Erdogans Türkei – Von der Hagia Sophia bis zu den Ufern von Tripolis und darüber hinaus

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eindeutig beschlossen, eine Offensive an mehreren Fronten zu starten und dabei das auszunutzen, was er klar als geopolitisches Vakuum empfindet. Von seinem kürzlichen Aufruf zum islamischen Gebet in der Hagia Sophia in Istanbul bis hin zum Bruch des Waffenembargos zur Unterstützung des Regimes in Tripolis gegen den Vormarsch der libyschen Nationalarmee von General Khalifa Haftar im Osten, von der anhaltenden Militärpräsenz innerhalb Syriens bis hin zur Weigerung, die Öl- und Gasbohrungen in den Gewässern vor Zypern zu stoppen, sowie Aktionen in Afrika – Erdogan befindet sich eindeutig in einem aggressiven Modus. Steckt hinter all dem eine umfassendere Strategie, die weit mehr als eine Ablenkung von den innenpolitischen Wirtschaftsproblemen der Türkei ist?

In den letzten Wochen hat die Regierung Erdogan an mehreren Fronten aggressive Schritte unternommen, die viele dazu veranlasst haben, ihre allgemeinen Ziele in Frage zu stellen. In Libyen hat die türkische Regierung Erdogan auffällige Schritte unternommen, um der umkämpften libyschen Regierung der Nationalen Vereinbarung (GNA) in Tripolis von Fayez Mustafa al-Sarraj Waffen, Soldaten und andere Unterstützung zukommen zu lassen.

Im Dezember 2019 unterzeichnete Erdogan einen militärischen Kooperationspakt mit der von der UNO anerkannten und höchst instabilen Regierung in Tripolis, um der Offensive der im ölreichen Osten Libyens stationierten libyschen Nationalarmee von General Haftar entgegenzuwirken.

Am 7. Juni fuhr die Cirkin, ein unter tansanischer Flagge fahrender Frachter, von der Türkei in den libyschen Hafen Misrata. Dem Schiff schlossen sich drei türkische Kriegsschiffe an, was Frankreich und andere zu der Annahme veranlasste, dass es Waffen nach Tripolis schmuggelte, um gegen Haftar zu kämpfen, eine Verletzung des UN-Waffenembargos. Als ein griechischer (NATO-)Hubschrauber an Bord der Cirkin gehen wollte, um zu überprüfen, ob Waffen geschmuggelt wurden, weigerten sich die türkischen Kriegsschiffe, was dazu führte, dass sich eine französische (NATO-)Fregatte, Courbet, die Teil einer NATO-Operation zur Sicherheit auf See ist, der Cirkin näherte. Das Radar der türkischen Kriegsschiffe erfaßte die Courbet sofort mit ihrem Zielradar, was die Courbet zum Rückzug zwang, und die Cirkin lief in Libyen ein. Frankreich hat bei der NATO eine offizielle Beschwerde über die feindlichen Aktionen der Türkei (NATO) eingereicht. Die Einzelheiten bleiben im Dunkeln, und die Chancen stehen gut, dass die NATO versuchen wird, die Dinge ruhig zu halten, anstatt einen Bruch innerhalb des Bündnisses zu riskieren.

Bemerkenswert ist, dass Haftars militärischer Schritt auf Tripolis zur Beendigung der Teilung des Landes von Russland, den VAE und Jordanien unterstützt wird. Seit der von den USA initiierten Serie von Destabilisierungen im Arabischen Frühling, die von Ägypten über Tunesien bis nach Libyen und bisher erfolglos in Syrien verlief, wurde Libyen nach der Ermordung von Muammar al-Qaddafi im Oktober 2011 von Stammeskriegen heimgesucht.

Die jüngste türkische Unterstützung im Mai ermöglichte es der GNA und den von der Türkei unterstützten Truppen, die Luftabwehr der LNA auf dem Luftwaffenstützpunkt Watiya zu zerstören, einschließlich einer russischen Pantsir-1-Batterie mit Unterstützung türkischer Truppen, um die Kontrolle über den Schlüsselstützpunkt zu übernehmen. Als Russland Berichten zufolge als Reaktion darauf sechs Kampfflugzeuge von Syrien nach Libyen verlegte, drohte Erdogan damit, Flugzeuge der türkischen Luftwaffe herüberzuschaffen, um die Truppen Haftars zu bombardieren.

Gleichzeitig verhandelte Erdogan mit Algerien über die Unterzeichnung eines Verteidigungspaktes mit der libyschen Regierung der Nationalen Übereinkunft (GNA) in Tripolis. Die Kontrolle der GNA über al-Watiya verhindert nicht nur, dass Haftar die Einrichtung nutzt, um Luftangriffe auf die GNA-Truppen in Tripolis zu führen. Sie gibt der Türkei auch eine strategische Basis für den Aufbau einer militärischen Präsenz in Libyen.

Algeriens neu gewählter Präsident Abdelmadjid Tebboune ist im Gegensatz zu seinem Vorgänger in hohem Maße von der inoffiziellen Unterstützung durch die algerische Muslimbruderschaft abhängig. Massendemonstrationen im Jahr 2019 zwangen den Präsidenten Abdelaziz Bouteflika, zum Rücktritt, der die Muslimbruderschaft ablehnt.

Ein weiterer wichtiger Verbündeter Erdogans in der Region ist Katar, das von Saudi-Arabien und anderen Golf-Sunnitenstaaten wegen der Unterstützung Katars für die Muslimbruderschaft sanktioniert wurde. Der Fernsehsender Qatari al-Jazeera TV wurde als Sprachrohr der Muslimbruderschaft bezeichnet. Am Wochenende des 18. Juli traf Erdogans Verteidigungsminister Hulusi Akar mit dem katarischen Emir, Prinz Tamim Bin Hamad Al Thani, zusammen. Berichten zufolge sprachen sie darüber, somalische dschihadistische Kämpfer, die in Stützpunkten in Katar ausgebildet wurden, nach Libyen zu verlegen, um an einem von der Türkei geplanten Großangriff auf Sirte teilzunehmen. In einem kürzlich erschienenen Pentagon-Bericht wird geschätzt, dass die Türkei bereits zwischen 3.500 und 3.800 bezahlte dschihadistische Kämpfer aus Syrien nach Libyen entsandt hat, um die Armee der GNA zu stärken.

Die israelische Website Debka.com weist auf die Bedeutung der türkischen Militäraktionen mit Tripolis und Algerien hin: „Wenn es Erdogan gelingt, Algerien an die libysche GNA zu binden, die bereits an den türkischen Streitwagen gebunden ist, wird er in der Lage sein, die Machtbalance in einer breiten, unbeständigen Region zu verschieben. Seine militärischen Errungenschaften in Libyen versetzen ihn bereits in die Lage, die Sicherheit seiner nordafrikanischen Nachbarn – nicht zuletzt Ägyptens – sowie die Mittelmeerschifffahrt zwischen diesem Kontinent und Südeuropa und die dazwischen liegenden Offshore-Ölprojekte zu beeinflussen.

Erdogan und die Muslimbruderschaft

Vieles an der jüngsten Bündnisstrategie des Erdogan-Regimes, seit die Türkei 2011 ihre friedlichen Beziehungen mit dem Nachbarland Syrien abgebrochen und begonnen hat, verschiedene al-Qaida-verbundene Terrorgruppen zu unterstützen, um das Assad-Regime zu stürzen, ergibt mehr Sinn, wenn man die Verbindungen Erdogans zu der sehr im Verborgenen arbeitenden Muslimbruderschaft versteht.

In einem Interview mit dem russischen Fernsehsender Russia -24 TV im März erklärte der syrische Präsident Baschar al-Assad offen, dass Erdogan zur Muslimbruderschaft gehört, die die globale Agenda dieser Terrororganisation über die seines eigenen Landes stellt. Assad erklärte: „Zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden die Vereinigten Staaten, dass die säkularen Regierungen in der Region nicht mehr in der Lage seien, die ihnen zugewiesenen Pläne und Rollen umzusetzen… Sie beschlossen, diese Regime durch Regime der Muslimbruderschaft zu ersetzen, die sich der Religion bedienen, um die Öffentlichkeit zu führen… Dieser Prozess der „Ablösung“ begann mit dem so genannten arabischen Frühling. Natürlich war damals das einzige von der Muslimbruderschaft geführte Land in der Region die Türkei, durch Erdogan selbst und seine Bruderschaftszugehörigkeit„.

Erdogan hatte den Aufstieg des ägyptischen Präsidenten der Muslimbruderschaft, Mohamed Morsi, offen begrüßt und fünf Milliarden an Hilfe zugesagt. Dann sollte die Bruderschaft durch einen von den Saudis unterstützten Militärputsch gestürzt und General Abdel Fattah el-Sisi an die Macht gebracht werden, sehr zum Missfallen der Obama-Regierung und Erdogan. Seitdem hat el-Sisi ein strenges Verbot von Aktivitäten der Muslimbruderschaft in Ägypten verhängt, unzählige Führer hingerichtet und andere ins Exil getrieben, viele davon angeblich in Erdogans Türkei. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Jordanien und Bahrain haben die MB ebenfalls verboten und beschuldigen sie des Versuchs, ihre Monarchien zu stürzen. Dadurch entsteht eine massive geopolitische Bruchlinie in der arabischen Welt.

In ähnlicher Weise galt der sudanesische Diktator Omar al-Bashir bis zu seiner jüngsten Absetzung im April 2019 nach 20-jähriger Herrschaft als Mitglied der Muslimbruderschaft.

Nachdem diese beiden großen Verbündeten, Ägypten und der Sudan, verloren gingen, versucht Erdogan nun eindeutig, seinen Einfluss und den der Bruderschaft weltweit an neuen Flanken auszudehnen. Dies erklärt seine großen Bemühungen, im Namen der von der Muslimbruderschaft unterstützten GNA von Tripolis in Libyen zu intervenieren. Der türkische Präsident hat bereits türkische Truppen nach Libyen entsandt, um Sarraj zu unterstützen, zusammen mit Drohnen, Militärfahrzeugen und tausenden syrischen Söldnern der Faylak al-Sham (Die syrische Legion), einer Mitgliedsorganisation der Muslimbruderschaft.

Was ist die MB?

Die Muslimbruderschaft ist ein freimaurerähnlicher Geheimbund mit einer öffentlichen „freundlichen“ Fassade und einer verborgenen militärischen dschihadistischen Innenseite. Die MB hat in den 1970er Jahren offiziell der Gewalt abgeschworen, aber ihr Dekret hatte viele Schlupflöcher.

Die Muslimbruderschaft oder al-ʾIkḫwān al-Muslimūn wurde 1928 im britisch regierten Ägypten, damals rechtlich Teil des osmanischen Kalifats, im Zuge der Umwälzungen des Ersten Weltkriegs und der Zerstückelung des Osmanischen Reiches gegründet. Sie wurde angeblich von einem obskuren sunnitisch-muslimischen Schullehrer namens Hassan Al-Banna gegründet. Ähnlich wie der Jesuitenorden der katholischen Kirche konzentrierte sich die Bruderschaft von Al-Banna auf eine besondere Erziehung der Jugend, indem sie der Außenwelt eine Fassade der Nächstenliebe und der guten Werke präsentierte, während sie gleichzeitig eine tödliche und rücksichtslose innere Agenda der Macht mit Gewalt verbarg.

Fast von Anfang an hatte sein Geheimbund das alleinige Ziel, egal wie schwierig und langwierig die Aufgabe sein sollte, dieses Kalifat wieder zu errichten, eine neue islamische Herrschaft nicht nur über Ägypten, sondern über die gesamte muslimische Welt zu errichten. Zur Indoktrination gehörte das Beharren auf absolutem Gehorsam gegenüber der Führung; die Akzeptanz des Islam als Gesamtsystem, als letzter Schiedsrichter des Lebens.

„Allah ist unser Ziel; der Prophet ist unser Führer; der Koran ist unsere Verfassung; der Dschihad ist unser Weg; der Tod im Dienste Allahs ist der erhabenste unserer Wünsche; Allah ist groß; Allah ist groß“. Dies war das Credo der von Al-Banna gegründeten MB. Später schrieb Al-Banna: „Der Sieg kann nur mit der Beherrschung der ‚Kunst des Todes‘ kommen. Der Tod eines Märtyrers, der für die Errichtung des neuen Kalifats kämpft, ist der kürzeste und einfachste Schritt von diesem Leben in das Leben danach“.

Al-Bannas Bruderschaft nahm in den 1930er Jahren schon früh Kontakt mit Nazideutschland auf. Der geheime militärische Arm des MB, der Geheime Apparat (al-jihaz al-sirri), das „Attentatsbüro“, wurde faktisch von Al-Bannas Bruder, Abd Al-Rahman Al-Banna, geleitet. Nazi-Agenten kamen von Deutschland nach Ägypten, um bei der Ausbildung der Kader der Sonderabteilung zu helfen und auch Geld zur Verfügung zu stellen. Sowohl die Nazis als auch Al-Banna teilten einen tiefen antijüdischen Hass, und der Dschihad oder Heilige Krieg der Bruderschaft richtete sich zum großen Teil gegen Juden in Ägypten und Palästina.

Hassan Al-Banna führte die Idee einer besonderen Art von Todeskult im Islam ein. Dieser Aspekt der Bruderschaft wurde später in den 1990er Jahren und danach mit der Ausbreitung des salafistischen Dschihadismus und der radikal-islamischen Gruppen wie Al-Qaida oder Hamas für praktisch alle sunnitischen islamischen Terrororganisationen zur Quelle. In vielerlei Hinsicht war der sunnitisch-islamische Todeskult von Al-Banna eine Wiederbelebung des mörderischen Assassinenkults oder des islamischen hashshāshīn während der Heiligen Kreuzzüge im zwölften Jahrhundert.

Al-Banna nannte ihn „die Kunst des Todes“ (fann al-mawt) oder „Der Tod ist Kunst“ (al-mawt fann). Er predigte seinen Anhängern, dass es eine Art heiliges Märtyrertum sei, das andächtig geehrt werden müsse, dass es auf dem Koran basiere. Während des Zweiten Weltkriegs lebten führende Persönlichkeiten der Muslimbruderschaft in Berlin und arbeiteten direkt mit SS-Chef Himmler zusammen, um Terrorbrigaden zur Hinrichtung von Juden und anderen Feinden des Reiches zu schaffen. In den 1950er Jahren, nach dem Krieg, „entdeckte“ der CIA den effektiven antikommunistischen Eifer der Bruderschaft und begann eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, die zunächst von der saudischen Monarchie unterstützt wurde. Osama bin Laden soll zunächst ein gläubiges Mitglied der Muslimbruderschaft gewesen sein.

Dies ist die Organisation, die hinter Erdogans militärischer Agenda in Libyen und weit darüber hinaus steht. Es verheißt nichts Gutes für jegliche Illusionen über diplomatische Vereinbarungen zur Beendigung der Kriege in Syrien, Irak oder Libyen und darüber hinaus.

William Engdahl ist Berater und Dozent für strategische Risiken, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

