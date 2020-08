US-Kontrolle des Hafens von Alexandroupolis wird nicht dazu beitragen, Griechenland vor der Türkei zu schützen

von Paul Antonopoulos – http://www.antikrieg.com

Unter dem Deckmantel des Schutzes der Sicherheit werden die USA einen strategischen Mittelmeerhafen kontrollieren

Der griechische Private Asset Utilization Fonds (HRADF) wird eine 67%ige Beteiligung am Hafen Alexandroupolis in Nordgriechenland nahe der Grenze zur Türkei und Bulgarien verkaufen. Es wird vermutet, dass zwei amerikanische Unternehmen an dem Geschäft interessiert sind. Der Verkauf eines Hafens, der für US-Unternehmen von strategischer Bedeutung ist, wirft in Griechenland in Verbindung mit der Verfügbarkeit der Anlage für US- und NATO-Truppen viele Fragen auf. Das Mittelmeerland ist nach wie vor nur eines von zwei untersuchten NATO-Ländern, in denen die Zivilbevölkerung das Bündnis nicht befürwortet, und nur 36% der Griechen stehen den USA positiv gegenüber. In einer Ankündigung der HRADF wurde betont, dass die Ausschreibung aus zwei Phasen bestehe – „in der ersten Phase sind interessierte Parteien eingeladen, ihre Absicht zur Teilnahme bis zum 2. Oktober 2020, 17.00 Uhr, zu bekunden“.

Es ist erwähnenswert, dass die Unterzeichnung eines neuen Verteidigungsabkommens zwischen Athen und Washington im Oktober 2019 den Amerikanern die Freiheit gab, die Seehafeninfrastruktur des Landes zu nutzen. Tatsächlich haben die USA ihre Interessen am Hafen von Alexandroupolis bereits im September 2019 angekündigt.

Der Verkauf von Häfen ist aus Gründen der nationalen Sicherheit und Souveränität äußerst riskant. Die Privatisierung von Häfen bedeutet die Deregulierung von Staatseigentum und die Übertragung aller Funktionen und Transaktionen auf den privaten Sektor anstelle der staatlichen Sicherheit. Was wird geschehen, wenn ein ausländischer Investor wie die USA in die Verwaltung der Häfen in der Ägäis eingebunden wird, die eine unersetzliche Rolle für die Grenze und die nationale Verteidigung Griechenlands spielt, insbesondere in einer Zeit, in der die Türkei ihre Kriegsrhetorik gegen Griechenland verstärkt?

Die Einrichtung eines US-NATO-Stützpunktes im Hafen von Alexandroupolis soll eine Energie-Drehscheibe sichern und als Stützpunkt dienen, um Russland unter Druck zu setzen. Neben der Interconnector-Pipeline Griechenland-Bulgarien und der Trans-Adria-Pipeline, die sich in der Region des Hafens befinden, ist auch eine dritte Pipeline in Vorbereitung. Damit würde Thrakien, die Region des Hafens von Alexandroupolis, zu einem echten Energieknotenpunkt werden.

Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es neben der Privatisierung des Hafens von Alexandroupolis noch ein größeres Problem mit den Militärbasen gibt. Der Hafen kann als Vehikel für die Durchsetzung von U.S.-NATO-Interessen in der Region dienen. Die Schaffung eines solchen Stützpunktes zusammen mit dem Verkauf des Hafens an ein amerikanisches Unternehmen schafft eine Kopf-an-Kopf-Situation mit anderen Konkurrenten, wie z.B. Russland. Der Hafen liegt strategisch günstig in der Nähe der türkisch kontrollierten Dardanellen, die die Ägäis/Mittelmeer mit dem Schwarzen Meer und damit mit Russland verbinden.

Mit dem Erwerb dieses Hafens könnten die U.S.-NATO-Truppen in nur wenigen Stunden in vielen Gebieten des Balkans sein und durch die Blockade der Dardanellen den russischen Handel mit der Welt über das Schwarze Meer erheblich behindern. Griechenland und die Türkei befinden sich derzeit einem Krieg am nächsten seit 1974, als letztere in Nordzypern einfiel. Die griechische Regierung wird die Feindseligkeiten wahrscheinlich als Rechtfertigung für die Eröffnung eines US-Marinestützpunktes in Alexandroupolis benutzen, angeblich um die Sicherheit Griechenlands trotz des Widerstands der Mehrheit der Griechen zu gewährleisten.

Da die Sicherheit gegen die fortgesetzte Aggression der Türkei für Griechenland im Augenblick die größte Priorität hat, versucht Washington, aus der türkischen Aggression gegen Griechenland Kapital zu schlagen, indem es versucht, Athen in seine Richtung zu lenken. Obwohl das griechische Establishment verzweifelt einen US-Marinestützpunkt in Alexandroupolis anstrebt, gibt es in der Öffentlichkeit starke Ressentiments dagegen, zumal US-Präsident Donald Trump eher seinen eigenen privaten Geschäftsinteressen in der Türkei dient als denen seines Landes und der amerikanischen Verbündeten. Für aufmerksame Beobachter der türkisch-amerikanischen Beziehungen ist Trumps Beschwichtigung der türkischen Aggression eklatant offensichtlich.

Trump sagte am vergangenen Montag, dass Erdogan auf ihn hört, was viele zu der Frage veranlasste, warum der amerikanische Präsident die Türkei nicht aufgefordert hat, ihre Feindseligkeiten mit Griechenland und Zypern zu deeskalieren. John Bolton, der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von Trump, beschrieb in seinem Buch „The Room Where It Happened“, dass die Beziehung zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Erdogan eine „Bromanze“ sei, zumal Trump sich bereit erklärte, dabei zu helfen, den Vorwurf zu vertuschen, dass die Türkei gegen die von den USA gegen den Iran verhängten Sanktionen verstoßen habe. Darüber hinaus wurde Erdogan angeregt von Trump von Pastor Andrew Brunson gelobt, der im Oktober 2016 in der Türkei verhaftet und wegen Komplizenschaft mit der Fethullah-Gülen-Bewegung und der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) für zwei Jahre festgehalten wurde. Brunson wurde vor drei Tagen von Trump gesagt, dass „ich sagen muss, dass Präsident Erdogan für mich sehr gut war“.

Obwohl die griechische Führung weiß, dass Washington die Türkei traditionell auf Kosten der griechischen Sicherheit und Interessen besänftigt hat, ist sie dennoch bereit, einen ihrer strategisch wichtigsten Aktivposten zu opfern, in der Hoffnung, dass dadurch die türkische Aggression gegen Griechenland eingedämmt werden kann. Anfang dieser Woche ging der türkische Parlamentsabgeordnete Metin Külünk, der der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung angehört und derselben Jugendbewegung wie Erdogan angehörte, auf Twitter, um die künftige Eroberung der ostgriechischen Ägäisinseln und der Festlandregion, auf der sich der Hafen von Alexandroupolis befindet, durch die Türkei anzukündigen, begleitet von einer Karte der „Grossen Türkei“. Unter diesem anhaltenden Druck und der Feindseligkeit der Türkei glaubt Griechenland, dass die USA seine Souveränität sichern können. Die Griechen erinnern sich jedoch daran, dass Washington die Türkei jahrzehntelang besänftigt und sogar der Invasion in Nordzypern 1974 grünes Licht gegeben hat. Die Griechen glauben, dass ein amerikanischer Marinestützpunkt die Souveränität Griechenlands nicht vor der türkischen Aggression schützen wird, und dass er vielmehr als amerikanischer Vorstoßstützpunkt genutzt werden wird, um Moskau unter Druck zu setzen, da sie die Möglichkeit haben werden, Russland im Schwarzen Meer zu blockieren, falls die Türkei in einem möglichen Krieg gegen Russland ihrer NATO-Verantwortung nicht nachkommt.

