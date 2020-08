Die Menschheit protestiert gegen die Verbrechen des Todes.

von Vijay Prashad – https://www.thetricontinental.org

Übersetzung LZ

Am 23. Juli gab der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bekannt, dass weltweit 15 Millionen Menschen mit COVID-19 infiziert sind. Die Pandemie hat das Leben von Milliarden von Menschen gestört. Viele sind seit Monaten zu Hause“, sagte er. Das Trauma der großen Abriegelung fordert einen schweren psychosozialen Tribut. Es ist völlig verständlich, dass die Menschen mit ihrem Leben weitermachen wollen“, sagte Dr. Ghebreyesus. Aber wir werden nicht zum „alten Normalen“ zurückkehren. Die Pandemie hat bereits die Art und Weise verändert, wie wir unser Leben leben. Teil der Anpassung an das „neue Normale“ ist es, Wege zu finden, unser Leben sicher zu leben.

Auf einer Pressekonferenz am 23. Juli in Brazzaville (Republik Kongo) sagte der WHO-Regionaldirektor für Afrika, Dr. Matshidiso Moeti, dass „die Zunahme der COVID-19-Fälle in Afrika eine immer größere Belastung für die Gesundheitsdienste auf dem ganzen Kontinent darstellt“. Es gibt jetzt etwa 10.000 bestätigte COVID-19-Fälle unter Gesundheitspersonal in Afrika. Dies hat sehr reale Konsequenzen für die Personen, die im [Gesundheitssektor] arbeiten“, sagte Dr. Moeti. Eine Infektion unter den Beschäftigten des Gesundheitswesens ist eine zu viel. Ärzte, Krankenschwestern und andere Angehörige der Gesundheitsberufe sind unsere Mütter, Brüder und Schwestern. Sie tragen dazu bei, Leben zu retten, die durch COVID-19 gefährdet sind. Wir müssen sicherstellen, dass sie über die Ausrüstung, Fähigkeiten und Informationen verfügen, die sie benötigen, um sich selbst, ihre Patienten und Kollegen zu schützen. Ende Mai gaben zwei Organisationen brasilianischer Krankenschwestern und Krankenpfleger (der Bundesrat der Krankenschwestern und Krankenpfleger [COFEN] und der Internationale Rat der Krankenschwestern und Krankenpfleger [ICN]) bekannt, dass in Brasilien die höchste Zahl von Krankenschwestern und Krankenpflegern – meist Frauen – an COVID-19 stirbt.

Dr. Moeti’s aufrichtige Bemerkungen erinnerten mich an unser dossier no. 29 (Juni 2020), Gesundheit ist eine politische Entscheidung. Unsere Forscher sprachen mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Argentinien, Brasilien, Indien und Südafrika, um mehr über die Bedingungen ihrer Arbeit und ihre Bedenken darüber zu erfahren, wie ihre Regierungen die Pandemie bewältigt haben. Schon bevor COVID-19 zu uns kam“, sagte Lerato Madumo, der Präsident der Young Nurses Indaba Trade Union in Südafrika, „war unser Gesundheitssystem bereits angeschlagen. Ganz oben auf der Liste stand der Mangel an Krankenschwestern. Wir sind mit einem Skelett-Pflegepersonal in diese Pandemie gegangen“. Jeder der Menschen, mit denen wir sprachen, erzählte uns, dass ihr öffentliches Gesundheitssystem durch Sparbudgets geschwächt worden sei, die oft von wohlhabenden Anleihegläubigern und dem Internationalen Währungsfonds durchgesetzt wurden, die die Zahlungen des Schuldendienstes verlangten und sich nicht darum kümmerten, dass dieses Geld aus dem öffentlichen Gesundheits-, Bildungs- und Wohlfahrtshaushalt kam. Es ist ein guter Grund, sich dem Aufruf zum Schuldenerlass für die Entwicklungsländer anzuschließen.

Im April veröffentlichte die WHO – zusammen mit dem International Council of Nurses and Nursing Now – einen Bericht mit dem Titel „State of the World’s Nursing 2020“. Die Schlüsselzahl in diesem Bericht lautet, dass die Welt ein Defizit von fast sechs Millionen Krankenschwestern und Krankenpflegern hat. Erstaunlicherweise konzentrieren sich 89% des Mangels auf den globalen Süden, „wo das Wachstum der Zahl der Krankenschwestern und Krankenpfleger kaum mit dem Bevölkerungswachstum Schritt hält“. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass der Druck des Internationalen Währungsfonds, die Löhne im öffentlichen Sektor niedrig zu halten und im Gegenzug einen Schuldenerlass zu erhalten, zu niedrigen Löhnen für Krankenschwestern und Krankenpfleger führt, von denen viele dann in Länder mit höheren Löhnen abwandern, wodurch das entsteht, was Zuhal Yeşilyurt Gündüz einen „care drain“ nennt.

Wenn wir von Krankenschwestern und Krankenpflegern sprechen, sprechen wir weitgehend von Frauen, und hier müssen wir uns auf Missachtung und Diskriminierung konzentrieren. Ein WHO-Papier vom März 2019 enthält einen Satz, der all der scheinheiligen Rhetorik über die Gleichstellung der Geschlechter eine Pause gönnen sollte: „Frauen stellen rund 70% des Gesundheitspersonals, verdienen aber im Durchschnitt 28% weniger als Männer“. Im Tricontinental: Institut für Sozialforschung unter der Leitung unserer stellvertretenden Direktorin Renata Porto Bugni führen wir eine eingehende Studie über die geschlechtsspezifischen Auswirkungen des Corona-Schocks durch, in der diese Fakten näher beleuchtet werden sollen. Dieser Bericht wird in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Auf der Grundlage der von unserem Team für Health is a Political Choice (Gesundheit ist eine politische Entscheidung) durchgeführten Interviews mit Gesundheitsfachkräften entwickelte unser Dossier eine sechzehn Punkte umfassende Agenda zur Verschiebung der Priorität der Gesundheitssysteme in kapitalistischen Ländern. Sechs davon haben einen besonderen Schwerpunkt:

Erhebliche Erhöhung der COVID-19-Tests für das Gesundheitspersonal. Schutz der Beschäftigten durch die Bereitstellung hochwertiger PSA und Masken sowie anderer notwendiger Ausrüstung. Frontarbeiter müssen angemessen geschult werden, um der Krankheit begegnen zu können. Sofortige Auszahlung von Mitteln für die Einrichtung von Ausbildungsschulen für Gesundheitspersonal, einschließlich Ärzte, Krankenschwestern und Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens. Erhöhung der Gehälter des Gesundheitspersonals und deren regelmäßige und zuverlässige Auszahlung. Anerkennung, dass die Beschäftigten das Recht haben, ihre Arbeitskraft abzuziehen, wenn sie beschließen, dass ihre Arbeit eine unmittelbare Gefahr für ihre Gesundheit oder ihr Leben darstellt (dies basiert auf den Konventionen 155 und 187 der Internationalen Arbeitsorganisation). Garantie für die Aufnahme von Gewerkschaften des Gesundheitspersonals in Ausschüsse, die Strategien für den Gesundheitssektor im Allgemeinen und für die COVID-19-Krise im Besonderen formulieren, und dass sie bei der Festlegung solcher Strategien ein Mitspracherecht haben.

Dies sind elementare Forderungen, eine Politik, der jede Person mit Gefühl zustimmen würde, nachdem sie die Katastrophe gesehen hat, die der Bevölkerung in den kapitalistischen Staaten während dieser Pandemie zugefügt wurde. Viele von ihnen tauchen in unserer Zehn-Punkte-Agenda für den globalen Süden nach COVID-19 wieder auf. Wir sollten diese Liste ergänzen:

Druck auf den IWF und das US-Finanzministerium ausüben, die Höhe der Löhne und Gehälter im öffentlichen Sektor nicht länger als Bedingung für Kredite zu diktieren, so dass die Regierungen im globalen Süden ihre Beschäftigten im Gesundheitswesen angemessen bezahlen können

Im September 1947 sah ein Arzt in Faqus (im Norden Ägyptens) zwei Patienten, die Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung zeigten; am nächsten Tag trafen zwei weitere Patienten ein, und er riet ihnen, in das allgemeine Krankenhaus zu gehen. Der Gesundheitsbeamte von Al Qarnah (in Mittelägypten) „war ziemlich verwirrt über die Meldung von zehn Todesfällen an diesem Tag“, wie später in einem WHO-Bericht festgestellt wurde. Ägypten hatte bereits sechs frühere Cholera-Pandemien erlebt (1817, 1831, 1846, 1863, 1883 und 1902), und doch waren sich die medizinischen Verantwortlichen diesmal nicht sicher, was die Ursache der Krankheit war. Die Cholera breitete sich im ganzen Land aus, bevor das „Heer aus Ärzten, Sanitätspersonal, Pflegepersonal und Desinfektoren“ die Infektionskette unterbrechen konnte; 10.277 Menschen starben bei diesem Ausbruch. Gerüchte, dass die Cholera von britischen Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs in Ägypten stationiert waren, nach Ägypten gebracht wurde, wurden von den britischen Behörden abgetan.

Im Irak hörte der Nationalsozialist al-Malaika (1923-2007) im Radio Berichte über den Cholera-Ausbruch. Aus ihrer Not wurde ein wunderschönes Gedicht, Cholera (hier übersetzt von Husain Haddawy).

Es ist Nacht.

Hören Sie sich die widerhallenden Wehklagen an

die sich über die Stille in der Dunkelheit erheben.

die gequälte, überfließende Trauer

die mit dem Wehklagen kollidiert.

In jedem Herzen ist Feuer,

in jeder stillen Hütte, Trauer,

und überall eine Seele, die im Dunkeln weint.

Es ist Nacht.

Lauschen Sie den Schritten der Passanten,

in der Stille der Morgendämmerung.

Hören Sie, schauen Sie sich die Trauerzüge an,

zehn, zwanzig, nein… unzählige.

Überall liegt ein Leichnam, betrauert

ohne eine Lobrede oder einen Moment der Stille.

Die Menschheit protestiert gegen die Verbrechen des Todes.

Cholera ist die Rache des Todes.

Selbst der Totengräber ist erlegen,

der Muezzin ist tot,

und wer wird die Toten preisen?

O Ägypten, mein Herz ist zerrissen von der Verwüstung des Todes.

Sogar der Totengräber ist der Krankheit erlegen, aber auch das Gesundheitspersonal ist der Krankheit erlegen. Unsere Herzen sind zerrissen durch die Verwüstungen des Todes, durch die tiefe Not der Coronavirus-Pandemie, der Hungerpandemie, der Pandemie gegen die Hoffnung. Doch selbst in der Düsternis erinnert uns der Dichter daran, dass „die Menschheit gegen die Verbrechen des Todes protestiert“.