Jemen: Ein Strom des Leidens in einer Zeit der Belagerung

Bild: Einige der 40 blauen Rucksäcke, die bei einer Demonstration in New York City gegen den Krieg im Jemen getragen wurden. Jeder Rucksack war von einem Schild mit dem Namen und dem Alter eines Kindes begleitet, das am 9. August 2018 bei einem saudi-arabischen Luftangriff in Dahyan, Nordjemen, in einem Schulbus getötet wurde. Foto: CODEPINK

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

„Wenn Übeltaten kommen wie herabfallender Regen, ruft niemand „Halt!“

Wenn sich die Verbrechen häufen, werden sie unsichtbar. Wenn die Leiden unerträglich werden, hört man die Schreie nicht mehr. Auch die Schreie fallen wie Regen im Sommer.“ – Bertolt Brecht

Save the Children, dass seit der Eskalation des Krieges im Jahr 2015 bereits 85.000 Kinder unter fünf Jahren verhungert seien. Es wird erwartet, dass bis Ende 2020 23.500 Kinder mit schwerer akuter Unterernährung unmittelbar vom Tod bedroht sein werden. Im kriegszerrütteten Jemen häufen sich die Verbrechen. Kinder, die keine Verantwortung für die Regierungsführung oder Kriegsführung tragen, müssen die Strafe ertragen. Im Jahr 2018 sagte UNICEF, der Krieg habe den Jemen zu einer lebendigen Hölle für Kinder gemacht. Bis zum Jahresende berichtete, dass seit der Eskalation des Krieges im Jahr 2015 bereits 85.000 Kinder unter fünf Jahren verhungert seien. Es wird erwartet, dass bis Ende 2020 23.500 Kinder mit schwerer akuter Unterernährung unmittelbar vom Tod bedroht sein werden. Im Jemen herrschen katastrophale Bedingungen, da die Menschen versuchen, mit grassierenden Krankheiten, der Ausbreitung von COVID-19, Überschwemmungen, buchstäblichen Heuschreckenschwärmen, zunehmender Vertreibung, zerstörter Infrastruktur und einer zusammengebrochenen Wirtschaft fertig zu werden. Dennoch wütet der Krieg, Bomben fallen weiterhin, und Verzweiflung schürt weitere Verbrechen.

Die am höchsten bezahlten Jobs, die vielen jemenitischen Männern und Jungen zur Verfügung stehen, erfordern die Bereitschaft, sich gegenseitig zu töten und zu verstümmeln, indem sie sich Milizen oder bewaffneten Gruppen anschließen, denen scheinbar nie die Waffen ausgehen. Auch nicht der saudi-arabischen Koalition, die Zivilisten tötet und verstümmelt; stattdessen hält sie Hilfslieferungen auf und zerstört wichtige Infrastruktur mit Waffen, die sie aus westlichen Ländern importiert. Die Luftangriffe treiben traumatisierte Überlebende in anschwellende, oft tödliche Flüchtlingslager. Inmitten der Trümmer von Fabriken, Fischereien, Straßen, Kanalisations- und Sanitäranlagen, Schulen und Krankenhäusern suchen Jemeniten vergeblich nach Arbeit und zunehmend auch nach Nahrung und Wasser. Die Blockade der Saudi-geführten Koalition, die auch durch westliche Ausbildung und Waffen ermöglicht wird, macht es den Jemeniten unmöglich, eine funktionierende Wirtschaft wiederherzustellen.

Selbst ausländische Hilfe kann zur Strafe werden. Im März 2020 beschloss die U.S. Agency for International Development (USAID), die Hilfe für Jemeniten, die in den von den Houthis kontrollierten Gebieten leben, weitgehend auszusetzen.

Scott Paul, der sich für die humanitäre Politik von Oxfam America einsetzt, kritisierte diese gefühllose Entscheidung, die das Elend, das den gefährdeten Menschen im Jemen auferlegt wird, noch verschlimmert. „In den kommenden Jahren“, schrieb er, „werden Wissenschaftler die Suspendierung von USAID als paradigmatisches Beispiel für die Ausbeutung und den Missbrauch humanitärer Prinzipien durch einen Geber untersuchen“.

So wie das Übel im Jemen „wie der fallende Regen“ kommt, so kommen auch die Schreie von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt: „Stopp!” Hier einige der Ereignisse:

US-Parlamentaarier sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat stimmten dafür, den Verkauf von Waffen und Wartungsarbeiten im Wert von Milliarden Dollar an Saudi-Arabien und seine Verbündeten zu blockieren. Aber Präsident Trump legte 2019 sein Veto gegen den Gesetzentwurf ein.

Kanadas Gesetzgeber verkündeten ein Moratorium für Waffenverkäufe an die Saudis. Doch die kanadische Regierung hat den Waffenverkauf an die Saudis wieder aufgenommen und behauptet, das Moratorium beziehe sich nur auf die Schaffung neuer Verträge, nicht auf bestehende.

Das Vereinigte Königreich hat die Militärverkäufe an Saudi-Arabien wegen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, aber der Minister für internationalen Handel des Vereinigten Königreichs hat die Waffenverkäufe dennoch wieder aufgenommen, da die 516 Anklagen wegen saudi-arabischer Menschenrechtsverletzungen allesamt isolierte Vorfälle seien und kein Muster des Missbrauchs darstellten.

Französische NGOs und Menschenrechtsverfechter forderten ihre Regierung auf, die Waffenverkäufe an die saudi-arabische Koalition einzuschränken, doch Berichte über Waffenverkäufe im Jahr 2019 ergaben, dass die französische Regierung Waffen im Wert von 1,4 Milliarden Euro an Saudi-Arabien verkauft hat.

Britische Aktivisten, die gegen Waffentransfers an die saudi-arabische Koalition sind, haben enthüllt, wie die britische Marine die saudische Marine in Taktiken ausgebildet hat, die für die verheerende jemenitische Blockade unerlässlich sind.

In Kanada, Spanien, Frankreich und Italien weigerten sich Arbeiter, die gegen den anhaltenden Krieg waren, Waffen auf Schiffe zu laden, die nach Saudi-Arabien fuhren. Gruppen von Menschenrechtlern notieren die Durchfahrt von Zügen und Schiffen mit diesen Waffen.

Darüber hinaus gibt es laufend Berichte von Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam, dem Norwegischen Flüchtlingsrat und der Internationalen Kommission des Roten Kreuzes über die ständigen Menschenrechtsverletzungen der saudi-arabischen Koalition auf.

Doch dieser internationale Aufschrei, der nach einem Ende des Krieges ruft, wird immer noch von den Stimmen der militärischen Auftragnehmer mit gut bezahlten Lobbyisten übertönt, die mächtige Eliten in westlichen Regierungen einsetzen. Ihnen geht es lediglich um die Erzielung von Gewinnen und wettbewerbsfähigen Verkäufen.

Im Jahr 2019 erreichte der Gesamtumsatz von Lockheed Martin fast 60 Milliarden Dollar, das beste Jahr in der Geschichte des weltgrößten „Verteidigungs“-Unternehmens. Vor ihrem Rücktritt als CEO prognostizierte Marillyn Hewson, dass die Nachfrage des Pentagon und der US-Verbündeten dem Unternehmen im Jahr 2020 einen Nettogewinn zwischen 6,2 Milliarden und 6,4 Milliarden Dollar einbringen würde.

Hewsons Worte, ruhig gesprochen, übertönten die Schreie jemenitischer Kinder, deren Körper von einer einzigen der Bomben von Lockheed Martin zerfetzt wurden.

Im August 2018 fielen Bomben der Hersteller Raytheon, Boeing, General Dynamics und Lockheed Martin wie ein Sommerregen auf den Jemen. Am 9. August 2018 schoss eine Rakete einen Schulbus im Jemen in die Luft, wobei vierzig Kinder getötet und viele andere verletzt wurden.

Die Fotos zeigten schwer verletzte Kinder, die immer noch die blauen UNICEF-Rucksäcke trugen, die ihnen an jenem Morgen geschenkt worden waren. Andere Fotos zeigten überlebende Kinder, die dabei halfen, Gräber für ihre Schulkameraden vorzubereiten. Ein Foto zeigte ein Stück der Bombe, das aus den Trümmern herausragte und auf dem die Nummer MK82 deutlich eingeprägt war. Diese Nummer auf dem Schrapnell half, Lockheed Martin als den Hersteller zu identifizieren.

Der psychologische Schaden, der diesen Kindern zugefügt wurde, ist unabsehbar. „Mein Sohn ist wirklich bis ins Innerste verletzt“, sagten die Eltern, deren Kind durch den Bombenanschlag schwer verletzt wurde. „Wir versuchen, mit ihm zu reden, damit es ihm besser geht, aber wir können selbst nicht unsere Tränen zurückhalten.”

Die Kriegsschreie gegen den Krieg im Jemen fallen auch wie Regen, wie er immer ferne Sommergewitter begleitet. Doch wenn wir mit den Kriegseliten zusammenarbeiten, werden die schrecklichsten Stürme entfesselt. Wir müssen lernen – und zwar schnell – dass unseren vereinzelten Schreie einen Sturzbach bilden, der, wie der Prophet Amos forderte, „Gerechtigkeit wie Wasser und Rechtschaffenheit wie einen mächtigen Strom herabdonnern lässt“.

Kathy Kelly (kathy@vcnv.org) ist Koordinatorin der Stimmen für kreative Gewaltfreiheit (www.vcnv.org)

Der Text wurde mit Hilfe von DeepLtranslator übersetzt.

