Am 15. August erklärten wir, warum die farbige Revolution in Belarus scheitern würde. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angeboten, endlich den lange aufgeschobenen Unionsstaat umzusetzen, der Weißrussland mit Russland vereinen wird. Im Gegenzug wollte er volle russische Unterstützung für die Beendigung der von den USA geführten farbigen Revolution gegen ihn. Putin akzeptierte das Angebot. Folglich:

– Lukaschenko und seine Polizei werden nicht an einem Laternenmast hängen. Russland wird sich um das Problem kümmern, und der Unionsstaat wird endlich errichtet werden.

– Das bedeutet nicht, dass der Versuch der farbigen Revolution vorbei ist. Die USA und ihr Lakai Polen werden nicht einfach packen und verschwinden. Aber mit der vollen Unterstützung Russlands kann Lukaschenko die notwendigen Schritte unternehmen, um die Unruhen zu beenden.

Und genau das hat er getan. Lukaschenko ließ weiterhin Demonstrationen zu, aber als die Demonstranten am Sonntag angewiesen wurden, den Präsidentenpalast zu stürmen, sahen sie eine theatralische, aber starke Reaktion:

– Der von Polen betriebene Kanal Nexta Telagram (das Hauptmedium des Imperiums zum Sturz Lukaschenkos) rief zunächst zu einem friedlichen Protest auf, doch am Ende des Tages wurde ein Aufruf zur Übernahme des Präsidentenpalastes veröffentlicht. Als die Krawallmacher (zu diesem Zeitpunkt haben wir es mit einem illegalen, gewalttätigen Versuch zu tun, den Staat zu stürzen – daher nenne ich diese Leute nicht Demonstranten) das Gebäude erreichten, sahen sie sich mit einer regelrechten „Mauer“ von Bereitschaftspolizisten in voller Montur konfrontiert: Dieser (wirklich beängstigende) Anblick reichte aus, um die Krawallmacher aufzuhalten, die eine Zeit lang rumstanden und dann gehen mussten.

– Zweitens tat Lukaschenko etwas ziemlich Merkwürdiges, was aber im belarussischen Kontext durchaus Sinn macht: Er zog sich volle Kampfmontur an, schnappte sich ein AKSU-74-Sturmgewehr, kleidete seinen (15 Jahre alten!) Sohn ebenfalls in volle Kampfmontur (einschließlich Helm) und flog in seinem Hubschrauber über Minsk und landete dann im Präsidentenpalast. Dann gingen sie zu den Bereitschaftspolizisten, wo sich Lukaschenko herzlich bedankte, was dazu führte, dass ihm die gesamte Polizeitruppe stehende Ovationen spendete. Für die meisten von uns mag dieses Verhalten ziemlich seltsam, wenn nicht gar albern erscheinen. Aber im Zusammenhang mit der belarussischen Krise, einer Krise, die vor allem im Informationsbereich ausgetragen wird, macht es durchaus Sinn.

Die Demonstranten, die die Polizei zuvor als „reiche Stadtkinder, Kinder reicher Eltern, die genug vom satten Leben haben“ identifiziert hatte, hatten nicht den Mut, eine gut bewaffnete und motivierte Polizei anzugreifen.

Auch der NATO-Lobbyladen Atlantic Council hat diese Tatsache erkannt und beklagt sie:

„Die Demonstranten sind im Allgemeinen sehr süß, höflich und friedlich. Viele von ihnen sind junge Weißrussen aus der Mittelschicht, die in der boomenden IT-Industrie des Landes arbeiten und zu Kundgebungen in formschönen Hipster-Ensembles kommen. Im Gegensatz zu den Ereignissen in Kiew in den Jahren 2013-14 gibt es bei den Demonstrationen keinen militanten Rand. Tatsächlich ist diese Revolution so samtweich, dass sie sich bisweilen geradezu schläfrig anfühlt. Auf Gedeih und Verderb fehlen die rauen und standhaften jungen Männer, die in der Lage sind, den Liberalen Unbehagen zu bereiten oder den Widerstand anzuführen, wenn der autoritäre Staat beschließt, Gewalt einzusetzen.“

Ohne Nazi-Sturmtruppen, wie sie die USA während der Maidan-Unruhen 2014 in der Ukraine einsetzten, gibt es keine Chance, Lukaschenko zu stürzen. Mit solchen Truppen würde der Kampf in einem Massaker enden und Lukaschenko wäre immer noch der Sieger. Der Autor kommt zu Recht zu dem Schluss:

„D]er Widerstand des Lukaschenka-Regimes wird von Tag zu Tag stärker. Da Russland jetzt scheinbar fest hinter Lukaschenka steht, werden fotogene Kundgebungen und lückenhafte Streiks nicht ausreichen, um einen historischen Wandel herbeizuführen.“

Es ist vorbei. Die „lückenhaften Streiks“ waren nie echte Arbeitskämpfe. Einige Journalisten des weißrussischen Staatsfernsehens traten in den Streik. Sie wurden kurzerhand entlassen und durch russische Journalisten ersetzt. Ein paar hundert Beschäftigte des MTZ Minsker Traktorenwerks machten einen Spaziergang. Aber MTZ hat 17.000 Beschäftigte, und die über 16.500 Beschäftigten, die dem Streik nicht beitraten, wissen sehr gut, warum sie ihren Arbeitsplatz noch immer haben. Sollte Lukaschenko fallen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr staatseigenes Unternehmen für Cents und sofort „in der richtigen Größe“ verkauft wird, was bedeutet, dass die meisten von ihnen arbeitslos wären.

In den letzten 30 Jahren haben sie das in allen Ländern rund um Belarus erlebt. Sie haben keinen Drang, das selbst zu erleben.

Am Montag wurde der Führer des früheren MTZ-Spaziergangs, Sergej Dylewski, verhaftet, während er für weitere Streiks agitierte. Dilewski ist Mitglied des selbsternannten Koordinierungsrates der Opposition, der Verhandlungen über die Präsidentschaft fordert. Andere Mitglieder des Rates sind von staatlichen Ermittlern wegen eines Strafverfahrens gegen den Rat zur Befragung geladen worden.

Unterdessen befindet sich die eher unglücklich agierende Oppositionskandidatin Swiatlana Tsichanouskaya, die fälschlicherweise behauptete, die Wahl gewonnen zu haben, in Litauen. Sie soll angeblich Englischlehrerin sein, hat aber Schwierigkeiten, den englischen Text zu lesen, in dem sie um „westliche“ Unterstützung bettelt (vid). Sie hat bereits verschiedene „westliche“ Politiker getroffen, darunter den Generalsekretär der Partei der Deutschen Christlich-Demokratischen Union von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Peter Zeimiag, und den stellvertretenden US-Außenminister Stephen Biegun. Beide werden ihr nicht helfen können.

Mit der Unterstützung Russlands ist die militärische, politische und wirtschaftliche Stabilität von Belarus vorerst gewährleistet. Lukaschenko wird irgendwann gestürzt werden, aber zu einem Zeitpunkt und in einer Weise, die für Russland günstig ist, und nicht, weil einige glücklose, vom NED finanzierte IT-Hipster versuchen, eine Revolution zu inszenieren.

