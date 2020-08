Wie eure Industrie zugrunde gehen wird: Ein Memo an die Weissrussen

von Jurij Aleksejew – https://www.stalkerzone.org

Übersetzung LZ

Vor kurzem hat das letzte Ungetüm der sowjetischen Industrie in Lettland, das Rigaer Autowerk (RVR), seinen vollständigen und endgültigen Bankrott erklärt. Sie haben wahrscheinlich davon gehört: Züge mit den stolzen lettischen Buchstaben RVR fahren noch immer an einigen Stellen auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR. Ich werde Ihnen sagen, wie sie gestorben ist. Gleichzeitig werde ich Ihnen erzählen, wie die Giganten der lettischen Industrie – das Staatliche Elektrotechnische Werk Riga und die Rigaer Busfabrik – gestorben sind.

Wie die RVR starb

Anfang der 1990er Jahre erlangte Lettland die „Unabhängigkeit“ und mit ihr – den kompletten wilden Fettkapitalismus. Die „RVR“ fühlte sich damals recht gut an. Dieses Unternehmen hatte ein riesiges Potenzial für die Zukunft, einfach fantastisch.

Diejenigen, die im Geschäftsleben tätig waren, wissen, dass das Wichtigste im Geschäftsleben die Kundentreue ist, so dass diejenigen, die bei Ihnen etwas gekauft haben, lange Zeit an Ihren Waren und Dienstleistungen „hängen“. Aber stellen Sie sich vor: Sie haben ein Geschäft, das Ihnen automatisch die Treue Ihrer Kunden für ein halbes Jahrhundert sichert…

Und der RVR hatte solche Kunden auf einem Gebiet mit 300 Millionen Einwohnern! Züge mit den Buchstaben RVR an der Front fahren noch immer an einigen Orten in der gesamten ehemaligen UdSSR.

Tatsache ist, dass das rollende Eisenbahnmaterial eine Lebensdauer von 30-50 Jahren hat. Ja, das ist richtig, die Eisenbahn ist ein sehr konservatives Transportmittel. Aber alle 5 Jahre benötigen die Wagen eine durchschnittliche Reparatur, alle 10 – eine größere. Alle 20 – Nachrüstungen.

Und wohin wird der Kunde gehen, um seinen baufälligen Zug zu reparieren? Zum Hersteller, natürlich! Außerdem erfordert dies keine aufwendigen Manipulationen. Hängen Sie ein paar reparaturbedürftige Züge an die Lokomotive (sogar in Moskau, sogar in Taschkent, sogar in Wladiwostok) – und eine Woche später sind sie bereits in Riga, und erfahrene Handwerker des Herstellers verzaubern sie. Sie tauschen Radsätze, Motoren aus und modernisieren Salons… Das ist nicht „Onkel Wasja“ in einem Provinzdepot mit Vorschlaghammer und Brechstange.

Und ja, in den ersten Jahren der lettischen Unabhängigkeit hatte die RVR keine Probleme mit Aufträgen. Die ehemalige UdSSR hörte auf, neue elektrische Züge zu kaufen, und es gab kein Geld. Aber die Aufträge für Reparaturen nahmen zu. Reparaturen sind eine sichere Sache, der Kunde zahlt das Geld – wohin sollen sie sonst gehen? Aber man kann nicht ewig von Reparaturen leben: Man kann seine Hosen lange flicken, aber es kommt die Zeit, wenn es Zeit ist, sie gegen neue zu tauschen…

Und in den 2010er Jahren kam der Moment für RVR, als es fast keine Reparaturaufträge gab. Seine Hosen waren völlig abgenutzt. Und was kam stattdessen für RVR? Nichts! Überhaupt nichts!

Tatsache ist, dass die RVR Anfang der 1990er Jahre privatisiert wurde mit der Idee, dass „effektive Manager“ kommen würden, die den „lettischen Eisenbahnriesen“ zu kosmischen Höhen entwickeln würden. Sie gaben sie ab für einen Pfennig. Ausländer…

Und das erste, was die „effektiven Manager“ taten – sie schafften das Konstruktionsbüro ab, das neue Projekte für elektrische Züge auf ihren Zeichenbrettern zeichnete. Warum brauchen sie Konstrukteure? Sie essen nur umsonst Brot!

Und warum brauchen sie produktive Werkstätten? Die „effektiven Manager“ schöpften die Sahne von den Reparaturen ab. Und gleichzeitig haben sie, nachdem sie das Territorium des Werks auf Kosten der produktiven Werkstätten verkleinert hatten, es für Lager/Läden/Bäder mit Mädchen gemietet. Daran machten sie auch einen Gewinn. Und zwar einen kräftigen.

Und nun ist das Thema „Effizienz“ dieses Managements endgültig erschöpft. Die letzten kläglichen Reste des großen RVR sind vor kurzem bankrott gegangen.

Sie werden lachen, aber auf dem Territorium des modernen Lettland gibt es Züge, die die ältesten in ganz Europa und vielleicht auch in Asien sind. Das sind die RVR. Hundertfach geflickt/umgebaut, mit zehn Farbschichten an den Seiten, hergestellt in den 1970er Jahren. Und das von Gott gerettete Lettland veranstaltet jetzt einen „Wettbewerb“ für den Kauf von elektrischen Straßenbahnen aus dem Westen. Ein Land/eine Republik der UdSSR, das ehedem eine riesige spezialisierte Strassenbahnfabrik hatte

Ein umgekehrtes Beispiel. In Minsk gibt es ein solches Werk – „Belkommunmasch“. Das Gegenteil war der Fall. Unter der UdSSR beschäftigte sich dieses städtische Versorgungsunternehmen mit der laufenden Reparatur von Stadtbahnen/Trolleybussen. Es wechselte die Sitze aus, die von Hooligans aufgeschnitten worden waren, und ausgebrannte Glühbirnen in den Scheinwerfern … Und Ende der 1990er Jahre begann es mit der Produktion! Zuerst Trolleybusse, dann Straßenbahnen. Von einer gewöhnlichen Stadtwerkstatt ist diese Firma zu einem Hersteller geworden!

Jetzt wird ihre Ausrüstung bereits in 40 Städten Russlands und anderen Länder eingesetzt; ich selbst fuhr mit einem „Belkommunmasch“-Bus – einem guten Bus – nach St. Petersburg. Und es gibt keine anderen in Minsk/Gomel/Vitebsk. Ich habe keine anderen gesehen…##

Ich habe „Belkommunmash“ 4 Mal besucht. Das erste Mal Ende der 1990er Jahre und das letzte Mal Ende der 2010er Jahre. Ich habe dieses Unternehmen mit meinen eigenen Augen wachsen sehen. Mit Schwierigkeiten, angestrengt, aber wachsend… Nichts ist einfach in diesem Leben. Im modernen Leben, wenn Sie Kunde sind, werden Sie von allen Seiten geschmeichelt, zahlen Sie einfach das Geld. Wenn Sie ein Hersteller sind, wird es immer und überall den Wunsch geben, Sie zu vernichten.

Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse, belarussische Brüder.

Fortsetzung folgt. Als Nächstes werde ich Ihnen erzählen, wie das Staatliche Elektrotechnische Werk Riga und die Rigaer Busfabrik in Lettland vernichtet wurden. Zum Zwecke der Bildung…