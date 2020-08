Bolivien: Post-Coup-Regime bot Dialog an, keine Einigung erzielt, landesweite Blockade wird fortgesetzt

von https://southfront.org

Bild: Die Massenmobilisierung wächst

Übersetzung LZ

Das Übergangsregime nach dem Putsch führte am Sonntag einen Dialog und versuchte, Unterstützung für seinen Versuch zu gewinnen, die nationalen Wahlen zum dritten Mal zu verzögern. Es wurde keine Einigung erzielt, und die landesweite Mobilisierung oppositioneller Gruppen und sozialer Bewegungen breitet sich aus und intensiviert sich. Gleichzeitig mit dem Dialogangebot schickte das Regime auch Flugzeuge der Luftwaffe, um in Scheinangriffen wichtige Blockadepunkte zu überfliegen.

Die Chefin des Übergangsregimes, das nach dem Putsch in Bolivien im November letzten Jahres die Macht an sich gerissen hatte, Jeanine Áñez, rief zu einem „nationalen politischen Dialog“ zwischen den mobilisierten Sektoren, dem Obersten Wahlgericht (TSE), den Präsidenten der Abgeordnetenkammern und Senatoren der Plurinationalen Gesetzgebenden Versammlung und den Präsidentschaftskandidaten auf, um den Wahltermin zu bestätigen.

Die Sitzung war für Sonntagmorgen im Regierungspalast angesetzt. Das Interimsregime, das durch die Massenmobilisierung in die Enge getrieben wurde, die von einer Mehrheit des Volkes unterstützt wird, beschuldigt die Blockierer, keine Krankenwagen passieren zu lassen, was durch zahlreiche Videos und Fotos widerlegt wurde. Und was Añez gesagt hat, ist, dass es den Krankenhäusern aufgrund der endemischen Korruption hoher politischer Funktionäre und der durch den Putsch ernannten Manager in der Bürokratie nach wie vor an lebensnotwendigen Versorgungsgütern mangelt.

Das Oberste Wahlgericht, die Zentrale Obrera Boliviana, die Kandidaten für die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft aller Parteien sowie die Präsidenten der Kammern der Senatoren und Abgeordneten wurden zu dem Dialog eingeladen. Auch Mitglieder der katholischen Kirche wurden als Beobachter eingeladen. LINK

Wie sich herausstellte, nahmen an dem Treffen nicht die Vertreter der nationalen Legislative, der fünf großen politischen Parteien (MAS, CC, Creemos, Libre 21 und FPV) und die Führer der gesellschaftlichen Organisationen (die Zentrale Obrera Boliviana, COB und der Pakt der Einheit) teil, die die Massenmobilisierung gegen die Verschiebung des Wahltermins vom 6. September auf den 18. Oktober durchführen.

An dem Treffen nahmen Vertreter der katholischen Kirche, der Vereinten Nationen, der Europäischen Union sowie Vertreter zweier Parteien (ADN und PAN-BOL) und des Schwertransportsektors teil.

Zum Abschluss des Treffens schlug Añez die Bildung einer Kommission vor, die eine Annäherung mit allen sozialen Sektoren untersuchen sollte. LINK

Die Blockaden legen weitere Sektoren im ganzen Land lahm.

Weitere schlechte Nachrichten für das von den USA unterstützte Übergangsregime: Der Schwerverkehrssektor hat sich der Blockade angeschlossen. Der 180.000 Mann starke Bergbausektor hat seine Unterstützung zugesagt und hält sich in Bereitschaft.

Luis Arce Catacora, der Präsidentschaftskandidat der politischen Partei des gestürzten Präsidenten Evo Morales, der Bewegung zum Sozialismus (Movimiento Al Socialismo, MAS), Luis Arce Catacora, hat davor gewarnt, dass der de facto-Verteidigungsminister Fernando López mit Lügen den Weg für die Entsendung von Polizei und Militär bereitet, um die Blockade aufzuheben und die gewaltsame Massenmobilisierung zu beenden. LINK

Das Militär hat bereits Flugzeuge eingesetzt, um Treffpunkte zu überfliegen, eine Verzweiflungstat, die das Land wahrscheinlich in einen umfassenden sozialen Konflikt und Aufstand stürzen wird, wenn Militär und Polizei die Demonstranten angreifen. Die Loyalität des Großteils der „Sicherheitskräfte“ wird in den kommenden Wochen von entscheidender Bedeutung sein. Es ist wahrscheinlich, dass die Führung des Übergangsregimes Zweifel daran hat, dass ihre Befehle befolgt werden, wenn sie ihnen befiehlt, gegen die Demonstranten vorzugehen, sonst hätten sie dies bereits getan.

Die Loyalität der Basis der „Sicherheitskräfte“ wird in den kommenden Wochen von entscheidender Bedeutung sein. Es ist wahrscheinlich, dass die Führung des Übergangsregimes Zweifel daran hat, dass ihre Befehle befolgt werden, wenn sie der Polizei oder dem Militär befiehlt, gegen die in Kraft befindlichen Demonstranten vorzugehen, oder wenn sie dies bereits getan hätte.