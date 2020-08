Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen muss die Regel sein

von – http://de.granma.cu

Zum jetzigen Zeitpunkt, fast fünf Monate nach Auftreten der ersten Fälle von Covid-19 im Land, sollte die Einhaltung der Maßnahmen nicht gefordert werden müssen, die der kubanische Staat von Anfang an zur Bekämpfung der Pandemie festgelegt hat, ihre Einhaltung mit absoluter Entschlossenheit sollte längst zur Regel geworden sein.

Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung sich an die Maßnahmen hält, bleibt eine Gruppe bestehen, die die Gefahr herausfordert und sie vernachlässigt, als wäre es kein schweres Verbrechen, das Leben anderer in Gefahr zu bringen und die Ergebnisse der ununterbrochenen Arbeit des Gesundheitspersonals zunichte zu machen, das täglich den nicht einfachen Kampf gegen einen tödlichen und ansteckenden Feind führt.

Die Zeit zu erklären, was ständig über alle möglichen Wege verbreitet wird, ist vorbei. Lange genug wurde versucht, Ungläubige davon zu überzeugen, dass ihre Respektlosigkeit teuer zu stehen kommt (mehr als eine Milliarde Peso hat der kubanische Staat zur Bekämpfung der Krankheit zur Verfügung gestellt). Es ist nicht fair oder zulässig, dass, wenn die obersten Behörden des Landes in komplexen Szenarien so viele Alternativen suchen, eine Gruppe von Indolenten sie ruiniert.

Vor wenigen Tagen haben wir auf weniger als fünf Kilometern zwei Portale voller Menschen gesehen, in denen Feiern abgehalten wurden, eines neben dem Cuatro Caminos-Markt, ein weiteres in der Straße Ramón Pintó, besser bekannt als Concha, im Stadtbezirk Diez de Octubre. Durch andere Reporter, von denen einer aufgrund einer Feier auf einer Straße mitten im Stadtbezirk Plaza eine Abkürzung nicht nehmen konnte,die er normalerweise nimmt, erfuhren wir von dieser Feier und anderen, die täglich vor allen Augen stattfanden.

Offensichtlich stoßen die Botschaften, die darauf abzielen, die Bevölkerung zur Vernunft zu bringen, bei diesen Verantwortungslosen auf taube Ohren. Wenn die Einzelheiten der Pandemie gemeldet werden, schlafen viele von ihnen.

Diese Einstellung darf nicht weiter geduldet werden. Keinen Tag länger dürfen die Ergebnisse des kollektiven Handelns durch das Chaos, das einige verursachen, zunichte gemacht werden.

Wir werden zu dem Lautsprecher zurückkehren müssen, die in den ersten Tagen der Konfrontation mit dem Coronavirus zu hören waren, und werden dort direkt einschreiten müssen, wo taube Ohren zerstören, was erreicht wurde. Und es muss verstanden werden, dass Meldungen an die Justizbehörden über kriminelle Handlungen zum Wohle des Lebens und der effektivste Weg sind, um gegen diejenigen vorzugehen, die darauf bestehen, Unglück zu verbreiten.

http://de.granma.cu/cuba/2020-08-07/die-einhaltung-der-hygienemassnahmen-muss-die-regel-sein