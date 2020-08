Russland und die nächste Präsidentenwahl in den USA

vom Saker – https://www.theblogcat.de

Illustration: Kent

Einleitung: Kein hübscher Anblick

Beginnen wir mit einem Vorbehalt: In diesem Artikel gehe ich davon aus, dass es im Herbst eine US-Präsidentschaftswahl geben wird. Im Moment scheint es wahrscheinlich zu sein, dass diese Wahl stattfinden wird (es scheint keinen legalen Weg zu geben, sie zu annullieren oder zu verzögern), aber das ist keineswegs sicher (siehe hier einen maschinell übersetzten und sehr interessanten Artikel eines russischen Analysten, der eine Doppelherrschaft nach der Wahl vorhersagt: https://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=en&u=https%3A%2F%2Fnews.myseldon.com%2Fru%2Fnews%2Findex%2F234775044 ).

Im Augenblick ist der Zustand der US-Gesellschaft sowohl äußerst besorgniserregend (und das aus gutem Grund) als auch potentiell explosiv. Es ist unmöglich vorherzusagen, was ein gut durchgeführter Angriff unter falscher Flagge den USA antun könnte. Es besteht auch die Möglichkeit entweder einer Naturkatastrophe (Hurrikan, Erdbeben usw.) oder sogar einer unnatürlichen (angesichts des Zustands der US-Infrastruktur ist dies fast unvermeidlich), die eine Art Ausnahmezustand oder Kriegsrecht zum „Schutz“ der Bevölkerung auslösen könnte. Und schließlich, obwohl ich dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht für sehr wahrscheinlich halte, besteht immer die Möglichkeit eines Staatsstreichs irgendeiner Art, vielleicht einer „Regierung der nationalen Einheit“ unter Beteiligung beider Parteien, die, wie Noam Chomsky richtig bemerkt, im Grunde nur zwei Fraktionen dessen sind, was man als „die Wirtschaftspartei“ bezeichnen könnte. Es könnte ein Punkt kommen, an dem sie beschließen, auch diese Vortäuschung fallen zu lassen (seht euch nur an, wie viele andere Vortäuschungen die herrschenden US-Eliten in den letzten zehn Jahren haben fallen lassen).

Alexander Solschenizyn pflegte zu erklären, dass man alle Regierungen auf einem Kontinuum ansiedeln kann, das von „Staaten, deren Macht auf ihrer Autorität beruht“ bis zu „Staaten, deren Autorität auf ihrer Macht beruht“ reicht. In der realen Welt liegen die meisten Staaten irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Aber es ist ganz offensichtlich, dass die US-Politik derzeit sehr weit den Weg der „Staaten, deren Autorität auf ihrer Macht beruht“ gegangen ist, und von irgendeiner Art „moralischer Autorität“ der US-Politiker zu sprechen, ist wirklich ein Witz. Die (wahrscheinlich) bevorstehende „Wahl“ zwischen Donald „packt sie bei der Pussy“ Trump und Joe „gruseliger Onkel“ Biden wird diesen Witz noch lächerlicher machen.

Im Augenblick muss die stärkste Kraft im politischen System der USA der Finanzsektor sein. Und natürlich gibt es noch viele andere mächtige Interessengruppen (MIK, Israel-Lobby, die CIA und die lächerlich aufgeblähte Geheimdienstgemeinde, Big Pharma, der US-Gulag, die Konzernmedien, die Ölindustrie usw.), die alle ihre Kräfte bündeln (genau wie ein Vektor in der Mathematik), um einen „Ergebnisvektor“ zu erzeugen, den wir „US-Politik“ nennen. Das ist in der Theorie so. In der Praxis gibt es mehrere konkurrierende „Politiken“, die um Macht und Einfluss konkurrieren, sowohl an der nationalen als auch an der internationalen Front. Häufig schließen sich diese Politiken gegenseitig aus.

Nicht zuletzt ist das Ausmaß der Korruption in den USA mindestens so schlimm wie beispielsweise in der Ukraine oder in Liberia, aber die Korruption in den USA ist nicht auf der Straße und in der Portokasse zu finden, sondern wird in Milliarden von Dollar gezählt.

Alles in allem kein hübscher Anblick (hier ist ein guter Artikel über den Niedergang der US-Macht: https://www.moonofalabama.org/2020/07/a-significant-decline-is-coming-for-the-us.html#more )

Dennoch bleiben die USA eine Nuklearmacht und haben weltweit immer noch jede Menge politischen Einfluss und sie sind daher kein Land, das jemand ignorieren sollte. Einschließlich Russland.

Ein kurzer Blick auf Russland

Bevor wir die russischen Optionen in Bezug auf die USA prüfen, müssen wir einen kurzen Blick darauf werfen, wie es Russland in diesem Jahr ergangen ist. Die Kurzform wäre: nicht allzu gut. Die russische Wirtschaft ist um etwa 10 % geschrumpft, und die kleinen Unternehmen wurden durch die kombinierten Auswirkungen 1) der Wirtschaftspolitik der russischen Regierung und der Zentralbank und 2) der verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID19-Pandemie und 3) der umfassenden Bemühungen des Westens, vor allem der Anglosphäre, Russland wirtschaftlich zu erwürgen, verwüstet. Politisch gesehen ist das „Putin-Regime“ nach wie vor populär, aber man hat das Gefühl, dass es abgestanden ist und dass die meisten Russen eine dynamischere und proaktivere Politik vorziehen würden, die nicht nur auf die Unterstützung der russischen Megakonzerne, sondern auch auf die Unterstützung der normalen Bevölkerung abzielt. Viele Russen haben definitiv das Gefühl, dass der „kleine Kerl“ von den dicken Katzen an der Macht völlig ignoriert wird, und dieser Groll wird wahrscheinlich noch wachsen, bis und falls Putin sich nicht entscheidet, endlich alle atlantischen Integrationisten alias die „Washingtoner Konsens“-Typen loszuwerden, die in den russischen Regierungskreisen, einschließlich der Regierung, immer noch gut vertreten sind. Bislang ist Putin seiner Politik der Kompromisse und kleinen Schritte treu geblieben, aber das könnte sich in Zukunft ändern, da der Grad der Frustration in der Bevölkerung wahrscheinlich erst mit der Zeit wachsen wird.

Das soll nicht heißen, dass der Kreml sich nicht bemüht. Mehrere der jüngsten Verfassungsänderungen, die in einer nationalen Abstimmung angenommen wurden, hatten einen stark ausgeprägten „sozialen“ und „patriotischen“ Charakter, und sie haben die „liberalen“ 5. Kolonnen, die ihr Bestes versuchten, absolut entsetzt, indem sie 1) zum Boykott aufriefen und 2) Tausende (fast ausschließlich) imaginäre Verstöße gegen die ordnungsgemäßen Wahlverfahren anprangerten und 3) das Ergebnis durch die Erklärung der Wahl zu einem „Betrug“ delegitimierten. Nichts davon hat funktioniert: Die Wahlbeteiligung war hoch, es wurden nur sehr wenige tatsächliche Verstöße festgestellt (und diejenigen, die es waren, hatten ohnehin keinen Einfluss auf das Ergebnis), und die meisten Russen akzeptierten, dass dieses Ergebnis das Ergebnis des Volkswillens war. Darüber hinaus hat Putin die strategischen Ziele Russlands für 2030 bekannt gegeben, die sich stark auf die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Durchschnittsrussen konzentrieren (Einzelheiten siehe hier: https://interfax.com/newsroom/top-stories/69346/ ). Es ist unmöglich vorherzusagen, was als nächstes passieren wird, aber das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Russland mehrere, sagen wir, „holprige“ Jahre vor sich hat, sowohl an der innenpolitischen als auch an der internationalen Front.

Worauf kann Russland vernünftigerweise hoffen?

Das ist wirklich die Schlüsselfrage: Worauf kann Russland in der besten aller Situationen bei den nächsten Wahlen wirklich hoffen? Ich würde argumentieren, dass es wirklich sehr wenig gibt, worauf Russland hoffen kann, und sei es nur, weil die russophobische Hysterie, die die Demokraten begonnen haben, um Trump zu besiegen, jetzt offenbar von der Trump-Administration und allen Mitgliedern des Kongresses voll und ganz gebilligt worden ist. Was die imperiale Propagandamaschinerie betrifft, so gelingt es ihr jetzt, gleichzeitig zu erklären, dass Russland versucht hat, dem Westen Geheimnisse über den COVID-Impfstoff zu „stehlen“ UND dass die russischen Eliten in diesem Frühjahr einen geheimen COVID-Impfstoff erhalten haben. Was die US-Dems betrifft, so kündigen sie bereits an, dass die Russen „Desinformationen“ über Biden verbreiten. Sprechen wir über die PRÄ-traumatische Belastungsstörung (um den von meinem Freund Gilad Atzmon geprägten Ausdruck zu verwenden)…

[Nebenbei bemerkt: Obwohl ich keine Möglichkeit habe, zu erfahren, was wirklich in den wahnhaften Köpfen der US-Politiker vor sich geht, vermute ich stark, dass die jüngste Hysterie darüber, dass „Russland Geheimnisse über den COV19-Impfstoff stiehlt“, wahrscheinlich durch die Schlussfolgerung der US-amerikanischen Geheimdienstgemeinde ausgelöst wird, dass Russland einen Impfstoff vor den USA fertig haben wird. Das ist natürlich etwas absolut Undenkbares für US-Politiker, die (sozusagen) logischerweise zu dem Schluss kommen, dass „wenn diese Russen zuerst einen Impfstoff bekommen haben, dann *müssen* sie ihn uns gestohlen haben“ oder etwas Ähnliches (siehe hier für eine gute Analyse dazu: http://globalpaproject.blogspot.com/2020/07/the-russia-card-unmasking-real-meaning.html ). Und wenn die Chinesen das zuerst erreichen, kommt die gleiche Reaktion. Denn wer würde in den US-Altmedien jemals auch nur erwähnen, dass russische oder chinesische Forscher ihren US-Kollegen voraus sein könnten? Niemand, natürlich].

Ich würde behaupten, dass dieses Mantra-artige Russland-Bashing etwas ist, das sich in absehbarer Zeit nicht ändern wird. Zum einen haben die imperialen herrschenden Eliten, da sie eindeutig die Kontrolle über die Situation verloren haben, wirklich keine andere Möglichkeit mehr, als alles auf irgendeinen externen Agenten zu schieben. Die „terroristische Bedrohung“ hat in den letzten Jahren viel an Zugkraft verloren, die „muslimische Bedrohung“ ist politisch zu unkorrekt, um alles offen auf den Islam zu schieben, denn für die anderen Buhmänner, mit denen sich die US-Amerikaner nachts gerne selbst erschrecken (Immigranten, Drogenhändler, Sexualstraftäter, „Inlandsterroristen“ usw.), kann man ihnen einfach nicht die Schuld für Dinge wie eine zusammenbrechende Wirtschaft geben. Aber Russland und China schon.

Tatsächlich hat der kollektive Westen seit dem (selbstverständlich lächerlichen) „Skripal-Fall“ bewiesen, dass er einfach nicht das Rückgrat hat, „nein“ oder auch nur „vielleicht“ zu irgendeiner von der AngloZionistischen Propagandamaschine energisch vorangetriebenen These zu sagen. Egal wie selbstverständlich dumm die imperiale Propaganda auch sein mag, die Menschen im Westen sind (buchstäblich) konditioniert worden, jeden Unsinn als „höchst wahrscheinlich“ zu akzeptieren, solange er von Politikern und ihren renommierten Ziomedien mit genügend Ernsthaftigkeit verkündet wird. Was die Staats- und Regierungschefs der EU betrifft, so wissen wir bereits, dass sie jeden Unsinn, der aus Washington oder London im Namen der „Solidarität“ kommt, unterstützen werden.

Um ehrlich zu sein, die meisten russischen Politiker (mit der bemerkenswerten Ausnahme des offiziellen Kreml-Hofnarren Schirinowskij) und Analysten sahen Trump nie als einen potenziellen Verbündeten oder Freund. Der Kreml war besonders vorsichtig, was mich zu der Annahme veranlasst, dass die russischen Geheimdienstanalytiker Trumps Psyche sehr gut bewertet haben und schnell herausfanden, dass er nicht besser war als irgendein anderer US-Politiker. Im Moment kenne ich keinen russischen Analysten, der voraussagen würde, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Russland in absehbarer Zeit verbessern werden. Wenn überhaupt, dann sagen die meisten ganz klar: „Leute, wir sollten uns besser daran gewöhnen“ (Anschuldigungen, Sanktionen, Anschuldigungen, Sanktionen, usw. usw. usw.). Darüber hinaus ist es für die Russen ziemlich offensichtlich, dass die Krim und MH17 zwar der Vorwand für westliche Sanktionen gegen Russland waren, aber nicht die eigentliche Ursache. Der wahre Grund für den Hass des Westens auf Russland ist so einfach wie alt: Russland kann nicht erobert, unterworfen, untergraben oder zerstört werden. Sie sind seit fast 1000 Jahren dabei, und sie sind immer noch dabei. Tatsächlich steigt ihre Russophobie jedes Mal, wenn es ihnen nicht gelingt, Russland zu zermalmen, auf ein noch höheres Niveau (Phobie sowohl im Sinne von „Angst“ als auch im Sinne von „Hass“).

Einfach ausgedrückt – es gibt nichts, was Russland von den bevorstehenden Wahlen erwarten kann. Überhaupt nichts. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Dinge nicht besser sind als vor 4 oder 8 Jahren. Schauen wir uns an, was sich geändert hat.

Der große Unterschied zwischen heute und damals

Was hat die Wahl von Trump der Welt gebracht?

Ich würde sagen, vier Jahre für Russland, um sich vollständig auf das vorzubereiten, was als Nächstes kommen könnte.

Ich möchte meinen, dass Russland und das AngloZionistische Imperium mindestens seit 2013 im Krieg sind, als Russland den US-Plan zum Angriff auf Syrien unter dem Vorwand vereitelte, dass es „höchst wahrscheinlich“ sei, dass die syrische Regierung chemische Waffen gegen Zivilisten eingesetzt habe (in Wirklichkeit ein Lehrbuchfall einer von den Briten organisierten falschen Flagge). Das bedeutet, dass sich Russland und das Imperium seit mindestens 2013 im Krieg befinden, seit nicht weniger als sieben Jahren (etwas, das die russische 6. Kolonne und die Neo-Marxisten unter allen Umständen ignorieren wollen).

Es stimmt, dass dieser Krieg zumindest bis jetzt zu 80% informativ, zu 15% ökonomisch und nur zu 5% kinetisch war, aber dies ist ein wirklich existenzieller Überlebenskampf für beide Seiten: nur eine Seite wird aus diesem Kampf hervorgehen. Die andere wird einfach verschwinden (nicht als Nation oder als Volk, sondern als ein Gemeinwesen; als ein Regime). Der Kreml hat das voll und ganz verstanden und eine umfassende Reform und Modernisierung der russischen Streitkräfte auf drei verschiedene Arten in Angriff genommen:

1. eine „allgemeine“ Reform der russischen Streitkräfte, die zu etwa 80% modernisiert werden mussten. Dieser Teil der Reform ist nun praktisch abgeschlossen.

2. eine spezifische Reform zur Vorbereitung der westlichen und südlichen Militärbezirke auf einen größeren konventionellen Krieg gegen den vereinigten Westen (wie immer in der russischen Geschichte), an dem die Panzerarmee der Ersten Garde und die russischen Luftstreitkräfte beteiligt sein würden.

3. die Entwicklung hochwirksamer Waffensysteme, die im Westen kein Äquivalent haben und die nicht bekämpft oder besiegt werden können; diese Waffen haben besonders dramatische Auswirkungen auf die Stabilität des Erstschlags und auf die Marineoperationen gehabt.

Während einige US-Politiker verstanden, was vor sich ging (ich denke an Ron Paul, siehe hier: https://www.unz.com/rpaul/reckless-congress-declares-war-on-russia/ ), verstanden es die meisten nicht. Sie wurden von der US-Propaganda so sehr einer Gehirnwäsche unterzogen, dass sie sicher waren, dass, egal was passiert: „USA! USA! USA!“. Leider sah die Realität für sie ganz anders aus.

Russische Beamte haben übrigens bestätigt, dass Russland sich auf einen Krieg vorbereitete. Verdammt, die Reformen waren so tiefgreifend und weitreichend, dass es für die Russen unmöglich gewesen wäre, zu verbergen, was sie taten (siehe hier für Details: https://www.unz.com/tsaker/how-russia-is-preparing-for-wwiii/ ; siehe auch Andrej Martyanovs ausgezeichnete Fibel über die neue russische Marine hier: https://smoothiex12.blogspot.com/2020/07/about-russian-navy.html ).

Obwohl kein Land jemals wirklich auf einen Krieg vorbereitet ist, würde ich meinen, dass die Russen bis zum Jahr 2020 ihre Ziele erreicht hatten und dass Russland jetzt voll und ganz auf jeden Konflikt vorbereitet ist, den der Westen auslösen könnte, angefangen von einem kleinen Grenzzwischenfall irgendwo in Zentralasien bis hin zu einem umfassenden Krieg gegen die USA/NATO in Europa.

Die Menschen im Westen wachen jetzt langsam auf und stellen sich dieser neuen Realität, aber es ist zu spät. Rein militärisch gesehen hat Russland jetzt einen solchen qualitativen Abstand zum Westen geschaffen, dass der noch bestehende quantitative Abstand nicht ausreicht, um einen Sieg der USA/NATO zu garantieren. Jetzt fangen einige westliche Politiker an, ernsthaft durchzudrehen (siehe zum Beispiel diese Dame: https://www.wsws.org/en/articles/2020/07/23/mili-j23.html ), aber die meisten Europäer finden sich mit zwei wirklich schrecklichen Realitäten ab:

1. Russland ist viel stärker als Europa und noch viel schlimmer,

2. Russland wird niemals zuerst angreifen (was eine Hauptursache der Frustration für westliche Russlandhasser ist)

Was die offensichtliche Lösung dieses Problems betrifft, so ist eine freundschaftliche Beziehung zu Russland für diejenigen, die ihre gesamte Karriere damit verbracht haben, mit der sowjetischen (und jetzt russischen) Bedrohung der Welt hausieren zu gehen, einfach undenkbar.

Aber Russland verändert sich, wenn auch vielleicht zu langsam (zumindest für meinen Geschmack). Wie ich bereits letzte Woche erwähnt habe, haben eine Reihe polnischer, ukrainischer und baltischer Politiker erklärt, dass die Militärmanöver von Zapad2020, die in Südrussland und im Kaukasus stattfinden sollen, zur Vorbereitung eines Angriffs auf den Westen genutzt werden könnten (siehe hier ein recht typisches Beispiel für diesen Unsinn: https://lithuaniatribune.com/zapad-exercise-alarming-due-to-simulated-attacks-against-nato/ ). In der Vergangenheit hätte der Kreml nur eine öffentliche Erklärung abgegeben, in der er diesen Unsinn lächerlich gemacht hätte, aber dieses Mal tat Putin etwas anderes. Unmittelbar nachdem er die Reaktion dieser Politiker gesehen hatte, ordnete Putin eine groß angelegte und UNABHÄNGIGE militärische Bereitschaftsübung an, an der nicht weniger als 150.000 Soldaten, 400 Flugzeuge und 100 Schiffe beteiligt waren! Die Botschaft hier war klar:

1. Ja, wir sind viel mächtiger als ihr, und

2. Nein, wir entschuldigen uns nicht mehr für unsere Stärke

Und um sicherzugehen, dass die Botschaft klar ist, testeten die Russen auch die Einsatzbereitschaft der russischen Luftwaffeneinheiten in der Nähe der Stadt Riazan, überzeugt euch selbst: