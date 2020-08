Türkei von Bank runs betroffen, Währungspanik, da Einheimische ihre Autos und Häuser verkaufen, um Gold zu kaufen, während die Lira implodiert

von Tyler Durden – https://www.zerohedge.com

Für die türkischen Bürger, deren Kaufkraft um mehr als die Hälfte geschrumpft ist, waren es miserable fünf Jahre, und es wird immer schlimmer.

Die türkische Lira ist gegenüber dem Dollar und den meisten Industriewährungen von 3 TRY pro Dollar auf ein Rekordtief von 7,37 gefallen, nachdem ein kurzer und tapferer Versuch von Erdogan (der jetzt de facto Chef der türkischen Zentralbank ist), eine Schattenkapitalkontrolle durchzusetzen, Ende Juli kläglich scheiterte, und nicht einmal eine drakonische Erhöhung der Tagesgeldsätze über 1000% letzte Woche (um die Shorts zu zerschlagen) konnte einen Absturz der Lira auf ein neues Allzeittief verhindern.

Während ihre Währung implodiert (in einer Nation, die von Tag zu Tag mehr zu einem Bananenstaat wird, während Erdogan die Übernahme aller Regierungsinstitutionen festigt und dabei alle potenziellen ausländischen Investoren ausschaltet), werden die Türken durch einige der strengsten Kapitalkontrollen der Welt von materiellen Dollarkäufen zur Absicherung des Zusammenbruchs ihrer einheimischen Währung abgehalten, so dass ihnen nur noch eine Option bleibt.

Wie Reuters berichtet, folgte Hasan Ayhan letzte Woche den Anweisungen seiner Frau und nahm ihre Ersparnisse, um Gold auf dem Großen Basar in Istanbul zu kaufen, als die Türken innerhalb von nur zwei Wochen Goldbarren im Wert von 7 Milliarden Dollar erwarben, während ihre Währung in Flammen aufging.

Der pensionierte Polizeibeamte, der von lebhaften Erinnerungen an die Währungskrise von 2018 heimgesucht wurde, als die Lira praktisch über Nacht 30% ihres Wertes verlor, gehörte zu denen, die auf Nummer sicher gingen, als er sich in der Warteschlange auf dem weitläufigen überdachten Markt der Stadt anstellte, wo auf einem Bildschirm der Goldpreis innerhalb von nur 10 Minuten um eine Türkische Lira (0,1366 Dollar) stieg.

Darüber hinaus scheint es nun so, als ob die Einheimischen Gold dem Dollar vorziehen, vielleicht weil der Dollar in den letzten Wochen auch gegenüber Gold gefallen ist, was auf die offenkundigen Versuche der US-Notenbank zurückzuführen ist, den Dollar zu entwerten.

„Ich denke, es ist im Moment die beste Investition, also habe ich meine Dollar umgetauscht, um Gold zu kaufen“, sagte der 57-Jährige und fügte hinzu: „Vielleicht ziehe ich meine Lira zurück und kaufe damit auch Gold, aber ich habe Angst, wegen des Coronavirus jetzt zur Bank zu gehen.

Nun, Hasan, für die Menschen in der Türkei ist es die beste Investition, aber es besteht eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass Erdo eine Anweisung ausgibt und es für jeden in der Türkei illegal macht, Gold zu besitzen, so dass Sie und Ihre Landsleute in den kommenden Wochen eine Reihe von unglücklichen Bootsunfällen erleben werden.

Auf jeden Fall erreichte die Lira am Tag nach dem Kauf seines Goldes durch Ayhan am 6. August einen historischen Tiefststand und ist weiter gefallen, was die Besorgnis offenbart, dass die Reserven der Türkei durch die Marktinterventionen erschöpft sind, die Anzeichen für ein Versiegen zeigen, selbst als die Zentralbank und der Präsident die lokalen Medien mit gefälschten Nachrichten über die Währungsstabilität überschwemmen und die Einheimischen drängen, ihr Geld in Lira zu behalten.

Nur dieses Mal klappt es nicht: Die Türken haben Gold traditionell als Sparguthaben verwendet, und es könnten bis zu 5.000 Tonnen davon „unter Matratzen“ liegen, wobei nach dem jüngsten Kaufrausch noch mehr hinzukommen könnten, sagte Mehmet Ali Yildirimturk, stellvertretender Leiter eines Istanbuler Goldhändlerverbandes.

Und obwohl Gold noch nie teurer war – weder in Lira noch in Dollar – sagten die Verkäufer auf dem Großen Basar von Istanbul, dass fast niemand kommt, um seinen Goldschmuck zu verkaufen. Es gibt nur Käufer.

„Ich habe mit Hunderten von Menschen gesprochen, die darüber nachdenken, ihre Autos oder Häuser zu verkaufen, um in Gold zu investieren„, sagte Gunay Gunes, dessen Geschäft sich in der Nähe des Markteingangs befindet.

Um die jüngste Goldkaufwut in den Kontext zu stellen: Allein in den letzten drei Wochen, als der Verkauf die in Lire gehaltenen lokalen Bestände an Hard Assets wie Dollar und Gold um 15 Milliarden Dollar auf den Rekordwert von fast 220 Milliarden Dollar hob, wurden die Versuche der Zentralbank, den Währungsverfall aufzuhalten, zum Gespött gemacht.



Zwar hat das Dumping der Lira in dieser Woche etwas nachgelassen, als die Lira gegenüber dem Dollar um 7,3 pendelte, doch gehört sie nach wie vor zu den schlechtesten Werten der Schwellenländer in diesem Jahr. Die Nachfrage schwächte sich ab, da die Türken während einer Periode von März bis Mai, in der eine Sperre verhängt wurde und die Lira ihren letzten Tiefststand erreichte, laut den Banknotendaten der Zentralbank etwa 2 Milliarden Dollar an harten ausländischen Barmitteln von ihren Banken abhoben. Seitdem haben die anhaltenden Restriktionen die Abhebung ausländischer Währungen noch schwieriger gemacht.

Unterdessen erwarten die Einheimischen einen erneuten Anstieg der Verkäufe in der Lira. Wenn Ankara das Vertrauen in die Währung, die in diesem Jahr um fast 20% gefallen ist, nicht stärken kann, drohen nach Ansicht von Analysten die Inflation und sogar eine Zahlungsbilanzkrise, die die Auswirkungen der Coronavirus-Krise noch verschärfen wird. Außerdem garantiert sie eine noch größere Schwäche der Lira und noch mehr Käufe von Gold.

Unnötig zu sagen, dass es angesichts der Tatsache, dass ausländische Investoren nur noch einen geringen Anteil an türkischen Vermögenswerten haben, nachdem der autoritäre Ansatz der Regierung viele von ihnen verscheucht hat, für Präsident Tayyip Erdogan von entscheidender Bedeutung ist, die Türken und die lokalen Unternehmen davon zu überzeugen, sich nicht länger der vermeintlichen Stabilität von Dollar und Gold zuzuwenden. Ein Blick auf die obige Grafik lässt vermuten, dass das nicht funktioniert.

Finanzminister Berat Albayrak – der zufällig Erdogans Schwiegersohn ist – sagte am Mittwoch, die Wettbewerbsfähigkeit der Lira sei wichtiger als die Volatilität des Wechselkurses. Die Zentralbank hat sich effektiv lokale Dollar-Liquidität geliehen, um ihre Devisenmarktinterventionen anzuheizen, die die Lira stabilisieren sollen, so die Daten und Berechnungen von Händlern und Ökonomen.

Über türkische Staatsbanken, die zusammen eine „Short“-Devisenposition von 12 Milliarden Dollar aufweisen, hat die Zentralbank seit dem letzten Jahr mehr als 110 Milliarden Dollar verkauft, wie die Daten von Reuters zeigen. Im Gegenzug ist der Brutto-Devisenpuffer der Bank in diesem Jahr um fast die Hälfte auf unter 47 Milliarden Dollar gesunken, den niedrigsten Stand seit 14 Jahren.

Während die CBRT den Einbruch der Reserven heruntergespielt hat, indem sie die „Fluktuation“ in stressigen Zeiten mit dem Einläuten des Finanzministeriums als „Fluktuation“ bezeichnete, um zu sagen, dass die Bank manchmal eingreift, um die Währung zu stabilisieren, sagen Rating-Agenturen und Investoren, dass Ankara entscheidende Schritte wie eine Zinserhöhung unternehmen sollte, um die Reserven wieder aufzubauen und das Vertrauen wiederherzustellen. Andernfalls könnten steigende Leistungsbilanzdefizite und ein möglicher Schuldenausfall den ehemals soliden Ruf des Landes hinsichtlich der Erfüllung ausländischer Verpflichtungen trüben.

Und, wie Reuters feststellt, werden diese Schuldenrückzahlungen im Oktober ansteigen, aber die Einheimischen warten nicht die zwei Monate ab, um zu sehen, wie sich die gegenwärtige Krise entwickelt.

„Die Einheimischen wollen die türkische Lira nicht behalten, sie haben Dollars getauscht und Gold gekauft. Das haben die Türken in der Vergangenheit so gut wie nie getan„, sagte Shamaila Khan, die in New York ansässige Leiterin der EM-Schuldenstrategie bei AllianceBernstein. „Deshalb brauchen Sie eine proaktive Politik, denn wenn Sie in ein Stadium kommen, in dem die Einheimischen nicht bereit sind, ihr Geld auf der Bank zu lassen, dann steuern Sie auf eine Zahlungsbilanzkrise zu. Dann werden die Alarmglocken zu läuten beginnen.“

Um den Ansturm auf die Banken zu stoppen, haben einige Banken diese Woche Gebühren für Abhebungen erhoben, während die Zentralbank die billigen Kreditkanäle, die sie zur Linderung des Coronavirus-Fallout eröffnet hatte, gemindert hat. Doch während die Lira-Einlagen jetzt mehr als den Leitzins von 8,25% ausmachen, ist ihre reale Rendite bei einer Inflation von 11,8% negativ.

Vielleicht wird die Erdoganomik, bei der der vom Präsidenten beauftragte Präsident entgegen allen Normen und Regeln der Wirtschaft die hohe Inflation mit niedrigeren Zinsen „bekämpfte“, am Ende die Türkei zerstören, wie so viele erwartet hatten.

Oder vielleicht auch nicht: Händler sagen, dass die Schließung der Hintertür 11,25% erreichen müsse, um die Lira zu stabilisieren, deren Wert sich seit Anfang 2018 fast halbiert hat, und säen damit die Angst vor dem gesunkenen Lebensstandard in einem Land, das an freien Handel und Reiseverkehr gewöhnt ist; dennoch ist Erdogan entschieden gegen höhere Zinssätze, die angeblich die Wirtschaft ausbremsen, so dass das Ergebnis stattdessen die Zerstörung der Währung ist, denn letztendlich kann man wirtschaftlichen Wohlstand nicht einfach „verordnen“.

Währenddessen zeigen sich für Erdogan keine Anzeichen für einen Aufschwung, und am Montag sagte er, er hoffe, dass die Marktzinsen „so Gott will“ weiter sinken würden.

Aber Firmen wie System Denim, das einige Materialien importiert und Kleidung für ausländische

Firmen wie Zara und Diesel herstellt, spüren den Druck steigender Investitionskosten. Eigentümer Seref Fayat sagte, er habe kürzlich seine 4%-Euro-Darlehen zu 10% in Lira umgewandelt.

„Es besteht keine Notwendigkeit, zusätzliche Wechselkursrisiken einzugehen“, sagte er. „Jetzt zahle ich einen höheren Zinssatz, aber zumindest kann ich nach vorne schauen.

