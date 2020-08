Der ‚russische Staatsstreich‘-Plan in Belarus wurde von der Ukraine vorgetäuscht

von https://www.moonofalabama.org

Bild: Hausschuhrevolution, Lukaschenko

Übersetzung LZ

Mitte Juni berichteten wir, dass die USA eine „farbige Revolution“ in Belarus vorbereiten. Ein Teil dieser Operation wurde heute enthüllt. Sie zielte darauf ab, Russland in den Augen der belarussischen Bevölkerung und seines Präsidenten zu verunglimpfen.

In den letzten Jahren hat Präsident Alexander G. Lukaschenko versucht, sich von Russland zu distanzieren und einige Vorteile aus dem Westen zu ziehen:

Doch die Annäherung an den „Westen“ hat auch ihren Preis. Ein U.S.-Botschafter in der Stadt bedeutet, dass die Pläne für einen Regimewechsel nie weit weg sind. Die plötzliche Aufmerksamkeit, die Weißrussland jetzt von Organisationen erhält, die mit den USA verbunden sind, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass ein solcher im Gange ist:

Am 9. August werden in Belarus Präsidentschaftswahlen abgehalten. Lukaschenko wird sein Bestes tun, um wieder zu gewinnen.

Farbige Revolutionen werden gewöhnlich wegen umstrittener Wahlen eingeleitet. Die Ergebnisse werden öffentlich in Zweifel gezogen, noch bevor die Wahl beginnt. Wenn die Ergebnisse schließlich eintreffen, werden westliche Medien behaupten, dass sie von den Erwartungen, die sie geweckt haben, abweichen und deshalb gefälscht worden sein müssen. Die Menschen werden auf die Straße gedrängt, um zu protestieren. Um das Chaos zu vergrößern, werden möglicherweise einige Scharfschützen eingesetzt, um auf die Polizei und die Demonstranten zu schießen, wie es in der Ukraine geschehen ist. Die Revolte endet, wenn sie niedergeschlagen wird oder wenn der Lieblingskandidat der USA aufgestellt wird.

Im vergangenen Jahr finanzierte die U.S. National Endowment for Democracy mindestens 34 Projekte und Organisationen in Belarus. Die USA tun dies nicht aus Nächstenliebe, sondern um den Finger auf die Waage zu legen.

Die USA scheinen mindestens zwei Kandidaten im Rennen zu haben. …

Beide Kandidaten wurden inzwischen von Lukaschenko abgesetzt. Aber Swetlana G. Tichanowskaja, die Frau eines der verhafteten Kandidaten, wird jetzt in der New York Times als die große neue Hoffnung vorgestellt:

In der Vergangenheit hat sich Herr Lukaschenko, der einen großen und oft brutalen Sicherheitsapparat befehligt, nie gescheut zu zeigen, dass er jeden Dissens unterdrücken kann. Doch dieses Mal scheint er in die Enge getrieben, denn die Kundgebungen der Opposition in Minsk und kleineren Städten ziehen bis zu Zehntausende von Menschen an.

Am Donnerstag kamen Tausende in den öffentlichen Park von Kyiv in Minsk, um Swetlana G. Tichanowskaja zu unterstützen, eine Kandidatin, deren Programm aus einem Punkt bestand: Weg mit Herrn Lukaschenko. Die Menschen winkten, klatschten und riefen dem Präsidenten zu: „Geh weg!“

„Die Leute haben einfach die Geduld verloren“, sagte Nikita, 27 Jahre alt, der sich weigerte, seinen Nachnamen zu nennen, aus Angst vor Rückwirkungen auf seine Arbeit bei einer staatlichen Firma.

Als Teil der „farbigen Revolution“ haben die USA auch ein antirussisches Element ins Spiel gebracht. Am 29. Juli gab Lukaschenkos Regierung bekannt, dass sie eine merkwürdige „russische“ Operation habe auffliegen lassen:

Als Folge einer schwelenden Fehde mit Russland, seinem Nachbarn und langjährigen Verbündeten, erklärte Weißrussland am Mittwoch, dass mehr als 200 als Touristen getarnte Söldner aus Russland im Rahmen einer Mission, die Präsidentschaftswahlen zu stören, nach Weißrussland eingedrungen seien.

Berichte über eine russische Söldnertruppe in Belarus, die nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden konnten, folgten auf monatelange, zunehmend schlecht gelaunte Auseinandersetzungen zwischen Minsk und Moskau, enge, aber zänkische Verbündete, die früher durch die gemeinsame Kriegslust des Westens aneinander gebunden waren, nun aber sehr zurückhaltend miteinander umgehen.

…

Herr Lukaschenko hat schon sehr lange die Schuld für seine Schwierigkeiten Ausländern gegeben, aber erst vor kurzem hat er seine Propagandamaschinerie auf Russland gerichtet und nicht auf Westmächte wie die Vereinigten Staaten, die früher sein bevorzugtes Ziel waren.

Belta, die offizielle belarussische Nachrichtenagentur, veröffentlichte die Namen und Geburtsdaten von 32 inhaftierten russischen Kämpfern, die sie als Mitarbeiter der Wagner Group bezeichnete, einer Söldner-Rekrutierungsfirma, die mit Jewgeni Prigoschin, einem langjährigen Mitarbeiter des russischen Präsidenten Wladimir W. Putin, in Verbindung steht.

…

Am Mittwoch veröffentlichte die Regierung Videomaterial von einer nächtlichen Razzia in dieser Woche in einem Sanatorium in der Nähe von Minsk, bei der 32 russische Kämpfer verhaftet wurden; ein weiterer wurde in einem anderen Teil des Landes festgenommen. Auf dem Video stürmten schwer bewaffnete Offiziere des weißrussischen Sicherheitsdienstes – der wie zu Sowjetzeiten immer noch K.G.B. genannt wird – in die von den angeblichen Söldnern bewohnten Gästezimmer. Es zeigte eine Reihe von bulligen Russen in Handschellen, von denen einer in Boxershorts, russischen Pässen und einem Stapel 100-Dollar-Scheine auf dem Boden lag.

Die Geschichte erschien mir zu diesem Zeitpunkt seltsam. Man heuert bei Ausschreitungen nach der Wahl keine ausländischen Söldner an, sondern einheimische Schläger. Eine solche Operation würde auch nicht zu dem Stil passen, in dem die russische Regierung normalerweise handelt. Der Tipp, der die Männer auffliegen ließ, war vom ukrainischen Geheimdienst, dem SBU, gekommen.

Heute erfahren wir, was wirklich geschehen war.

Die verhafteten Söldner arbeiteten nicht für Wagner. Sie waren direkt von einem Mann angeheuert worden, den sie für einen Mann hielten, der für den russischen Ölkonzern Rosneft arbeitete. Sie waren nicht in Belarus, um in die Wahlen einzugreifen. Sie sollten Wächter auf den Ölfeldern von Rosneft in Syrien und Venezuela sein. Sie warteten auf einen Flug in die Türkei, von wo aus sie zu ihrem endgültigen Bestimmungsort transportiert werden sollten. Zumindest glaubten das die Männer.

Aber die Einstellung erfolgte durch Agenten des ukrainischen Geheimdienstes, und die Geschichte, die man den Männern erzählt hatte, war eine Lüge.

Diese Version ihres Abenteuers wurde heute von der russischen Boulevardzeitung kp.ru (leicht bearbeitete Maschinenübersetzung) enthüllt:

Am 29. Juli wurden 33 Russen in Minsk festgenommen. Ihnen allen wurde die Zugehörigkeit zu einer Abteilung der PMCs, einer privaten Militärfirma „Wagner“, unterstellt, die beschuldigt wurde, „sich auf die Teilnahme an Massenunruhen vorzubereiten“ und mit den zuvor inhaftierten lokalen Oppositionskandidaten Sergej Tichanowski und Nikolai Statkewitsch in Verbindung zu stehen. Die meisten dieser Gruppe kämpften im Donbass auf der Seite der Miliz, und Kiew hat bereits ihre Auslieferung gefordert. Währenddessen zeigt eine umfassende Prüfung der russischen Strafverfolgungsbehörden, dass diejenigen, die beschlossen, bei der Bewachung im Ausland … zusätzliches Geld zu verdienen, einfach unwissend benutzt wurden.

Laut unserer Quelle in den russischen Sondereinheiten begann die Rekrutierung der Gruppe mit einem Anruf aus Syrien. Ein gewisser „Sergej Petrowitsch“ nannte die ehemaligen (das ist wichtig) Kämpfer der so genannten PMC „Wagner“ mit einem verlockenden Angebot, sich für den Schutz von Öleinrichtungen in Syrien einzusetzen.

Gleichzeitig zeigten die Mobiltelefone zwar die Vorwahl der Arabischen Republik an (+ 963-931-42-562), doch wie sich später herausstellte, war die Nummer virtuell. Sie ist nicht in zellularen Netzen registriert, ihr Standort ist unmöglich zu bestimmen, nur ausgehende Anrufe sind von ihr aus möglich.

Die Geschichte ist ziemlich lang, aber gut dokumentiert. Personen, die behauptet hatten, für den russischen Ölkonzern Rosneft zu arbeiten, aber eine gefälschte Rosneft-Domain für ihre E-Mails benutzten, hatten ukrainisch-russische Veteranen eingestellt, die auf der pro-russischen Seite im Bürgerkrieg in der Ukraine gekämpft hatten.

Den Männern wurde gesagt, dass sie Ölfelder in Syrien und in Venezuela bewachen sollten. Sie erhielten etwas Geld und erhielten für sie vorbereitete Tickets für einen Flug von Minsk in die Türkei. Diese Tickets wurden von einem ukrainischen Reisebüro in Kiew gebucht, das anscheinend ausschließlich zu diesem Zweck gegründet worden war. Aber als die Söldner in Belarus ankamen, wurde ihnen mitgeteilt, dass der Flug gestrichen worden sei. Sie wurden in ein örtliches Hotel gebracht und angewiesen, einige Tage auf einen anderen Flug zu warten.

Der ukrainische Geheimdienst informierte Lukaschenko dann darüber, dass sich eine Gruppe russischer Söldner in seinem Land aufhält, um während der bevorstehenden Wahlen einen Staatsstreich durchzuführen. Lukaschenko hat öffentlich zugegeben, dass die Informationen über die Gruppe aus der Ukraine stammten. Belarus verhaftete die Männer, und die Ukraine forderte unverzüglich ihre Auslieferung.

Die Angaben von kp.ru wurden vom Büro der Turkish Airlines in Moskau bestätigt. Mehrere andere Angaben wurden ebenfalls von der Zeitung überprüft und scheinen korrekt zu sein. Die Geschichte ergibt Sinn. Der Artikel endet (maschinelle Übersetzung):

Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass es den ukrainischen Geheimdiensten gelungen ist, ein Scheinprojekt zu schaffen, an dem 180 russische Staatsbürger beteiligt waren, die in die erste Gruppe von Kriegsveteranen in den Donbas aufgenommen wurden. Gleichzeitig kann man durchaus zugeben, dass die gesamte faszinierende und lehrreiche Geschichte in einer sehr verkürzten Form – ohne Einzelheiten über Flugtickets – der belarussischen Seite übermittelt wurde. Durch diese ganze Operation scheint die SGE beabsichtigt zu haben, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen – die allgegenwärtige, alptraumhafte und schreckliche PMC Wagner sollte mit Rosneft in Verbindung gebracht werden – als eines der größten russischen Unternehmen, aber zweifellos gilt der Hauptschlag den russisch-weißrussischen Beziehungen. Ganz zu schweigen von der möglichen Auslieferung russischer Staatsbürger an die Ukraine, über die sich Kiew unglaublich freuen würde – eine solche Gelegenheit, seine Seeleute zu rächen, die Poroschenko in der Straße von Kertsch „abschlachten“ ließ.

Unseren Informationen zufolge sind die Materialien zu dieser gesamten Sonderoperation bereits an den Untersuchungsausschuss weitergeleitet worden, der, wie unser Gesprächspartner es ausdrückte, eine verfahrenstechnische Bewertung dieser „Erklärung“ abgeben wird.

Wir können nur hoffen, dass auch Minsk sie genau unter die Lupe nehmen wird.

Die kp.ru-Untersuchung hat in den russischsprachigen Medien große Wellen geschlagen. Sie wird sicherlich ein Echo in Belarus und in der Ukraine finden.

Lukaschenko sollte sich vor allem, was aus der Ukraine kommt, in Acht nehmen. Sollte der Versuch unternommen werden, die Wahl am 9. August für Chaos oder einen Staatsstreich zu nutzen, wird die Gefahr sicherlich nicht von Moskau, sondern von Kiew ausgehen. Seit dem Maidan-Putsch 2014 hat sich die CIA beim ukrainischen Geheimdienst eingebettet. Sie weiß, wie solche Putsche durchgeführt werden.

https://www.moonofalabama.org/2020/08/the-russian-coup-plot-in-belarus-was-faked-by-ukraine.html