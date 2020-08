Lukaschenko bezeichnet das Programm der Opposition als völligen Reinfall

von https://eng.belta.by

Übersetzung LZ

Das Programm der Oppositionsgruppen, das prioritäre Maßnahmen für den Zeitraum bis 2021 und langfristige Maßnahmen für den Zeitraum bis 2030 auflistet, ist ein totaler Reinfall. Der belarussische Präsident Aleksandr Lukaschenko gab eine entsprechende Erklärung ab, als er am 18. August mit Mitgliedern des Sicherheitsrates von Belarus zusammentraf, wie BelTA erfahren hat.

Das Staatsoberhaupt beauftragte die Regierung und die Administration des Präsidenten von Belarus, das Dokument Punkt für Punkt zu analysieren und Informationen darüber vorzubereiten, welche Folgen die Umsetzung des Programms für das Land haben würde. „Die Regierung wird alle Materialien vorbereiten. Dann werden wir die Nation über die Folgen jedes Schrittes informieren“, sagte er.

Aleksandr Lukaschenko machte auch einige persönliche Bemerkungen zu den Zielen des Programms.

„Zum Beispiel der Rückzug aus dem Unionsstaat Weißrussland und Russland, der Eurasischen Wirtschaftsunion, der Zollunion (sie sind Analphabeten, die Zollunion wurde durch die Eurasische Wirtschaftsunion ersetzt) und anderen Integrationsverbänden, in denen Russland dominiert. Ich würde sagen, dass Russland in keinem dieser Gremien dominiert. Die Opposition sollte die Charta-Dokumente lesen. Diese Gremien treffen Entscheidungen im Konsens, und jedes Land hat eine Stimme„, sagte das Staatsoberhaupt.

Die Opposition schlägt auch die Einführung von Grenz- und Zollkontrollen an der belarussisch-russischen Grenze vor. „Mit anderen Worten, sie wollen eine vollwertige belarussisch-russische Grenze und alle damit verbundenen Konsequenzen„, stellte der Präsident fest.

„Der dritte Punkt ist, den Verkauf von Objekten der belarussischen Infrastruktur an russische Unternehmen zu verbieten. Ich frage mich, an welche Unternehmen sie dann verkauft werden können. Natürlich an westliche. Meine Position und unsere Position ist klar: Wir werden an niemanden etwas verkaufen. Genau so, wie es bisher war„, betonte Alexander Lukaschenko.

Aleksandr Lukaschenko sprach auch über die Klausel des Programms, die die Aufhebung der staatlichen Aufsicht durch die Massenmedien vorsieht. „Also ist die staatliche Aufsicht heute eine schlechte Sache. Aber ein Koordinierungsrat einiger Scharlatane wird derjenige sein, der die Massenmedien kontrolliert. So wie es in der Ukraine und in anderen Ländern gemacht wurde„, sagte der Präsident.

Außerdem schlägt die Opposition vor, die Ausstrahlung lettischer, litauischer, polnischer und ukrainischer Fernsehsender in Belarus zu ermöglichen. „Sie werden in Belarus senden. Während die Ausstrahlung russischer Fernsehkanäle verboten werden soll. Kein Kommentar„, bemerkte Aleksandr Lukaschenko.

Was militärische Angelegenheiten betrifft, so schlägt das Dokument vor, dass Belarus aus der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (CSTO) austreten sollte. Russische Militärstützpunkte – ein Kommunikationsknotenpunkt in Vileika und eine Radarstation in der Nähe von Baranowitschi – sollten geschlossen werden. Während der Konferenz wurde festgestellt, dass diese Einrichtungen nicht als Militärstützpunkte behandelt werden können. „Ich verstehe nicht, welche Bedrohung Militärstützpunkte für uns darstellen. Das sind nicht einmal Kampfeinheiten. 90% ihrer Mitarbeiter sind Weißrussen, die Gehälter beziehen“, sagte das Staatsoberhaupt. „Rückzug aus der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit… Ich gehe davon aus, dass die Tatsache, dass wir sowjetische, russische Waffen einsetzen, gefährlich ist. Wenn wir aus der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit austreten und diese antirussische Politik verfolgen, werden diese Waffen innerhalb eines Jahres ruiniert sein„, betonte Alexander Lukaschenko.

„Diese sowjetisch-russischen Waffen werden vollständig vernichtet werden. Um die belarussische Armee im Einklang mit den NATO-Standards aufzurüsten, werden enorme Investitionen erforderlich sein. Sie glauben, dass die NATO-Mitglieder das Geld geben werden. Niemand wird irgendetwas geben! Sie werden sich abmühen müssen. Es ist ihnen egal. Sie werden es später sehen„, bemerkte das Staatsoberhaupt.

„Dann ist da noch die Entwicklung, der breite Ausbau der Grenzinfrastruktur an der westlichen Grenze zur Europäischen Union. Sie haben gehört, dass sie beabsichtigen, die Grenze zu Russland zu schließen. Die Folgen sind nicht schwer vorherzusagen. Heute treiben wir Handel mit Russland. Sie wissen, was morgen passieren wird„, wies Alexander Lukaschenko darauf hin.

Aleksandr Lukaschenko sprach auch über die Einführung des so genannten schleichenden Verbots der russischen Sprache in Belarus. „Sie sprechen es nicht offen aus. Sie schlagen vor, die strafrechtliche Verantwortung für die Beleidigung der belarussischen Sprache einzuführen. Haben wir jemals unsere Muttersprache beleidigt? Das ist noch nie vorgekommen„, betonte das Staatsoberhaupt.

In der Frage der Sprache erwähnte Alexander Lukaschenko, dass die Opposition auch vorschlägt, die Armee auf die belarussische Sprache umzustellen. Der Unterricht in belarussischer Sprache von den Kindergärten bis zu den Universitäten sollte bis 2030 eingeführt werden. „Sie und ich haben uns entschieden. Wir haben das hinter uns und haben das Blatt gewendet. Wir haben entschieden, wie wir in Bezug auf die belarussische und die russische Sprache vorgehen werden. Sie sind Staatssprachen in Belarus“, bemerkte Alexander Lukaschenko. „Wir haben vereinbart, dass wir uns nicht weiter mit der Angelegenheit befassen werden. Fühlen Sie sich frei, jede Sprache zu sprechen, die Sie möchten. Englisch ist in Belarus nicht verboten und auch keine andere Sprache. Fühlen Sie sich frei, Chinesisch und Englisch zu studieren. Aber nein, sie mussten das Sprachproblem hochspielen!“

Aleksandr Lukaschenko wies darauf hin, dass es in einigen Ländern mehrere Staatssprachen gibt, darunter auch europäische. „Österreich spricht Deutsch. Und lebt ganz gut„, stellte er fest.

Die Wiederherstellung der belarussischen orthodoxen Kirche in Opposition zum belarussischen Exarchat des Moskauer Patriarchats ist ein weiterer Punkt des Oppositionsprogramms. „Wir sind immer stolz darauf gewesen, dass es in Belarus konfessionellen Frieden gibt, dass sich niemand in irgendwas einmischt. Sowohl orthodoxe als auch katholische Gläubige. Muslime, Juden und so weiter leben ein angenehmes Leben in Belarus. Die Opposition will einen interreligiösen Krieg und damit einen interethnischen Krieg beginnen. Alles, worauf wir immer stolz waren, wird abgelehnt und entehrt werden„, betonte Alexander Lukaschenko.

Endlich schlägt das Oppositionsprogramm vor, Anträge auf Mitgliedschaft Weißrusslands in der Europäischen Union und der NATO einzureichen. Das Staatsoberhaupt stellte fest, dass „die Demokratie in der Ukraine vor etwa zehn Jahren installiert wurde“, das Land aber noch kein NATO-Mitglied oder Mitglied der Europäischen Union geworden sei. „Außerdem freut sich niemand auf deren Mitgliedschaft. Niemand wird sich auf die Mitgliedschaft von Belarus freuen. Wir werden unser Land einfach so zerstören“, ist der belarussische Staatschef überzeugt.

Aleksandr Lukaschenko wies darauf hin, dass die amerikanischen Massenmedien kürzlich eine Theorie der Vereinigung der drei Meere entwickelt haben: „die Ostsee, das Schwarze Meer und das Adriatische Meer. Darin gibt es kein Russland, kein Serbien. Aber es gibt Weißrussland. Wir sind der Union bereits beigetreten„.

„Lassen Sie mich noch einmal betonen: Wir werden diese Angelegenheiten umgehend analysieren und die Nation über die Konsequenzen solcher Vorgehensweisen informieren. Aber heute können Sie sehen, wie gut das, was sie im Land zu verändern versuchen, koordiniert wird. Neuwahlen, Chaos und so weiter, Streiks in den Betrieben. Sie haben begonnen, Familien von Beamten, Militär, Polizei, Massenmedien zu bedrohen. Wir können all das sehen. Wir beruhigen uns nicht„, schloss der Präsident.

https://eng.belta.by/president/view/lukashenko-slams-oppositions-program-as-total-failure-132669-2020/