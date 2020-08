Leitartikel: Der Abzug von 12.000 US-Truppen ist das schlimmste Ereignis in der Geschichte Deutschlands

von Caitlin Johnstone – https://www.theblogcat.de

„Der heute von der Administration bekanntgegebene Plan, Tausende von US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, ist ein schwerer Fehler“, sagte Senator Mitt Romney in einer Erklärung. „Es ist ein Schlag ins Gesicht eines Freundes und Verbündeten, wenn wir stattdessen in unserer gegenseitigen Verpflichtung, russische und chinesische Aggression abzuschrecken, näher zusammenrücken sollten. Und es ist ein Geschenk an Russland, das zu einer Zeit kommt, in der wir gerade von seiner Unterstützung für die Taliban und von Berichten über Kopfgelder für die Tötung amerikanischer Truppen erfahren haben“.

Wie ihr also seht, wird dieser Truppenabzug von den besten Leuten mit rechtschaffenem Gewand beantwortet. Was braucht ihr noch mehr Beweise dafür, dass wir endlosen militärischen Expansionismus als Norm betrachten und selbst die geringste periphere Abweichung von diesem Weg als eine verrückte apokalyptische Travestie behandeln sollten?

Ich weine um die armen Deutschen, die zweifellos von untröstlichem Schrecken befallen sind, weil sie ein Drittel ihrer wohlwollenden Beschützer verloren haben. Wer wird Deutschland davor schützen, von einem gewalttätigen und brutalen Regime besetzt zu werden, ohne eine robuste Besatzungsmacht der USA?

Ich für meinen Teil kann es kaum erwarten, dass wir dieses böse, despotische Monster aus dem Weißen Haus herausholen und durch jemanden ersetzen, der versteht, worum es Amerika wirklich geht.

Danke fürs Lesen!

