„Lassen Sie mich Ihnen zuerst mit den gelben Westen helfen“: Wie Lukaschenko auf das Vermittlungsangebot von Macron reagiert

von Irina Acheeva – https://sputniknews.com

Übersetzung LZ

Am 20. August rief der französische Präsident Emmanuel Macron die Europäische Union auf, bei der Aufnahme von Verhandlungen zwischen der belarussischen Regierung und der Opposition zu helfen und bei Bedarf als Vermittler auf Augenhöhe mit Russland und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu fungieren.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat auf das Angebot des französischen Präsidenten Emmanuel Macron reagiert, zwischen der Regierung von Belarus und der Opposition zu vermitteln. Lukaschenko sprach am Freitag vor den Arbeitern des Landwirtschaftskomplexes „Dzerzhinsky“.

„Macron erklärte, er wolle bei den Gesprächen in Belarus als Vermittler fungieren. Lassen Sie mich zuerst dorthin gehen und ein Vermittler zwischen den Gelben Westen und Macron sein. Die Situation dort ist… Gott bewahre. Den Terror, die Yellow Vests, das alles sieht er nicht„, sagte Lukaschenko laut einem auf Twitter veröffentlichten Video.

🔥Лукашенко ответил Макрону!

"Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном"

Спойлер: про США и Германию тоже сказал. pic.twitter.com/JJ9jrxTnGK — Никита (@CBl1qxJEkAI3vvj) August 21, 2020

Der belarussische Präsident fuhr fort und sagte, dass US-Außenminister Mike Pompeo, ein „großer Freund des belarussischen Volkes“, sich kürzlich zur Lage in Minsk geäußert habe.

„Lassen wir sie [ihre eigene Situation] zuerst regeln“, sagte Lukaschenko.

Er sagte weiter, Deutschland könne mit der Coronavirus-Pandemie nicht umgehen und betonte, dass das Ausland versuche, die Aufmerksamkeit von seinen eigenen Problemen auf Belarus abzulenken.

Macrons Angebot, zwischen der belarussischen Regierung und der Opposition zu vermitteln

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat angeboten, als Vermittler zwischen der belarussischen Regierung und der Opposition zu fungieren, wobei er hinzufügte, dass auch Russland und die OSZE einbezogen werden sollten.

„Die Europäische Union sollte die zahlreichen Menschen in Belarus unterstützen, die friedlich protestiert haben, um die Achtung ihrer Rechte und Freiheiten zu fordern. Es ist ein Dialog zwischen der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft notwendig. Dieser Dialog muss von den Belarussen selbst eingerichtet und geführt werden. Die EU kann diesen Dialog erforderlichenfalls durch das Engagement anderer Institutionen, insbesondere der OSZE sowie Russlands, erleichtern„, sagte Macron.

Landesweite Proteste brachen in Belarus nach den Präsidentschaftswahlen im August aus, bei denen der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko die sechste Amtszeit in Folge mit 80,1 Prozent der Stimmen gewann. Die Opposition focht das Ergebnis mit der Behauptung an, seine Hauptanwärterin Swetlana Tichanowskaja, die mit rund 10 Prozent den zweiten Platz belegte, sei die legitime Siegerin.

In den ersten Tagen der Kundgebungen setzten die Strafverfolgungsbehörden Tränengas, Wasserwerfer, Betäubungsgranaten und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein, was im Ausland ernste Bedenken auslöste.

Offiziellen Schätzungen zufolge wurden in den ersten Tagen der Unruhen mehr als 6.700 Menschen festgenommen. Viele von ihnen sind inzwischen wieder freigelassen worden. Hunderte weitere, darunter mehr als 150 Strafverfolgungsbeamte, wurden verletzt, und drei Demonstranten kamen ums Leben.

https://sputniknews.com/europe/202008211080238248-watch-lukashenko-respond-to-macrons-mediation-offer/