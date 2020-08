Belarus – Diese farbige Revolution ist bereits tot. Der Unionsstaat hat sie getötet.

von https://www.moonofalabama.org

Übersetzung LZ

Der Versuch einer farbigen Revolution in Belarus, den wir im Juni vorhergesagt hatten, hat sich in der letzten Woche entwickelt. Aber die heutigen Ereignisse sagen uns, dass sie bald vorbei sein wird.

Während Präsident Alexander Lukaschenko behauptete, bei der Wahl am vergangenen Sonntag 80 % der Stimmen gewonnen zu haben, behauptete die „westliche“ Kandidatin Swetlana Tichanowskaja, sie habe gewonnen. (Während die 80% sicherlich zu hoch sind, ist es höchstwahrscheinlich, dass Lukaschenko der wirkliche Gewinner war). Es kam zu Protesten und Unruhen. Am Dienstag wurde Tichanowskaja unmissverständlich aufgefordert, das Land zu verlassen. Sie landete in Litauen.

Während der Woche wurden mehrere nächtliche Unruhen von der Polizei beendet. Mehrere Demonstranten wurden „aufgemischt“. Videos von diesen Vorfällen wurden von den üblichen „westlichen Journalisten“ als Beispiel für ungewöhnliche Polizeibrutalität benutzt. Es ist, als hätte keiner dieser Reichsschreiber jemals beobachtet, wie die „westliche“ Polizei reagiert, wenn Flaschen und Feuerwerkskörper auf sie geworfen werden.

In einem Interview mit Strana.ua erläuterten zwei Mitarbeiter des belarussischen Innenministeriums ihre Sicht der Situation (bearbeitete Maschinenübersetzung):

„Das Kommando hat das Personal wiederholt darüber informiert, dass ausländische Provokateure Ausschreitungen vorbereiten. Es handelt sich um Amerika, Polen, die baltischen Staaten und die Ukraine. Russland braucht auch in Weißrussland keinen starken Präsidenten; sie wollen ihren eigenen Mann anstelle von Lukaschenko einsetzen. So kam es, dass Belarus für alle seine Nachbarn wie ein Knochen im Hals geworden ist. Sie mögen Lukaschenko nicht, weil er keine westlichen oder russischen Oligarchen ins Land lässt. Ja, und den Einheimischen ist es nicht erlaubt, den Kopf zu heben. Dafür mögen ihn nicht alle, und das trübt das Wasser.“

„Haben Sie gesehen, wer während der heißen Phase der Unruhen am Montag vor uns stand? Das sind reiche Stadtkinder, die Kinder reicher Eltern, die die Nase voll haben vom gut genährten Leben. Das sind die Jungen, junge Leute, die ihr Ufer verloren haben, die überhaupt nicht verstehen, was sie wollen. Die meisten meiner Kollegen sind Jungs aus den Dörfern. Und sie erinnern sich daran, wie ihre Eltern in den 90er Jahren eine schwere Zeit hatten, bis Luka kam und das Chaos beendete. Jetzt leben wir nicht reich, aber wir sind nicht arm. Aber viele wissen das nicht zu schätzen„.

Jedenfalls wurde der Polizei gesagt, sie solle sich zurückhalten. Das gefiel ihnen nicht (bearbeitete Maschinenübersetzung): „Niemand will so zerrissen werden wie der Berkut in der Ukraine. Wir erinnern uns an sein Schicksal. Wir haben einen Befehl, wir führen ihn aus. Alle unsere Leute verstehen, dass, wenn diese reichen Kinder und ihre Herren an die Macht kommen, wir an Stangen hängen werden. Man wirft uns vor, Menschen zu schlagen. Sie haben keine Menschen geschlagen, sondern den Befehl ausgeführt, sagten ihnen die Kommandeure im Voraus – sie sollten hart handeln. Wir haben gearbeitet„.

Berkut war die ukrainische Polizei, die fälschlicherweise beschuldigt wurde, während des Maidan-Putsches 2014 auf Demonstranten geschossen zu haben, und die danach demontiert wurde.

Es scheint nicht viele reiche Stadtkinder in Minsk zu geben. Während der ganzen Woche waren die Protestgruppen in Belarus eher klein. Die „westlichen“ Medien drängten auf hohe Zahlen und sprachen von landesweiten Protesten, als zwanzig Frauen auf einem Bürgersteig in Minsk standen. Fotos können in solchen Situationen die wahre Geschichte erzählen. Einige Beobachter waren sehr aufgeregt, als etwa 200 Mitarbeiter des MTZ Minsker Traktorenwerks einen kurzen Arbeitsniedergang veranstalteten. Aber das MTZ Minsker Traktorenwerk hat 17.000 Beschäftigte.

Das nachstehende Foto wurde heute gegen Mittag Ortszeit aufgenommen und veröffentlicht. Dies sollte heute der zentrale Protest in Minsk sein. An einem Samstagmorgen kamen bei hervorragendem Wetter nur etwa 2.000 Menschen heraus. Minsk hat etwa 2 Millionen Einwohner. Die „reichen Stadtkinder“ kamen. Und nur wenige darüber hinaus.



Nexta ist übrigens der zentrale Kommunikationskanal, der bei diesem Versuch einer farbigen Revolution genutzt wird. Am Dienstag gab ein weiterer Bericht von Stana.ua einige Details über seine Funktionsweise bekannt (editierte maschinelle Übersetzung):

„Der Hauptlieferant von Nachrichten aus den Straßen von Minsk und anderen Städten von Belarus ist der Kanal Nexta Live. Heute hat er die Grenze von einer Million Abonnenten überschritten, obwohl er erst vor einem Tag, als die Zusammenstöße auf den Straßen der Hauptstadt begannen, weithin zitiert wurde.

Er hat einen Schwesterkanal Nexta – mit einer halben Million Abonnenten. Beide Seiten leiten hauptsächlich Nachrichten an den jeweils anderen weiter. Der wichtigste ist jedoch der Kanal mit dem Live-Präfix im Namen. Dort erscheinen die operativsten Videos aus der Szene.

Und vor allem werden dort die Pläne für einen Protest veröffentlicht – wann und wo man sich zu einer Kundgebung versammelt, wann man einen Streik beginnt und so weiter.

Rund um die Uhr und insbesondere bei nächtlichen Kundgebungen der Opposition wird für dieses Publikum mit einer Geschwindigkeit von mehreren Nachrichten pro Minute aktualisiert. Die meisten davon sind exklusive Videos und Fotos direkt von den Brutstätten der Proteste.

Zusätzlich zu den Videos koordiniert der Sender ständig die Aktionen der Demonstranten. Sie werden über die Bewegungen der Bereitschaftspolizei informiert, und den Sympathisanten wird erklärt, wie sie den Demonstranten Unterschlupf gewähren können.

Eine weitere Funktion des Kanals sind ständige Aufrufe, nach draußen zu gehen und zu Angriffen auf Polizeibeamte zu ermutigen.

Gleich am ersten Tag der Proteste wurde Nexta mit der freudigen Botschaft „Die Menschen schlagen auf die Bereitschaftspolizei ein“ aufgemacht, als ob die Gesetzeshüter keine Menschen wären.“

Nexta wird von anti-Lukaschenko pro-westlichen „Aktivisten“ in Polen angeführt. Der Chefredakteur ist ein gewisser Roman Protasewitsch. Er war zuvor Journalist für das polnisch-litauisch finanzierte Euroradio sowie für Radio Liberty der CIA. Nexta wurde von Stepan Putila gegründet, der zuvor für den polnisch-weißrussischen Sender Belsat arbeitete, der seinen Sitz in Warschau hat und vom polnischen Außenministerium finanziert wird. Beide leben derzeit in Warschau.

Da diese Medien 24 x 7 frische Videos produzieren und viele Online-Beiträge veröffentlichen, muss hinter Nexta sowohl in Polen als auch vor Ort in Belarus eine beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern stehen. Dies ist sicherlich keine billige Operation, und sie hat mit Sicherheit nationalstaatliche Unterstützung. Obamas stellvertretender nationaler Sicherheitsberater ließ wenig Zweifel daran, wer hinter diesem Spiel steckt.

„Ben Rhodes @brhodes – 4:11 UTC – 11 Aug 2020

Die Amerikaner müssen erkennen, dass der

Kampf gegen Lukaschenko in Belarus unser Kampf ist. Er ist Teil desselben Trends, der in den USA, Russland, der Türkei, Ungarn, Hongkong, Brasilien, Israel, Ägypten, den Philippinen, Simbabwe und anderen Ländern wütete. Wir brauchen nachhaltige Solidarität als Antwort“

Weder die EU noch die USA haben den Wahlsieg Lukaschenkos anerkannt. Beide wollen ihn eindeutig aus dem Amt haben. Es gibt Gespräche über Sanktionen.

Sogar russische Medien haben sich gegen ihn ausgesprochen:

„Steve Rosenberg @BBCSteveR – 6:47 UTC – 15. August 2020

Nach den russischen Medien heute Morgen zu urteilen, sieht es für Alexander Lukaschenko nicht gut aus:

– „Die Frage ist nicht mehr, ob er geht, sondern wann.

– „Lukaschenkos Alptraum wird Wirklichkeit“

– „Schwer zu erkennen, wie er die Ereignisse zu seinen Gunsten wenden kann“

Das läuft nicht gut für Lukaschenko. Er könnte die Proteste beenden, aber er weiß, dass das Spiel dann eskalieren und nicht gut enden würde. Er braucht eindeutig Hilfe. Der russische Präsident Putin und der chinesische Präsident Xi hatten ihm zwar beide gratuliert, aber keiner von beiden hat großes Interesse daran, ihn im Amt zu halten.

Was könnte er anbieten?

Die ukrainische Operation, eine „russische Staatsstreich“-Drohung in Belarus vorzutäuschen, indem 32 ehemalige Wagner-Kämpfer ins Land gelockt wurden, war gescheitert. Aber die Männer waren immer noch in Weissrussland inhaftiert.

Gestern wurden sie mit einem Sonderflug der belarussischen Luftwaffe nach Hause geflogen. Damit war die Atmosphäre für Gespräche mit Russland frei.

Am frühen Morgen unternahm Lukaschenko den nächsten Schritt. Er warnte öffentlich davor, dass eine Gefahr für Belarus auch eine Gefahr für Russland sein würde:

„Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte am Samstag, er wolle mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen, und warnte, dass Straßenproteste nicht nur eine Gefahr für Belarus seien.

„Es ist notwendig, Putin zu kontaktieren, damit ich jetzt mit ihm sprechen kann, denn es ist nicht mehr nur eine Bedrohung für Belarus“, sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta.

„Belarus heute zu verteidigen ist nicht weniger als unseren gesamten Raum, den Unionsstaat, zu verteidigen und ein Beispiel für andere zu sein … Diejenigen, die durch die Straßen streifen, die meisten von ihnen verstehen das nicht“.

Das Codewort in der öffentlichen Botschaft war „der Unionsstaat“. Als ich diese Worte las, schmunzelte ich. Lukaschenko hasst die Idee des Unionsstaates. Heute hat er sie betont. Dies war ein Geschäftsangebot.

1999 unterzeichneten Russland und Belarus einen Vertrag, um aus Russland und Belarus einen Unionsstaat zu bilden. Er sollte die Freizügigkeit, eine gemeinsame Verteidigung und wirtschaftliche Integration sowie ein Unionsparlament umfassen. Doch seither hat Lukaschenko in dieser Frage nur schleppend agiert. Ende letzten Jahres drängte Putin ihn erneut dazu, das Abkommen endlich umzusetzen. Als Lukaschenko dies zurückwies, hat Putin die wirtschaftliche Lebensader des Landes von Russland abgeschnitten. Weißrussland erhielt kein subventioniertes russisches Öl mehr, das es raffinieren und zu Marktpreisen in den „Westen“ verkaufen konnte. Lukaschenko versuchte dann, sich mit dem „Westen“ zu versöhnen. Er kaufte US-amerikanisches Frackingöl. Der US-Außenminister Mike Pompeo kam nach Minsk. Im März eröffneten die USA ihre Botschaft in Belarus wieder.

Aber jetzt versucht der „Westen“, mit dem Lukaschenko zu verhätscheln versucht hatte, ihn umzubringen. Jede US-Botschaft ist auch ein Stützpunkt des US-Regimewechsels. Ohne eine wäre er besser dran gewesen.

Da er das Ziel einer laufenden, von den USA geführten Operation zum Regimewechsel war, und da wirtschaftlicher Druck direkt vor Ort war, brauchte Lukaschenko offensichtlich Hilfe. Heute wurde er schließlich schlau und kapitulierte in der Frage des Unionsstaates vor Moskau.

Es dauerte nicht lange, bis Putin reagierte. Etwa 6 Stunden nach dem oben genannten Reuters-Bericht veröffentlichte der Kreml eine Notiz über ein Telefongespräch mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko (Hervorhebung hinzugefügt):

„Wladimir Putin führte auf Initiative der belarussischen Seite ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Republik Belarus Alexander Lukaschenko.

Alexander Lukaschenko informierte Wladimir Putin über die Entwicklungen nach den Präsidentschaftswahlen in Belarus. Beide Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass alle bestehenden Probleme bald gelöst werden können. Vor allem gilt es zu verhindern, dass destruktive Kräfte diese Probleme nutzen, um den gegenseitig vorteilhaften Beziehungen der beiden Länder innerhalb des Unionsstaates Schaden zuzufügen.

Im Zusammenhang mit der Rückkehr von 32 Personen, die zuvor in Belarus inhaftiert waren, nach Russland wurde eine enge Zusammenarbeit der zuständigen Behörden in dieser Hinsicht positiv bewertet.

Sie einigten sich auch auf weitere regelmäßige Kontakte auf verschiedenen Ebenen und bekräftigten ihr Engagement für die Stärkung der alliierten Beziehungen, was den Kerninteressen der brüderlichen Nationen Rußland und Belarus voll und ganz entspricht.“

Mir scheint mir, dass Putin den Deal akzeptiert hat. Lukaschenko und seine Polizei werden nicht an einem Laternenmast hängen. Russland wird sich um das Problem kümmern, und der Unionsstaat wird endlich gegründet werden.

Das bedeutet nicht, dass der Versuch einer farbigen Revolution vorbei ist. Die USA und ihr Lakai Polen werden nicht einfach einpacken und verschwinden. Aber mit der vollen Unterstützung Russlands kann Lukaschenko die notwendigen Schritte unternehmen, um die Unruhen zu beenden.

Diese Ankündigung sagt der NATO, dass es vorbei ist:

„Steve Rosenberg @BBCSteveR – 17:23 UTC – 15 Aug 2020

Lukaschenko verrät Einzelheiten eines Telefongesprächs mit Putin: „Wir haben ein Abkommen mit Russland über kollektive Sicherheit … und wir haben vereinbart: Wenn wir darum bitten, wird uns umfassende Unterstützung zur Gewährleistung der Sicherheit in Weißrussland gewährt.“

Das ist die Unterstützung, die gebraucht wurde. Alle Hoffnungen der USA und der NATO, Weißrussland irgendwie unter ihre Kontrolle zu bekommen, sind gerade zu Ende gegangen.

Lukaschenko sollte jetzt damit beginnen, die 34 Projekte und Organisationen einzustellen, die die amerikanische Nationalstiftung für Demokratie in

seinem Land finanziert. Die an diesen Projekten beteiligten Personen, wahrscheinlich viele der randalierenden „reichen Kinder“, sollten unter Beobachtung gehalten werden.

Vorerst geht es vor allem darum, die Lage vor Ort zu stabilisieren. Russland als Supermacht hat sicherlich Mittel und Wege, um dabei zu helfen. Belarus steht jetzt unter seinem vollen Schutz.

In einem Jahr, wenn der Unionsstaat endlich gegründet ist, kann Lukaschenko wegen Gesundheitsfragen zurücktreten und sich zur Ruhe setzen. Dann können neue kompetitive Wahlen abgehalten werden.

