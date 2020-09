Montenegro – Wahl einer kleinen Nation stört anti-russische Front

von Debs ist tot – https://www.moonofalabama.org

Übersetzung LZ

Ich weiß nicht, ob die linksgerichteten Barcalounger, die anscheinend von welchem Thema/welchem Thema/welchem Ding auch immer getrieben werden, über das sich alle Unternehmensmedien derzeit unisono auslassen, es bemerkt haben, aber die (gerade vergangene) Umfrage in Montenegro am Wochenende hat ergeben, dass „der Kreml“ vielleicht ein wenig „was immer Sie tun können, kann ich besser machen“, Rache übt.

Aus der heutigen BBC alias „Werkzeug des neoliberalen Hirngespinstes“:

„Die Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) ist seit 30 Jahren an der Macht.

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die DPS – die noch nie eine Wahl verloren hat – den größten Stimmenanteil gewonnen hat.

Aber die wichtigste Oppositionskoalition, die sich an Russland und Serbien orientiert, liegt dicht dahinter. Selbst wenn die DPS die meisten Sitze gewinnt, könnte es ihr schwer fallen, eine Regierungskoalition zu bilden.“

Dies könnte dazu führen, dass es in Montenegro zum ersten Mal überhaupt zu einem Machtwechsel über die Wahlurne kommt.

Die stark „verwestlichten“ Pro-Euro-Huren sind definitiv im Streit, denn so wie es keine objektiv gemessene Möglichkeit gibt, zu bestimmen, was das richtige Wahlergebnis in Weißrussland ist, stimmen die Montenegriner für eine Regierung, die bisher unfehlbar die EU/NATO-Truppe unterstützt hat, vor allem dadurch, dass sie eine Chiffre für die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Probleme ist, die das EU/NATO-Konsortium aus nacktem Eigeninteresse im übrigen Europa herbeigeführt hat, ist Montenegro zu einem Spiegel der ähnlichen „Krise“ in Weißrussland geworden.

Der Versuch, in Belarus ein Chaos zu schaffen, mag scheitern, aber die Reaktion der normalen Menschen in Montenegro scheint erfolgreich zu sein.

Das Ergebnis, das auf einen angeblichen Sieg für die pro-russische Partei von 32% der Stimmen in Montenegro gegen die angebliche „Sieg“-Rückkehr der faschistischen Regierung Montenegros von 36% hinweist, ist weitaus glaubwürdiger als der angebliche Sieg der Opposition in Belarus, wenn die offiziellen Zahlen in Belarus Lukaschenko 80% und die Faschisten einen Teil des Restes ausmachen.

Warum? Weil Montenegro trotz der besten Bemühungen Amerikas jetzt zwar NATO-Mitglied, aber ganz sicher nicht Mitglied der EU ist.

Folglich ist es durchaus möglich, dass sich ein Staat mit voller NATO-Mitgliedschaft dem russischen Wirtschaftsraum anschließt.

Montenegros bald zu realisierende Position scheint (zumindest für diesen Beobachter) die erste Konfiguration für jeden Euro-Staat zu sein, der entschlossen ist, das beste Abkommen für seine Bürger außerhalb der beiden Gruppen von Arschlöchern zu erzielen.

Wenn Serbien die Unterstützung Montenegros erhält, wird dies Serbien von den destruktiven Selbstbedienungsforderungen diverser Arschlöcher befreien.

Ja, ich erkenne an, dass wir dazu bestimmt sind, Partei zu ergreifen, aber als engagierter Fan der Freiheit von allen Außenseitern möchte ich jeden unterstützen, der sich von beiden selbstgefälligen Spielchen fernhält und versucht zu zeigen, „wie vernünftig wir heute alle sind“. Zum Teufel mit allen, wir Menschen sind nie weitergekommen, indem wir auf Lügen der Bossklasse gehört haben.

Trotzdem muss das wirkliche Interesse von uns, die wir nicht in Montenegro leben, sein: Hat das amerikanische Imperium noch genug Mumm, Fähigkeiten und Energie, um ungerechtfertigte Gewalt gegen den Rest von uns auszuüben, nur um den Sieg für sich zu beanspruchen?

Ich sage Nein.

