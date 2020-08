Syrien – Trump’s ‚Wir behalten das Öl´-Besatzung gerät in Schwierigkeiten

von https://www.moonofalabama.org

Übersetzung LZ

Die Besetzung einiger Gebiete im Nordirak durch die Türkei gerät in Schwierigkeiten, ebenso wie die Besetzung Nordost-Syriens durch die USA.

Die Türkei hat seit einiger Zeit Positionen im Nordirak eingenommen, um das Eindringen kurdischer PKK-Kämpfer in die Türkei zu verhindern. Sie setzt auch Drohnen ein, um Stellungen der PKK anzugreifen. Der korrupte Führer des herrschenden kurdischen Clans im Nordirak, Masoud Barzani, hat kein Problem damit, dass die Türkei seine Brüder jagt, solange die Türkei Öl von ihm kauft. Doch die irakische Regierung in Bagdad sieht jede türkische Einmischung als einen Angriff auf die Souveränität des Irak an.

Die Türkei berichtete heute, dass sie „7 PKK-Terroristen im Nordirak neutralisiert“ habe. Dies war jedoch nicht der Fall:

„BAGHDAD — Ein türkischer Drohnenangriff tötete zwei hochrangige irakische Sicherheitsbeamte, sagte das irakische Militär am Dienstag, als die türkische Operation zur Ausrottung kurdischer Rebellen im Norden des Irak zum ersten Mal Todesopfer unter hochrangigem irakischen Personal forderte.

Die Drohne zielte auf ein Fahrzeug des Grenzschutzes im Gebiet Bradost, nördlich von Irbil, so die militärische Erklärung, und verursachte den Tod von zwei Kommandeuren und dem Fahrer des Fahrzeugs.

General Mohammed Rushdi, Kommandeur der 2. Brigade des Grenzschutzes, und Brigade Zubair Hali, Kommandeur des 3. Regiments, wurden bei dem Angriff getötet, wie der Bürgermeister von Bradost, Ihsan Chelebi, gegenüber der Associated Press erklärte. Er sagte, sie hätten in der Gegend neue Posten eingerichtet.

Die Operation zog den Zorn irakischer Offizieller auf sich, die bei zwei Gelegenheiten dem türkischen Botschafter in Bagdad eine Protestnote überreichten. Es wird erwartet, dass die Ermordung der hochrangigen irakischen Beamten die Beziehungen des Irak zur Türkei weiter belasten wird.“

Dadurch wird eine weitere feindliche Nation zu Erdogans ständig wachsendem Portfolio an solchen hinzukommen.

Eine andere Situation, an der die PKK beteiligt ist, ist die Besetzung Nordost-Syriens zwischen der türkischen Grenze und dem Euphrat durch die USA. Die Proxies der US-Streitkräfte sind lokale PKK-Kämpfer unter Mazloum Kobani Abdi, die sich in Syrische Demokratische Kräfte umbenannt haben, damit die USA so tun können, als seien sie nicht die Feinde ihres NATO-Verbündeten Türkei. Mazloum hatte kürzlich ein Treffen mit Barzani, den die PKK als ein mehr oder weniger feindliches Element betrachtet.

In jüngster Zeit hat es weitere Vorfälle gegeben, die Mazloum und die SDF in ein sehr schlechtes Licht rücken. Kämpfer des islamischen Staates und ihre Familien, die in von der SDF bewachten Lagern gefangen gehalten werden, wurden von schwer bestochenen Wächtern freigelassen. Ein Scheich eines arabischen Stammes im Gouvernorat East Deir Ezzor wurde von SDF-Mitgliedern ermordet. Der Stamm hat rebelliert und der SDF ein Ultimatum gestellt, die Mörder an die SDF auszuliefern.

Dann ist da noch das Öl, das Trump zu behalten erklärt hat. Mazloum versuchte zunächst, es an eine israelische Firma zu verkaufen. Das klappte nicht, aber Ende Juli wurde ein Vertrag zwischen Mazloum und einer kleinen US-Firma unterzeichnet. Das hat nicht nur Syrien und die Türkei verärgert, sondern hat nun auch zur Ablehnung Mazloums durch die PKK selbst geführt.

Heute verurteilte Cemîl Bayik, einer der fünf Gründer der PKK, das Ölgeschäft (maschinelle Übersetzung):

„Der Dachverband der PKK, der KCK-Ko-Vorsitzende Cemil Bayık, sagte zu dem mit dem US-Unternehmen in Rojava unterzeichneten Ölabkommen: „Syrien ist ein international anerkannter Staat. Deshalb gehören alle unter- und oberirdischen Ressourcen Syriens dem Volk und nicht irgendjemandem. Ich meine, niemand kann diese Dinge tun.

Im Gespräch mit den Medien, die der PKK nahe stehen, sagte Cemil Bayık, dass die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ein Ölabkommen mit einem US-Unternehmen unterzeichnet hätten: „Wir verfolgen auch einige Dinge aus der Presse. Ich weiß nicht genau, wie die Realität aussieht. Zum Beispiel heißt es, dass ein Bündnis mit einer Ölgesellschaft geschlossen wurde, und selbst das syrische Regime sagte, dass es dies nicht akzeptiere, es sei illegal, es sagte Dinge wie „sie stehlen unser Öl“.

Mit den Worten, dass „Syrien ein international anerkannter Staat ist“, sagte Bayık:

„Deshalb gehören alle unter- und oberirdischen Ressourcen Syriens dem Volk und nicht irgendjemandem. Niemand kann diese Dinge also zu Eigentum machen. Wir sagen, dass die autonome syrische Verwaltung, das Öl, die unterirdischen und oberirdischen Reichtümer dem ganzen syrischen Volk gehören. …“



Mazloums Ölgeschäft ist illegal, sagt der Führer der PKK. Es scheint, dass Mazloum dadurch seine Autorität verloren hat.

Auch heute hielten die arabischen Stämme von Deir Ezzor ein weiteres Treffen ab, das mit einer Aufforderung an die USA und die SDF endete, ihre Gebiete zu verlassen:

„Die Stammesführer der Al-Akidat verlangten, wie von der Sputnik-Agentur zitiert, dass „die Verwaltung der Region für unser Volk ist“. ausschließlich für die Araber und die Betonung der Einheit und Unabhängigkeit Syriens“.

Die Nachrichtenagentur zitierte lokale Quellen auf dem Land von Deir Ezzor mit der Aussage, dass fast 5.000 Menschen, darunter eine große Anzahl von Honoratioren und Scheichs des Al-Akidat-Stammes und anderer Stämme, im Haus des obersten Generals des Stammes, Ibrahim Khalil al-Hafl, im Dorf Dheban eine erweiterte Versammlung abhielten und den USA – geführten Koalitionstruppen nur einen Monat Zeit, um die Forderungen zu erfüllen, die aus dem Treffen hervorgingen. Die wichtigsten davon sind die Enthüllung der Identität der Täter, die Freilassung der Gefangenen und die Absetzung der SDF (Syrian Democratic Forces) und ihrer Mitgliedsorganisationen.

Der Berichterstatter fügte hinzu, dass das Stammestreffen den Zustand des Sicherheitschaos, die Korruption in der Verwaltung und im Militär sowie die Attentate verurteilte. Das letzte dieser Attentate war die Ermordung von Scheich Mutaschar Al-Hafil und seinem Verwandten Dara Mikhlif Al-Khalaf, für die der Al-Akidat-Stamm die SDF und die US-Koalition verantwortlich machte.“

Die U.S.-Truppen in Syrien und ihre SDF-Proxies könnten schon bald eine ausgewachsene Rebellion gegen ihre Besetzung erleben. Dies, während die Autorität Mazloums über die Kurden Nordsyriens ernsthaft geschwächt wurde. Trump’s Instinkt, die Truppen aus Syrien abzuziehen, war richtig. Nachdem er auf den Widerstand des Pentagon und kriegsporientierte Senatoren gestoßen war, erfand er die Ausrede „Wir behalten das Öl“, um seine mangelnde Glaubwürdigkeit zu rechtfertigen. Diese Ausrede wird nun wiederkehren und ihn verfolgen. Der Verlust von Truppen in Syrien während der Wahlkampfsaison könnte ihn durchaus Stimmen kosten.

