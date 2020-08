Navalny wurde nicht vergiftet

von https://www.moonofalabama.org

Übersetzung LZ

Am Donnerstagmorgen erkrankte der russische rechtsextreme und rassistische Pöbelschinder Alexey Navalny auf einem Flug von Tomsk in Sibirien nach Moskau. Er fiel schließlich ins Koma. Das Flugzeug musste für einen Notstopp in Omsk umgeleitet werden. Navalny wurde in eine Klinik gebracht und an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Unterdessen behaupteten seine Sprecherinnen Kira Yarmysh ohne Beweise, dass Navalny vergiftet worden sei:

Yarmysh glaubt, dass Navalny, der vor dem Flug keine Symptome zeigte, „mit etwas vergiftet wurde, das in seinen Tee gemischt wurde“, da es „das einzige war, was er heute Morgen trank“. Mitten auf der Reise, schrieb sie später, begann er zu schwitzen, ging auf die Toilette und verlor anscheinend eine Zeit lang das Bewusstsein. Die RIA Novosti berichtete, dass Navalny während des Fluges weder etwas gegessen noch getrunken habe.

Die Ärzte auf der Intensivstation in Omsk hatten Schwierigkeiten, Navalny zu stabilisieren. Es wurden eine Reihe von Tests durchgeführt, aber es wurden keine Gifte gefunden. Gestern Abend hatte sich der Patient stabilisiert. Auf Wunsch seiner Familie wurde er nach Deutschland transportiert, wo er sich derzeit in Behandlung befindet.

Das Krankenhaus in Omsk teilte mit, dass Navalny eine schwere Hypoglykämie erlitten habe:

Der Chefarzt des Omsker Notfallkrankenhauses, Alexander Murachowski, sagte, der Zustand von Alexej Navalny sei durch einen starken Blutzuckerabfall verursacht worden.

Die Hypoglykämie wird auch als diabetischer Schock bezeichnet:

Wenn eine Person einen diabetischen Schock oder eine schwere Hypoglykämie erleidet, kann sie das Bewusstsein verlieren, Schwierigkeiten beim Sprechen haben und doppelt sehen. Eine frühzeitige Behandlung ist unerlässlich, da Blutzuckerspiegel, die zu lange niedrig bleiben, zu Krampfanfällen oder diabetischem Koma führen können.

Eine Hypoglykämie kann manchmal schnell eintreten und kann sogar auftreten, wenn eine Person ihren Diabetes-Behandlungsplan befolgt.

Ein diabetischer Schock tritt auf, wenn jemand mit Diabetes zu viel Insulin eingenommen oder zu wenig gegessen hat. Mein Vater hatte Diabetes, und ich habe gesehen, dass er dieses Problem mehrmals hatte. Er trug immer ein Stück Zucker bei sich, um ihn zu verwenden, sobald er die ersten Symptome spürte. Meine Mutter brachte mir die grundlegenden Erste-Hilfe-Massnahmen bei, die ich anwenden musste, wenn mein Vater sich nicht selbst helfen konnte. Glücklicherweise musste ich sie nie anwenden.

Es ist wichtig, dass die Maßnahmen sofort ergriffen werden. Ein verlängertes Koma kann zu Hirnschäden führen. Da Navalny in einem Flugzeug in der Luft war, dauerte es eine ganze Weile, bis er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Sein verlängertes Koma kann zusätzliche Schäden an seinem Körper verursacht haben.

Menschen mit Diabetes lernen in der Regel, wie sie ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren können. Ich habe keine Informationen darüber gefunden, dass Navalny tatsächlich an Diabetes leidet, aber das sagt nicht viel aus, da die Leute gewöhnlich nicht darüber sprechen. Mir ist kein Medikament oder Gift bekannt, das den Blutzuckerspiegel rasch senkt und heimlich angewendet werden kann. Es wäre auch dumm, so etwas bei einem Tötungsversuch einzusetzen, da die angegriffene Person einfach etwas essen muss, um die Wirkung zu negieren.

Die „westlichen“ Medien stürzten sich auf die Behauptung, „Navalny wurde vergiftet“, um den üblichen Müll auf Russland zu werfen. Sie behaupteten auch, dass Navalny der „Oppositionsführer“ in Russland sei, auch wenn er mit 2% in den Umfragen niedriger liegt als der Führer der kommunistischen Partei und mehrere andere echte Oppositionspolitiker. Navalny ist auch kein „Liberaler“. Er ist ein rechter Nationalist und Rassist, der Cechen und andere nicht-russische Menschen als Kakerlaken betrachtet, die getötet werden sollten (vid).

In einem Interview mit dem Guardian bestätigte Navalny diese Ansichten:

Vor einigen Jahren veröffentlichte [Navalny] eine Reihe beunruhigender Videos, darunter eines, in dem er als Zahnarzt verkleidet ist und sich darüber beschwert, dass Karies gesunde Zähne ruiniert, da Clips von Wanderarbeitern gezeigt werden. In einem anderen Video spricht er sich in einem Monolog, der Migranten mit Kakerlaken zu vergleichen scheint, für eine Lockerung der Waffenkontrollen aus.

Ich frage ihn, ob er diese Videos jetzt bedauert, und er entschuldigt sich nicht. Er sieht es als eine Stärke an, dass er sowohl mit Liberalen als auch mit Nationalisten sprechen kann. Aber Migranten mit Kakerlaken vergleichen? „Das war künstlerische Freiheit“, sagt er. Es gibt also überhaupt nichts von diesen Videos oder aus dieser Zeit, was er bedauert? „Nein“, sagt er noch einmal mit Nachdruck.

Die „westlichen“ Medien versuchen auch, die „Vergiftung“ von Nalvalny mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Verbindung zu bringen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Navalny stellt für Putin keine Gefahr dar und ist für ihn sogar nützlich, da er andere „Liberale“ mit unsinnigen Ideen beschäftigt.

In den letzten Jahren hat sich die Navalny durch die Aufdeckung von Korruptionsfällen einige Feinde gemacht. In seinem letzten ging es um den örtlichen Gouverneur von Tomsk. Das war auch der Grund, warum er dorthin geflogen war. Sollte Navaly Opfer eines Verbrechens werden, sollten die Verdächtigen dort gesucht werden.

