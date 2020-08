Putin legte die nationalen Entwicklungsziele für Russland bis zum Jahre 2030 fest

von Wladimir Zegojew, Wladimir Iwanow und Jekaterina Swinowa – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Russischen: Brigitte Queck

Ein „Schicksalhaftes Dokument“

Wladimir Putin setzt darauf, die Lebenserwartung in Russland auf 78 Jahre anzuheben. Eine solche Aufgabenstellung legte der Präsident als unterzeichnetes Dekret über nationale Entwicklungsziele bis zum Jahre 2030 vor.

Im Rahmen dieses Dokuments setzte der russische Präsident darauf, im Laufe von 10 Jahren das Entwicklungstempo des Wachstums des durchschnittlichen Bruttoinlandprodukts

über den Weltdurchschnitt anzuheben und einen stetigen Anstieg des Einkommens der Bevölkerung zu gewährleisten.

Es wird erwartet, dass in dieser Zeit die Armutsrate halbiert wird, der Nicht- Rohstoffexport um 70 % wachsen und die Zahl der Beschäftigten im kleinen und mittleren Business auf 25 Millionen Menschen wachsen wird.

Dabei sollen sich die Wohnbedingungen von 5 Millionen Menschen jährlich verbessern….

Als nationales Hauptziel für die nächsten 10 Jahre benannte der Präsident den Schutz der Bevölkerung, die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen, der Möglichkeit zur Selbstbestimmung und Entwicklung von Talenten, eine komfortables und sicheres Lebensumfeld, eine adäquate Arbeit und ein erfolgreiches Unternehmertum sowie eine digitale Transformation…..

Soziale Aufgaben, die Russland bis zum Jahre 2030 bewältigen will

Zur Lösung der Wohnungsfrage in Russland

erklärte Wladimir Putin, dass die russische Regierung eine einmalige Chance habe, in überschaubarer Frist, die kardinale Wohnungsfrage zu lösen…

Entsprechend der von Wladimir Putin bis zum Jahre 2030 gestellten Aufgabe, soll das durchschnittliche Lebensalter in Russland auf 78 Jahre angehoben werden.,

Den staatlichen Daten zufolge betrug das durchschnittliche Lebensalter im Jahre 2019 73,3 Jahre.

Die weitere Steigerung des Lebensalters hängt in vielem von der Erfüllung der nationalen Projekte auf dem Gebiet des Gesundheitswesens ab, erklärte der Leiter des analytischen Verwaltung Artjom Dejew.

„Wir sprechen über den Bau von Krankenhäusern, Lazaretten und G eburtshilf e- Zentren in abgelegenen Gebieten des Landes , über die rechtzeitige Diagnose und klinische Untersuchung der Bevölkerung.

Außerdem ist es notwendig, die Renten zu erhöhen , damit die alten Menschen mehr Zeit haben für die Erholung, den Kauf von Medikamenten und qualitativer Ernährung, für ein aktives Altern—das heißt, die Arbeitsplätze von älteren Arbeitern den jüngeren Menschen zur Verfügung zu stellen — erläuterte Dejew im Gespräch mit RT.

Wie aus dem Erlass des Präsidenten hervorgeht, so wird Russland bis zum Jahre 2030 zu den 10 führenden Staaten der Welt hinsichtlich der Allgemeinbildung und de r Anzahl von wissenschaftlichen Forschungsinstitute n gehören.

Darüber hinaus ist geplant, den Anteil sozialer Dienste in elektronischer Form auf 95 % zu erhöhen. In diesem Zusammenhang soll der Anteil der Haushalte mit Internetzugang auf 97% wachsen. Darüber hinaus wies das Staatsoberhaupt an, die Investitionen „in inländische Lösungen im Bereich der Informationstechnologie“ um das Vierfache zu erhöhen.

Faktoren für die Beschleunigung

Im Rahmen des vorliegenden Dokuments bezog sich der russische Präsident darauf, bis zum Jahre 2030 das Entwicklungstempo des Wachstums des durchschnittlichen Bruttoinlandprodukts über den Weltdurchschnitt anzuheben und einen stetigen Anstieg des Einkommens der Bevölkerung zu gewährleisten.

Damit soll sich, laut Erlass des Präsidenten, im Vergleich zu den Daten von 2017 die Armutsrate in den nächsten 10 Jahren um die Hälfte verringern.

Staatlichen Angaben von 2017 zufolge, erreichte das Bareinkommen der Bevölkerung nicht einmal das durchschnittliche Lebensminimums, nämlich 12,3 %. Darüber hinaus verringerte sich dieser Anteil 2018 auf 12,6 % und im Jahre 2019 auf 12,3 %.

„Die Erfüllung der nationalen Ziele wird durch das Wachstum des Bruttoinlandprodukts und die Entwicklung der Wirtschaft gewährleistet.“

„Wenn die Produktion und der Gewinn wachsen, werden die Betriebe interessiert sein an der Schaffung neuer Arbeitsplätze und der Erhöhung der Löhne für die Beschäftigten.

Das wiederum führt zur Erhöhung der Realeinkommen der Bevölkerung und in letzter Konsequenz zur Verringerung der Armutsrate.“ unterstrich der Direktor des Zentrums konjunktureller Forschungen, Georgij Ostapkowitsch gegenüber RT.

Ihm zufolge werden eine Erhöhung der Löhne und eine Verringerung der Armut die Steuerbemessungsgrundlage erweitern und die Haushaltseinnahmen erhöhen. Gleichzeitig werde der Staat wieder in der Lage sein, die erhaltenen Mittel für die Entwicklung des Humankapitals zu verwenden – für Bildung und Gesundheitswesen, sagte Ostapkovich.

Dem Erlass Wladimir Putins zufolge, wird sich der Nicht-Rohstoffexport im Vergleich zum Jahre 2020 bis zum Jahre 2030 um ca. 70 % erhöhen.

Nach Meinung von Experten werden dann die Auslandsexporte auf dem Gebiet von Produkten hochtechnologischer und landwirtschaftlicher Produktion wachsen.

„Das Wachstum des Nicht-Rohstoffexports wird durch die Schaffung konkurrenzfähiger Produkte ermöglicht, die von europäischen und asiatischen Ländern gekauft werden können. Das betrifft vor allem die Autotechnik, mechanische Ausrüstungen, Computer-und landwirtschaftliche Ausrüstungen—landwirtschaftliche Produkte und Weizen.

Diese Faktoren werden zur Erhöhung der Entwicklungstempa der Bruttoinlandproduktion des Landes über den Weltdurchschnitt führen,“ erklärte Artjom Dejew. …..

Wohnverhältnisse

Auf dieser Grundlage sieht das Dokument die Verbesserung der Wohnverhältnisse für ca. 5 Millionen Familien jährlich und die Vergrößerung des Wohnungsbaus um 120 Millionen Quadratmetern im Jahr vor……

Nach Meinung von Alexander Abramow wird für die Entwicklung des russischen Immobilienmarktes in der Erhöhung der Möglichkeit von Hypothekenaufnahmen bestehen..

Nach Angaben der Zentralbank ist der durchschnittliche Zinssatz für Wohnungsbaudarlehen in Russland im Mai 2020 bereits auf den niedrigsten Stand des gesamten Beobachtungszeitraums gesunken – 7,4% pro Jahr. Gleichzeitig prognostizieren Experten in naher Zukunft einen weiteren Rückgang des Indikators.

„Der Hypothekensektor ist einer Motoren für das Wirtschaftswachstum.

Die Erhöhung der Möglichkeit, Wohnungsbaudarlehen zu bekommen, trägt zu einer Erhöhung der Steuereinnahmen und dem Zufluss ausländischer Investitionen im Bausektor bei.

Die heutigen Hypotheken sind für die Bevölkerung erschwinglich, was zu einer Verbesserung der Wohnbedingungen und zu einer finanziellen Stabilität führen wird“ erklärte Abramow.

Ein großer Erfolg: die Regierung hat die Hypotheken um 15 % gesenkt

Die russische Regierung genehmigte eine Reduzierung der Erstzahlung für Hypotheken von 20 auf 15%.

Nach Ansicht der Experten erlaubt die Senkung der Kredite für den Wohnungsbau auf jährliche 6,5 %, den Wohnungsbau nach der Pandemie wieder anzukurbeln.

Darüber hinaus haben die Behörden den Gesamtbetrag der Kredite, die Banken zu einem subventionierten Zinssatz vergeben können, auf 900 Milliarden Rubel erhöht.

Wie Ministerpräsident Michail Mischustin erklärte, werden infolgedessen mindestens 310.000 russische Familien in der Lage sein, ihre Lebensbedingungen zu verbessern.

