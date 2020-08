Hilfe a la Francaise: Macron betreibt Neoexpansionismus

von https://southfront.org

Übersetzung LZ

Die gegenwärtige geopolitische Lage Frankreichs wird von einer Vielzahl von Faktoren geprägt. Als einer der Hauptakteure im Mittelmeerraum hat Paris heute in erster Linie eine europäische Führungsrolle bei der Bekämpfung der türkischen Expansionspolitik. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden durch die Notwendigkeit erschwert, mit der Aktivierung bedeutender globaler Prozesse, der Zerstörung des Völkerrechtssystems, der abnehmenden Rolle des Washingtoner Establishments insbesondere im Mittelmeerraum und in größerem Maße im Nahen Osten zu rechnen, während der Einfluss der Türkei und Russlands in der Region zunimmt.

Das sich verändernde Kräfteverhältnis in der gesamten Mittelmeerregion ermutigt die regionalen Akteure, sich aktiv in die aktuelle geopolitische Agenda zu integrieren. Daher beschloss Macron seinerseits, den Moment zu nutzen und in eine geostrategische Offensive zu gehen. Zunächst ist eine solche Hinwendung zu einer aktiven unabhängigen Außenpolitik, die weitgehend darauf abzielt, die Türkei abzuschrecken, im Rahmen des Libyen-Konflikts zu beobachten, wo Paris im Rahmen einer internationalen Koalition, der auch Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören, dazu neigt, die Regierung in Tobruk zu unterstützen. Darüber hinaus schloß Frankreich ein Abkommen über Sicherheitskooperation mit Zypern ab, das am 1. August in Kraft getreten ist. Ägypten und Griechenland haben am Donnerstag in Kairo ebenfalls ein Abkommen über die Demarkation ihrer Seegrenzen und die Einrichtung einer ausschließlichen Wirtschaftszone unterzeichnet. Angesichts der engen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der im Entstehen begriffenen trilateralen ägyptisch-griechisch-französischen Mittelmeerpartnerschaft kann davon ausgegangen werden, dass die Türkei in den nächsten Jahren Gefahr läuft, isoliert zu bleiben. Daraus folgt, dass Ankara die Opposition stärken und große Anstrengungen unternehmen wird, um ein mögliches Bündnis zu destabilisieren.

Der neue zweite Vektor der französischen Außenpolitik in der Region wird weitgehend von der opportunistischen Politik Macrons bestimmt und stellt eine beispiellose Zunahme des Einflusses im Libanon dar.

Der Libanon hat historisch enge Beziehungen zu Frankreich gehabt. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches genehmigte der Völkerbund 1923 das französische Mandat in Syrien und Libanon. Obwohl das Mandat nur bis 1943 gültig war, verließ das französische Militär das Gebiet Syriens und des Libanon erst 1946. Natürlich behält Frankreich einen großen Einfluss im Libanon, was wiederum regionale Akteure wie Ägypten alarmiert.

Die großen Explosionen, die sich am 4. August im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ereigneten, führten zu schrecklichen Folgen im Land, unter anderem zu einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, die unter anderem durch die COVID-19-Pandemie bereits erheblich geschwächt war. Schon vor dem Ausbruch der Pandemie und den Explosionen in Beirut lebten etwa 50% der Bevölkerung des Landes unterhalb der Armutsgrenze, und die Arbeitslosenquote erreichte 35%. Der schreckliche Unfall war eine Art Auslöser, der nicht nur die Notwendigkeit eines politischen Kurswechsels markierte, sondern auch eine neue Runde der geopolitischen Konfrontation zwischen regionalen Akteuren.

Am 7. August flog Macron nach Beirut, das durch die Explosion zerstört wurde. Nach einem demonstrativen Besuch in den am stärksten betroffenen Gebieten traf der französische Präsident mit dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun zusammen.

In seiner Erklärung drückte Macron nicht nur der gesamten libanesischen Bevölkerung sein Beileid aus und wies darauf hin, dass mindestens 50 französische Staatsbürger ebenfalls durch die Explosion verletzt wurden, sondern kündigte auch die humanitäre Hilfe für den Libanon an.

„Wie immer wird Frankreich hier sein, um zu helfen, denn wir haben die Beziehungen der Solidarität und Freundschaft, die wir seit Jahrzehnten mit dem libanesischen Volk pflegen“, sagte Premierminister Jean Castex. Diese „Tragödie von aussergewöhnlichem Ausmass“ berühre „ein befreundetes Land, ein Land, das sich ebenfalls in Schwierigkeiten befindet“.

Die französische Hilfe wird mit drei Militärflugzeugen geliefert, die Lebensmittel und medizinische Hilfe in die libanesische Hauptstadt bringen. Diese Flugzeuge befördern ein ziviles Sicherheitskommando (55 Personen, 15 Tonnen Ausrüstung) und einen mobilen Gesundheitsposten mit 6 Tonnen Ausrüstung, der die Versorgung von 500 Verwundeten ermöglicht, die dem Elysée-Palast angehören.

Darüber hinaus plant Frankreich offenbar, die Schirmherrschaft über die Lieferung internationaler humanitärer Hilfe in die betroffenen Gebiete zu übernehmen. Nach den Worten des französischen Staatsoberhauptes soll demnächst „eine internationale Unterstützungskonferenz“ organisiert werden, um internationale Finanzmittel für den Libanon zu mobilisieren.

„Frankreich wird auch dabei sein, um die internationale Hilfe an der Seite der Europäischen Union, der Vereinten Nationen und mit Unterstützung der Weltbank zu organisieren. In den nächsten Tagen werden wir – und der Minister für Europa und Auswärtige Angelegenheiten hat bereits damit begonnen, die ersten Kontakte zu knüpfen und seine Teams zu mobilisieren – eine internationale Konferenz zur Unterstützung Beiruts und der libanesischen Bevölkerung organisieren“, sagte der französische Staatschef.

Auf dem Weg nach Beirut hatte Macron jedoch nicht nur humanitäre Hilfe, sondern auch einen „neuen politischen Pakt“ dabei. Der französische Präsident sagte, er werde der libanesischen Führung einen „neuen politischen Pakt“ vorschlagen.

„Starke Initiativen sind notwendig, um die Korruption gegen die Undurchsichtigkeit des Bankensystems zu bekämpfen“. Er forderte auch „die Initiierung eines IWF-Programms“ und die Fortsetzung des „CEDRE-Plans“. Die Wirtschaftskonferenz für die Entwicklung des Libanon durch Reformen und mit Unternehmen (CEDRE), die am 6. April 2018 in Paris stattfand, zielte darauf ab, die Entwicklung und Stärkung der libanesischen Wirtschaft durch einen von den libanesischen Behörden ausgearbeiteten umfassenden Plan für Reformen und Infrastrukturinvestitionen zu unterstützen. Die Konferenz wurde zur Mittelbeschaffung genutzt. Doch sehr schnell hatten die Geber, deren Zusagen 11,6 Milliarden Dollar erreicht hatten, Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Programms geäußert, dessen Umsetzung durch die politische Instabilität verzögert worden war.

Macron behauptete: „Ich habe offen und transparent mit dem Präsidenten über die Notwendigkeit gesprochen, die Korruption zu bekämpfen, Reformen durchzuführen, eine transparente Untersuchung der Geschehnisse im Bankensystem durchzuführen und den Dialog mit dem IWF fortzusetzen“.

Er verließ weiterhin den diplomatischen Rahmen, was ihm bereits einige Vorwürfe der Einmischung einbringt, und kehrte zu dieser „politischen, moralischen, wirtschaftlichen und finanziellen Krise zurück, in der die politische Klasse eine historische Verantwortung trägt“, und wünschte „Untersuchungen, die in einem transparenten Rahmen stattfinden können“.

Macron sagte, er werde von den Behörden Rechenschaft verlangen und am 1. September zurückkehren, und wenn der vorgeschlagene „politische Pakt“ nicht umgesetzt werde, sei er gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen.

Natürlich sah sich Macron einer großen Unterstützung durch die örtliche Bevölkerung gegenüber. Die Libanesen, die den Umzug des Präsidenten umringten, begleiteten ihn mit Liedern, Schreien, Parolen, wie “ Revolution !“, Hilfe wechselte sich ab mit der Denunziation von Michel Aoun. „Michel Aoun, Terrorist !“ „Du hast uns von den Osmanen befreit. Du hast uns von den derzeitigen Behörden befreit.“ Desillusionierte libanesische Bürger schufen eine Online-Petition, in der sie forderten, den Libanon für die nächsten 10 Jahre unter französisches Mandat zu stellen. In weniger als 6 Stunden hat sie bereits mehr als 20 000 Unterschriften erreicht.

Aufgrund der Tatsache, dass das Treffen selbst und das „offene Gespräch“ zwischen Macron und der libanesischen Führung privat war, sind verschiedene Gerüchte aufgetaucht. Zum Beispiel, dass der Vertreter Macrons gegenüber Michel Aoun die folgenden Imperative geäußert hat:

Erklärung Beiruts zur entmilitarisierten Zone Vollständige Entwaffnung der Büros der Hisbollah in und um die Hauptstadt sowie die Beseitigung aller Raketentruppen und -einrichtungen der Hisbollah im Süden des Landes und die Übergabe ihrer Kommandoposten an die UNIFIL Übergabe des internationalen Flughafens von Beirut an ein gemeinsames internationales Kontingent unter deutscher Führung Auflösung des Parlaments und der Regierung und Abhaltung von Schnellwahlen, gefolgt von der Wahl eines neuen Präsidenten.

Diese Erklärungen, die angeblich von der französischen Seite abgegeben wurden, sind eindeutig pro-israelischer Natur und richten sich in erster Linie gegen die Hisbollah.

Die Zuverlässigkeit dieser Informationen, die verschiedene Informationskanäle durchlaufen haben, ist höchst fragwürdig. Es ist wahrscheinlich, dass eine solche Informationsinjektion von einer der Parteien des regionalen Konflikts durchgeführt wird.

Analysiert man die Thesen, die der Vertreter Macrons angeblich dem libanesischen Präsidenten vorgeschlagen haben soll, so fällt es schwer, an ihre Authentizität zu glauben. Macron ist ein voll ausgereifter Politiker, und es ist unwahrscheinlich, dass er und sein Team solch offen provozierende Schritte unternommen haben. Daher sind die Forderungen nach sofortigen vorgezogenen Wahlen und der Entwaffnung der Hisbollah-Bewegung höchstwahrscheinlich gefälscht. Macrons Aktionen und der Druck, den er auf die Führung des Libanon ausübt, die sich in einer schwierigen Lage befindet, lassen sich jedoch mit dem französischen Wort „chantage“ (Erpressung) beschreiben.