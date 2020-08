Putin und Russland befinden sich in Belarus in einer sehr ernsten Krise

von Saker – http://www.informationclearinghouse.info

Übersetzung LZ

Einige meiner langjährigen Leser haben vielleicht bemerkt, dass ich selten (wenn überhaupt!) über Belarus oder Präsident Lukaschenko geschrieben habe. Wie immer beim Blog gibt es immer einen Grund, warum ich etwas erwähne, und nicht weniger einen Grund, warum ich etwas nicht erwähne. Im Falle von Belarus oder Lukaschenko war mein Grund, nicht über sie zu schreiben, genau derselbe, warum ich vor 2013 nie über die Ukraine geschrieben habe: Ich war sowohl uninspiriert als auch meist angewidert von dem, was ich dort sah. Und ich fühlte mich nicht stark genug, um darüber zu schreiben. Das änderte sich für die Ukraine mit der Euromaidan.

Jetzt zwingen mich die Ereignisse in Belarus dazu, dieses sehr unangenehme Thema anzusprechen: Belarus befindet sich in einer komplexen und gefährlichen Krise, die durchaus zu einer größeren Krise innerhalb von Belarus und sogar zu einem Verlust der Souveränität führen könnte. Doch bevor wir uns mit dem Geschehenen befassen, möchte ich zunächst einen kurzen „Mini-Primer“ über Belarus geben. Hier kommt, was meiner Meinung nach jeder über dieses Land wissen sollte:

Belarus ist eine völlig künstliche Schöpfung, noch künstlicher als die Ukraine. Zumindest in der Ukraine gab es „Westler“ (Galicier), die wirklich überhaupt keine Russen waren (man kann sie sich als die „echten Ukrainer“ vorstellen, wenn man will) und deren Hass auf alles Russische genauso tollwütig war wie der der Interahamwe von Ruanda. Es gibt keine sinnvolle Entsprechung zu den Banderiten in Belarus.

von Ruanda. Es gibt keine sinnvolle Entsprechung zu den Banderiten in Belarus. Lukaschenko war nicht pro-russischer als Janukowitsch. Das ist entscheidend. Lukaschenko war immer pro-Lukaschenko, nicht pro-Russland. Sowohl der Westen als auch Lukaschenko sagen gern, dass Belarus der einzige echte russische Verbündete ist. Das ist falsch. Technisch gesehen sind Russland und Belarus supranationale Unionsstaaten. Es stimmt jedoch, dass Lukaschenko versucht hat, die historische Identität zwischen dem russischen und dem belarussischen Volk zu nutzen, um von Russland immer und immer und immer wieder zu fordern, ihm zu helfen. Und bis vor kurzem tat Russland dies auch.

Als Land ist Weißrussland ein quasi perfekter Polizeistaat mit einem äußerst kompetenten und gefürchteten KGB (ja, in Weißrussland haben sie den Namen beibehalten), der alles und jeden kontrolliert. Dies ist auch aus Gründen, die ich im Folgenden erläutern werde, von entscheidender Bedeutung.

Der Kreml wollte stets eine Wiedervereinigung mit Weißrussland fördern, aber dieser Prozess wurde aufgrund regelmäßiger Probleme und sogar Krisen zwischen Moskau und Minsk nie ganz abgeschlossen. Russland schüttete immense Geldsummen aus, um die belarussische Gesellschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren.

Schließlich ist Belarus wirklich ein armes Land mit sehr begrenzten Ressourcen. Für Russland ist Belarus jedoch ein entscheidender militärischer Verbündeter, der in den russischen Verteidigungsplänen eine zentrale Rolle spielt. Wenn es den USA und der NATO gelingt, die Kontrolle über das Land zu übernehmen, wird dies eine große strategische Bedrohung für die russische Sicherheit darstellen.

Dies sind nur einige wenige Anhaltspunkte, um Belarus mit der Ukraine zu vergleichen und gegenüberzustellen.

Lassen Sie mich nun zusammenfassen, was gerade passiert ist.

Die belarussischen Behörden haben erklärt, dass „Hunderte“ Männer (angeblich Russen) mit ruchlosen Absichten nach Belarus geschickt worden sind. Lukaschenko hat inzwischen offiziell bestätigt, dass er diese Information von der ukrainischen SBU erhalten hat. Die Männer selbst wurden als Terroristen, Aufständische, Mitglieder der „Wagner“-PMC, Subversive usw. beschrieben, und ihre Ziele wurden so beschrieben, dass sie Lukaschenko töten, einen neuen „Maidan“ in Belarus auslösen, Chaos schaffen usw.

Ehrlich gesagt haben die belarussischen Behörden ihre Geschichte nie richtig erzählt, und offen gesagt macht das, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Unterschied. Hier sind zwei Dinge, die ich für unbestreitbar halte:

1. Russland würde niemals auch nur erwägen, Gewalt oder illegale verdeckte Operationen gegen Lukaschenko und/oder Belarus anzuwenden.

2. Der belarussische KGB weiß alles Wichtige, was in Belarus passiert

Ich würde sogar behaupten, dass Argument Nr. 2 das Argument Nr. 1 sehr unterstützt.

Wie dem auch sei, es schien, dass eine Gruppe russischer Sicherheitsleute von einer belarussischen Firma rekrutiert worden war, um in verschiedenen Ländern (oft werden Sudan und Venezuela genannt) für die Sicherheit zu sorgen. Sie reisten nach Belarus und planten, von Minsk aus zu ihrem endgültigen Zielort zu fliegen. Sie hatten offensichtlich absichtlich Verspätung, dann verpassten sie ihren Flug und wurden angewiesen, sich in einem Hotel in der Nähe der Residenz von Lukaschenko auszuruhen. Mitten in der Nacht rückte ein KGB-Squat-Team mit Blendgranaten und gezogenen Gewehren an und nahm alle brutal fest, obwohl keiner der schlafenden Russen Widerstand leistete. Es wurden keinerlei Waffen gefunden, auch keine Beweise für irgendwelche verdeckten Pläne, aber die Behörden erklärten, da diese Männer weder tranken noch Kellnerinnen belästigten und da sie unter sich blieben, sei dies ein klarer Beweis dafür, dass sie sich in geheimer Mission befanden (ich scherze nicht!).

All dies ist absoluter und vollkommener Unsinn, und wir sollten uns nicht von der Minutiösität dieses eindeutig erfundenen Vorwandes ablenken lassen.

Ich schreibe nun, was wirklich passiert ist.

Es hat nun den Anschein, dass der ukrainische Geheimdienst SBU (der ohne die Zustimmung von Uncle Sam nichts unternimmt) eine komplexe verdeckte Operation in die Wege geleitet hat, um zu versuchen, Belarus und Russland in eine Konfrontation zu bringen. Die gesamte Operation, einschließlich der Rekrutierung, des Kaufs von Flugtickets usw., wurde in Wirklichkeit von der Ukraine aus geleitet. Dies war auch der größte Fehler, den die Ukies begingen: Sie verbargen ihre Aktionen nicht gut genug, und die russischen Sondereinheiten brauchten weniger als 24 Stunden, um den gesamten Plan zu erfassen und ihn an die Medien (auf Russisch) durchsickern zu lassen. Die Feinheiten werden noch geklärt, aber das Fazit ist: Die Ukrainer gaben vor, eine Sicherheitsfirma zu sein, die Männer mit nachgewiesener Kampferfahrung sucht, vor allem solche, die im Donbass gegen die ukrainischen Streitkräfte gekämpft haben. Nachdem diese Männer für einige ziemlich typische Wachaufgaben rekrutiert worden waren, sollten sie nach Minsk geflogen werden, wo sie ihr Flugzeug verpassten und auf die nächste Gelegenheit zum Verlassen von Belarus warten sollten. Zu diesem Zeitpunkt scheint die SBU den belarussischen KGB kontaktiert und ihn vor den russischen „Söldnern“ gewarnt zu haben, die von Russland entsandt worden waren, um Lukaschenko zu töten oder ihn zumindest zu stürzen.

Es ist jetzt auch offensichtlich, dass die SBU speziell die Russen, die Kampferfahrung im Donbass hatten, gebeten hat, Belarus zu bitten, sie an Kiew auszuliefern. Eine solche Forderung wurde für die meisten Männer dieser Gruppe fast sofort gestellt.

So weit so „gut“ (nicht wirklich, aber Sie wissen, was ich meine), aber hier fingen die Weißrussen und Lukaschenko selbst an, sich wirklich seltsam zu verhalten.



Der erste logische Schritt für die belarussischen Behörden hätte sein müssen, dass Lukaschenko Putin anruft und um eine Erklärung bittet. Alternativ hätte der Chef des belarussischen KGB den Chef des FSB anrufen und ihn um Aufklärung bitten können. Aber anstatt dies zu tun, organisierte der belarussische KGB diese lächerliche „Verhaftung“ der russischen „Söldner“, während diese in ihrem Hotel schliefen und keinerlei Ahnung hatten, was vor sich ging.

Als nächstes gab Lukaschenko, anstatt mit den Russen zu kooperieren, einem der talentiertesten und moralisch widerlichsten Journalisten der Ukie, Dmitrij Gordon (der stolz verkündet, dass er ein SBU-Agent ist), ein langes Interview.

Aber dann wurde es nur noch schlimmer.

Lukaschenko ergriff die Gelegenheit, sich erneut auf seine typisch langatmigen Tiraden gegen Russland einzulassen. Er ging sogar so weit, anzudeuten, dass Belarus einige dieser russischen Männer an die Ukraine ausliefern könnte (die, wie wir jetzt wissen, dem belarussischen KGB eine Liste gesuchter Männer übergeben hatte). Durch diese Aktionen wurde den Russen sofort klar, dass Lukaschenko in den letzten Tagen vor der Präsidentschaftswahl, die am Sonntag stattfand, eine Art schmutziges Spiel spielte.

Was könnte also das geradezu bizarre Verhalten der Weißrussen erklären?

Grund Nummer eins: Einfach ausgedrückt – Lukaschenkos Popularität nimmt ebenso schnell ab wie das verfügbare Einkommen der Belarussen.

Zweiter Grund: Die USA sind eindeutig an einem wichtigen strategischen PSYOP beteiligt, um die Kontrolle über Belarus zu übernehmen.

Grund drei: Der belarussische Staat in seinem gegenwärtigen Zustand ist einfach nicht lebensfähig und war es auch nie.

Lassen Sie uns das eine nach dem anderen angehen.

Zwar bezweifelt niemand den Ausgang irgendeiner Wahl in Belarus, aber es ist auch ziemlich unumstritten, dass die meisten Belarussen Lukaschenko unterstützen. Es geht nicht darum, ob Lukaschenko gewinnen würde, sondern nur darum, mit wie viel er gewinnen würde. Die gestrigen Wahlen brachten das niedrigstmögliche und akzeptable Ergebnis für Lukaschenko: 80%. Diese Zahl ist wirklich bedeutungslos, sie zeigt nur, wie gut das Lukaschenko-Regime Wahlen gewinnen kann. Diesmal scheint es jedoch mehr Proteste zu geben als in der Vergangenheit, und anders als in der Vergangenheit sind die Proteste nicht auf Minsk beschränkt, sondern haben sich inzwischen auch auf andere Städte ausgebreitet. Während Lukaschenko also nie Gefahr lief, die Wahl offiziell zu verlieren, bleibt ein maidanhafter Protest für ihn eine klare Bedrohung.

Aber an dieser Geschichte ist noch viel mehr dran.

Nach einem Treffen zwischen Lukaschenko und Pompeo werden die USA nun eine (sehr große) Botschaft in Minsk eröffnen. Jahrelang hat der Westen Lukaschenko alle möglichen Namen gegeben, und jetzt heißt es plötzlich „es wird gelächelt“.

Ist das wirklich ein Zufall?

Das bezweifle ich sehr.

Aber es kommt noch viel schlimmer: Die USA entsenden einen ihrer fähigsten und gefährlichsten Beamten, um Belarus zu unterwandern: Ich meine Jeffrey Giauque, einen Geheimdienstmitarbeiter des Außenministeriums mit einer langen Reihe aufeinander folgender Destabilisierungsmissionen.

Hören Sie, wie er sich dem belarussischen Volk vorstellt:

Tatsächlich ist es jetzt ziemlich offensichtlich, dass die gesamte Provokation mit den russischen „Terroristen“ von einem gemeinsamen amerikanisch-ukrainischen Partner sorgfältig ausgearbeitet und durchgeführt wurde. Wäre die Ukie SBU nicht so schlampig gewesen, wie sie das Ganze organisiert hat (der FSB brauchte weniger als 24 Stunden, um sich ein vollständiges und genaues Bild von den Geschehnissen zu machen), hätte dieser Plan vielleicht Erfolg gehabt. Tatsächlich könnte er immer noch Erfolg haben.

Aber es den USA, der SGE und Lukaschenko in die Schuhe zu schieben, erklärt wirklich nicht die ganze Geschichte.

Die Wahrheit ist, dass Belarus ein völlig künstlicher Staat ist, viel künstlicher sogar als die Ukraine, und es ist ein Staat, der aus eigener Kraft einfach nicht überleben kann. Ebenso wenig kann er hoffen, mit russischer Hilfe für immer zu überleben. Und während der Blick auf die Wurzeln des ukrainischen Nationalismus wichtig und interessant ist, ist eine solche Übung im Falle von Belarus nutzlos, da der belarussische Nationalismus etwas wirklich Ahistorisches und Künstliches ist, das außerhalb der westlichen ideologischen Dogmen wirklich keine Grundlage hat.

Während das marxistische und allgemein russophobe Ideologieregime der Sowjetunion stets die Entstehung lokaler Nationalismen förderte (und sogar zuvor nicht existierende „Nationalitäten“ schuf), war der belarussische Nationalismus etwas, das nie viel Zugkraft bekam, was kaum überrascht, da der Unterschied zwischen einem Russen und einem Belarussen viel geringer ist als die Unterschiede zwischen den Russen, die heute in einer sehr vielfältigen und wirklich multiethnischen Gesellschaft leben. Dennoch war es aus der Sicht der Nomenklatura und ihrer westlichen Kuratoren undenkbar, Belarus nicht von Russland abzuspalten, während Länder wie die Ukraine oder Kasachstan ihre Unabhängigkeit erklärten, und so wurde eine Art seltsamer Kompromiss erzielt, der sowohl die Menschen in Russland als auch die in Belarus beruhigen sollte. Einige Vereinbarungen wurden getroffen, über andere wurde endlos verhandelt (vor allem über jegliche Energiegeschäfte!), und was schließlich aus all dem resultierte, ist dieser seltsame und künstliche Staat mit nur 10 Millionen Menschen. Was seinen Führer anbelangt, so erklärte er, dass Belarus eine „Multi-Vektor“-Außenpolitik verfolgen werde, die ich wie folgt zusammenfassen würde: so viel Geld wie möglich aus Russland herauspumpen und gleichzeitig die Unterstützung des anglo-zionistischen Reiches suchen.

Nebenbei bemerkt: Ja, ich weiß, Lukaschenko wird der „letzte Diktator Europas“ genannt, und er ist im Westen nicht beliebt. Ich will damit sagen, dass seine mangelnde Popularität dem Westen und nicht ihm zuzuschreiben ist. Immer und immer wieder hat Lukaschenko versucht, Unterstützung (d.h. „Geld“) vom Westen zu bekommen, und jetzt haben Pompeo & Co. offenbar beschlossen, „ihren“ Hurensohn zu „unserem“ Hurensohn zu machen. Was ich damit meine, Lukaschenko war der Lehrbuchfall des Phänomens „unser Hurensohn“, aber nicht für den Westen – für Russland. Ich glaube außerdem, dass Lukaschenko – wie alle „Hurensöhne“ (einschließlich „ihrer“ und „unserer“) – jetzt zu einer Belastung für Russland geworden ist].

Es gibt jetzt eine weitere sehr beunruhigende Entwicklung: In diesem ganzen Geschäft war der belarussische KGB entweder hoffnungslos inkompetent (was er nicht ist!) oder von westlichen Agenten durchdrungen. Ich halte die zweite Erklärung für viel wahrscheinlicher.

Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man in den belarussischen KGB eingedrungen ist und er kompromittiert worden ist, dann sind das sehr schlechte Nachrichten für Lukaschenko, der sich in der gleichen Situation befinden könnte wie beispielsweise Nicolae Ceaușescu, der von seinen eigenen Geheimdiensten verraten wurde (wir können uns auch daran erinnern, wie viele amerikanische/israelische Agenten in hoher Position um Baschar Assad waren, bis der Krieg in Syrien sie zwang, sich für eine Seite zu entscheiden).

Offen gesagt, die CIA und der Rest von ihnen sind zwar in einigen Dingen nicht sehr gut, aber sie sind wirklich Weltklasse-Meister in der Kunst, Beamte zu korrumpieren, und dies könnte in Belarus bereits geschehen sein.

Im Moment gibt es in Minsk und in anderen Städten Unruhen, und während die Bereitschaftspolizei in der Hauptstadt die Dinge weitgehend unter Kontrolle hat, gab es bereits Fälle von Bereitschaftspolizisten, die um ihr Leben rannten, um nicht vom Mob gelyncht zu werden. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels (Montag, 21:50 UTC) hat der belarussische KGB erklärt, dass er die schlimmsten Agitatoren und Randalierer zur Strecke bringt, aber wenn man bedenkt, wie leicht es für die ukrainische SBU war, den belarussischen KGB auszutricksen (oder schlimmer noch, zu infiltrieren), fühle ich mich durch dieses Geschwätz nicht sehr beruhigt: Sondereinheiten sind hier, um sich um gefährliche Probleme zu kümmern, nicht um große Erklärungen abzugeben.

Im Moment hören wir vom belarussischen KGB zuletzt, dass er die Ermordung der wichtigsten Oppositionsfigur Swetlana Tichanowskaja verhindert hat. Verdammt, das könnte sogar stimmen, wenn man bedenkt, dass die (ahnungslose) Tichanowskaja ein perfektes „Opferlamm“ abgeben würde (und eine schreckliche Politikerin, sollte sie jemals gewählt werden). Aber es sieht auch so aus, als ob einige Interessen innerhalb des belarussischen KGB um Tichanowskaja buhlen. Meiner Meinung nach sind beide Versionen gleich schlecht.

Wie ernst ist das alles?

Sehr ernst!

Es gibt bereits (falsche) Gerüchte in den polnischen Medien über Lukaschenko, der mit seinem Flugzeug aus Belarus geflohen ist. Dieses Gerücht soll eindeutig den (falschen) Eindruck erwecken, Lukaschenko sei der nächste Ianukowitsch: Obwohl ich beide Männer gleichermaßen ablehne, ist Lukaschenko ein viel härterer Mann, als Ianukowitsch es je war.

Darüber hinaus ist die Art von Medienkampagne, die jetzt von den westlichen, polnischen und britischen Medien geführt wird, in ihrer Größenordnung beispiellos, und es wird für das Regime sehr schwer sein, die Kontrolle über das Land wiederzuerlangen.

Was Lukaschenko betrifft, so scheint er jetzt irgendwie seine Melodie umgedreht zu haben: Nachdem er Russland beschuldigt hatte, Belarus nicht als Bruder, sondern als Partner zu behandeln, sagt er jetzt, dass er mit Putin gesprochen und ein 5-seitiges Dokument erhalten habe, in dem alles erklärt wird, und jetzt sagt er, dass Russland und Belarus doch Brüder sein werden.

Nicht sehr überzeugend, gelinde gesagt.

Es ist ganz logisch, dass Lukaschenkos Popularität in Russland, die zu Beginn nie so hoch war, jetzt rapide abnimmt, und viele Analysten, die Lukaschenko in der Vergangenheit für seine (angeblich) „entschlossene“ Politik gegenüber dem Westen gelobt haben, äußern jetzt offen ihren Abscheu. Immer mehr Russen fragen sich nun offen über dieses ganze Konzept eines „supranationalen Unionsstaates“. Was Lukaschenkos viel gepriesene „Multi-Vektor-Politik“ anbelangt, so sieht sie aus wie ein banaler Fall des Versuchs, zwischen zwei Stühlen zu sitzen.

Es scheint jetzt ziemlich offensichtlich, dass die Führer des Imperiums nur so lange aufgehört haben, Lukaschenko zu hassen, um einen kurzlebigen und halbwegs glaubwürdigen Anschein von Wohlwollen zu erwecken; jetzt sprechen sie bereits über die Wiedereinführung von Sanktionen gegen Belarus und gegen Lukaschenko persönlich.

Das alles ist für Russland aus folgenden Gründen äußerst gefährlich:

Lukaschenko ist ein absolut schrecklicher „unser Hurensohn“ (das sind sie immer!) wenn man ihn unterstützt, und seine jüngsten Possen haben dem Kreml gezeigt, dass Lukaschenko sehr wohl Teil des Problems, nicht der Lösung ist.

Wenn Lukaschenko an der Macht bleibt, dann nur dank seines (meist sehr effektiven) Repressionsapparates, der vielleicht ausreicht, um die Opposition zum Schweigen zu bringen, aber nicht ausreicht, um Lukaschenko wirklich populär zu machen.

Lukaschenko selbst ist eindeutig sowohl unehrlich als auch prinzipienlos. Er kümmert sich kein bisschen um Russland (oder Weißrussland, was das betrifft), er kümmert sich nur um sich selbst. Mit anderen Worten: Solange er an der Macht bleibt, wird Belarus für Russland ein großes Problem sein.

Wenn Lukaschenko gestürzt wird, sei es durch eine KGB-Verschwörung oder einen Maidan-ähnlichen gewalttätigen Aufstand, können wir ziemlich sicher sein, dass derjenige, der an die Macht kommt, 1) von den USA überprüft wird und 2) ein fanatischer Anti-Russe sein wird.

Belarus hat keine große wirtschaftliche Bedeutung für Russland, aber aus sicherheitspolitischen und noch mehr aus militärischen Gründen ist Belarus für die russische Sicherheit absolut lebenswichtig.

Dieser letzte Punkt muss noch weiter erläutert werden. Belarus befindet sich nicht nur an einem strategisch entscheidenden Ort, die belarussischen Streitkräfte sind sehr gut ausgebildet und ausgerüstet (kein Vergleich zu den Streitkräften der Ukies), und sie stellen für den Kreml einen wichtigen militärischen Aktivposten dar. Es sind auch russische Streitkräfte in Belarus stationiert. Schließlich sind die Kontakte zwischen dem belarussischen und dem russischen Militär sehr freundschaftlich und sehr intensiv. Die Übernahme von Belarus durch die NATO wäre wirklich ein großes Problem für Russland (eines, mit dem es fertig werden kann, aber es würde ein Überdenken der Bedrohung aus dem Westen erfordern).

Wie geht es nun weiter?

Es scheint mir, dass Russland, wenn Putin „so weiter macht“, Gefahr läuft, Belarus ernsthaft zu verlieren, was zu einem Zeitpunkt, da das ukrainische Banderastan auseinanderfällt, wirklich eine Schande wäre. Gerade jetzt muss Russland die „ukrainische Infektion“ eindämmen und gleichzeitig ein Nach-Lukaschenko vorbereiten (bevor es zu spät ist). Offensichtlich wird Lukaschenko nicht in Würde zurücktreten, deshalb muss Russland in seinem Werkzeugkasten ein Mittel finden, um ihn dazu zu zwingen.

Ich persönlich habe immer geglaubt, dass die vollständige Wiedereingliederung von Belarus in Russland nicht nur das „belarussische Problem“ lösen würde, sondern dass damit auch das „Lukaschenko-Problem“ gelöst würde. Ich bin zuversichtlich, dass Russland mehr als genug Einfluss und Ressourcen in Belarus hat, um einen Wandel zu erzwingen. Ja, das wäre sowohl schwierig als auch gefährlich, aber dies nicht zu tun, könnte zu einem viel schlechteren Ergebnis führen. Russland muss handeln. Und zwar schnell und entschlossen.

Der Saker – [diese Analyse wurde für die for the Unz review] geschrieben

http://www.informationclearinghouse.info/55452.htm