppositionsplattformen in den politischen Prozess Syriens, einschließlich des Syrischen Demokratischen Rates, indem sie diese Resolution als Instrument zur Durchsetzung des Rechts des syrischen Volkes auf Wiederherstellung der unverminderten syrischen Souveränität beschreiben und sich bemühen, alle Sanktionen zu beenden und alle Formen von Belagerungen des syrischen Volkes, die Politisierung der humanitären Hilfe und das Ende aller Besetzungen und aller Formen externer Interventionen und ihrer verschiedenen Träger, die zum Abzug aller ausländischen Streitkräfte aus dem syrischen Territorium führen.

Drittens: Der erhoffte Zustand gleicher Staatsbürgerschaft in Syrien bestätigt die gesellschaftliche Vielfalt Syriens und die Verpflichtung, eine gerechte, demokratische Lösung der Kurdenfrage in Syrien im Einklang mit internationalen Bündnissen und Bündnissen und der verfassungsmäßigen Anerkennung ihrer Rechte, der nationalen Rechte der Assyrer und aller syrischen Komponenten innerhalb der Einheit Syriens und seiner territorialen Souveränität zu finden.

Viertens: Die autonome Verwaltung Nord- und Ostsyriens ist eine objektive Notwendigkeit und ein gesellschaftliches Bedürfnis in Bezug auf die Bedingungen des Landes und die Bedürfnisse der Region, die durch die aktuelle Krise entstanden sind, und es ist wichtig, von den Erfahrungen der autonomen Verwaltung als Form der Autorität der Menschen in den Regionen positiv und negativ zu profitieren, die auf allgemeiner nationaler Ebene und im Rahmen des Konsenses entwickelt werden sollten Unter den Syrern auf eine Weise, die die Einheit der syrischen Gebiete, die Souveränität ihres Staates und ihr allgemeines Verwaltungssystem stärkt.

Fünftens: Die syrische Armee ist die allgemeine nationale Institution, in der das Tragen von Waffen erlaubt ist und die Politik nicht beeinträchtigt. Es waren die syrischen demokratischen Kräfte, die ernsthaft zum Krieg gegen den Terror beigetragen haben und weiterhin daran arbeiten, das Zusammenleben zu fördern. Es ist innerhalb dieser Institution auf der Grundlage von zu vereinbarenden Formeln und Mechanismen beteiligt.

Entsprechend: Die beiden Parteien einigten sich darauf, die Kommunikation und Koordinierung auf allgemeiner politischer Ebene und auf der Ebene direkter Maßnahmen zu verbessern. Die beiden Parteien betonen die Notwendigkeit gemeinsamer Maßnahmen, um die Beteiligung des syrischen Demokratischen Rates am politischen Prozess in allen Einzelheiten sicherzustellen, zu denen auch das syrische Verfassungskomitee gehört.

